Как снести стену в квартире самому, но при этом не разнести квартиру

Если вас не устраивает площадь комнат, и вы бы хотели расширить полезную площадь, знайте, что вас ждет затратное в плане времени, сил и денег мероприятие. Для начала рекомендуется пригласить специалиста, который даст полную оценку текущего состояния и определит, можно ли сносить выбранную стену, потому что проводить подобные манипуляции с несущими конструкциями категорически запрещено. И если все-таки вы получили заветное разрешение и собрали все необходимые справки, мы расскажем вам, как сэкономить на демонтаже стены и выполнить все работы самостоятельно.

На этапах подготовки

Естественно, такие дела не решаются просто так, поэтому перед началом ремонта вам необходимо вызвать на дом специалиста, который даст предварительное заключение касаемо вашего желания. Если выбранная стена оказалась вспомогательной перегородкой, можете смело отправляться в жилищную комиссию.

Но перед походом в эту инстанцию необходимо составить подробный план перепланировки квартиры с эскизом будущих переделок. В случае возникновения трудностей в ходе сбора и оформления важных документов вам следует обратиться к специалистам проектно-сметной организации, которые и помогут подготовить юридическую базу для обращения в БТИ.

Нюансы ремонта

Перед началом работ убедитесь, что все важные коммуникации отключены. Это может быть спутниковое телевидение, радио, канализация, водопровод и газопровод. Разборка осуществляется от потолка до пола, то есть, сверху вниз. Первым этапом должно быть удаление декоративного оформления стены – это могут быть обои, старая краска, панели, кафель, а также слой штукатурки.

Если вы проживаете в кирпичном доме, демонтаж начинается с середины перегородки. В центре выбивается один кирпич или блок, а потом уже начинается разрушение остальных частей. В случаях, когда есть дверной проем, демонтаж осуществляется с дверной перемычки. Вообще, процесс происходит поэтапно, кладка удаляется рядами от самого верхнего до блоков, расположенных возле пола.

Нередки случаи, когда от старых хозяев остаются гипсокартонные или фанерные перегородки, которые мешают обустроить комнату, как вам хочется. Для их реконструкции необходимо сначала удалить обшивку, а потому уже избавиться от каркаса. А если речь идет о деревянных стенах, можно просто распилить их.

А вот с бетонными сооружениями все гораздо сложнее. Для демонтажа потребуется использование отбойного молотка, перфоратора и болгарки. Первые инструменты потребуются для создания выбоин и глубоких штробов, которые поделят обрабатываемую поверхность на равные части, а болгаркой вы срежете арматуру. Но справиться с высокопрочным бетоном вы не сможете самостоятельно. В таких случаях приходится вызывать специалиста с алмазным инструментом.

Внимание! Никогда не оставляйте в чулане оставшиеся трубы, металлические опоры и другие материалы, которые, как вы думаете, могут впоследствии вам пригодиться. Думайте о том, что под слоями штукатурки, обоев и других слоев они годами подвергались воздействию влаги и прочих негативных факторов, поэтому они уже не пригодны для использования при строительстве.

На стадии размышлений

Самыми популярными с точки зрения демонтажа у владельцев квартир выступают перегородки на кухне, в ванной комнате и туалете, а также кладовые. Если вы хотите соединить обеденную зону с одной из жилых комнат, например, гостиной, ваша перепланировка будет иметь стильное и модное сейчас название «студия». Такая техника чаще всего используется в малогабаритных квартирах (хрущевках) советской застройки. Столь разительные перемены имеют массу преимуществ, хотя и лишают порой уединения и дают возможность запахам с кухни распространяться по всему помещению.

Есть и еще один вариант – расширение санузла путем сноса стены, разделяющей туалет и ванную комнату. Многие это делают для того, чтобы увеличить пространство для установки стиральной машины или другой бытовой техники. Но это не всегда целесообразно, ведь сейчас продается достаточно вариантов сантехники. Примером компактных предметов является плоская раковина, под которую можно легко установить небольшую стиральную машину вместимостью до четырех килограммов белья.

И последний немаловажный момент, который нужно учитывать: в мусорные контейнеры, которые стоят возле жилых домов, нельзя выкидывать строительный мусор. Его придется самостоятельно транспортировать до ближайшей свалки. В случае обнаружения того факта, что вы пренебрегли этим правилом, наказание в виде штрафа и предписание вывезти отходы вам обеспечены.

В завершение статьи хотелось бы сказать: перед тем, как заняться капитальными преобразованиями, хорошенько подумайте, стоят ли они того, что вы бы хотели увидеть в итоге. Снос стен требует много времени, сил, денег и нервов, поскольку сбор документов и справок – процесс длительный и трудный. Но решившись на мероприятие, старайтесь делать все, что можете своими руками. Это сэкономит семейный бюджет и даст возможность купить новую мебель для своего жилища.