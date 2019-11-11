Почти во всех квартирах есть очень удобные помещения — балконы или лоджии, которые раньше традиционно использовали только для сушки белья, хранения необходимых вещей, требующихся не очень часто. Сейчас отношение к этой жилплощади изменилось: по «прихоти» владельцев жилья она практически повсеместно превращается в полноценную жилую зону. Однако чтобы функциональность будущей мини-комнаты не зависела от погодных условий, необходимо минимизировать неизбежные потери тепла. Для достижения цели хозяева используют различные материалы. Не последним по популярности способом является утепление пола пеноплексом своими руками. Этот вариант привлекает тем, что работа не требует от мастера высочайшей квалификации. Справится с ней любой.

Что такое пеноплекс?

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол (ЭППС), выпускаемый одноименной российской компанией, которая стала пионером массового производства материалов для утепления. В отличие от своего предшественника-пенопласта ЭППС изготавливают по совершенно другой технологии, поэтому качество экструдированного «новичка», его характеристики сильно отличаются в лучшую сторону.

Экструдированный пенополистирол изготавливают путем вспенивания сырья. Такая обработка позволяет получить легкий, но невероятно прочный материал, внутри которого находятся мельчайшие пузыри воздуха. Благодаря этим многочисленным ячейкам пеноплекс имеет высочайшие теплоизоляционные показатели.

Отличить настоящий «пеноплекс» от других марок экструдированного пенополистирола легко: он имеет «голландский» оранжевый цвет. Это плиты шириной в 600 мм, длина их — 1200 или 2400 мм (только 45 и 45С). Толщина материала различна: максимум 100 мм, минимум — 20. Именно она определяет количество листов в упаковке — толстых плит помешается всего 4, самых «стройных» может быть 20.

Плюсы и минусы ЭППС

Пеноплекс стоит дороже обычного пенополистирола, однако цена его вполне оправдана. ЭППС имеет массу неоспоримых достоинств, однако и недостатки у материала есть.

Преимущества

Среди положительных качеств экструдированного пенополистирола можно отметить несколько сильных сторон. К ним относится:

Экологичность. Так как ЭППС не выделяет вредных веществ в окружающее пространство, его можно без опаски использовать даже для утепления пола детских комнат. Удобство в работе. В отличие от пенопласта пеноплекс очень хорошо режется острым ножом. Крошек тоже остается мало. Высокая влагостойкость. Она обусловлена самой структурой материала, поэтому пеноплекс используют для внутреннего и внешнего утепления. Устойчивость к механическим деформациям. Это главное достоинство пеноплекса, благодаря которому он так популярен для утепления полов. Высокая степень звуко-, теплоизоляции наряду с небольшой толщиной и легкостью делают утеплитель почти идеалом для квартир в многоэтажных домах. Длительный срок эксплуатации. Производители экструдированного пенополистирола уверяют, что этот утеплитель при безошибочном монтаже прослужит 50 (или более) лет. Оснащенность некоторых видов плит противонаправленными выступами, гарантирующими почти стопроцентную монолитность теплоизоляционного слоя без дополнительной герметизации.

Эти достоинства пеноплекса дают шанс простого, относительно быстрого утепления пола балкона, оно, несмотря на скорость работ, будет качественным.

«Длинный минус»

Недостатки у хорошего материала есть: он боится растворителей и очень высокой (низкой) температуры, но этот недостаток можно во внимание не принимать. Зато надо отметить довольно приличную стоимость, ее тоже не отнести к достоинствам. Но есть у пеноплекса один большой минус — относительная легкость воспламенения, выделение при горении токсичных веществ. Чтобы обезопасить пенополистирол, в него добавляют антипиреновые добавки. Но бороться с этой «слабостью» легко — достаточно расположить утеплитель между слоями какого-либо негорючего материала.

Так как недостаток существенный, он требует некоторых пояснений. Все строительные материалы разделяются на 5 групп, различающихся степенью горючести. Самые безопасные — «НГ» — негорючие. «Яркий» ее представитель — минеральная вата. Самая ненадежная группа — «Г4». Материалы, входящие в нее, способны распространять пламя. Пример — обычный белый пенопласт.

Есть несколько марок пеноплекса, они предназначаются для разных участков квартиры, поэтому должны различаться и классом горючести. Некоторые марки (с антипиреновыми добавками) производители позиционируют как относящиеся к «Г1» — той группе, в которой находятся трудновоспламеняемые, самозатухающие виды, им не свойственно распространение пожара.

На деле все не настолько радужно, это мнение строителей. Они настроены более скептически и относят практически все марки пеноплекса к группам «Г3» и «Г4». В ней находятся материалы, которые довольно трудно возгораются, горят устойчиво, но имеют склонность к затуханию. Крайне токсичный дым — главная опасность для человека: вдыхать его нельзя ни в коем случае.

Если запланировано утепление пола пеноплексом своими руками, то лучший вид для любых помещений, а особенно для небольших балконов, — марки с минимальной степенью горючести. Надежное ограждение их материалами, не боящимися огня, — самое важное условие, к тому же оно вполне выполнимое. Поэтому в последнее время экструдированный пенополистирол успешно теснит своих конкурентов — минеральную вату и пенопласт, ведь список его недостатков очень мал, а плюсы существенны.

Как выбрать для балкона пеноплекс?

На рынке представлен достаточный ассортимент марок, но именно это разнообразие несколько затрудняет поиск наилучшего претендента для утепления пола на балконе. При выборе необходимо отталкиваться от:

свойств определенного класса пеноплекса;

конкретного участка для утепления;

функциональности балкона;

толщины материала.

Есть следующие марки ЭППС:

31, 31С. Эти изделия отличает низкая прочность, небольшая плотность — максимальное ее значение 30,5 кг/м³. Поэтому они не подходят для утепления пола балконов. 35 — универсальный пеноплекс. Он имеет достаточную плотность (до 38 кг/м³) и прочность по сжатию (83 кПа). Используют его широко. 45, 45С. Эти марки еще прочнее, их плотность составляет от 35 до 40 кг/м³. Материалы подходят для утепления фундаментов, поэтому ими утепляют балконы под стяжку.

Серии пеноплекса — вторая тема для ознакомления:

«С» — «стена» — для наружных стен;

«К» — «кровля» — для теплоизоляции чердаков и крыш;

«Ф» — «фундамент» — для оснований, цоколей;

«Комфорт» — для работ внутри помещений, к ним относятся балконы и лоджии;

«Гео» — для дорожного и промышленного строительства.

Если говорить об оптимальном выборе для «полууличного» помещения, то лидером будет материал, имеющий в маркировке букву «С». Альтернатива — серия, названная «комфортом». Пропитка антипиренами — требование, уже упоминавшееся.

Оптимальная толщина плит пеноплекса для утепления балкона — 20-50 мм. Если дом располагается в регионе, где зимы суровы, то выбирают более толстый материал. Зависит толщина и от того, какого именно эффекта хотят добиться владельцы.

Если балкон используется в роли помещения для сушки белья и не отапливается, то слой теплоизоляции в этом случае может составлять 20-30 мм. Когда из него планируют сделать полноценную комнатку, которая будет посещаться регулярно, приобретают пеноплекс толщиной как минимум 50 мм.

Если все характеристики рассмотрены, оценены, и подходящий вариант найден, то можно отправляться за покупками, а затем начинать готовиться к предстоящей работе.

Материалы, инструменты

Помимо пеноплекса для утепления балкона понадобятся и другие материалы. Для работы потребуется:

брус (50х50 мм), доски (20х100 мм) длиной, которая аналогична балконной, рейки (15х50 мм);

гидроизоляция — обмазочная либо рулонная;

грунтовка антисептическая, шпаклевка;

ДСП, ОСП или фанера (толщина — 15-20 мм);

клей для пеноплекса;

монтажная пена и пистолет;

скотч — обязательно фольгированный;

саморезы, дюбель-гвозди;

фольгированный полиэтилен (пенофол).

Для утепления пола будут необходимы такие орудия труда:

валик либо кисть;

канцелярский нож;

линейка, рулетка, угольник;

маркер (или карандаш);

молоток;

ножовка;

перфоратор;

строительный уровень;

шуруповерт;

электролобзик.

Подготовительный этап

Утепление пола пеноплексом своими руками невозможно без предварительной подготовки. Именно от корректности ее проведения зависит долговечность и эффективность дальнейших работ. Поэтому важно внимательно отнестись ко всем стадиям операции.

Остекление. Понятно, что без этой операции теплоизоляционные работы плодов не принесут, они попросту бессмысленны. Очищение поверхностей от старого покрытия — поврежденного или отслаивающегося. Растрескавшееся покрытие демонтируют полностью, в противном случае скапливающаяся влага не позволит сделать утепление эффективным. Проверка качества пола. При обнаружении зазоров, трещин поверхность ремонтируют. Дефекты между полом и стенами (парапетом) заделывают монтажной пеной. После высыхания состава излишки ее срезают. Гидроизоляция нижней части стен и бетонного основания. Для этих работ выбирают битумную мастику, плотный полиэтилен, резиновую краску либо традиционный рубероид. Лучший вариант — рубероид, настилаемый на мастику. Заход и фиксация материала на стенах обязательна. Обработка антисептической грунтовкой стен. Количество слоев указывается на упаковке товара, каждый из них до нанесения следующего должен основательно просохнуть. При обнаружении больших колоний плесневого грибка необходима серьезная обработка всех проблемных участков.

После того как грунтовочный состав полностью высохнет, приступают к дальнейшему преображению помещения.

Утепление пола пеноплексом своими руками

Так как утепление балкона — операция, затрагивающая стены и потолок, обойтись без их упоминания не получится. Первый этап — теплоизоляция стен. Пеноплекс фиксируют специальным клеем, который тоже требует «соучастия» строительного пистолета. Оставшиеся зазоры между элементами и полом задувают монтажной пеной. Если замковых элементов пеноплекс не имеет, то предварительно швы расширяют ножом, затем их заполняют. Так пена обеспечит более монолитное покрытие.

Монтаж с помощью каркаса

Есть несколько вариантов такой укладки, но рассмотреть можно один, потому что больших различий в работе нет.

По краям вдоль длинных стен помещения устанавливают доски таким образом, чтобы между стенами оставалось пространство 20-30 мм. Их соединяют брусом, его фиксируют саморезами, шаг составляет 450-500 мм. Полученную обрешетку проверяют уровнем. Если возникает необходимость выравнивания каркаса по горизонтали, используют небольшие деревянные клинышки. Поперечные элементы крепят к основанию: отверстия просверливают через брус, в них вставляют и фиксируют дюбель-гвозди. Для лучшего сцепления с полом, а также для более качественного утепления зазоры между полом и деревянными элементами заполняют монтажной пеной. В пространства между досками и стенами вставляют куски утеплителя, а оставшиеся щели заполняют пеной. В каркас укладывают нарезанные плиты пеноплекса, все щели снова задувают монтажной пеной. После ее схватывания излишки срезают. Делают контробрешетку, фиксируя брус перпендикулярно, вровень с досками. Шаг — 300-400 мм. Между перемычками укладывают второй слой утеплителя. Заполняют все промежутки пеной, излишки которой после высыхания опять удаляют. На утеплитель настилают пенофол так, чтобы края его заходили на стены на 100 мм. Соединяют полотна металлизированным скотчем. Сверху на перемычках фиксируют рейки-лаги, на которые будут укладывать обшивку. В этой роли используют листы ДСП, ОСП либо фанеру. Крепят материал саморезами, слегка утапливая их шляпки в древесину. Следующий этап — закрепление пенофола на стенах. Швы его также проклеивают фольгированным скотчем. Дальнейшие манипуляции с полом — шпаклевка, грунтовка получившегося основания в несколько слоев, монтаж напольного декоративного покрытия и обрамление его плинтусами.

В качестве декоративного покрытия пола на балконе используют деревянную или (реже) пластиковую вагонку, керамическую плитку, ламинат либо линолеум. Если есть большое желание и возможность, то между основанием и покрытием устанавливают серьезный дополнительный «утеплитель» — систему «теплый пол».

Укладка пеноплекса на пол

Это тоже возможный вариант. В этом случае или используют лаги, между которыми настилают утеплитель, или производят простую укладку на пол, когда запланирована стяжка. Для заполнения зазоров также используют монтажную пену. Однако целесообразность использования дорогого материала в случае с лагами под вопросом, ведь его легко заменит или минвата, или пенопласт.

При утеплении основания под стяжку плиты пеноплекса фиксируют клеем, все швы обрабатывают пеной, дожидаются высыхания обоих составов. Затем материал укрывают полиэтиленовой металлизированной пленкой, заводя ее на стены, скрепляют стыки скотчем, наклеивают демпферную ленту и заливают стяжку. Толщину ее нередко делают аналогичной толщине слоя утеплителя.

Что нужно учесть при дебютной работе?

Не всегда все происходит так, как планировал мастер, и утепление пола пеноплексом своими руками — процесс, который не отличается особой сложностью, но некоторые рекомендации все же помогут сделать качественную теплоизоляцию. Напоследок можно привести эти несколько советов:

Тщательная проверка абсолютно всех характеристик материалов, запланированных для покупки не доказательство «занудства», а необходимость, обеспечивающая эффективность работы. Универсальная (всесезонная) монтажная пена, содержащая толуол, никак не подходит для монтажа пеноплекса, так как вещество разрушает экструдированный пенополистирол. Минимальные зазоры между материалами оптимальны для большей герметичности, поэтому тщательная подгонка плит перед их укладкой — правило, которое лучше не игнорировать. При простом монтаже пеноплекса в два слоя недопустимо совпадение стыков верхних и нижних плит. Последствие такой укладки — воздушные карманы, идеал для «скопища» конденсата. Там, где холодные зимы, лучше укладывать не один толстый слой утеплителя, а два более тонких, уложенных перпендикулярно относительно друг друга. Такое перекрывание обработанных пеной швов — дополнительная гарантия результативности работы.

Утепление пола пеноплексом своими руками вполне под силу мастеру, который сталкивается с подобной работой впервые, однако аккуратность, точность и внимание к деталям — те качества, что помогут избежать множества ошибок.

Чтобы узнать, с чем придется столкнуться мастеру, все этапы работ нужно изучить, а лучше и увидеть, заранее. И в этом случае самый хороший помощник — информативный видеоролик. Например, этот: