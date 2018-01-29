Как выбрать линолеум для кухни: какой предпочесть?

Несмотря на то, что в последнее время в магазинах появилось просто неприличное разнообразие напольных покрытий, существует одно, так и не потерявшее своей популярности, которая свалилась на него еще в советское время. Особенно часто его можно встретить в кухнях, что вполне объяснимо, ведь это помещение требует от материала специфичных качеств. Как выбрать линолеум для кухни, и какими именно критериями руководствоваться, чтобы найти то напольное покрытие, к которому не возникнет никаких претензий?

Борьба достоинств с недостатками

Преимуществ линолеум имеет немало:

Можно, почти не покривив душой, заявить, что это материал на века: качественные его виды служат хозяевам верой и правдой более 30 лет. Износостойкость. Покрытие успешно противостоит вторжениям извне: оно может остаться невозмутимым даже при нападении колющих и тяжелых предметов. Высокая степень звуко- и теплоизоляции даст фору паркетным доскам и ламинату. Непритязательность. Ухаживать за линолеумом невероятно легко. Богатый ассортимент, позволяющий сделать кухню неповторимой. Демократичная стоимость. Разбег цен стартует от 129 рублей. Легкость монтажа и демонтажа позволяет справиться с линолеумом даже не слишком опытным хозяевам.

Если бы какой-то материал не имел недостатков, то другие бы так и оставались на полках магазинов. Вот и линолеум имеет несколько. С течением времени на его поверхности образуются вмятины, виновниками которых становятся массивные предметы мебели. Зимой после покупки рулону нужно «отдохнуть» от холода в течение двух суток, иначе он может «обрадовать» хозяев трещинами. При неправильной состыковке листов покрытия есть риск получить на поверхности некрасивые швы. Но надо отметить, что замаскировать их можно.

Знакомство с видами

Ассортимент линолеума настолько богат, что можно попросту впасть в ступор при виде такого разнообразия. Поэтому в магазин надо отправляться тогда, когда вы уже выбрали фаворита. Линолеум бывает натуральным или синтетическим.

Натуральный

Он является настоящим: именно ему присвоено гордое имя «линолеум». Второй вид называется так с некоторой натяжкой. Натуральный продукт экологически чистый, а в составе его есть:

льняное масло;

древесная смола;

пробковая и древесная мука;

известковый порошок;

натуральные пигменты (белые и цветные).

Смесь из этих ингредиентов наносится на полотно, в результате получается наш вид линолеума. Все натуральные продукты стоят дорого, покрытия не исключение. Этот линолеум:

не боится химии и жиров;

равнодушен к электричеству;

имеет бактерицидные свойства;

не страшится прямых солнечных лучей;

свободен от вредных примесей;

может оставаться «в форме» до 40-летнего возраста;

знаменит заоблачной стоимостью.

Синтетический

При врожденной склонности к экономии можно ознакомиться с бюджетными вариантами. «Недолинолеум» производится из поливинилхлорида, чье название сразу настораживает. Но производители заверяют, что их продукт абсолютно безопасен, доказательством этого являются многочисленные сертификаты качества европейского уровня. Поэтому, видимо, их можно считать подходящими покрытиями для человеческого жилья. Они делятся на 2 вида:

Гомогенный. Поверхность его однородна, а основа отсутствует, хотя этот факт не мешает его прочности и плотности. Рисунок такого изделия проходит по всей толщине, благодаря чему линолеуму не столь страшны потертости, ведь они не бросятся в глаза. Если добавить сюда еще и шероховатую поверхность, которая способна скрыть и разводы, и грязь, то материал оказывается вполне достойным. Срок его службы — до 6 лет, но если нанести специальный защитный слой, то эта цифра увеличится в 2 раза. Гетерогенный. Его в строительстве «обзывают» сэндвичем из-за многослойной структуры: стеклохолст, который пропитан ПВХ-пастой, основа, вспененный слой с рисунком, подложка (химическая или механическая), защитный прозрачный слой. За теплопроводность и шумоизоляцию отвечает материал основы. К его плюсам относятся: отсутствие деформации и способность успешно противостоять механическим воздействиям.

Какие отличия у видов

У синтетики всегда присутствует запах, у натурального продукта его нет. Далее:

Плотность. Если натуральное покрытие сгибается неважно, то его соперника, наоборот, запросто можно согнуть или смять. Крепость. Натуральный линолеум услужливо позволит «откусить» от себя часть, синтетический покорится только ножницам. Присутствие джутовой сетки — признак естественного покрытия. Обнаруживается на тыльной стороне.

Толщина и вес любого вида являются показателями долговечности линолеума: чем они больше, тем выше шанс хозяев жить с приобретением долго и счастливо.

Выбираем по области применения

Если главным критерием при выборе покупки является ее долговечность, то необходимо пристальное внимание уделить прозрачному верхнему слою, вернее, его толщине. Чем она солиднее, тем дольше линолеум будет радовать хозяев. От этой составляющей зависит тип гетерогенного покрытия, который бывает бытовым и полукоммерческий.

Кухню можно вполне заслуженно «окрестить» производственным помещением, потому для нее выбор бытового линолеума будет большущим промахом. Надо обратить внимание на полукоммерческий тип, ведь характеристики его более внушительны, что и следует из названия. Он также нетребователен в укладке, но и долговечен. При покупке обязательно надо поинтересоваться такими характеристиками:

Класс истираемости. Он бывает четырех групп — T, P, M, F. Выбирайте только из пары первых букв, тогда линолеум прослужит долго. Уровень износостойкости. Эта маркировка состоит из двух цифр. Кухня требует числа не ниже 23, но оптимальным будет выбор 32-33.

На рисунок и цвет приятеля нет

Производители предлагают настолько огромный выбор, что впору растеряться. Поэтому все зависит от вкусов покупателя. Необходимо рассмотреть самые популярные расцветки:

имитация паркета, которая впишется в абсолютно любой интерьер;

состаренные доски подойдут для классики и деревенского стиля;

керамическая плитка — для непритязательного варианта классики;

геометрические узоры — эклектика, поп-арт, скандинавский;

холодные оттенки — минимализм, хай-тек.

Если вас до сих пор мучает вопрос, как выбрать линолеум для кухни, то усаживайтесь поудобнее у компьютера и начинайте рассматривать фотографии с богатым выбором всевозможного покрытия. Можно быть уверенным, что вы все же найдете свою «линолеумную половинку».

Подробнее о линолеуме здесь: