Штукатурим стены своими руками

Несмотря на разнообразие новых видов отделочных и облицовочных материалов, штукатурный декор по-прежнему остается наиболее востребованным. Его популярности способствует широкий ассортимент сухих строительных смесей, позволяющий получить штукатурный материал с заданными свойствами.

На основе современных штукатурных составов разработаны простые и доступные для самостоятельного освоения технологии, благодаря которым штукатурка стен своими руками станет по силам даже новичкам.

Критерии выбора рабочего материала

Из предлагаемого перечня сухих смесей рекомендуется выбрать материал, соответствующий условиям последующей эксплуатации. По рабочим характеристикам существенно отличаются смеси для внутренних и наружных штукатурных работ, а также декоративные, износостойкие, ударопрочные, паропроницаемые и теплоизолирующие.

Дополнительные свойства строительных смесей реализуются вводом в их состав специальных полимерных и минеральных присадок. Наличие дополнительных, экологически безопасных компонентов на эксплуатационных характеристиках штукатурных облицовок не отражается.

Высокое качество и долговечность штукатурной облицовки, выполненной своими руками, гарантируется применением фирменных смесей отечественного и зарубежного производства.

Еще на этапе выбора рекомендуется отказаться от покупки материала неизвестного происхождения, а также просроченного или хранившегося в неблагоприятных условиях.

Риски приобретения некачественного товара устраняются заказом нужного количества материала в фирменном магазине или торговом представительстве посреднической компании.

Подбор смеси с учетом монтажных параметров

В частности, для кирпичного основания рекомендуется использовать штукатурные растворы с повышенной адгезией. Для стабильности эксплуатационных свойств штукатурные покрытия толщиной от 20мм рекомендуется армировать щелочестойкой, лучше всего, стекловолоконной сеткой.

Оштукатуривание наружных стен с покрытием из облицовочной керамики относится к работам повышенной сложности, поэтому требует профессиональных навыков.

Для нанесения штукатурного декора своими руками более доступны бетонные основания. Для надежного соединения стартового штукатурного слоя, достаточно обработать рабочую поверхность грунтовкой типа Бетонконтакт.

Сложность штукатурных работ определяется:

видом материала основания и состоянием его поверхности;

погодными и климатическими условиями последующей эксплуатации;

правильным приготовлением и монтажными свойствами рабочего раствора.

Штукатурка стен своими руками позволит владельцу дома или квартиры сэкономить до 35-40% общей стоимости всех ремонтных расходов.

Последовательность предварительных работ

Штукатурные технологии предусматривают полное удаление первичного лакокрасочного и побелочного декора с последующей заделкой дефектов поверхности строительных конструкций.

Для предотвращения усадочных явлений, цементный раствор наносится в трещины поэтапно, с предоставлением достаточного времени для твердения каждого предыдущего слоя. Противоусадочные меры также рекомендованы при использовании шпаклевок на гипсовой основе.

Способы подготовки минерального, кирпичного или бетонного основания

Для увеличения площади контакта штукатурки с основанием рекомендуется разделка швов кирпичной кладки на глубину 6-8 мм и создание шероховатой поверхности бетонного основания нанесением насечек, длиной 15-20 мм и глубиной до 3-4 мм.

Сэкономить время на подготовке минерального основания можно применением малой механизации, болгарки с алмазным диском или насадки на перфоратор с твердосплавным наконечником.

На предварительно обработанные экологически безупречным консервантом деревянные стены набивается диагональная обрешетка из тонких реек, с размером квадрата 10х10 см, которую можно дополнить набитой поверх планок коррозиестойкой сеткой Рабица.

Наружные стены рекомендуется очистить от пыли напором воды из садового шланга, в доме можно ограничиться обработкой рабочей поверхности пылесосом.

На завершающем этапе стены обрабатываются грунтовочным раствором с последующей сушкой.

Приготовление рабочего штукатурного раствора

Последовательность приготовления рабочего раствора указана в инструкции, которая наносится на упаковку сухих смесей. Качество материала во многом определяется однородностью его состава, поэтому за отсутствием строительного миксера можно использовать изготовленную из толстой проволоки насадку для электродрели.

Время твердения готовых штукатурных растворов варьируется в пределах 40-60 минут и более. Материал готовится в количестве, достаточном для работы на протяжении этого времени. При расчете желательно учитывать воздействие внешних факторов, влажности и температуры воздуха.

Перемешивание производится в два приема с небольшим 5 минутным перерывом, который специалисты называют этапом созревания раствора.

Особенности штукатурного процесса

Стандартная технология предполагает последовательное нанесение рабочего материала в три слоя.

Для так называемого «обрызга» готовится состав сметанообразной консистенции, который наносится слоем толщиной до 5 мм. Раствор набрасывается на подготовленную поверхность мастерком или шпателем резким движением кисти с расстояния 30-40 см.

Такой способ повышает адгезию и плотность первого стартового слоя. Равномерно и по всей площади нанесенный штукатурный материал можно подогнать под одинаковую высоту одним проходом правила. Обработанной поверхности предоставляется время для полной сушки.

Нанесение промежуточного штукатурного покрытия

Для реализации следующего этапа штукатурного процесса готовится раствор тестообразной консистенции, который также наносится на первый слой набросом и разравнивается перемещением правила снизу верх.

По ходу работы образовавшиеся пустоты заполняются раствором, после чего восстановленные фрагменты повторно обрабатываются проходом правила.

Технология нанесения «покрывки»

Третий этап штукатурных работ предусматривает полную сушку второго покрытия при полном отсутствии сквозняков и температурных перепадов.

На третье чистовое покрытие, так называемую «покрывку», возлагаются декорирующие функции, поэтому его нанесение следует выполнить с особым вниманием.

Раствор сместанообразной плотности наносится мастерком слоем в 2-3 мм на предварительно увлажненную поверхность второго штукатурного слоя. Для получения гладкой фактуры состав круговыми движениями растирается полутерком с умеренным нажимом.

Если в качестве поверхностной облицовки планируется использовать плиточное или декоративно-панельное покрытие, этап нанесения «покрывки» из обязательного перечня работ можно исключить.

Финишные операции

Следующая операция — затирка, которая выполняется вкруговую или в разгон.

В первом случае — для доводки оштукатуренной поверхности задействуется деревянная гладилка, посредством которой круговыми движениями устраняются отдельные неровности финишного слоя.

При затирке «разгон» терка резкими взмахами руки перемещается по прямой, такой способ применяется для устранения следов круговой обработки.

Для получения гладкой поверхности на рабочую плоскость терки набивается фетровое или войлочное покрытие.

Грамотно выполненные штукатурные работы позволят без дополнительных затрат использовать преимущества лакокрасочного, обойного или тканевого поверхностного декора. Полученные навыки послужат основой для быстрого освоения более сложных и совершенных технологий применения штукатурных декоров элитной категории.