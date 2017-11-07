Ламинат своими руками: секреты качественной работы

Мечтаете о респектабельных деревянных полах, но укладка паркета вам не по карману? Обратите внимание на ламинат. Благодаря широкому выбору вариантов декоративного оформления, износостойкости, продолжительному сроку службы и доступной стоимости материал с легкостью завоевал сердца отечественных потребителей. Кроме того, если уложить ламинат своими руками, можно выгодно сэкономить на дорогостоящих услугах специалистов.

Предлагаем вашему вниманию пошаговую технологию монтажа ламинатных панелей и важные нюансы, которые позволят избежать непоправимых ошибок. Итак, приступим.

Что это за материал?

Ламинат в классическом варианте представляет собой многослойный панельный материал, изготовленный на основе древесноволокнистой плиты и снабженный по периметру пазо-гребневыми замочными соединениями. Разнообразие ассортимента напольных покрытий позволяет без осложнений выбрать материал по декоративным и эксплуатационным свойствам, отвечающий эксклюзиву внутреннего интерьера.

Ламинат органично сочетает в себе:

эксплуатационные и декоративные свойства паркета;

доступность монтажа на уровне укладки пола плавающего типа.

Основы панельно-ламинатного дизайна

Правильный выбор продольной, поперечной или диагональной укладки ламинатных панелей способен подчеркнуть преимущества помещения и затушевать его композиционные и архитектурные недостатки. Современный интерьерный дизайн предписывает учитывать:

конфигурацию помещения и высоту потолочных перекрытий;

направление и интенсивность проникающего через остекление окон природного освещения;

фактуру поверхности и цветовые характеристики настенного декора.

На заметку. При длине боковой стены менее 8 метров, дизайнеры рекомендуют задействовать преимущества продольной по отношению к источникам природного освещения укладки. Если возникает необходимость изменить визуальное восприятие небольшой комнаты — лучше отдать предпочтение технологии диагонального монтажа.

Критерии самостоятельного выбора

Бюджетные ламинатные материалы существенно отличаются:

качеством используемого сырья;

эксплуатационными ограничениями;

умеренной стойкостью к неблагоприятным внешним воздействиям.

В любом случае рекомендован ламинатный ассортимент известных производителей. Из сферы своего внимания рекомендуется исключить материалы с типичным для некачественной продукции химическим запахом, грубой фактурой поверхности, неплотным или затрудненным заходом гребня в паз.

Желательно, чтобы выбранный материал был одной партии, поскольку даст о себе знать даже небольшая разница в цветовых оттенках.

Обратите внимание! При покупке материала из разных партий, проблему можно полностью или частично решить поочередной укладкой панелей из разных упаковок.

Нюансы монтажа

Подложкой под ламинатное покрытие на ровном полу может служить выработавший свой ресурс линолеум, деревянный пол или кафель. В качестве выравнивающего слоя на бетонном или дощатом основании с умеренным микрорельефом рекомендуется использовать фетровый материал.

Основная ошибка непрофессионального монтажа — это упор ламинатного слоя в вертикальные конструкции и трубы парового отопления. Тепловое расширение материала компенсируется околостенными зазорами шириной от 15 мм, которые несложно замаскировать напольными плинтусами.

В стандартный набор рабочего инструмента входит:

молоток;

мелкозубая ручная пила;

пузырьковый уровень;

набор клиньев;

рулетка;

угольник;

монтажная скоба.

Подготовка основания

Идеально ровный пол в монтажной практике встречается очень редко, поэтому каждый вид ламината имеет свои допуски по высоте микрорельефа. Вся информация имеется на каждой упаковке. Большие, более 2-х мм перепады компенсируются шлифовкой рабочей поверхности или увеличением толщины подложки.

Для полноценной подготовки бетонного чернового основания можно использовать эластичные выравнивающие смеси. Толщина рабочего слоя может варьироваться от 3 до 5 мм.

Срок службы ламинатного покрытия во многом зависит от влажности основания. Для древесины и бетона эти показатели разные, соответственно, 8 и 2%. Использовать инструментальный метод определения влажности удается не всегда.

Полезный совет. Часть основания можно накрыть на ночь полиэтиленовой пленкой. Если на изнаночной стороне образуется конденсатная влага, укладку покрытия лучше перенести на более позднее время.

Изоляционные и подложечные компоненты ламинатного пола

После полной готовности чернового пола можно приступать к укладке пароизоляции. Расходным материалом может служить рулонная полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 мм. Полосы укладываются с нахлестом 150-200 мм, стыки герметизируются строительным скотчем.

В качестве амортизирующей, тепло- и звукоизолирующей подложки рекомендуется задействовать материал природного происхождения:

войлок;

пробковые маты или экологически чистые панели из переработанной древесины.

Менее совершенные характеристики у синтетического аналога, например, полистирольных листов, но этот недостаток с лихвой компенсируется меньшей стоимостью.

Рекомендации профи

Доставленный из холода в теплое помещение ламинат должен прогреться до температуры окружающей среды. Форсировать процесс дополнительным прогревом не обязательно, достаточно вскрыть упаковку и разложить материал в отапливаемом помещении на несколько часов.

Панели современного напольного ламината соединяются замками типа Click и Lock. Замочное соединение имеет существенные преимущества по скорости и качеству укладки.

Ремонтопригодность такого покрытия позволяет заменить поврежденный фрагмент с минимальными затратами рабочего времени. Стандартные панели соединяются традиционным пазо-гребневым способом.

Последовательность панельно-ламинатного монтажа

Укладку можно начать с любого дальнего угла помещения. Первая полоса панелей собирается вдоль стены, зазоры в стыках устраняются легкими ударами молотка через переходную планку. Для теплового компенсационного зазора по всему периметру ламинатного покрытия выставляются распорные клинья.

Вторая полоса укладывается со смещением торцевых стыков на половину длины стандартной панели. Расположение элементов покрытия в шахматном порядке способствует равномерному распределению локальных нагрузок. Гребень панели удобнее вставлять в паз под углом 20°.

Больше всего проблем создает подгонка панелей последнего ряда. При отсутствии профессиональной монтажной скобы, можно использовать идентичное по конструкции самодельное приспособление. Для этого достаточно загнуть один конец жесткой металлической полосы на 5 мм, другой, ударный – на 15-20 мм.

Заданные зазоры также следует выдерживать в сопряжениях с порогами, трубопроводами и другими вертикальными конструкциями.

Вот и все. Как видите, уложить ламинат своими руками по силам даже новичку, не владеющему профессиональными строительными знаниями. Удачного вам ремонта!