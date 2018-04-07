Как сделать капельный полив в теплице: спасаем бедный урожай

Ни для кого не секрет, что растения, особенно тепличные, требуют регулярного полива, защиты от упрямых сорняков и внесения в почву удобрений. Главным все-таки является первое условие, но занятие это занимает много времени и сил. Еще хуже, что обычное орошение имеет довольно низкую эффективность, так как питает не только корневую систему овощных культур, но и «полчища» сорняков, которые способны свести на нет старания любого дачника. Поэтому многие задумываются о простых и эффективных капельных системах: они существенно облегчают нелегкий труд, экономят воду, и заодно препятствуют размыванию почвы. Как сделать капельный полив в теплице самостоятельно, и насколько труден процесс? С его тонкостями нам и предстоит познакомиться.

Рассмотрим плюсы и минусы

О плюсах можно сказать одно — все они весомые:

Предотвращение ожогов. При обычном поливе на листья попадают капли, и из-за эффекта линзы они фокусируют солнечный луч на живом растении. Результат ясен. Замечательное насыщение земли водой, которого не происходит при обычном поливе, так как влага в этом случае проникает на глубину около 10 см. Возможность точной дозировки удобрений приводит к их экономии. Не менее важен меньший расход воды, а значит, меньшие расходы. Прикорневое орошение — причина быстрого роста и повышения урожайности. Паутинный клещ и мучнистая роса больше не появятся на листьях.

Не забудем упомянуть о небольшой группке минусов:

для устройства нужно время и финансы;

для эффективной работы системы необходимы фильтры, что обещает еще некоторые траты;

тонкостенные ленты могут повредить грызуны или птицы, а из-за такой утечки возникнет расход живительной влаги;

любая система требует периодической проверки всех элементов, капельная не исключение.

Если перечень минусов показался вам несерьезным, то можно двигаться вперед.

Как устроена система?

Для нее подойдет любой источник воды: центральное водоснабжение, колодец или дождевая вода, накопившаяся в бочках, а также озеро или речка. От любого из них можно провести трубопровод к грядкам теплицы, на конце его располагается концевая заглушка. На месте посадки растений труба оборудуется тройниками, к которым и крепятся капельные ленты или трубы, через капельницы на них вода попадает к «адресату».

Если предполагается использование водопроводной воды, то никаких шагов более предпринимать не придется. Когда планируется другой источник — река или дождевая вода, скопившаяся в баке, обязательна установка фильтра или целой их системы между трубопроводом и источником воды. Количество таких фильтров зависит лишь от ее качества.

Как сделать капельный полив в теплице?

Для того, чтобы приступить к делу, надо сначала приобрести комплект капельной системы. С этим проблем не возникнет, так как выбор в магазинах таков, что даже самый придирчивый хозяин сможет найти лучший вариант.

Стандартная комплектация включает:

заглушки;

кран;

ленту капельную;

старт-коннекторы;

тройник;

фильтр водоочистной;

фитинги ремонтные;

шланг ПВХ.

Помимо этого надо купить автоконтроллер, он даст возможность запрограммировать полив на то время суток, которое вам удобно. Прибор этот нужно устанавливать исключительно за водоочистным фильтром. Если вода будет браться из открытых источников, то подойдут гравийно-песчаные фильтрационные системы, которые вместе с обычными фильтрами обеспечат замечательную очистку. Если же воду будете добывать их скважины, хватит только сетчатого или дискового.

Водопроводная вода требует предварительного отстаивания. К тому же растения не в восторге от холодной жидкости. Потому для огородов и теплиц привычными стали накопительные емкости, в которых вода и нагревается, и отстаивается. Для того, чтобы создать нужное давление, их поднимают над поверхностью земли на метр или полтора.

В комплект системы не всегда входит магистральный водопровод, поэтому придется приобрести трубу из полиэтилена, предназначенную для холодной воды. Ее диаметр обязан быть как минимум 32 мм, меньшее значение весьма затруднит крепление фитинговых соединений. К магистральной трубе водный источник подключают простым садовым шлангом. Между ними обязательно должен быть фильтр. Капельная лента присоединяется старт-коннекторами, ее конец оборудуется заглушкой.

Как производится монтаж?

Любой монтаж невозможен без предварительного составления плана, поэтому необходимо составить подробную схему теплицы, указать на чертеже расстояние до источника водоснабжения. Далее план действий не вызывает затруднений:

Труба магистрали подключается к баку садовым шлангом. Устанавливается фильтр, на котором есть подсказка в виде стрелок, указывающих правильное направление воды. Необходимо при установке предельно точно следовать рекомендациям производителя. Трубопровод надо разметить маркером в тех местах, где предполагается присоединение капельных лент. Просверливаются отверстия, они должны быть такого диаметра, чтобы уплотнители входили с трудом. Затем ставятся старт-коннекторы. Ленты крепятся к ним так, чтобы капельницы располагались сверху. Конец их обрезается, сворачивается и закрепляется. Сделать это легче всего отрезком самой ленты — кольцо в 2 см надевается на получившуюся скрутку. Специальная заглушка ставится и на конце водопровода, купить ее, возможно, придется самостоятельно.

При покупке обязательно обращайте внимание на характер старт-коннекторов, потому что в некоторых комплектах они не имеют кранов. В этом случае отключить отдельную грядку вы не сможете, что создаст дополнительные трудности — покупку и установку нужного крана. Если есть нужда в разветвленной капельной системе, то лента обрезается, а затем в нее вставляется или уголок, или тройник.

Если необходим автополив, то придется ставить контроллер-автомат, он значительно упростит вам жизнь. После его программирования на включение в определенные часы вам останется лишь следить за тем, чтобы в источнике всегда была вода. Прибор этот устанавливается непосредственно за фильтром.

Что нужно предпринять перед запуском?

После завершения работы следует сделать тестовый пуск системы, он позволит убедиться в корректной работе системы. Поэтому заглушки убираются, а воде позволяют свободно стекать. В это время тщательно проверяются все соединения.

О том, как сделать капельный полив в теплице своими руками из подручных средств, можно найти много материалов, но только эта система способна работать безотказно долгое время. Помните об этом, и ваши растения будут здоровы и счастливы.

Посмотрев этот видеоролик, вы сможете считать себя почти профессором капельных систем: