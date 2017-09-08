Деревянный дом обладает уникальной особенностью «дышать» и балансировать климат в помещении. Воздух проходит через древесное зерно, очищается, увлажняется и поддерживает комфортный микроклимат. Теплый и натуральный цвет дерева положительно влияет на состояние души, успокаивает нервную систему и создает благоприятные условия для отдыха. Это не просто жилище – оазис, приглашающий в свой безмятежный мир для блаженного эскапизма, будь то семейный летний отпуск или романтические зимние выходные.

Одно из самых интимных помещений в загородном доме – спальня. Это место расслабляющего времяпрепровождения, наполняющее энергией, чтобы встретить следующее утро в прекрасном настроении. И каждый инструмент дизайна должен быть подчинен выполнению этих задач.

Дизайн спальни в кантри-стиле

Текстурный характер дерева естественным образом подходят к кантри-стилю, который может стать и экономичным вариантом, так, например, не придется перестилать полы. Современная тенденция основывается на «проблемной» эстетике. Она подчеркивает «изношенность», патину, выветривание древесины. Но для тех, кто предпочитает более чистый вид, доски можно отшлифовать, покрыть воском и лаком. В качестве альтернативы пол красят и создают на нём пейзажные элементы с помощью трафарета. Доступны износоустойчивые керамические плитки, имитирующие поврежденные доски.

Кантри стиль, конечно, испытывает разные влияния, которые меняются в зависимости от региона происхождения. Дизайн спальни в деревянном доме может вдохновляться элегантным английским коттеджем или загородным домом солнечной Тосканы. Но древесина, навевающая о сельской простоте, – основной материал для мебели и аксессуаров. Для кантри-стиля предпочтительны мягкие цвета: бежевый, экрю, «земляные» тона.

Выбирают трезвый декор и устраняют всё, что является несущественным. Фокус комнаты – двуспальная кровать с деревянным изголовьем, сочетающаяся с белоснежным постельным бельем из хлопка, украшенным небольшими цветочными узорами. В угол хорошо будет поставить кресло из ротанга с мягкой обивкой. Простой комод с зеркалом и шкаф из натурального дерева дополнят картину, создавая атмосферу расслабления. Если есть возможность, то для впечатляющего результата можно оставить открытыми деревянные балки на потолке. Стены декорируют картинами с пейзажами или изящными фарфоровыми тарелками, прикроватные тумбочки украсит деревянный подсвечник или лампа, имитирующая керосиновую.

Этот стиль можно использовать по всему дому, но особенно он примечателен в спальнях и ванных комнатах. Хорошим выбором можно назвать и дизайн кухни в кантри стиле.

Дизайн спальни в рустик-стиле

Рустик стиль – стандарт комфорта и уюта. Учитывая его природу и функцию, он замечательно подходит для спальни в деревянном доме, особенно в холодных климатических зонах. В основе стиле тема природы, описанная необработанной древесиной, камнями, тканями ручной работы. Дерево – доминирующий материал, присутствующий в потолочных балках, стеновых панелях, мебели, определяет характер декора. Смягчает его текстиль (шерсть, лён, мешковина). Если есть возможность, интерьер можно украсить каменной облицовкой или камином.

Дизайн спальни в деревянном доме в рустик стиле не предполагает изящных предметов мебели. Она должна быть большой и надежной: габаритные комоды, кровати с прочными каркасами из дерева или металла, квадратные прикроватные тумбы, сделанные из деревянных планок.

Стены украсят картины, изображающие сцены повседневной деревенской жизни. Решающее значение для создания соответствующей атмосферы имеет освещение. Это может быть деревянный торшер с большим абажуром из ткани в цветочек. Люстра из неблестящего металла добавят немного индустриального акцента. Цветовая палитра рустик-спальни – нейтральные, земляные тона, коричневый в сочетании с бежевым, немного красного и черного.

Дизайн спальни в скандинавском стиле

Спальня в скандинавском стиле для тех, кто выражает своё отношение к интерьеру загородного дома через простоту и лаконичность. Палитра цветов, отличительных для сканди,– светлые, нейтральные, имеющие прямое отношение к внешней среде. Скандинавский регион, откуда берет начало этот стиль, характеризуется лесными просторами, ясным небом, свежим воздухом, покалывающим щеки. И дом должен восприниматься как гнездо, в котором самый уютный уголок, излучающий комфорт и благополучие, – спальня.

Белый и серый – доминирующие оттенки в интерьере, сочетание их сделает спальню в скандинавском стиле особенно светлой и просторной. Однако слишком интенсивное их присутствие вызывает ощущение прохлады, которое легко можно «разрядить» благодаря использованию материала, который больше, чем какой-либо другой, создаст чувство тепла – дерево, предпочтительно сосна. Его выбирают для пола, отделки окон. Для декорирования стен лучше выбирать мягкие, обволакивающие оттенки, такие как светло-зеленый, тусклый розовый.

Все предметы интерьеры подбираются с большим вниманием и заботой, ничего не оставлено на волю случая. Большая деревянная кровать с мягкими и теплыми одеялами элегантного серого цвета. Выбор в пользу мебели простой конструкции: прикроватные тумбочки из натурального дерева, выкрашенные в белый цвет, туалетный столик из необработанной древесины с ножками козлами, чтобы добавить акцент оригинальности. Пушистый ковер из овчины поможет сделать спальню ещё теплее.

Для освещения выбирают штативную лампу, прикрепленную к столику или полу. Подсвечники разной высоты, как декоративный нюанс, помогут создать магическое настроение.

Дизайн спальни в стиле прованс

Иногда термин «Прованс» интерпретируется как смесь классического и деревенского стиля. Стиль прованс характеризуется мягкой хроматической палитрой, в которой доминируют нейтральные, «сожженные» в жарком солнце цвета. Белый, кремовый, золотистый, бежевый, зеленый, синий, красный и лавандовый, цвет оливкового масла и слоновой кости. Серый оттенок не только желателен, но и необходим. При организации пространства спальной комнаты отдают предпочтение любимым оттенкам, но важно не переусердствовать, сочетать их таким образом, чтобы получить средиземноморскую свежесть, спокойное и гармоничное настроение, а не безвкусную композицию.

Основное внимание в спальне-прованс к просторной кровати, которая в состоянии возродить атмосферу «завтрак в постель по-парижски». Это может быть кровать с изголовьем со стеганым эффектом или из кованого железа с оттенком слоновой кости. Постельное бельё должно соответствовать романтической атмосфере: сиреневого цвета с вышитыми цветочками или в тонкую полоску.

Обязательная для идеальной спальни прованс изящная декоративная деревянная мебель бежевого или серебристого цвета. Прикроватные тумбочки с тонкими ножками светлого тона, комод или туалетный столик со старинным зеркалом, на который можно поставить кувшин, украсив его душистыми стеблями лаванды. Освещение – изящная люстра из кованого железа, защищенная абажуром из ткани в светлых тонах.

Конечно, совсем не обязательно довольствоваться деревянными поверхностями стен и потолка. Их можно спрятать под штукатурку или обои и оформить интерьер в предпочтительном стиле. Главное создать среду, в которой будешь чувствовать себя комфортно, даже имея дело с ограниченным пространством, например, мансарда.