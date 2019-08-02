Летний душ своими руками: чертежи, особенности, как обустроить дачу

Лето — самая жаркая пора, причем не только в прямом смысле, ведь на дачных участках работа кипит безо всякого преувеличения. После напряженного трудового дня освежиться не откажется никто, но у некоторых хозяев еще нет такой возможности: не проведена горячая вода, или она есть, но баня пока остается в проекте. Почти безнадежную ситуацию легко исправить, если постараться соорудить летний душ своими руками: чертежи, оптимальный выбор материалов и сама конструкция — те знания, которые не потребуют от хозяев нечеловеческих умственных усилий. Сделать такую кабинку совсем несложно, однако любое строительство имеет свои особенности.

Проектирование душа на участке

Способов получить вожделенную кабинку существует великое множество. Одни выбирают для себя легкие конструкции с деревянным каркасом, устанавливает на крыше бак для воды, а входную дверь заменяют занавеской. Другие отдают свой голос полноценному строению, имеющему крепкие стены и надежную крышу, способную выдержать не только скромный бак, но и довольно объемную бочку.

Главные требования к летнему душу — комфорт и простор. Считается, что для такого сооружения подойдут даже весьма скромные размеры — 1000х1000х2200 мм, однако оказывается, что такие габариты слишком малы, ведь в летнем душе должно быть достаточно места для одежды и банных принадлежностей, а это уже автоматически означает, что придется добавить как минимум 400 мм к площади кабинки. Если прислушаться к мнению тех, кто уже построил такую конструкцию, то выходит, что оптимальны другие цифры — 1000х1600х2500 или даже 1400х1900х3000 мм.

Чтобы купить «правильное» количество всего нужного, необходим чертеж. Только в этом случае возможен грамотный расчет материалов, он исключит любые ошибки: как недостачу, так и их излишек. В подробной схеме не всегда есть необходимость, избежать ошибок поможет даже рисунок, выполненный от руки.

Поиск места для летного душа

Именно от расположения сооружения зависит комфортность принятия водных процедур, ведь важна приятная температура. Так как нагрев в этом случае обеспечивает только солнечная энергия, то для установки душа выбирают участок, который дольше остается освещенным.

Естественное возвышение — лучшее место, так как повышенная влажность привлечет на «водопой» нежеланных гостей — лягушек и насекомых. Нельзя забывать, что необходимо обеспечить необременительную подачу воды. Другой вариант — обустройство автоматического наполнения емкости.

Основание

Легкая, почти невесомая, конструкция в фундаменте не нуждается, однако при возведении любой стационарной постройки он необходим. Для «фундаментального труда» подготавливают:

анкерные шпильки;

колышки, шнур;

металлическую сетку;

песок, щебень;

рубероид;

рулетку;

садовый бур;

трубы: асбестовые, металлические;

уровень;

цементный раствор;

штыковую лопату.

Размер и вид фундамента определяется после выбора материала для строительства летнего душа. Временная конструкция в обустройстве надежного фундамента не нуждается. В этом случае снимают слой дерна толщиной 100-150 мм, затем углубление выравнивают и засыпают песком.

Монолит, лента

Если выбраны шлакоблоки либо кирпич, то потребуется монолит либо ленточный фундамент. В этом случае глубина котлована составит 300-500 мм.

На выбранном месте размечают площадку, используя рулетку, колышки и шнур. Затем роют котлован. Основание его выравнивают, затем засыпают песчаную подушку (50 мм), ее проливают водой, хорошо трамбуют, за ней — слой щебня (50 мм), с ним поступают аналогично. Потом яму устилают рубероидом, на небольшие обломки кирпича (плоские камешки) укладывают арматурную сетку, затем трубу, предназначенную для слива. Последний этап — заливка раствора.

Чтобы обеспечить более долгий срок службы душа, используют опалубку из досок либо фанеры. Ее поднимают над поверхностью грунта на 100 мм, вырезают отверстие для сливной трубы, которую тут же укладывают на место. Опалубку укрепляют кольями, распорками. Застывший плитный фундамент укрывают несколькими слоями рубероида. Точно так же делают ленточное основание, только в этом случае роют траншею.

Сваи

Если выбран легкий металлический либо деревянный каркас, то нередко предпочтение отдают свайному (столбчатому) фундаменту, для которого по периметру буром сверлят отверстия, их глубина — около 1000 мм. Внутрь вставляют трубы такой длины, чтобы они выступали над поверхностью на 200 мм.

Корректность установки столбов проверяют уровнем, пространство между грунтом и опорами, а также внутри них заливают раствором. В трубы предварительно вставляют анкера для крепления нижней обвязки. Для каркаса из металла — профиль. После окончательного застывания фундамента на сваи укладывают гидроизоляцию. Из бруса изготавливают раму. Сделав в ней отверстия, обвязку укладывают на шпильки, надежно фиксируют гайками.

Организация слива

На способ обустройства стока влияет много факторов: особенности грунта, вид фундамента, количество людей, которые будут принимать душ.

Для монолитного основания есть единственный способ — закладка труб перед заливкой. Используют пластиковое изделие с коленом. Следят за тем, чтобы был сформирован уклон, ведущий к стоку. Трубу выводят к дренажному колодцу либо подключают к системе канализации. Такой слив оптимален для больших семейств.

Для других оснований возможен самый простой вариант — покупка акрилового поддона, оборудованного сливом. Он и становится полом душевой кабинки. При малом количестве пользующихся есть смысл сделать слив прямо под кабинкой. Внутри основания выбирают грунт, глубина — около 500 мм. Нижнюю часть ямы заполняют гравием либо камнем, вторую половину — щебнем мелкой фракции. После сооружения кабинки на щебень укладывают импровизированный поддон — деревянную решетку.

Материалы для домика-душа

В этом случае фантазия не ограничивается ничем. Самый простой вариант получить желаемое с минимальными потерями — использование стены одного из строений. Еще лучше, если на участке есть здание, имеющее внутренний угол. Бак в этом случае крепят прямо к стене, там же монтируют карниз для шторок, их изготавливают из брезента либо непрозрачной пленки, фиксируют кольцами.

Чтобы от воды не страдал фундамент соседней постройки, пол бетонируют, делая наклон в сторону участка. Альтернатива — покупка и установка акрилового поддона, предназначенного для душевых кабинок.

Дерево

Это один из популярных вариантов, однако древесина для «мокрых» помещений требует серьезной защиты. На изготовление каркаса требуется брус. Для угловых стоек берут прочный материал (100х100 мм), так как каркас должен «вытерпеть» довольно тяжелый бак с водой. На фасаде добавляют 2 дополнительные опоры — для оформления дверного проема, для них можно взять брус меньшего размера — 50х50 мм.

Передние угловые стойки делают длиннее задних, разница — 200 мм. Если роль крыши будет исполнять квадратный бак, то все стойки обрезают одинаково. К нижней обвязке опоры крепят уголками и саморезами, усиливают каркас укосами. Аналогичным образом собирают верхнюю обвязку, на ней формируют раму для емкости.

Каркас обшивают досками, толщина их 20 мм. Из такого же материала делают дверь. Доски, уложенные в один ряд, крепят перемычками сверху и снизу, одной рейкой — наискосок. Для дверной коробки используют доски в 2 раза толще. Крепят ее саморезами, оборудуют петлями, сажают дверь. Кабинку лакируют, дверь дополнительно защищают пленкой.

Поликарбонат

Для такой кабинки идеален металлический каркас. Для его сооружения требуется профиль 40х60 мм. Опоры бетонируют в фундамент, затем делают обвязки и перемычки. Количество последних зависит от ширины и высоты каркаса. Оптимальный способ соединения деталей — сварка, однако при ее отсутствии пользуются саморезами для металла.

Для обшивки каркаса используют непрозрачный материал, толщина которого составляет 10 мм. Разрезав поликарбонат на фрагменты, их крепят к профилю саморезами с термошайбами. Раму для двери сваривают (собирают) из такого же профиля, крепят петлями, обшивают.

Кирпич

Для таких стен подойдет как ленточный, так и плитный фундамент. Традиционная кладка для летнего душа — в полкирпича. Во время работ устанавливают окна и дверную коробку. Во время кладки последнего ряда в стены вмуровывают перемычки из бруса для монтажа крыши и бака для воды. Дверь сбивают из досок, либо сваривают раму из профиля, затем обшивают ее профнастилом. Альтернатива — пластиковая покупная конструкция. Для обустройства вентиляции помещения раму окна устанавливают на петлях.

Профнастил

Этот материал наиболее популярен у дачников. Его можно монтировать на любой каркас, а работы мало чем отличаются от обшивки поликарбонатом. Единственная особенность — необходимость обеспечить большее количество перемычек, в противном случае недостаток ребер жесткости приведет к выгибанию материала. Крепят профнастил оцинкованными саморезами с шайбами из резины.

Монтаж бака

Материалом для бака может стать емкость или нержавейки или пластика. В обоих случаях ее лучше покрасить в темный цвет. В дне «посуды» просверливают отверстие, его диаметр — 15 мм, затем присоединяют отрезок трубы (300 мм), на концах которого нарезана резьба. В кровле делают аналогичное отверстие. Бак поднимают на крышу, патрубок продевают, присоединяют к нему кран и лейку. Бак фиксируют на раме, наливают воду, закрывают крышку.

Летний душ своими руками: чертежи и схемы — тот вопрос, что интересует многих дачников. Не менее популярны видеоролики, один из самых замечательных можно посмотреть у нас: