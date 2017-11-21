Просто и со вкусом: декоративные панели для стен

Каждый человек хочет видеть свое жилище красивым и удобным, поэтому, делая ремонт в квартире, прилагает все усилия, чтобы этого добиться.

Выполнение отделочных работ — один из самых сложных этапов в строительстве и ремонте. Это в какой-то мере творческий процесс, а все отделочники — немного волшебники, ведь они превращают серые унылые бетонные коробки в уютные жилые помещения, мастерски пользуясь теми материалами, которые им готов предоставить современный рынок.

А рынок готов предоставить очень многое. Здесь и декоративные штукатурки, и всевозможные обои, и разнообразные краски, и кафельная плитка на любой вкус.

Сами по себе эти материалы просты в применении, справиться с ними под силу даже новичку. Но для того, чтобы хорошо наклеить обои или положить плитку, потребуется сначала качественно подготовить стены. А это, без преувеличения, титанический труд. Ведь нужно будет удалить старую облицовку, а затем выровнять поверхность стен. На это уйдет много сил, времени и материалов, читай денег.

Если нет возможности или желания выравнивать стены, а красоты в квартире хочется, можно воспользоваться таким отделочным материалом, как декоративные панели для стен.

Преимущества декоративных стеновых панелей

Декоративные панели очень быстро завоевали популярность во всем мире, ведь они обладают множеством достоинств:

позволяют в кратчайшие сроки преобразить самое запущенное помещение;

не требуют длительной подготовки перед монтажом;

помогают скрыть неровности стен;

легко монтируются;

за ними можно спрятать коммуникационные магистрали (трубы и кабели);

некоторые виды панелей оснащены тепло- и звукоизоляционным слоем;

имеют огромный ассортимент материалов, фактур и дизайнов;

позволяют имитировать отделку натуральными материалами (камень, дерево);

прекрасно сочетаются с другими видами отделочных материалов (обоями, красками).

Разнообразие декоративных панелей

Панели производятся и разных материалов и имеют разнообразные формы и размеры.

Формы выпуска панелей, которые можно найти на рынке:

листы

Чаще всего это ДВП или МДФ, имеющие декоративную поверхность.

Толщина их колеблется от 3 до 10 мм, а размеры от 1200 до 2450 мм. Панели в листах можно подобрать для оформления любого типа интерьера, поскольку дизайн их весьма разнообразен: древесина разных пород, каменная и кирпичная кладка, мозаика, плитка и др.

Если поверхность ровная, то монтируют листовые панели на клей, для неровных стен возможен вариант монтажа на обрешетку.

Чтобы поверхность выглядела аккуратно, после монтажа стыки между панелями закрывают специальными молдингами.

Плитка

Это прямоугольники или квадраты различной фактуры, цвета и размеров. Панели в виде плитки можно комбинировать как между собой, так и с другими отделочными материалами для оформления целой стены или ее части.

Монтаж панелей такой формы производится на обрешетку из деревянных брусков, закрепленную на стене. Это позволяет выровнять поверхности.

Размеры плитки: 300-980 мм (длина) и 250-500 мм (ширина).

Рейка

Это длинные узкие прямоугольники шириной 150 — 300 мм, длиной 2400 — 3700 мм и толщиной от 8 до 1 мм.

Чаще всего применяются для отделки небольших по площади помещений, т.к. зрительно не уменьшают комнату.

Друг с другом панели соединяются при помощи замка «шип-паз», монтируются они на обрешетку. Чтобы выполнить скрытый монтаж реечных панелей, применяют кляммеры (специальные крепления).

Реечная форма дает возможность укладывать эти панели не только горизонтально или вертикально, но и «елочкой».

Материалы, из которых изготавливают декоративные панели для стен:

натуральная древесина различных пород (дуб, ольха, кедр, клен, лиственница)

Конечно, это дорогой материал, как и все натуральное. Но он экологичен и позволяет создать в доме совершенно неповторимую атмосферу.

пробка

Обладает звукопоглощающими свойствами.

ДСП, МДФ

Достоинства: материалы прочные, достаточно жесткие, и в то же время легко поддаются обработке, менее горючи, чем натуральное дерево, имеют тепло- и звукоизолирующие свойства.

Недостатки: слабая влагостойкость, содержание фенолформальдегидовых смол, вредных для здоровья.

Из-за выделения фенолформальдегида крайне нежелательно отделывать такими панелями жилые комнаты. Они подойдут для оформления проходных коридоров, просторных холлов, других помещений с возможностью проветривания.

ПВХ

Панели из ПВХ очень популярны, в первую очередь, благодаря своей демократичной цене.

Такие панели могут быть однотонными или иметь абсолютно любой рисунок и разную фактуру.

акустический поролон и синтетические волокна (звукоизолирующие панели)

гипсовинил

Гипсовиниловые панели — достаточно новый материал для отделки. Он состоит из двух виниловых листов с гипсовой плитой между ними.

Материал прочный, устойчивый к механическим повреждениям, влаге и моющим средствам. Имеет более 150 цветов и оттенков, легко комбинируется с другими отделочными материалами.

Монтируются при помощи алюминиевого профиля. Очень удобен гипсовинил тем, что при его монтаже остается очень мало мусора и пыли.

На что обратить внимание при выборе панелей

Чтобы после покупки стеновых панелей не разочароваться в своем выборе, будьте внимательны в магазине и проследите, чтобы выбранный вами материал соответствовал следующим критериям.

Материалы, из которых изготовлены панели, должны соответствовать требованиям безопасности. Они должны быть экологически чистыми и максимально безвредными для человека.

Панели должны быть негорючими и не создающими дыма. На упаковке должна стоять маркировка об уровне пожароопасности и дымообразования. Если ее нет, а у товара не имеется сертификата соответствия, то от покупки стоит воздержаться.

Влагостойкость. Обратите особое внимание на этот пункт при покупке стеновых панелей для кухни или ванной.

Упругость, прочность, стойкость к механическим повреждениям.

Сложность или простота уборки и устойчивость к моющим средствам.

Устойчивость к перепадам температур.

Простота монтажа.

Как монтировать декоративные панели для стен

Обычно для монтажа панелей применяют 2 способа: на клей и на обрешетку.

Первый способ требует ровной поверхности стен, поэтому до того как монтировать панели, в помещении проводится такая же подготовка, как перед поклейкой обоев. Мы не будем останавливаться на этом способе, а рассмотрим более подробно способ второй.

Для изготовления каркаса (обрешетки) применяются деревянные бруски или металлический профиль. Бруски из дерева обязательно должны быть сухими и обработанными антисептическими средствами.

Шаг 1. Подготовка каркаса

Поскольку панели обычно располагают вертикально, то рейки следует укладывать горизонтально. Сначала устанавливают по уровню первую рейку и закрепляют ее на стене при помощи дюбелей или саморезов. Затем к ее концам привязывают отвесы, чтобы определить место нижней рейки. Нижнюю рейку выставляют по уровню строго горизонтально.

Чтобы установить промежуточные рейки, между двумя уже закрепленными рейками натягивают несколько ниток, чтобы создать вертикальную плоскость. Стараясь не выходить за нити, на расстоянии примерно в 40-50 см друг от друга, располагают промежуточные рейки. На этом создание обрешетки завершается.

Шаг 2. Установка пластиковых панелей на каркас

Для монтажа понадобится пластиковый стартовый и финишный профиль. Стартовый профиль устанавливается вертикально в начале стены на каркас и закрепляется на нем металлическими скобами (степлером).

В стартовый профиль вставляют первую панель из пластика, в нее вставляют вторую панель и так далее. Обязательно нужно проверять по уровню, соответствуют ли панели вертикальной плоскости.

Обратите внимание на важную деталь: после того как будет установлена предпоследняя панель, нужно установить и закрепить финишный профиль. И затем поместить последний элемент панелей между профилем и предыдущей деталью. Закреплять его не нужно. Он будет удерживаться соседней деталью и финишным профилем.

Если последняя панель чуть шире, чем нужно, тогда ее подрезают ножовкой по металлу или просто острым ножом.

Таким образом происходит установка пластиковых панелей. Как видите, это совсем не сложно.