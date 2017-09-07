Интерьер кухни: многообразие идей для дизайна

Хотите оформить кухню в интересном неповторимом стиле? Тогда предлагаем вашему вниманию несколько стилевых и дизайнерских решений.

Рассмотрим самые распространенные варианты:

Нестареющая классика;

Современные тенденции;

Стиль Прованс – легко и душевно;

Скандинавские мотивы;

Хай-тек – практично и универсально.

Классический

Классический интерьер комнаты актуален в любую эпоху и никогда не наскучит ее хозяевам. Кухня в классическом стиле – это богатство и роскошь, царящая в каждом уголке. Классический стиль позволяет воссоздать романтический образ того времени, когда мужчины участвовали в дуэлях, а женщины томно ожидали исхода. Это образ уютного очага, несущий в себе теплую атмосферу, которой наполнен дом.

Интерьер в классическом стиле характеризуется изящной обработкой ценных пород дерева. Это большие увесистые элементы, которые имеют строгое симметричное расположение в пространстве. Эти тяжелые, порой громоздкие предметы интерьера укрощены разными видами металлов (латунь, бронза, золочение). С точки зрения цветовой гаммы, данному стилю присущи светлые оттенки материала или точечные вкрапления. Наиболее удачное сочетание классического стиля на кухне возможно в больших и просторных комнатах с высокими потолками.

Современный стиль

Оформление кухни в современном стиле имеет две основных характеристики, которые выделяют данный стиль – уникальность и многофункциональность. Интерьер такой кухни оформляется в основном в монохромном стиле. Минимальное, то есть, самое необходимое количество элементов декорирования помещения с ярко выраженными отчетливыми линиями. В оформлении используются самые последние технические новинки и материалы повышенного качества.

Данному стилю присущи интересные яркие соотношения цветов и нетрадиционный подход в оформлении и расстановке предметов декора.

Прованс – тепло домашнего уюта

Данный стиль – это воплощение домашней теплоты, спокойствия и ощущения уютного гнездышка. Именно эта характеристика симпатизирует многим и, подкупая, влюбляет в себя. Всё это благодаря огромному количеству мелочей:

красивой посуды с цветочными орнаментами,

вазочек,

баночек для специй,

плетеных корзинок,

также хлебниц, сплетниц и многих других приятных мелочей, которые так радуют глаз.

Дизайну помещения в стиле Прованс свойственны естественные светлые оттенки: серый, бежевый, песочный, белый, молочный, светло-голубой и зеленый. Неотъемлемой частью такой кухни является отделка не только пола деревом, но и потолка.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль – это строгая практичность всех используемых элементов и повышенная функциональность всего, что находится практически всегда на расстоянии вытянутой руки. Именно такие характеристики являются одним из самых приемлемых вариантов для использования в квартире любого города.

В оформлении кухни в скандинавском стиле одним из важных элементов является увеличение пространства за счет использования зеркал, фотообоев или других приёмов для визуального обмана. Также важным элементом является расположение осветительных приборов, которые призваны создать эффект присутствия света в каждом уголке кухни.

Данному стилю присущ свой набор цветовой гаммы, которая призвана подчеркнуть особенность выбранного стиля. Это пастельныя тона, высветленная цветовая гамма в интересном сочетании ярких элементов и контрастов. Примером может служить некая нетипичная лента обоев, плиточное панно или вкрапления ярких пятен в интерьере, контрастная оригинальная дверь или многоцветный потолок.

Этот стиль всегда расположен и готов спокойно вписать в дизайнерское решение такие элементы внутреннего декорирования, как:

цветы,

домашние растения,

плетеные корзинки-хлебницы,

нетипичную медную посуду и чайники,

декоративные тарелки и прочие мелочи, которые также придутся по вкусу и удачно впишутся в стиль.

Эти маленькие дополнения позволят не только оживить площадь кухни, но и привнести в комнату уюта и домашнего тепла.

Хай-тек

Индивидуальные черты данного стиля на кухне можно охарактеризовать, в первую очередь, практичностью расположения всех элементов интерьера. В кухне такого стиля должно быть много света как естественного, так и электрического. Все поверхности или большинство из них должны быть блестящими, в том числе и посуда. Четкость и сдержанность всех линий, которые всегда имеют продолжение, характеризуя собой бесконечность. Яркость цветовой гаммы в оформлении в сочетании с блестящими поверхностями фасадов позволяют создать впечатление яркого праздника каждый день у вас на кухне.

В заключение, хочется сказать, – смело воплощайте в жизнь свои задумки и желания и ваша кухня будет самой оригинальной, неповторимой, а главное, уютной и комфортной для вас и ваших близких.