Теплица своими руками: фото, чертежи, виды, материалы и сам процесс

Непродолжительность дачного сезона из-за особенностей климата сильно удручает хозяев дачных участков. Чтобы победить коварство природы, многие российские «фазендейро» давно и успешно используют теплицы и парники, позволяющие значительно увеличить урожай теплолюбивых овощей и фруктов. Одни покупают такие оранжереи для растений, другие сооружают их самостоятельно. Теплица своими руками: фото, виды и чертежи — популярный запрос. Его изучение дает шанс с умом и пользой пристроить бездельничающие подручные материалы, обеспечить надежную защиту «подножного корма» от неостроумных шуток природы, но не попасть в долговую яму.

Рекомендации перед строительством

Сооружение теплицы без определенных знаний невозможно, так как очень важен правильный выбор конструкции. Только оптимальный проект гарантирует эффективность строения, от которого зависит объем будущих урожаев. В этом случае нужно заранее рассмотреть некоторые факторы.

Расположение конструкции. В большинстве случаев теплицы — стационарные сооружения, чье перемещение из-за больших габаритов и фундамента попросту невозможно. Значит, удачно выбранное место — требование, обеспечивающее максимальную продуктивность. Хорошая освещенность на протяжении дня — самый важный аспект, поэтому не рекомендуют выбирать место, которое затеняется деревьями или кустарниками, постройками, заборами. Табу — низины, ведущие к появлению у растений фитофтороза. Габариты теплицы. Здесь не последнюю роль играет площадь самого участка, особенности материала, выбранного для строительства, потребности хозяев загородного владения, степень их готовности уделять растениям максимальное количество времени. Если остановиться на оптимальных размерах, то они таковы: высота 250 см, длина 600-800, ширина 300 см. Последняя величина обеспечит удобство перемещения и достаточное место для посадок, а длину выбирают самостоятельно. Внутренняя планировка теплицы. Ее предусматривают еще на стадии составления проекта. Нерациональное использование пространства приведет к его дефициту или излишкам. Особенно важно предусмотреть широкие дорожки. В противном случае уход за рассадой сильно усложнится. Иногда только после стадии составления внутреннего плана находят идеальные внешние размеры для конструкции. Особенности строительных материалов, их качество и требования, обеспечивающие длительную эксплуатацию, нюансы работы с ними.

Разновидности: по сезонам и форме

Главная задача вех теплиц — создание идеального микроклимата для роста растений. Все конструкции различаются в зависимости от периода эксплуатации.

Сезонные — летние. Эти конструкции просты, так как «работают» только с ранней весны до поздней осени. Никакие отопительные системы в них не предусматривают. Всесезонные — круглогодичные. Их используют даже при минусовых температурах, поэтому такие благоустроенные сооружения — настоящие «дома» для с/х культур.

Разнообразие теплиц почти не знает границ. Есть относительно простые сооружения, другие сложны по форме, поэтому требуют на изготовление много времени и финансов. В следующем списке представлены популярные образцы, которые нередко служат моделями для строительства теплиц своими руками.

Арочные

Сечение каркаса таких теплиц — арка или полукруг. Эта форма занимает место в лидерах симпатий землевладельцев постсоветского пространства. Причины — стойкость к ветровой, снеговой нагрузке, минимальные светопотери из-за дугообразной формы, небольшая стоимость работ благодаря минимальному количеству материалов. Минус тоже есть, это довольно трудоемкое изготовление гнутых элементов, если для каркаса используется металл.

Готические или стрельчатые

Это усовершенствованная арочная конструкция, которая имеет большое превосходство над своей закругленной соперницей: снег с такого сооружения сползает почти так же быстро, как с двускатной разновидности. Оригинальный вид — причина, по которой в дачных поселках охотно меняют арки на готику. Недостатки — сложность строительства каркаса, невозможность остекления (подойдет только поликарбонат).

Классические, двускатные

Это теплица-«пионер», которая еще не так давно была в числе самых распространенных «домиков» для огородной флоры. Плюсы — большой объем, достаточная освещенность, простота строительства из-за прямых элементов «скелета». Минусы — приличный расход материала, особенности каркаса, которому для надежной защиты крыши от снежных масс необходимы подпорки и укосины.

А-образные

Теплицы, больше похожие на шалаш, отличаются относительной простотой строительства. Однако обратная сторона медали — дефицит полезного объема, который можно слегка нивелировать, если соорудить большую конструкцию. Достоинство — получение максимального количества солнечной энергии. Минус — возможный перегрев, требующий обустройства форточек.

Односкатные — пристенные

Эти конструкции можно назвать классическими теплицами, лишившимися одной половинки. Именно не слишком впечатляющая устойчивость позволяет им чувствовать себя уютно лишь под защитой другого строения. Односкатные теплицы чаще пристраивают к дому, забору либо сараю. Амплуа их — выращивание рассады.

Теплицы Митлайдера, американские

Особенность конструкции — разный наклон и высота скатов крыши. Такая теплица может иметь классический вид либо арочную форму. Между обеими половинками крыши оборудуют вертикальную стенку, где располагают в ряд форточки. Преимущество таких теплиц — отличная вентиляция, гарантирующая высокую урожайность.

Голландские, с наклоном стен

Это близкие родственницы типичных сооружений. Такие теплицы отличаются от классических двускатных вариантов только наклонными стенами, обеспечивающими большее количество света, проникающего внутрь. Конструкции также требуют оборудования надежного каркаса, а также эффективной вентиляционной системы.

Теплицы-«экзоты»

Купола, терема или пирамиды — нечастые «жильцы» загородных участков. Причина игнорирования — впечатляющие затраты на возведение таких «исторических памятников». В большей степени они служат украшением, однако не лишены достоинств. Идеальный микроклимат в теплице обеспечивает довольно эффективное аккумулирование солнечной энергии.

Каркасные материалы

Нельзя утверждать, что ассортимент велик, так как используют обычно всего три вида строительных материалов. Это:

дерево;

металл;

ПВХ.

Дерево

О его популярности уже знает даже ленивый. В роли строительного материала чаще выступает брус, имеющий квадратное либо прямоугольное сечение. Его охотно выбирают для классических теплиц со строгими формами. В случае арочных или стрельчатых конструкций мастера ждет большой конфуз, так как согнуть материал, не получив на выходе массу бракованных деталей, вряд ли получится. Постоянная влажность — причина тщательной обработки бруса. Его просушивают, наносят несколько слоев антисептической пропитки, защищающей от насекомых, гниения, грибка и плесени.

Металл

Для сооружения «остова» используются профили: стальные либо алюминиевые. Хитом стала профилированная труба, имеющая сечение 20х20 мм, или более внушительные размеры. Причины популярности — достаточная прочность, небольшой вес и приемлемая цена. Оцинкованные или окрашенные изделия отличает долговечность, так как эти покрытия гарантируют защиту от коррозии. Собирают элементы металлических каркасов различными способами: с помощью сварки, саморезов, гаек с болтами, «краб-систем».

Поливинилхлорид

Этот почти невесомый материал используют для строительства небольших конструкций, которым не так страшна ветровая и снеговая нагрузка. Гибкие поливинилхлоридные профили/трубы просты в транспортировке, хранении и работе, которая отнимает минимальное количество времени на сооружение каркаса. Невысокая стоимость — еще одна «прелесть» материала.

Укрывной материал

Главное требование к нему — возможность беспрепятственного проникновения света. Здесь тоже лишь трио кандидатов. Для обшивки выбирают:

стекло;

полиэтиленовую пленку;

сотовый поликарбонат.

Стекло

Этот материал — «первопроходец», так как для теплиц его начали использовать давным-давно, когда другие материалы еще не появились на свет. При всех несомненных достоинствах есть у него недостатки, которые сейчас, с появлением удачливых соперников, кажутся просто огромными. Это вес, предполагающий высокую нагрузку на каркас, и просто неприличная хрупкость, из-за которой теплица может мгновенно стать беззащитной.

Пленка

Как и ПВХ для каркаса, полиэтиленовая пленка занимает определенную нишу. Ее выбирают в качестве укрывного материала, есть планируют соорудить небольшую сезонную теплицу. Плюс у полиэтилена один — дешевизна, минус тоже — ненадежность, являющаяся синонимом недолговечности. Исправить положение призвана армированная пленка: этот материал довольно прочен, не боится ветровых нагрузок.

Поликарбонат

Этот материал прочен, недорог, гибок и легок, из-за сот имеет отличные теплоизоляционные свойства, поэтому быстро затмил своих соперников. Однако имеет ряд небольших недостатков: при установке материала необходимо учесть температурное расширение листов, торцы их обязательно требуют защиты. Главное условие, обеспечивающее надежность конструкции, — выбор качественного поликарбоната. Один из достойных вариантов и называется соответственно — «специальный для теплиц».

Теплица с каркасом из дерева

Не все хозяева загородных участков готовы работать с металлом, требующим от мастера навыков слесаря или сварщика. Дерево и классическая модель — лучшее сочетание, помогающее избежать особых трудностей.

Фундамент

Только небольшие конструкции могут обойтись без надежной основы, но и им будет грозить участь стать «унесенными ветром». Обычный вид фундамента для постоянной стационарной теплицы — ленточный. Он просто необходим, если в качестве укрывного материала будет использоваться тяжелое стекло.

Первым делом по периметру будущего сооружения выкапывают траншею. Предпочтительные размеры — ширина 200-300 мм, глубина — 300-500. Если теплица будет функционировать и зимой, то котлован копают, учитывая глубину промерзания грунта, меньшее значение не подойдет. Опалубку сооружают из досок. Если есть необходимость, укрепляют стяжками и подпорками. Засыпают и трамбуют слой песка (150 мм) либо гравия (100 мм). Укладывают, гидроизоляцию, арматуру, соединенную вязальной проволокой. Одновременно устанавливают вертикальные маяки — анкерные болты для фиксации к фундаменту нижней обвязки из бруса. Готовят бетонный раствор из цемента (1 часть), щебня мелкой фракции (3 части) и чистого речного песка (3 части). Заливают смесь в один прием, закрывают пленкой. Ждут схватывания бетона не менее 20 суток, лучше — месяц. В жаркое время года не забывают ежедневно проливать основание водой. На готовый фундамент укладывают гидроизоляционный слой — рубероид. Второй вариант — нанесение битумной мастики.

Каркас

Древесину предварительно подвергают «обработке отработкой» машинного масла. Элементы нижней обвязки из бруса (100х100 мм) соединяют по углам вполдерева, крепят к фундаменту с помощью «замурованных» анкерных болтов. На внутренних углах деревянного основания устанавливают скобы, металлические уголки. Вертикальные стойки фиксируют к обвязке с шагом 500-700 мм. Для устойчивости к элементам добавляют укосины и горизонтальные перемычки. По периметру сверху крепят верхний пояс.

Чтобы упростить работу, существует другой способ. Элементы стен конструкции — деревянные рамы — делают заранее, а потом собирают теплицу, как большой конструктор. Минус есть, это больший расход материала, поэтому сооружение обойдется дороже.

На этом же этапе оформляют дверной проем. Две вертикальные стойки на расстоянии 800 мм делают усиленными — состоящими из двух планок. Эта рекомендация в большей степени относится к той опоре, на которую будут навешивать дверь. С противоположной стороны обязательно обустраивают форточку для проветривания.

Крыша

Крутизна скатов теплицы находится в зависимости от региона, где находится участок. Если он славится заснеженными зимами, то большая «крутость» — требование обязательное. В ином случае допускаются пологие конструкции. Для работы подойдет брус 50х50 мм.

Первый этап — формирование конька крыши. Для сооружения стропильной системы на двух брусьях делают запилы в 45°, фиксируют их между собой. По этому шаблону изготавливают все элементы. Первую пару стропил крепят в двух противоположных концах верхней обвязки: на фасаде теплицы и на торце. Соединяют их брусом, к которому впоследствии крепят промежуточные стропильные детали. Для установки распорки для конька между боковыми сторонами обвязки крепят промежуточные брусья, шаг их — 1500-2000 мм. В середине их ставят опоры для конькового бруса.

Крепление поликарбоната

Этот материал обладает достаточной гибкостью, что облегчает его крой. Однако надо учесть все рекомендации, касающиеся монтажа поликарбоната.

Для разрезания материала используют болгарку, ножовку по металлу, строительный нож, циркулярную пилу либо электролобзик. В качестве соединительных элементов лучше использовать специальные профили из пластика: разъемные или неразъемные, пристенные, угловые. Торцевые профили необходимы для защиты от грязи, дождя и насекомых. Нужны нередко и дополнительные материалы. Гермоленту используют для верхних краев поликарбоната при скатном монтаже: только после ее приклеивания надевают торцевые профили. Перфорированный вид помогает избежать попадания влаги в оба края панелей при установке на арочную конструкцию. Для верхних торцов на стенах (вертикальных или наклонных) необходима алюминиевая лента, для нижних краев — перфорированная. При монтаже с помощью термошайб отверстия для них нужны шире на несколько миллиметров. Их оставляют для термического расширения. Шаг крепежа для теплицы — 300-400 мм. Жесткое крепление саморезов, их перетягивание — достаточные причины для деформации листа. Максимальную прочность конструкции обеспечит правильное расположение сот листов. На вертикальных поверхностях они обязаны находиться вертикально, на скатах — быть параллельными им. Торцы поликарбоната и канцелярский скотч — вещи несовместимые. Стыки листов должны располагаться строго по центру стоек каркаса.

Теплица своими руками: фото и чертежи, виды и особенности работы — тема обширная. Однако главное — трезво оценить свои силы, иначе сооружение может выйти совсем не таким, каким задумали его хозяева.

С одним из способов создать желанную конструкцию можно познакомиться здесь: