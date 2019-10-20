Многие хозяева загородных участков старается сделать их максимально комфортными. В набор почти обязательных атрибутов входит баня — место для оздоровительных процедур, расслабления, отдыха с друзьями. Главная, первоочередная задача при проектировании небольшого здания, служащего мини-профилакторием, — корректная организация отвода воды. Любая ошибка обойдется дорого: в бане появится неприятный запах, постоянная сырость, потом «заведется» ее неизменный спутник — плесневый грибок. Поэтому перед строительством надо решить, как сделать слив в бане. Только следование правилам убережет сооружение от губительных последствий «нашествия» влаги.

Слив в бане: что нужно учесть?

Обустройством канализации занимаются в начале строительства. Если говорить о бане, то проект нужно приготовить заранее, а приступить к работе можно сразу после заливки фундамента.

Покупка канализационных труб — первый этап. Наиболее подходящими материалами считаются полипропиленовые изделия, имеющие диаметр как минимум 110 мм. Для небольших зданий, к тому же лишенных «своего» туалета, хватит 50 мм. Уклон при прокладке труб обязателен: единственный горизонтальный участок сведет все усилия на нет: вода здесь будет постоянно застаиваться. На полу в бане либо в приямке лучше смонтировать канализационный трап, оборудованный механическим, запахозапирающим, незамерзающим устройством.

Учитывают многие факторы. Например, необходимо обдумать такие вопросы:

эксплуатационные нагрузки на конструкцию: только в дачный период или круглый год;

количество человек, которые будут одновременно париться в бане;

характеристики грунта и глубину промерзания;

глубину залегания водоносных пластов.

Выводы делают после однозначного ответа на каждый из них. Для летнего варианта бани слив устроить проще всего. Если она будет использоваться во все сезоны, придется определить наилучший способ — эффективный и выгодный.

Заболоченные, глинистые почвы и грунтовые воды, залегающие близко к поверхности, не дают большого простора для раздумий: здесь остается всего один вариант — объемная герметичная конструкция.

Способы организации водоотвода

С одной стороны, обустройство слива в бане — процесс достаточно трудоемкий, однако такие гидротехнические сооружения нельзя назвать суперсложными конструкциями, которые нельзя сделать своими руками. Вариантов организации водоотвода есть несколько:

Сливная дренажная яма

Это самый простой и недорогой способ избавиться от сырости. Однако он подходит только для небольшой семьи, состоящей из 2-3 человек. В этом случае слив обустраивают прямо под банной комнатой. Стены ямы нередко облицовывают (например, кирпичом), а на дно насыпают слой фильтрующих строительных материалов — гравия либо щебня.

Герметичная сливная яма

Для ее обустройства выкапывают котлован, в него устанавливают относительно большую емкость для сбора сточных вод. После заполнения ее до определенной отметки, вызывают ассенизаторскую машину для их откачки. Такую яму называют выгребной, она подходит для тех участков, где водоносные слои располагаются неглубоко. Этот вариант организации слива гарантирует отсутствие негативных последствий для почвы, однако он не слишком удобен и совсем не экономичен.

Септик

Такая конструкция — лучшее решение для большого семейства, так как дает возможность собирать немалый объем отходов, стекающихся из бани и жилого дома. Эта система включает в себя как минимум две камеры, которые отличаются функциями. Первая камера абсолютно герметична, ее предназначение — первичная очистка отходов от крупного мусора, оседающего на дно, осветление воды, ее биологическая очистка благодаря анаэробным бактериям.

Со второй емкостью эта камера соединена переливной трубой. Этот отсек уже является дренажным колодцем, где вода из бани проходит вторичную очистку и впитывается в грунт. Септик, имеющий три отсека, — вариант, обеспечивающий более качественную работу. Во второй емкости окончательно оседают оставшиеся взвеси, здесь же происходит очищение осветленной воды микроорганизмами перед попаданием в третью, дренажную камеру.

Септик — наиболее эффективная система. По этой причине данная конструкция — самый дорогостоящий из способов организации слива в бане. Можно установить заводское оборудование, однако не очень трудно создать такой септик самостоятельно.

Обустройство полов бани

Правильно сделанный пол — один из факторов, гарантирующих эффективную эвакуацию стоков из моечной и парилки. Сейчас эти банные поверхности делают или из бетона, или из дерева. Капитальное строение, которое будет использоваться регулярно, требует обустройства бетонного основания с качественной гидроизоляцией. Легкая деревянная постройка, выполняющая свою работу только в весенне-осенний период, позволяет организацию такого же настила.

Бетонные полы

В этом случае делают внушительную конструкцию, и в этом случае хозяев ожидает довольно трудоемкая работа, так как в таком «пироге» должно быть много слоев:

щебень;

песчано-цементный раствор;

пароизоляция;

утеплитель (пенополистирол);

гидроизоляции (полиэтилен);

снова раствор;

арматурная сетка и бетонная стяжка.

Сверху обычно делают облицовку практичной кафельной плиткой либо идут более простым путем — используют деревянные трапики. Слив в бане организовывают на этапе обустройства пола, поэтому в бетонном основании обязательно делают уклон к отверстию для слива.

Деревянные полы

Тут есть два варианта — полы протекающие или непротекающие. Первые обойдутся не слишком дорого, они достаточно просты, вторые уже не так элементарны.

Протекающие полы

В этом случае доски настилают на балки перекрытия, расстояние между элементами — 5-7 мм. Благодаря хорошим зазорам вода покидает помещение. Такое решение позволяет обойтись без обустройства канализации. Под полом, находящимся от грунта на 500-550 мм, роют котлован такой же глубины, потом в него засыпают слой щебня или песка с керамзитом.

Второй способ — комбинированный, так как под досками пола делают бетонную стяжку. Данный вариант предполагает организацию съемного деревянного настила, который в любой момент можно вынести на улицу, просушить, проветрить.

Непротекающие полы

Этот вид более сложен: конструкция состоит из двух слоев — чернового, а также белого пола. Последнее покрытие монтируют с уклоном в сторону сливного отверстия. Между ними укладывается утеплитель, а в низу конструкции, в месте, куда ведет уклон, устанавливают сливной трап и канализационную трубу. Если выбран этот вариант пола для бани, то хорошая вентиляция помещения, регулярное его проветривание — условия обязательные.

Для непротекающих полов очень важен подбор качественного материала: древесина должна иметь низкую гигроскопичность. Достойный претендент — дуб, альтернативу ему — качественная сосна. Достоинство первой породы — высокая плотность, второй — смолистость, позволяющая успешно сдерживать «поползновения» влаги. Доски должны быть шпунтованными, иметь соединение «шип-паз». Опасны для древесины даже малейшие зазоры между ними.

Способы создания слива

Чтобы организовать сливную яму, чаще используют подручные материалы, которые найдутся у многих запасливых хозяев.

Бочки

Для изготовления данной системы водоотвода берут пластиковые либо металлические емкости, объем их может быть различен. Есть два варианта получения сливной ямы:

Одна бочка

Сначала выкапывают круглый котлован, его диаметр шире, чем у бочки на 100 или более миллиметров. Дно засыпают одним из дренажных материалов — крупным гравием либо щебнем, который хорошо утрамбовывают. В стенках бочки делают равноудаленные отверстия, а дно срезают полностью. Емкость устанавливают в яму. В нее и в пространство между бочкой и стенами ямы тоже засыпают дренажный материал. Под необходимым углом в нее подводят трубу, а конструкцию закрывают.

Этот способ используют только для организации слива в бане, так как он не подходит для очистки других стоков. Вариант оптимален, если «участковым профилакторием» пользуются максимум дважды в неделю.

Две бочки

Роют большой котлован, в котором свободно поместятся две емкости, для второй из них выкапывают углубление — 200 мм. Соединяют оба элемента в верхней части трубой для перелива. Со стороны нижней емкости роют дренажные траншеи, их заполняют гравием или щебнем. Ко второй, нижней, бочке присоединяют одну либо несколько дренажных труб, в которых сделана перфорация. Трубы укладывают в траншеи, засыпают грунтом. На этом участке высаживают декоративные растения, которым будет гарантирован постоянный полив.

Эта конструкция уже похожа на простейший септик, поэтому со своими функциями будет справляться лучше, чем предыдущая.

Бетонные кольца

Этот метод обустройства слива требует больших вложений, однако они полностью оправданы, так как данная дренажная имеет неоспоримое преимущество — возможность устроить слив для общей канализации участка.

Первым делом роют котлован. В него помещают перфорированные кольца. На дно получившегося колодца, в пространство между котлованом и его стенками засыпают дренажный материал. Для организации общей канализации дно колодца предварительно цементируют.

Если планируется рытье большого колодца, то такая операция потребует расчетов, знания глубины расположения водоносов, а также характеристик грунта — его впитывающих свойств.

Кирпич

Похожий слив получается из этого стройматериала, причем на строительство годится кирпич, уже бывший в использовании. В этом случае производят кладку с просветами, которые будут заменять перфорацию. Принцип работы практически не отличается от создания первой «бочковой» конструкции.

В зазор между грунтом и кирпичом засыпают дренажную прослойку, которая будет способствовать отводу воды из колодца в почву. Если вырыть более глубокий котлован, а дно и стены в нижней части сделать герметичными, то такая сливная яма может быть использована и для организации общей канализации. Единственное требование к обслуживанию — необходимость периодического очищения конструкции.

Покрышки

Эта схема наиболее популярна, если говорить о владельцах дачных участков. В котловане стопкой укладывают покрышки со срезанной боковой стороной, вокруг такого колодца делают засыпку дренажной подушки. В верхнем элементе вырезают одно отверстие для трубы, либо два, если планируется большой объем воды. Нож не всегда справляется с такими тяжелыми «условиями труда», поэтому нередко используют болгарку с тонким отрезным диском.

Чтобы сделать надежный и максимально долговечный сливной колодец, берут шины довольно больших размеров, Идеальны камазовские «баллоны», способные верой и правдой служить в таком качестве несколько десятилетий. Другие возможные поставщики — УАЗ и его «коллеги-вездеходы». Другие, небольшие, шины брать для сливной ямы нецелесообразно.

Варианты обустройства слива

Приведенные способы сооружения сливных конструкций не слишком сложны, поэтому они вполне могут использоваться для самостоятельных работ обустройства слива в бане.

Дренажная яма

Ее можно изготовить из любого материала, поэтому инструкция верна для каждого из них: этапы операции отличаются минимально.

Общие работы

Определив место для будущего котлована, приступают к его рытью. Он может быть как круглой, так и квадратной (прямоугольной) формы, все зависит только от выбранного материала. Диаметр должен быть больше, чем размеры емкости, примерно на 150-200 мм. После того как яма готова, приступают к рытью траншеи для водоотводной трубы. Необходимый уклон составляет 3-5° на каждый метр. Ее ширина — 300-500 мм, а глубину определяют в зависимости от уровня промерзания почвы, однако в месте входа в дренажный колодец она обязана составлять как минимум 550 мм. Дно котлована засыпают гравием либо щебнем, альтернатива — битый шифер или кирпич, керамзит. Толщина дренажного слоя 300 мм, но рекомендуют брать большее значение, гарантирующее лучшее очищение воды, а значит, ее быстрое впитывание в почву. Следующий этап — сооружение колодца.

«Материальные» различия

Теперь работу продолжают по-разному.

Кладку – в полкирпича, кирпич — делают, оставляя просвет между соседними элементами, он равен 40-50 мм. Пространство между почвой и кладкой постепенно заполняют дренажными материалами.

Бетонные кольца с перфорацией устанавливают, тщательно следя, чтобы не допустить перекосов. Дренаж засыпают тоже в процессе монтажа бетонных конструкций. Трубу-водоотвод устанавливают только после того, как прекратится усадка бетонного сооружения, иначе пластик может треснуть.

У пластиковых емкостей в дне сверлят несколько крупных отверстий, либо его просто отрезают. В стенах с шагом 100-150 мм по вертикали и горизонтали делают отверстия диаметром 10 мм. Трубу присоединяют через крышку, вокруг бочки делают дренажную засыпку.

У металлических бочек отрезают крышку и дно, надрезы в стенках делают с помощью болгарки: горизонтальный шаг — 200-250 мм, вертикальный — 100-120. Отверстие для трубы размечают, затем вырезают, используя два инструмента: сначала делают небольшое дрелью, затем берут электролобзик, которым вырезают круг.

Покрышки устанавливают стопкой, крепят между собой пластиковыми хомутами, предварительно просверлив в 3-4 местах отверстия (10 мм). Трубу вставляют между верхними элементами: для упора около нее устанавливают кирпичи, которые исключат нагрузку на пластик верхнего ската. Второй вариант монтажа водоотвода — прорезание отверстия в покрышке: оно больше диаметра трубы на 70-80 мм.

Бочки и покрышки нередко заполняют на 2/3 дренажной засыпкой, однако в этом случае вокруг такого колодца оставляют пустое место.

Двухкамерный септик

Этот вариант сложнее, но и эффективность его несравнимо лучше. Его достоинство — возможность устроить полноценный и безопасный слив даже там, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности. Чтобы обустроить этот самодельный слив для небольшой бани, берут 2 пластиковые бочки объемом от 200 до 250 л. Соединяют камеры трубами (патрубками) из аналогичного материала.

Сначала роют котлован со ступенчатым дном, так как бочка, находящаяся дальше от бани, должна находиться ниже первой емкости. Глубина ямы примерно на полметра больше высоты бочек, ширина — больше их диаметра на 100-150 мм. Расстояние между отсеками — 200-300 мм, разница в их уровне — 150-200 мм. Дно утрамбовывают, засыпают щебнем, толщина слоя — 80-100 мм. Его также уплотняют. В крышке верхней бочки-отстойника вырезают отверстие для трубы слива. С противоположной стороны такое же вырезают в стенке емкости. Чтобы гарантировать непроницаемость соединений, используют только качественный силиконовый герметик. Еще одно отверстие вырезают для вентиляционной трубы, либо покупают тройник с двумя отводами. В нижней бочке вырезают три отверстия: одно в крышке, два — в стенке с противоположной стороны. Отступ от них до верха бочки — 100-120 мм. Угол между последними должен составлять 45°. В них вставляют патрубки, имеющие отводы в 45°. В низу стенок второй бочки вырезают маленькие отверстия: их диаметр 5 мм, расстояние между ними — 150-170 мм. Под уклоном (25 мм на метр) от бочек роют траншею шириной примерно 1200-1500 мм. Ее глубина аналогично той, что выбрана для бочки-отстойника. Длина углубления произвольна, ограничений нет. Дно канала устилают геотекстилем, затем приступают к послойному распределению дренажного материала, формируя уклон. Для упрощения работы пользуются колышками-маячками. К первой емкости подводят трубу для слива, оба отсека соединяют патрубками. Начинают засыпку дренажного слоя, одновременно заливая воду в нижнюю бочку. Между стенками камер используют крупнозернистый песок, его проливают водой. К патрубкам второй бочки присоединяют трубы с перфорацией в боковой и нижней части. Расстояние между ними — от 150 до 180 мм. Их одевают в кожух из геотекстиля, он предотвратит заиливание. Трубы и траншею засыпают песком, смешанным со щебнем. Дренажная засыпка должна полностью закрывать патрубки нижней бочки, доходя до самой ее крышки. Этот слой закрывают геотекстилем, сверху насыпают песок (до 80 мм), затем укладывают грунт.

Утепление системы слива

Это мероприятие обязательное, он не зависит от вида установленной конструкции для слива воды из бани. Любой объект нуждается в утеплении на зиму, если климатическая зона этого требует. Сливные ямы оборудуют крышкой, сверху на нее укладывают утеплитель, например, толстый пенопласт. Засыпают конструкцию землей.

Чтобы не позволить сливному колодцу промерзнуть, по нему не рекомендуют ходить, притаптывая снег. В этом случае поступают наоборот: накидывают на него лопатой большую снежную подушку, потом таким же «одеялом» укрывают и близлежащую территорию.

Как сделать слив в бане? Ответ зависит от многих факторов. Простую конструкции соорудить несложно, а качественным самодельным септиком придется заниматься довольно долго.

Пример работ, ждущих хозяев бани, можно увидеть в этом ролике: