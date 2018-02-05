Как установить межкомнатную арку: подвиг по силам

При планировании ремонта у хозяев всегда возникает множество различных идей, которые просто обязаны улучшить интерьер их жилища. Но с течением времени некоторые из них все же отбрасываются. К счастью, такая участь редко постигает межкомнатные арки, популярность которых и не думает падать уже довольно долгое время. Действительно, такое декоративное украшение вместо унылых, и зачастую только мешающих, дверей способно украсить собой как просторное помещение, так и комнатку небольших размеров. Но как установить межкомнатную арку самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам? Совершить такой подвиг вполне по силам любому, но сначала все же нужно разобраться в тонкостях этого благого дела.

Трудность первая: какой материал предпочтительнее?

Да, сначала нужно подумать о материале, который бы идеально подходил вашей квартире, но одновременно был бы нетруден для монтажа. Итак, выбор таков:

гипсокартон;

ДВП;

дерево;

камень;

кирпич;

металлический профиль;

МДФ;

пластик.

Если выберете дерево, камень или металлический профиль, то задача, стоящая перед вами, практически невыполнима, особенно, если знаний и опыта у вас маловато. Если же предпочесть гипсокартон, который у нас «обзывают» еще гипроком, то дело сдвинется с мертвой точки, как только вы немного изучите технологические хитрости. Потому этот вариант может считаться оптимальным, на нем и надо сосредоточить свое внимание.

Идеален ли гипсокартон?

У гипрока есть преимущество, и оно даже не одиноко:

Доступность материала способно быстро повысить его рейтинг. Сравнительная дешевизна тоже привлекательна. На монтаж такой арки понадобится всего день. В случае необходимости ремонта не нужно ни особых затрат, ни титанического труда.

Такого букета достоинств нет ни у одного соперника, потому и сомневаться в правильности решения ни к чему.

Какую же форму выбрать?

Арки различаются по размерам и формам, потому эти элементы декора нуждаются в более подробном рассмотрении.

Классические. Самые популярные арки, полукруглые.

Романтические. Здесь полуокружности нет, закруглены лишь углы.

Портал. Некоторые виды похожи на арки, но все равно их лучше назвать альтернативным оформлением дверных проемов.

Модерн. Симбиоз портала и классики, выглядит интересно.

Трапеция. Такая форма — лишь для больших проемов.

Полуарка. Несимметрична: одна сторона — портал, вторая — что на ум взбредет.

Эллипс — более плавная версия арки модерновой.

Инструментарий

Если вы раздобудете инструменты, то можно считать, что работы начались. Вот, что нужно собрать в одном месте:

болгарка;

карандаш;

лобзик;

нож и ножовка по гипроку;

ножницы для металла;

перфоратор;

рулетка;

степлер;

шуруповерт (или отвертка);

угольник;

уровень;

циркуль.

Для арки нужны: гипсокартон, металлопрофили (UD, CD), саморезы для металла (25 мм), забивные дюбеля 6х60.

Особенности выбора

Начинается все с выбора арки, которая может наилучшим образом вписаться в помещение. Если потолки невысоки, а проем довольно широкий, то замечательно подойдет арка стиля модерн. Если же проем типичный, то стоит остановиться на классическом варианте, в этом случае особо не разгуляешься.

Монтируем каркас

Перед началом необходимо подготовить проем — снять двери, демонтировать старый короб, наличники, удалить уплотнители, штукатурку и обои.

При проеме с шириной 90 или 100 см нужен радиус арки 45 или 50 см соответственно. Так можно установить ее начало. На обе стороны проема наносим отметки, после чего для проверки их горизонтального положения используем уровень. Тщательно надо следить за тем, чтобы расстояние от пола до начала радиуса совпадало с обеих сторон, иначе изгиб арки может получиться кривоватым. В это же время вымеряем толщину проема, это расстояние понадобится для вырезания гипсокартонного торца.

Занимаемся гипсокартоном

Далее приступаем к раскрою арочного фасада. Шириной нашего листа гипсокартона служит ширина проема. Верхний его край трогать не надо, он должен оставаться ровным, а снизу с помощью карандаша, циркуля или веревки разметьте будущий радиус арки. Сделать это лучше, проделав шилом отверстие в предполагаемом центре, потом привязать к нему веревку с карандашом на конце, после чего провести дугу.

Аналогичные действия проводятся еще с двумя одинаковыми листами гипсокартона. Далее приступайте к их раскройке по кривой линии, причем делать это придется очень осторожно, так как и линию нельзя испортить, и материал повредить жалко. Лучше делать операцию лобзиком, но предварительно потренироваться на остатках. Второй лист вырезается легче, так как первый будет служить лекалом.

Последней операцией с материалом является вырезание торца арки. Его предстоит сгибать, и сделать это можно двумя способами:

Мокрый предполагает обильное смачивание тыльной стороны листа с постепенным его сгибанием и с последующей фиксацией в нужном положении до полного высыхания. Сухой, при котором на тыльной стороне делаются параллельные пропилы, которые проходят через гипсовый слой, но не затрагивают лицевую сторону картона. При последующем изгибании также нужна аккуратность.

Монтируем профили

Монтируем профиль к верхней части проема, потом к боковым стойкам, для чего берем перфоратор и высверливаем отверстия для дюбелей. Дальнейшие работы разделяются на следующие этапы:

фиксация гипсокартонного фасада к профилю, причем шляпки крепежных элементов утапливаются в материал;

крепится радиусный профиль: для гибкости в нем предварительно делаются надрезы с шагом в 3 или 3,5 см;

монтируется торцевой лист, сгибать который требуется крайне аккуратно;

с помощью степлера крепится под шпаклевку арочный уголок;

в качестве финишной отделки применяется грунтовка, для высыхания которой требуются сутки.

Предпоследним этапом является выравнивание поверхности всех составляющих арки: используется как шпаклевка шпателем, так и армирующая сетка.

В завершении работ арка окрашивается. Но сначала ее поверхность избавляют от пыли, затем она покрывается грунтовкой. Лучшим выбором станет водоэмульсионная краска, у которой есть большое достоинство — отсутствие запаха.

Если ваш выбор — готовая арка

Довольно удачное решение, так как монтаж такого изделия совсем несложен. В продаже есть арки из следующих материалов: ДВП и МДФ, пластика и массива. Самое важное в этом случае — тщательное измерение вашего дверного проема.

Типичный комплект состоит из:

банкеток;

боковых и верхних квадратов;

наличников (4 шт.);

промежуточных пластин;

самоклеящихся заглушек;

сводов и сводорасширителей;

торцевых и стыковочных планок;

шкантов.

Есть два способа монтажа готовых арок: клеевой и механический.

О том, как установить межкомнатную арку, в Интернете можно найти множество видеороликов. Потому, если сомневаетесь, что осилите монтаж, стоит посмотреть, как справляются профессионалы. Можете быть уверены, что скоро все встанет на свои места.

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