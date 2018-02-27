Не покривим душой, если скажем, что из всех «фундаментальных видов» ленточный пользуется самой большой популярностью среди тех, кто хочет и может научиться делать своими руками все возможное, да и невозможное тоже. Преимуществами его является как универсальность, так и вполне адекватная стоимость. Как правильно заливать ленточный фундамент под дом, может легко узнать, а потом и воплотить эту идею, практически каждый, кто имеет хоть минимальные навыки в строительных работах. Потребуются лишь кое-какие инструменты и огромное желание постичь эту науку самостоятельно.

Рациональный выбор

Да, сразу надо решить, какой вариант вам «подстать», вернее, будущему строению. Ленточные фундаменты бывают:

Мелкозаглубленными. Глубина их доходит только до полуметра. Отсюда и преимущества: возводить его легко, быстро и цены в этом случае не будут сильно кусаться. Если конструкция строения облегченная, да и площадь его невелика, то вам повезло — это выбор ваш. Он будет идеален, если дом деревянный, из газо- и пеноблоков, если этажей будет не более двух. Мелкозаглубленный фундамент считается идеальным для небольших каменных сооружений, канадских каркасных домов или строений из монолитного бетона с несъемной опалубкой. Заглубленными. Если будущее здание будет «тяжеловесом» с подвалом, подземным гаражом и с бетонными перекрытиями, то придется проводить некоторые расчеты: сначала определяют уровень промерзания грунта, к данному числу прибавляют еще 30 см. Это и будет нужная искомая глубина фундамента.

Второй вариант обойдется намного дороже, но для того, чтобы уяснить его целесообразность, потребуется всесторонний анализ почв. Но если избежать огрехов в технологии, то ленточный фундамент будет служить вашей семье не менее 150 лет.

Готовимся к труду

Прежде приготовьте все, что непременно должно быть под рукой:

арматура сечением до 15 мм;

бетономешалка;

вода, песок, цемент, щебень;

вязальная проволока;

лопаты (совковые и штыковые);

пиломатериалы;

уровень;

шнур.

Для опалубки понадобятся:

гвозди;

молоток;

ножовка;

пила;

топор.

Если все готово и ждет на участке, то можно переходить к первому ответственному этапу.

Разметка будущего фундамента

После того, как убран мусор и снят плодородный слой почвы, можно приступать к разметке границ фундамента, как внешних, так и внутренних. Самым лучшим вариантом стал бы лазерный нивелир, но в его отсутствие замена все-таки есть — прутья арматуры или колышки, леска, шнур или проволока. Обязательно следите за перпендикулярностью и параллельностью линий, в ином случае ваш дом может стать «кособоким чудом».

Сначала определяется ось строения, в углах будущего строения вбивают колышки. Затем ровность расположения тестируется, вымеряется корректное расстояние между ними. Натягивается шнур, позволяющий более точно определять прямизну углов. После проверки диагоналей, в случае их совпадения, переходят ко второй разметке, отстоящей от первой на толщину фундамента. Если в строении предусмотрены внутренние несущие стены, камин или печь, операция повторяется и для них.

Занимаемся траншеей

Перед началом рытья придется определить самый нижний угол фундамента, только так можно быть уверенными, что одинаковая глубина сохранится по всей протяженности. Копать грунт надо крайне осторожно, ведь стенки котлована должны оставаться ровными и вертикальными. Если он все же кое-где осыпался, то в этих местах необходимы подпорки.

Процесс выкапывания периодически надо прерывать, чтобы делать замеры: как уклона дна, так и глубины траншеи. Не стоит доверять остроте своего зрения, поэтому пользоваться лучше ватерпасом.

Готовим блюдо «котлован»

Чтобы приготовить выкопанную траншею, на дно ее кладется так называемая подушка из песка. Делается это в 3 этапа, во время каждого слой по 50 мм смачивается водой и тщательно трамбуется. Особенно важна такая подготовка, если грунт подвержен морозному пучению.

Для того, чтобы оградить песчаную подушку от размывания, на нее укладывается гидроизоляционный слой, в роли которого выступает рубероид. Он будет предохранять и подземную часть фундамента, потому рубероид выкладывается на дно, но от 15 до 20 см приходится и на стены траншеи.

Вариации на тему «опалубка»

Здесь можно выбирать более полюбившийся вариант. Или самый надежный и простой. Вариативность подразумевает 2 способа. Можно установить такую опалубку, которую после застывания бетонного раствора легко демонтировать. Но если сделать ее несъемной, то она вдобавок будет служить фундаменту утеплителем.

Дощатая опалубка

Дощатая опалубка сбивается в щиты, которые устанавливаются в траншею. Над грунтом она обязана возвышаться на 35-40 см. Фиксируются соседние щиты поперечинами, с внешней стороны укрепляются брусками. Нередко дополнительно приходится скручивать их проволокой, чтобы избежать расхождения стенок, случающегося под давлением бетона. В готовую опалубку укладывается плотный полиэтилен, концы которого фиксируются на торцах щитов.

Несъемная опалубка

Такой вариант представлен блоками пенополистирола с зубчатыми вырезами, облегчающими монтаж их друг на друга. Ширина и толщина изделий бывает разная, подобрать материал несложно для любого фундамента. Пенополистирольные блоки отличаются особой надежностью, потому не требуют никаких добавочных креплений.

Комби-опалубка

Еще один способ, при котором опалубка делается из досок, но внутри к щитам крепится пеноизольный или пенополистирольный утеплитель толщиной до 3 см. Достоинств у способа не счесть — их сразу два. Влага не сможет быстро испаряться из раствора, а значит, можно не беспокоиться за качество фундамента. К тому же он вдобавок будет «тепло одет».

С арматурой не шутят

После изготовления опалубки надо приниматься за арматурную решетку. Отрезки металлических прутьев нарезаются соответственно длине стен. Скрепляются они в углах не сваркой, а вязальной проволокой. Если правилом пренебречь, то фундаменту при усадке «пригрозит» разрушение. Когда глубина фундамента превышает 40 см, то отрезки нужной длины укрепляются еще и вертикально. Если выбор пал на опалубку с утеплителем, необходимо, чтобы концы арматуры упирались в него.

Долгожданная заливка

В идеале заливать фундамент надо в один прием, но это возможно только при заказе готового продукта. Если такой путь невозможен, то выхода нет — приходится заливать послойно. Цемент смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:2,5:4. Слои по составу должны быть идентичны.

Первый раз заливают раствор, толщина его — 15-20 см. Затем протыкают бетон металлическим прутом в нескольких местах, после чего остатки воздуха удаляются с помощью деревянного бруска. Каждый новый слой заливается на следующий день после предыдущего.

Самый последний из них дополнительно выравнивается или мастерком, или правилом. Получившийся фундамент укрывается пленкой, а опалубку лучше оставить вместе с ним хотя бы на 2 недели. Гидроизоляцию рекомендуют делать через 3-5 дней после завершения работ.

О том, как правильно заливать ленточный фундамент под дом, можно найти много материалов, но пока не столкнешься с этим кропотливым процессом «нос в нос», все будет казаться невероятно сложным. Успехов вам в покорении новых вершин!

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