Штукатурим стены с использованием маячков

Штукатурные покрытия предназначены для выравнивания стен, утепления, а также полноценного декорирования жилых и производственных сооружений. В действующем ассортименте представлено большое количество сухих, стартовых и финишных строительных смесей с изначально заданными свойствами.

В зависимости от условий будущей эксплуатации подбирается штукатурный материал, обладающий:

повышенной прочностью;

влаго- и морозостойкостью;

паропроницаемостью;

повышенной адгезией;

ускоренным твердением и другими полезными характеристиками.

Критерии выбора сухой штукатурной смеси

Изготовленные на основе цемента или гипса, простые штукатурные растворы морально устарели и не соответствуют современным требованиям. Повсеместно практикуется применение сухих строительных смесей, стоимость которых в полной мере компенсируется превосходными монтажными и эксплуатационными свойствами.

Штукатурные смеси содержат в своем составе отсутствующие в свободной продаже, точно дозированные полимерные и минеральные компоненты. Любые попытки самостоятельного приготовления раствора с нужными свойствами из подручных материалов заранее обречены на неудачу.

Приготовление и нанесение специальных видов декоративной штукатурки, имитирующей фактуру ценных пород камня и других отделочных материалов, является прерогативой квалифицированных специалистов. С другой стороны, при наличии определенных навыков, владелец дома может освоить весь объем наружных и внутренних штукатурных работ своими силами.

Особенности маячкового нанесения штукатурных покрытий

Один из самых доступных способов нанесения ровного штукатурного декора на основание со сложным микрорельефом — отделка стен по установленным маячкам. Данная технология предполагает правильный выбор расходного материала и точное соблюдение последовательности приготовления рабочего раствора.

Маяками называются зафиксированные на стене рейки, высота которых формирует толщину штукатурного покрытия. Бюджетный вариант маячкового материала — это хвойная древесина. Для ответственных работ предпочтительны стабильные свойства не подверженного влажностному короблению пластикового или металлического профиля.

Штукатурка стен по маякам требует использования обязательного оборудования:

правило стандартное трапециевидное и двухметровое, со встроенным пузырьковым уровнем;

разметочный шнур соответствующей длины;

дюбельный крепеж;

перфоратор или достаточно мощная ударная дрель.

Особенности нанесения разметки

Маячковые вертикальные рейки устанавливаются от углов на расстоянии 200 мм, точность вертикали проверяется отвесом или строительным уровнем.

Выставленные рейки фиксируются дюбелями, причем саморезы для упрощенного демонтажа лучше забивать или вворачивать примерно до половины.

При отсутствии дюбельного крепежа зафиксировать маячковый профиль можно цементным или гипсовым раствором, но такой вариант более трудоемкий.

Длина самого большого правила ограничивается двумя метрами, поэтому на стене устанавливается дополнительное количество маячковых профилей, которые выравниваются по натянутому шнуру.

Подготовительные работы

Для выравнивания сложного микрорельефа стен рекомендована крупнозернистая стартовая штукатурка, цена которой существенно меньше стоимости финишного аналога. В качестве верхнего покрытия подбирается материал, по эксплуатационным и декоративным свойствам отвечающий заявленным требованиям.

Последовательность приготовления штукатурного раствора приведена на непосредственно фирменной упаковке. Состав готовится из сухой смеси в количестве, достаточном для работы на протяжении времени до начала твердения.

Для разных видов материалов этот параметр варьируется в пределах от 40 мин до одного часа. Также следует учитывать температуру и уровень влажности воздуха. Наличие в емкости следов раствора сокращает время твердения нового штукатурного материала.

Качество рабочего раствора во многом зависит от интенсивности и продолжительности перемешивания, сэкономить время поможет наличие строительного миксера или бытовой электродрели с насадкой.

Грунтование

Штукатурными технологиями предусмотрена предварительная грунтовка основания. В зависимости от условий поставленной задачи используются:

укрепляющие;

адгезионные;

противогрибковые;

антикоррозионные грунтовочные растворы, способствующие сохранности и продолжительности срока службы штукатурного декора.

Самый удобный и экономичный способ нанесения грунтовочного состава — применение валика или широкой плоской кисти. В таком варианте создается небольшое давление, позволяющее эффективно обрабатывать основания с проблемным микрорельефом.

Грунтовки разных видов и назначения, как правило, наносятся в 2 слоя, с предыдущей просушкой первого покрытия. Начинать штукатурные работы можно только после полной готовности загрунтованного основания.

Особенности штукатурного процесса

Работа выполняется в определенной последовательности.

Раствор набрасывается на подготовленную поверхность небольшими порциями мастерком или широким шпателем, после чего штукатурка равномерно распределяется правилом по расположенному между маячками участку стены.

Правило перемещается по маячковым планкам, что позволяет получить штукатурное покрытие с идеально ровной поверхностью. Снятый правилом раствор используется для приготовления затирочного. Для этого материал достаточно разбавить водой и тщательно перемешать до получения сметанной консистенции.

Готовый состав небольшими порциями накладывается на пенопластовую терку и круговыми движениями равномерно распределяется по обрабатываемой поверхности. Эта операция требует определенных навыков, которые нарабатываются на участках, не подверженных прямому обзору.

После твердения штукатурки маячки легко демонтируются. Заделка раствором канавок технически не сложная, затирка производится по стандартной технологии.

Рекомендации профи

Чтобы штукатурка стен по маякам была выполнена максимально грамотно, для начинающих домашних мастеров предлагаются практические рекомендации опытных специалистов.

Прочность штукатурного раствора достаточна для удержания слоя толщиной до 30 мм. Для предотвращения образования усадочных трещин такие покрытия накладываются в 2-3 приема, причем каждому слою предоставляется время для полного твердения.

В других вариантах образование усадочных трещин блокируется применением щелочестойкой штукатурной сетки, которая по всей площади утапливается в поверхность первого, стартового слоя.

Обратите внимание! Рабочие свойства раствора, в котором начался процесс твердения, добавлением воды и перемешиванием не восстанавливаются. Своевременно не израсходованный штукатурный состав подмешивать к свежему раствору не рекомендуется. Такая экономия оборачивается существенным ухудшением рабочих характеристик штукатурного покрытия.

Внутренний штукатурный декор на этапе твердения желательно предохранять от сквозняков и резких температурных перепадов. Применение тепловой пушки следует ограничить до минимума. Уместен умеренный прогрев неотапливаемого помещения калорифером при резком снижении наружной температуры.