Дизайн маленькой прихожей в хрущевке: в поиске вариантов

Человек так устроен, что ему всегда не хватает жизненного пространства. Даже просторная квартира со временем начинает казаться небольшой. Виновато в этом ощущении желание придать жилью особый уют, снабдив его всем необходимым. Результат — быстрое поглощение лишних метров. Однако такие проблемы неведомы хозяевам, проживающим в хрущевских квартирах. Их цель противоположна. Это стремление не набить пространство всевозможными «полезностями», а обойтись минимальным набором мебели. Главная головная боль — дизайн маленькой прихожей в хрущевке, так как это помещение обычно мало до неприличия.

Виды крошечных коридоров

Небольшой метраж — камень преткновения в хрущевских домах. В большей степени это относится как раз к прихожим, поэтому перед владельцами встает нетривиальная задача исхитриться сделать помещение и удобным, и функциональным. Единственный подходящий здесь стиль — минимализм, так как простор для деятельности крайне ограничивается особенностями планировки.

Длинный коридор — сделаем короче

Вытянутую прихожую можно преобразить, если постараться разделить ее на две зоны визуально. Тот сектор, что находится у входной двери, будет иметь вид тамбура. Свет в нем делают неяркий. Вторая зона, напротив, должна быть хорошо освещена.

Такое разделение пространства возможно несколькими способами. Комбинация разных настенных покрытий — использование разных цветов, фактур, оформление небольших участков фотообоями. Разграничить помещение можно на полу или потолке. Главная же роль в зонировании отводится разным видам осветительных приборов в секторах.

Узкий, длинный шкаф-купе с зеркальными дверцами и 3D обои, наклеенные напротив, позволят небольшому пространству «обзавестись» впечатляющим, но обманчивым, объемом. Если шкаф помещается только у входной двери, с другой стороны рациональнее разместить небольшую полку с крючками для верхней одежды либо стойку со штангой, небольшую этажерку для обуви.

Когда для массивной мебели места не хватает, а фотообои не вписываются в интерьер совершенно, в центре помещения вешают зеркало, зрительно увеличивающее пространство. По обеим сторонам его монтируют настенные светильники. Существует правило: зеркало не располагают в торце такого коридора, потому что прихожая будет казаться вовсе нескончаемой.

Тамбур: почти свобода для гостей

Этот вид типичен для однокомнатных квартир, реже он встречается в двухкомнатных. Прихожая-тамбур предполагает малую квадратуру, которая редко превышает 2,5 м2. Форма ее — прямоугольная либо квадратная. Однако есть здесь явное преимущество — относительная свобода.

В таких прихожих нередко можно встретить узкий шкафчик или нишу, они должны были исполнять функции кладовки. Однако владельцы «особняка им. Хрущева» идут другим путем — они сносят эту архитектурную «изюминку», а на освободившемся месте сооружают шкаф-купе.

Для визуального расширения этого крохотного помещения делают арки в межкомнатных проемах. Немного сгладить ощущение дефицита пространства помогает выбор единого с комнатами напольного покрытия. Переходы и молдинги в этом случае — абсолютно лишние элементы.

«Угловатая» планировка: выбор скуден

Дизайн такой прихожей имеет один-единственный вариант. Это угловой шкаф-купе, в который придется «втиснуть» и обувные полки, и вешалки. Лучше, если его фасад будет глянцевым, зеркальным либо стеклянным. Данный предмет мебели по силам соорудить самостоятельно, но привлечение специалиста для проектирования нестандартной мебели все же остается в приоритете.

Оформление прихожей ухрущенной планировки

Крошечное пространство диктует свои строгие правила. Дизайнеры настаивают на светлых оттенках, расширяющих незавидное пространство, однако грязь, ежедневно приносимая с улицы, быстро превратит прихожую в «неряху». Поэтому повышенные требования к материалам — жизненная необходимость.

Потолок, чтоб простор не уволок

Водоэмульсионная краска — популярный вариант потолочного покрытия, когда поверхность не имеет дефектов. Если приходится корректировать неровности, обычно выбирают натяжные глянцевые потолки, способные создать зеркальный эффект. Дополнительное оформление их декоративными плинтусами несколько расширит пространство прихожей.

Потолок из гипсокартона, особенно двухуровневый, со встроенными светильниками сильно преображает даже небольшое помещение, единственный недостаток — кража высоты. В роли оригинальной отделки нередко выступает декоративная штукатурка, причем оформляют сразу обе поверхности — стены и потолок. Решение это не лишено свежести и изящества.

Стены: борьба за чистоту

Эти поверхности имеют дурную привычку быстро пачкаться, поэтому материал для покрытия должен легко очищаться, но быть светлым, легким. Не рекомендуют использовать в отделке те, что имеют сложный рельеф, чересчур объемные рисунки. В опалу попадает натуральный камень, гипсокартон, скрадывающий пространство, панели из пластика. Исключение — светлый искусственный камень, придающий интерьеру воздушность, легкость.

Подходящими материалами будут обои, но не все. Лучшие виды — виниловые, бамбуковые, флизелиновые. Часто обои выбираются под покраску. Решение имеет право на существование, так как это покрытие довольно нетребовательно в уходе. Другие возможные варианты — жидкие обои либо стеклообои.

Пол: не боимся влаги

Самые надежные материалы — водостойкие марки ламината, линолеум, ПВХ или керамическая плитка. Если в проекте намечено зонирование, то легче и эффективнее его сделать на полу. Например, вход в квартиру выкладывают керамикой, не опасающейся влаги, а центральный сектор, где уже не будет ступать нога человека в уличной обуви, оформляют ламинатом, паркетом или иным материалом, которым выложен пол в других комнатах.

Особенности цветового решения

Главное — светлые тона. Среди подходящих оттенков отмечают: светло-коричневый, бежевый, светло-серый, голубой, салатовый, персиковый и розовый, нежно-желтый. Комбинируя оттенки, можно добиться визуальной трансформации помещения: узкие торцевые стены, оформленные более светлыми тонами, расширят помещение, оно будет казаться пропорциональнее.

Небольшая прихожая совершенно не приемлет контрастных сочетаний для разных поверхностей. Переход цвета от темных тонов к светлым начинается от пола, потолок обычно имеет самый светлый оттенок. Однако иногда (например, в случае с декоративной штукатуркой) возможны иные комбинации.

Роль освещения в борьбе с теснотой

Темный маленький закуток нуждается в обилии света. Лампа или одинокий светильник на потолке проблему не решат. Несколько точечных светильников, расположенных здесь по периметру или асимметрично, преобразят помещение, но и этой «тяжелой артиллерии» бывает недостаточно. Тогда в ход идут бра: их располагают по обеим сторонам зеркала, на стене напротив него.

Длинный, узкий коридор с высоким потолком необходимо освещать иначе. Свет направляют на стены. При небольшой высоте вытянутого помещения действуют противоположным образом: настенными светильниками освещают потолок. Дополнительное оборудование монтируют на столиках, полках, над элементами декора.

Мебель — сложный выбор

Маленькой прихожей противопоказана громоздкая, вычурная мебель. Здесь главное — простота и незаметность — черты, позволяющие слиться в одно целое с отделкой помещения. Бонусом станет присутствие встроенной подсветки, дополняющей ансамбль.

Мебель-конструктор

Модульная мебель оптимальна для самых маленьких пространств, где на счету оказывается каждый сантиметр. Тщательно замерив прихожую, можно подобрать гарнитур, замечательно помещающийся в выделенное ему место «жительства». Единый цвет и стиль модулей придаст интерьеру завершенность и уют. Немаловажна и финансовая сторона, ведь даже небольшая мебель, сделанная на заказ, потребует круглой суммы.

Шкаф-купе — альтернатива

Это не менее популярный предмет мебели, идеальной для владельцев небольших прихожих. Несомненные плюсы — отсутствие традиционных дверей, а значит, экономия пространства, и зеркальные дверцы, расширяющие его. Необязательно рассматривать громоздкие модели, ведь есть такие, что занимают совсем мало места. Они подойдут для торцевых стен, прекрасно впишутся в узкие ниши.

Небольшие предметы

Когда прихожая слишком мала, и большой мебели там не найти места, выходом станут маленькие предметы мебели, взявшие на себя несколько функций. Обувные этажерки удобны тем, что могут заменить «посадочные места». Банкетка, помещенная в прихожей, будет служить дополнительным сиденьем. Полочка с зеркальными дверцами заменит полноценное зеркало. Маленький комод станет прибежищем для ключей и других необходимых мелочей.

Дизайн маленькой прихожей в хрущевке — задача не для слабых духом, однако падать им нет смысла, ведь фантазия и упорство всегда помогают достичь желаемого.

Избежать ошибок при оформлении коридора поможет это видео:

https://www.youtube.com/watch?v=_03eCVRjUxI