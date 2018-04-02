Как сделать беседку своими руками из дерева: красота жертв не требует

Редкий дачник или хозяин собственного дома не мечтает хоть на время покинуть свою «крепость» и всласть отдохнуть на природе, даже если на улице не слишком комфортная погода — солнцепек или проливной дождь. Именно по этой причине беседки завоевали почти всенародную любовь, ведь если дом не имеет террасы, это сооружение станет спасением с большой буквы. Как сделать беседку своими руками из дерева? Чтобы ответить на этот вопрос и проникнуться идеей, нужно знать все нюансы будущего строительства. Итак, приступим.

Почему выбор пал на беседку из дерева?

До составления чертежа и начала подготовительных работ лучше узнать все сильные и слабые стороны выбранного материала, поэтому начнем с них. Плюсы:

Любая деревянная постройка способна без труда вписаться почти в любой ландшафт. Натуральность материала обеспечивает его экологическую чистоту, потому и взрослым, и детям такая беседка придется по душе. Простота обработки гарантирует, что со строительством справится даже тот человек, что не может похвастаться большим опытом в возведении подобных сооружений. Небольшой вес не требует основательного фундамента, что приводит нас к следующему достоинству — экономии средств. Доступность и невысокая стоимость делают древесину идеалом среди стройматериалов.

Но не все так хорошо, потому как «идеальных идеалов» не существует. Пришла пора огласить список недостатков.

Пожароопасность. Таким беседкам не рекомендуются мангалы, располагающиеся поблизости. Древесине же нужна специальная пропитка. Боязнь влаги. Дождливая погода и близость водоемов приведет к неминуемому гниению дерева, значит, материал требует предварительной гидроизоляционной обработки.

Если достоинства все же взяли верх над недостатками, можно приступать к рассмотрению следующего вопроса.

Какие есть виды деревянных беседок?

Первым делом стоит определиться с размером. Если она будет строиться исключительно для членов немногочисленного семейства, то габариты ее будут небольшими. Когда в ней предполагается проводить прием больших компаний, то размеры обязаны быть гораздо больше. После определения подходящих габаритов уже можно приступать к размышлениям о предпочтительном виде беседки и о ее форме. Бывают они:

закрытыми, они оборудуются крышей и имеют стены, и могут комфортно использоваться в любой сезон;

открытыми, эксплуатация которых возможна только в летнее время.

Формы их разнообразны, так как нет предела человеческой фантазии. Но для новичка все же больше подойдет строительство традиционной конструкции, так как грубых ошибок в этом случае можно довольно легко избежать.

Как выбрать наилучшее место для беседки?

Низина для любого сооружения строго противопоказана, для деревянного сооружения — вдвойне. Лучше, если беседка будет располагаться близко к дому, тогда не придется долго курсировать туда и обратно с посудой, если, например, гости задумали «испить чаю». Когда эти мелочи не столь важны, конструкцию можно построить и поодаль, но необходимо заранее подумать о том, что:

Вам понадобятся садовые дорожки, ведущие к беседке. Поблизости от нее должно находиться что-то приятное взору — цветник или палисадник. Если беседка планируется открытая, то ее лучше оградить от поползновений вездесущего ветра кустами или штакетником, лучше тем и другим.

Когда идеальное место найдено, остается убрать крупные камни, мусор, и избавиться от плодородного слоя на этом участке.

Возведение фундамента для деревянной беседки

Легкий вес данного строительного материала многих толкает на выбор в пользу столбчатого фундамента, и это не лишено логики. Поэтому можно приступать к разметке для него. Если беседка будет иметь размеры 3х3 м, то пример ее можно увидеть на рисунке.

Теперь можно приступать к работе:

в отмеченных точках роются ямы, минимальная глубина их 30 см, дно тщательно утрамбовывается;

на пересечении диагоналей также рекомендуют установку опоры, она предотвратит прогибание пола;

делается кирпичная кладка, каждый ряд которой состоит из 5 кирпичей, а 1-2 последних из них должны возвышаться над землей;

в центре угловых столбов необходимо зафиксировать прутья из арматуры, они должны возвышаться над опорами на 20 см, и на такое же расстояние быть углублены в столбы;

вертикаль и горизонталь опор проверяется уровнем и отвесом, при выявлении неровностей применяется бетонный раствор;

на поверхность каждой опоры укладывают двойной слой рубероида.

