Выбор напольного покрытия перед капитальным ремонтом или в ходе строительства нового дома всегда требует основательного подхода, ведь материал просто обязан быть красивым, практичным, надежным, долговечным. Быстрый монтаж тоже не последнее привлекательное качество. Поэтому все чаще хозяева присматриваются к ламинату, который относительно недорог, износостоек и не слишком привередлив, когда дело касается процесса его настила. Однако даже после покупки идеального материала вопросы не заканчиваются: теперь приходится обдумывать варианты укладки ламината. Есть несколько способов монтажа ламелей. Они позволяют получить привлекательный рисунок и/или добиться некоторой экономии ламината.

Что влияет на укладку?

Монтаж ламината — процесс не из самых сложных, однако чтобы получить напольное покрытие, к которому не будет никаких претензий, необходимо заранее узнать о возможных ошибках новичков, и постараться их избежать. Изучая варианты укладки ламината, обычно ориентируются на собственные предпочтения, но принимают во внимание:

размеры будущей «ламинированной комнаты»;

особенности освещения — естественного и искусственного;

размещение дверных проемов и мебели.

Не менее важен вид ламелей, он тоже диктует определенные варианты укладки ламината:

однополосные модели имитируют деревянную доску, поэтому идеально подходят для укладки вдоль, поперек или в шахматном порядке;

двухполосные ламели уже напоминают паркетные планки, их укладывают прямо;

трехполосный ламинат больше подходит для палубной укладки;

плитный материал, похожий на керамогранит и напольный кафель, монтируют так же, или комбинируют с полосами-ламелями.

Схемы укладки

Несмотря на то, что материал — относительно новое напольное покрытие, есть разные варианты укладки ламината, так как монтаж мало отличается от рисунков, которые применяют для раскладки паркета. Никаких строгих правил не существует, однако во внимание принимают способ крепления элементов, ведь надежность превыше всего. Два основных варианта — прямая укладка, диагональная. При выборе учитывают «форменные особенности» комнаты.

Прямое расположение

Это самый распространенный вид для укладки своими руками. Причины банальны — скорость работ, возможность сделать самый простой монтаж самостоятельно, минимальные потери материала, так как теряется всего 5-8% материала. В этом случае применяют два способа, которые выбирают, исходя из особенности конкретной комнаты:

вдоль линии светового потока, если цель — скрыть с глаз швы, получить более однородное на вид покрытие;

поперек, этот способ дает возможность несколько преобразить узкое помещение — сделать его визуально шире.

В просторных комната укладку ламината делают параллельно длинным стенам, начинают ее от стены, где находится дверной проем. Этот вариант дает возможность экономии материала, а также позволяет избежать некоторых сложностей.

Диагональная раскладка

Схема эта понятна из названия, однако особенность самого процесса в том, что он начинается не от стен, а с середины комнаты. Такой необычный подход — единственный способ создания идеальной поверхности. Но он не единственный: некоторые мастера идут более привычным путем — начинают укладку ламината из угла. Работа выглядит так:

сначала отдельно собирают несколько рядов;

крайние панели отрезают, не забывая оставить минимальный отступ от стен (1 см);

собирают эти средние ряды вместе, затем начинают присоединять к ним следующие;

приближаясь к углам, большее внимание уделяют замерам.

Диагональный монтаж не настолько популярен, если говорить о самостоятельной работе. Такая укладка более требовательна: как к замерам, так и действиям, которые сначала необходимо тщательно обдумывать и просчитывать.

Другие варианты укладки

Существует еще несколько способов монтажа напольного ламината: елочкой, квадратная, палубная, хаотическая, шахматная (имитация кирпичной кладки).

Палубная укладка — самый простой из этих видов. В этом случае часть ламели, оставшаяся после первого ряда, начинает следующую полосу. Этого правила придерживаются до самой последней полосы. Серьезный козырь этого вида укладки — минимальный расход материала. Кирпичная или шахматная. Этот вариант тоже довольно прост: каждый последующий ряд выкладывают со смещением на ½ ламели относительно предыдущего. Минус — перерасход ламината, плюс — прочность такого покрытия. Лучший ламинат для «шахмат» — однополосный. Хаотичный или мозаичный. Синоним — «пестрая палуба». Название говорит, что логика во время этого монтажа берет отгул. Возможно использование материалов разных цветов, а пол выглядит непривычно, но ярко, празднично. Хороши здесь дизайнерские ламели, напоминающие мозаику. Елочка и квадрат. Это виды укладки требуют особого материала, он имеет меньший размер и замки, отличающиеся от обычных. Если планируются необычные рисунки-узоры, то необходима консультация продавца, он может одобрить или отвергнуть понравившуюся модель ламината.

Способы соединения ламината

Они зависят от желания мастера или замковой системы, предусмотренной производителем. Материал монтируют тремя способами, два из которых — замковые: простой (система «Click») и более трудоемкий (замок «Lock»).

Как кликают ламинатом?

Этот вариант хорош тем, что работа не требует присутствия молотка. Замок «Click» назван точно, так как при соединении двух ламелей раздается характерный щелчок, свидетельствующий об удачном вхождении шипа. В этом случае сначала происходит соединение боковых замков, потом — продольных. Сам процесс можно описать так:

к узкой стороне первой смонтированной ламели подносят второй элемент, вставляют его под углом 45°;

легким движением руки шип вставляют, аккуратно подбивая устанавливаемое планку ладонью;

опускают ламель на пол, затем приступают к монтажу всего первого ряда, действуя аналогичным образом;

точно так же поступают при укладке второго ряда, только теперь планки скрепляют боковыми сторонами: соединяемый край первого ряда чуть-чуть приподнимают, подносят новый элемент под углом, осторожно вставляют, потом слегка нажимают.

Некоторые усилия приложить придется, но для подбивания элементов используют исключительно ладонь.

Как запирают материал?

Здесь замки с пазами/шипами «Lock» вставляют сбоку, помогая себе резиновой киянкой, однако сначала все ряды собирают по отдельности, соединением их занимаются в самую последнюю очередь. Работу делают по такому алгоритму:

ламели, уложенные рядом, идеально выравнивают, затем пододвигают друг другу максимально близко;

с другого края забиваемого элемента подкладывают кусок какого-нибудь материала (например, обрезок того же ламината);

по нему постукивают киянкой до тех пор, пока шип не войдет в паз;

закончив первый ряд, приступают к сборке остальных;

готовые длинные полосы-ряды соединяют.

Присутствие подобного инструмента — риск, который есть всегда, поэтому здесь важна осторожность. Со всей «богатырской силушкой» бить не надо, так как довольно легко можно сломать замок. А такая поврежденная ламель пригодится лишь для поделок.

Клеевой метод-аутсайдер

Причина нелюбви проста, это невозможность демонтажа напольного покрытия, необходимость обеспечить основанию идеальную ровность, а такой процесс в редких квартирах проходит быстро и легко. Качественный клеевой состав потребует дополнительных трат. Метод «плавающего» монтажа ламелей тоже отнимает больше времени. Приклеивание ламината к полу в небольших помещениях не используют.

Чтобы получить более герметичные швы, которым будет не так страшна влага, прибегают к помощи специального клеевого состава. Его наносят на шипы, но только непосредственно перед монтажом. Причина — его быстрое схватывание в течение 10 минут. Минус у метода есть: такое покрытие становится монолитным, поэтому демонтировать его, заменить один либо несколько элементов уже не получится. Еще один не слишком приятный момент — ожидание высыхания клея, однако эту рекомендацию некоторые мастера просто игнорируют.

Весь процесс можно разделить на этапы:

ламели, не слишком сильно намазанные клеем (Kiesel, Kleo Laminat, Thomsit, но не ПВА) с торцов, соединяют друг с другом, первый ряд укладывают пазом к стене, используют брусок и киянку;

получив первую полосу, переходят к соединению следующей: первую ламель разрезают пополам для смещения швов, излишки клея на лицевой стороне сразу вытирают влажной тканью;

после укладки трех рядов делают перерыв на проверку работы, затем ждут (не менее 2 часов) полного застывания клея, или продолжают без паузы;

для монтажа последнего ряда используют ломик-лапку, но действуют предельно аккуратно, чтобы не повредить материал.

Другие варианты укладки ламината более просты, однако считается (подтверждается статистикой), что клеевой метод дает возможность покрытию служить дольше на 5-6 лет, если сравнивать его с простым замковым монтажом.

Советы начинающим «ламинатчикам»

Перед любой работой лучше досконально изучить все подводные камни и прочитать рекомендации, даваемые уже опытными мастерами. Например, такие:

Монтаж материала параллельно направлению света даст шанс сделать швы максимально незаметными. Соблюдение температурного режима обязательно. Лучший диапазон — 15-30°. Оптимальная (рекомендованная) влажность — 40-70%. Чтобы добиться гармоничного сочетания ламелей, а оно особенно важно в центре комнаты, лучше заранее хорошо рассмотреть все планки. Такие нехитрые действия помогут подобрать элементы, имеющие одно направление рисунка. Чтобы ускорить и облегчить работу, шипы перед соединением лучше обрабатывать воском. Альтернатива — покупка таких навощенных моделей. При любой схеме укладки ламината главное — соблюдение отступа от стен. Рекомендуемое расстояние —10-15 мм. Его обеспечат бруски, выложенные по всему периметру комнаты. Работу обычно начинают с того угла, где будет отсутствовать мебель. Этот способ позволит скрыть под ней те детали, которые в конце ряда потребуют подгонки, а она не всегда выходит так гениально, как задумано.

Подготовка основания

Если выбран ламинат, то предварительное преображение не слишком хорошего пола — мера обязательная, это единственный шанс получить идеальное ровное покрытие. Допускается небольшая погрешность (2 мм на 1 м2), но не более. Правда, есть исключение, оно — вид подложки. Некоторые материалы способны скрыть и большие неровности.

Выравнивание пола

Существует несколько способов разной степени сложности:

Сухая стяжка — самая быстрая операция. Пол комнаты засыпают песком либо керамзитом, а сверху помещают листы ОСБ (ОСП) или гипсоволокна. Мокрая стяжка — заливка жидких смесей, для которых требуется установка маяков. Процедура довольно трудоемкая и длительная. Застилание фанерой практикуется в комнатах с деревянными полами. Предварительно поверхность выравнивают, поврежденные элементы заменяют, «гуляющие» доски закрепляют.

Укладка подложки

Первый этап — настилание полиэтиленовой пленки, которая сможет защитить покрытие от пара и влаги. Затем следует укладка подложки. Этот слой необходим для тепло-, звукоизоляции, корректного распределения нагрузки, избавления от небольших неровностей (обычно максимум 1,5 мм). В качестве материала для подложки используют:

пенополистирол, который можно назвать «напольным идеалом» даже для помещений с большой проходимостью;

полиэтилен вспененный (изолон) — недорогой, но не обладающий в полной мере нужными характеристиками: его минус — быстрое спрессовывание;

пробку, имеющую не только массу достоинств, но и пару недостатков — большую цену и вероятное появление конденсата на обратной стороне ламината;

полиуретан — самый подходящий материал, если перепады высот основания составляют 5 или более миллиметров;

хвойные плиты — образец экологичного материала, его другие преимущества — простота укладки, отличная звукоизоляция, долгий срок службы за счет гарантированной циркуляции воздуха.

Другие кандидаты на роль подложки — каучук, приклеиваемый прямо к ламинату (либо подкладка из пробки и каучука), битум на крафт-бумаге, обработанный джутовый (нетканый) материал, теплон для оптимального утепления и звукоизоляции, фольгированный изолон.

Настилают подложку так:

Сначала материал расстилают у той стены, откуда начнется укладка ламината. Вторую полосу кладут внахлест, скрепляют «соседей» скотчем. Монтируют покрытие. Когда до края расстеленной подложки остается уложить всего 2 ряда ламината, настилают третью полосу. Такой подход дает возможность избежать ее повреждения.

Перед монтажом ламината материалу дают акклиматизироваться в помещении. Отводят на этот обязательный процесс несколько суток.

Монтаж ламината в проблемных местах

Такие участки есть в любой комнате, к ним относятся дверные проемы, радиаторы, трубы, которые во время ремонта сильно усложняют любые работы, ламели не исключение.

Если укладке мешают отопительные приборы, то монтаж с помощью замков часто осуществить невозможно. В этом случае отрезают часть гребня, затем элементы соединяют клеем. Проблему труб, вставших на пути, решает вырезание отверстия, чей диаметр больше, чем у помехи. Следующий шаг — вырезание куска ламели (например, прямоугольника), который мешает. Вставив панель, отрезанную деталь приклеивают, а зазоры между материалом и трубами прячут под пластиковыми накладками, либо маскируют герметиком.

Для монтажа ламината в дверном проеме требуется отрезать нижнюю часть косяка. Чтобы сделать операцию корректно, сначала измеряют толщину плит вместе с подложкой. На ламели переносят все размеры коробки. Ламинат монтируют так, чтобы была возможность спрятать стыки под порожком. Если размеры комнаты больше, чем 8х10 м, то использования маскировочных планок обязательно: они смогут перекрыть деформационный зазор.

Возможные варианты укладки ламината для каждой комнаты свои, поэтому многое зависит от хозяев. Если их не пугает сложность работ, то можно выбрать самый трудоемкий способ — диагональный монтаж. Однако не менее важно заранее получить представление о том, как будет выглядеть преображаемая комната. В этом поможет предварительная тестовая раскладка во всех направлениях, хотя бы только в центре помещения. Она даст возможность проверить, как будет выглядеть материал в конкретном интерьере.

Чтение статей — дело полезное, однако не мешает и посмотреть, что советуют бывалые люди, как занимаются подобными работами другие мастера. Поэтому помощь наглядных пособий неоценима, а одно из них можно увидеть здесь: