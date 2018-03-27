Как построить летнюю кухню своими руками: забота о хозяйках

Любой согласится с утверждением, что без приготовления пищи просто невозможно представить себе наше существование. А как быть, если в теплое время года вам предстоит справиться с огромным «нашествием» гостей, или же заниматься заготовками консервов на долгую зиму? И тут речь идет не только о дачном участке, но и о загородном доме, где хозяйкам тоже совсем не в радость «мариноваться» продолжительное время в компании испарений и разнообразных запахов, когда так манит свежий воздух и солнце. Поэтому, чтобы облегчить страдания своей половинки, многие задумываются о том, как построить летнюю кухню своими руками. В этом мы и попробуем разобраться.

Виды летних кухонь: плюсы и минусы

Такие постройки могут быть открытыми и закрытыми. Нельзя сказать, что у какого-то из видов есть особое преимущество перед другим — оба типа чрезвычайно популярны. Но чтобы решить для себя, какой вариант предпочесть, придется проанализировать преимущества и недостатки этих кухонь.

Открытые кухни: экономия и скорость

Такую кухню можно назвать беседкой, которая «вооружилась» на славу, — помимо лавок и стола приобрела она еще и печь. Основание такой конструкции обычно делается из бетона, либо выкладывается плиткой. По периметру ее поддерживают опорные столбы, а крышей служит навес. Обычно в роли строительного материала выступают кирпич, камень или натуральное дерево.

Список достоинств:

почти стремительное возведение;

из-за простоты технологии не нужны долгие расчеты;

отсутствие серьезных финансовых затрат.

Перечень недостатков:

помещение невозможно использовать круглый год;

дождь, ветер и разнообразная живность будут здесь постоянными гостями;

и продукты, и предметы мебели придется убирать для сохранности.

Становится понятно, что данный вариант будет хорош для дачных участков, когда хозяева проводят там много времени только в сезоны «трудовых будней».

Закрытые кухни: солидность и прочность

Такое помещение заслуживает называться полноценным домом — с крышей, дверями и окнами. Этот тип кухни часто совмещают с другими постройками: например, с верандой, баней или мастерской. Строительные материалы выбираются легкие, потому как зимой помещение используется крайне редко. Но если для строительства выбрать пеноблоки или кирпич, то такие сооружения есть возможность утеплить.

Их преимущества:

нет доступа для нежданных гостей — насекомых и грызунов, пыли и дождя;

гарантия сохранности продуктов и предметов;

дополнительный жилой метраж.

Трудности, с которыми придется столкнуться:

строительство отличается трудоемкостью;

потребуются ощутимые денежные вливания;

над проектом и расчетами придется «попотеть».

Закрытая кухня будет идеалом для частных домов, а целесообразность ее на даче, наоборот, весьма сомнительна.

Выбор места: удобство превыше всего

Для комфорта будущего сооружения не забудьте про некоторые факторы:

Необходимость подведения коммуникаций диктует место для постройки. Так что кухня не должна быть далеко от дома. Низина — табу для расположения помещения, в противном случае здесь будет перманентно сырой пол. Погреб, расположенный под кухней в разы облегчит процесс заготовок, также немаловажен быстрый доступ к продуктовому складу. Если вы вознамерились строить открытый вариант, то лучше побеспокоиться о том, чтобы пыль с дорог не мешала приготовлению пищи: от трасс кухню разместить лучше подальше.

Для строительства закрытой кухни идеальным местом будет близкое соседство с домом.

Открытая кухня: этапы строительства

Несмотря на то, что вариантов строения существует множество, этапы почти всегда одинаковы.

Разметка для фундамента

Когда участок выбран, его предстоит очистить от мусора и больших камней. Снимается дерн, после этого следует определить первый угол будущего помещения. От него отмеряется как длина, так и ширина постройки, места эти фиксируются колышками, а соединяются они шнуром или шпагатом. Для того, чтобы убедиться в правильности разметки, следует измерить получившиеся диагонали. Если они идентичны, то приступают к рытью котлована, глубина его может быть до 20 см. Грунт разравнивают и трамбуют.

Заливка фундамента

Теперь подготовленное дно засыпается песком, который нужно основательно разровнять и уплотнить, проливая водой. Далее прокладывают трубы для коммуникаций, а затем засыпается щебень. Следующей на очереди является укладка армирующей сетки, по углам крепятся прутья из металла, высота которых должна быть 20 см. Устанавливается опалубка, высота ее над поверхностью земли — 10 см. Вооружаются уровнем, с помощью него внутри опалубки отмечается ровная линия, служащая указателем для точной заливки. После нее бетонную поверхность разравнивают, и оставляют в покое до высыхания.

Иногда открытой кухне может быть достаточно столбчатого, а не плиточного фундамента. В этом случае после разметки копают квадратные отверстия, глубина которых доходит до 50 см. На дно также засыпается песок, утрамбовывают его, после этого в центр каждого отверстия вставляется отрезок арматуры. Он обкладывается кирпичной кладкой. Обязательна проверка высоты столбов уровнем. Если есть расхождения по высоте, выравнивается все с помощью цементного раствора.

Перед следующей операцией каждую опору необходимо обезопасить от влаги — используется рубероид, для большего эффекта его приклеивают битумом к основанию. Теперь на вертикальные отрезки арматуры монтируется «в лапу» нижняя обвязка из бруса. И укладываются лаги, изготовленные из обрезной доски.

Опорные балки

Начинается этап с просверливания в торцах будущих опор отверстий для арматурных прутьев, что надежно зафиксированы в фундаменте. Чтобы избежать трудностей с монтажом навеса, передние балки делают выше задних на 20 см. Крепятся они в углах, тестируются с помощью уровня, а затем фиксируются к нижней обвязке пластинами из металла и анкерными болтами. Горизонтальные перемычки крепятся в 75 см от пола, а верхняя обвязка делается так же, как и нижняя.

Сооружение навеса

С шагом в 50 см у верхней обвязке по ширине крепятся доски, предварительно обработанные грунтовкой. Внутренние стыки требуют дополнительного укрепления металлическими уголками. Затем остается настелить гидроизоляционный слой, зафиксировать его тонкими рейками, а на них уложить кровельный материал.

Обустройство пола

Если говорить о напольном покрытии в открытой кухне, то вариантов не так много. Наилучшим материалом здесь станет плитка, ведь перепады температур и влажность для нее не страшны, а уход прост. Для укладки нужно запастись клеевым составом для плитки да зубчатым шпателем.

Кладку плитки начинают с угла, для того, чтобы швы были ровными, используются крестики из пластика. Если предполагается установка мангала или печи, эти места облицовывать нет необходимости. После окончания работ швы затираются специальным составом.

Строительство закрытой кухни

Надо отметить, что и разнообразие этих кухонь может поразить воображение, но если хозяева решили предпочесть не слишком обременительный способ сооружения, то оптимальным вариантом станет столбчатый фундамент, каркас из бруса, а в качестве обшивки — плита ОСП либо вагонка.

«Фундаментальная» разметка

Данная операция не сильно отличается от процесса в случае с открытыми кухнями. Начинается все с подготовки местности. Затем определяется линия фасада, на концах ее ставятся два колышка. Переходят к определению боковых сторон здания, которые тоже отмечают маяками. Натягивается шпагат, далее следует измерение диагоналей. Теперь отличие — в центре каждой стены и в точке пересечения диагоналей также нужны колышки, потому как здесь будут располагаться дополнительные столбы.

Как сделать основание?

На месте колышков-маячков выкапываются ямы глубиной до 40 см, размеры их должны быть такими, чтобы в отверстиях поместились по 2 шлакоблока, расположенных плашмя. Затем в яму засыпается песок, слой которого должен быть не менее 10 см, потом он утрамбовывается. В отверстие отправляются первые шлакоблоки, их заливают раствором, в центре же крепят строительную шпильку таким образом, чтобы над поверхностью земли она возвышалась на 30 см. Потом следует новый поперечный ряд и раствор, затем — третий. Обязательна проверка горизонтальности. На полученные столбы укладывается рубероид.

Нижняя обвязка в данном случае должна быть надежнее, поэтому делается она из 2 рядов бруса, которые сбиваются между собой. Предварительно их основательно обрабатывают антисептиком, битумной мастикой или отработанным маслом, после чего дают время на просушку.

В нижнем ряду обвязки делаются отверстия для шпилек. В верхнем — вырезаются и пазы для перекладин пола. Глубина их составляет ½ толщины бруса, ширина должна быть равна толщине перекладины. Нижний ряд укладывают на столбы, продевают шпильки и фиксируют их гайками так, чтобы они не возвышались над поверхностью. Верхний ряд прибивается гвоздями, брус для перекрытий пола вставляется в пазы. Внутренние стыки крепятся и металлическими пластинами.

Сруб для закрытой кухни

Ровность внутренних стен требует обязательной обработки бревен болгаркой или рубанком. Вырубаются и пазы для соединения «в лапу». Для сооружения первого венца сначала укладываются два противоположных бревна, которые соединяются еще двумя. Полученный прямоугольник проверяется на горизонтальность и плотное примыкание к обвязке. Затем укладываются остальные бревна, между ними должна быть прокладка из войлока или мха. Дверные и оконные проемы вырубаются после того, как будет завершен монтаж кровли.

Сооружение крыши

Для стропил подходят доски с сечением 50х150 см. Из них сооружаются фермы, скрепляемые распорками, которые монтируют затем к обвязке. Стропильные концы выступают за периметр дома на 15 см, а шаг между фермами — приблизительно 1,5 м. Крепятся элементы пластинами и болтами, после завершения стропильной системы монтируется коньковый брус, делается обшивка каркаса досками, на него укладывается кровельный материал.

Оборудование для летней кухни

Самыми важными «обитателями» летних кухонь являются печь (плита), стол и мойка. Нередко печь и плиту заменяют мангалом или печью барбекю. Если речь идет о закрытом помещении, то ему обязательно нужно обустроить вытяжку.

В качестве мебели на такой кухне предпочтительнее смотрятся предметы, изготовленные из дерева. В открытых вариантах кухонь это и вовсе единственный возможный выход, так как мягкая мебель в таких условиях проживет недолго.

Если вы до сих пор размышляете, как построить летнюю кухню своими руками, то множество видео, которые легко найти в Интернете, помогут вам с выбором. Увидев процесс воочию, будет немного легче воплотить свою мечту в жизнь.

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