Данный способ является самым необременительным, но некоторых он не устраивает, и это тоже правильно, так как все зависит лишь от веса будущей беседки. Итак, более сложный фундамент делают так:

После снятия слоя почвы глубиной до 50 см делают подушку из песка и щебня мелкой фракции, толщина каждого составляет 10-15 см. Заливается раствор, который оставляют сохнуть на неделю или полторы. На этот плитный фундамент водружают кирпичные опоры.

Оба способа обеспечат надежность конструкции, так что решать, какой предпочесть, хозяева должны сами.

Основание и каркас

Подходящим материалом для основания является брус 100х100 мм. Сначала на концах делаются отверстия под арматурные прутья на опорах, затем — перевязка «в полдерева», обеспечивающая элементам большую прочность. К основанию крепятся лаги, минимальное расстояние между ними — 40 см. Данное крепление лучше делать металлическими уголками.

Поверх обрешетки прокладываются доски, прибиваются они так, чтобы оставался зазор в 1-2 см, он необходим для циркуляции воздуха. Использовать лучше саморезы, так как для гвоздей придется сверлить отверстия, иначе доски могут треснуть. Деревянным деталям необходима обработка гидроизолирующими составами.

Установка опор начинается с подготовки отверстий для арматуры в углах, одновременно можно сделать пропилы в их верхних частях. После проверки горизонтальности опоры фиксируются с помощью саморезов в правильном положении подкосами, для которых необходим брус с сечением 40х70 мм.

Центральная крестовина делается на земле, используется тот же способ «в полдерева». Дополнительно она усиливается металлическими пластинами или деревянными накладками. На краях брусьев нужно сделать вырезы для их стыковки с опорами. После установки крестовины на опоры для большей прочности места соединения крепятся гвоздями.

Для верхней обвязки используют брус 500х100 мм, из него же на расстоянии метра от пола делают и перила беседки. В роли элементов крепежа используют саморезы или гвозди.

Крыша

Когда закончен каркас, можно приступать к обустройству крыши. Лучшим вариантом для беседки можно считать четырехскатный вариант: стоимость работ несколько возрастет, зато и крыша будет выглядеть лучше. Порядок работ таков:

берется брус 100х100 мм, из которого изготавливается восьмигранный элемент, имеющий длину 80 см;

в нем делаются пропилы под стропила, и восьмигранник монтируют в центре крестовины;

первая пара стропил крепится «в полдерева», после чего вкладывается в пропил;

затем аналогично крепится еще пара стропил;

в последнюю очередь закрепляются стропила, лежащие на угловых опорах.

В качестве крепежа можно использовать саморезы, длина же стропил должна быть такой, чтобы их края находились за пределами верхней обвязки. Это расстояние варьируется от 30 до 50 см. Самая большая величина станет лучшей защитой от дождя.

Украшение беседки

Что касается кровельного материала для этого сооружения, то лучше, чтобы он был таким же, как и покрытие главного, большого, дома. В качестве наружной отделки всегда используется только дерево или панели, покрытие которых имитирует брус или бревно.

Можно использовать яркие краски, тогда беседка будет выглядеть по-настоящему празднично. Если предпочесть лак, нанесенный в несколько слоев, то строение приобретет строгий и величественный вид. У каждого человека есть свое понятие о гармонии и красоте, поэтому любой может превратить беседку в незабываемое творение рук человеческих.

Как сделать беседку своими руками из дерева? Трудно ли это? Если вы до сих пор находитесь в смятении, то победить его способны лишь наглядные примеры, поэтому стоит посмотреть на вдохновляющие ролики, коих в Интернете больше, чем грибов после дождя.

Это видео поможет увидеть процесс изнутри: