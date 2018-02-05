Как сверлить кафельную плитку без страха и упрека?

О том, как сверлить кафельную плитку, ломали голову и профессионалы, и домашние мастера с незапамятных времен. Именно в этом стойком нежелании поддаваться без капризов и заключается чуть ли не главный ее недостаток. Но ведь там, где зачастую ее укладывают, не обойтись без всевозможных шкафчиков, зеркал, крючков и других подобных элементов. Если эта проблема ваша, то придется пройти тернистым путем познания, чтобы в будущем ваша кафельная плитка смогла успешно избежать ран, несовместимых с жизнью.

Сверление плитки: трудно, но возможно

Главное в этом нелегком деле — правильный выбор инструмента, так как керамика не любит агрессоров. Потому не рассматриваем высокоскоростные и ударные дрели. Но переключаем внимание на те, к которым она сможет отнестись лояльно.

Электродрель с минимальной скоростью. Аккумуляторный шуруповерт, максимальная скорость которого должна быть максимум 1000 об/мин, лучше — меньше сотни на две. Электрический низкоскоростной «шурик».

Как сверлить кафельную плитку: ищем режущий идеал

Кафельная плитка так же чувствительна к сверлам. Для нее не подходят те, что успешно применяются при сверлении бетона, металла или дерева. Здесь же принцип действия другой — для кафеля требуется трение, а используются для этого абразивы.

Обычно это победитовые и алмазные сверла, имеющие особые формы: либо стреловидные, либо напоминающие коронку. Еще для этого процесса используются «балеринки», чей диаметр есть возможность регулировать.

Если все необходимое для работы у вас присутствует, то можно приступать, но есть несколько «но», не учитывать которые нельзя.

Ни в коем случае нельзя позволить плитке и сверлу перегреваться: верхнему кафельному слою грозят трещины, легко могущие трансформировать плитку в несколько осколков. Избежать несчастного случая можно: достаточно будет охлаждать ее водой из-под крана. Делать это нужно не единожды.

Вам придется методом проб найти оптимальный нажим на дрель: давить слишком сильно нельзя, но и совсем слабое нажатие не увенчается успехом. Первый вариант грозит расколотой плиткой, второй — нулевым результатом.

Реверсивное вращение при сверлении плитки исключено, так что действуйте только медленно и по часовой стрелке.

Если предполагаемое отверстие находится в шве между кафелем, то необходима хирургическая точность, так как края плиток не имеют защитного слоя.

Сбивать глазурь в том месте, где должно находиться будущее отверстие, точно так же не рекомендуется, ведь плитка может не перенести этой операции.

Кафель и дюбель: союз возможен?

Обычно дюбеля используются для навески небольших полок. Но для того, чтобы держались они надежно, отверстие обязано быть достаточно глубоким, чтобы поместился как дюбель, так и саморез. Делается оно электрической дрелью, а для последующей обработки необходим перфоратор. Не забудьте про малую скорость вращения.

В поисках идеального сверла

На самом топе находится сверло с алмазным покрытием. Недостатком его является почти заоблачная цена. Если домашний мастер может найти альтернативу, то профи обязан иметь таких сверл даже несколько.

Далее следуют копьевидные сверла, наконечник которых изготовлен из победита. Сверление керамики — их специальность. Форма копья позволяет сразу же устранить возможность скольжения, а режущая кромка с острым углом уменьшает площадь соприкасания. Это позволяет минимизировать усилия, потому кафель останется целым.

На «безрыбье» придется обходиться сверлом для бетона из твердого сплава. В идеале оно должно быть острым, еще лучше, если имеется победитовое напыление. Но в любом случае действовать необходимо архиаккуратно.

Начинаем «хирургическую» операцию

Отметки на кафеле следует поставить в первую очередь. Потом на эти точки крест-накрест нужно наклеить бумажный скотч, хорошо подойдет и обычный пластырь. Таким способом можно избежать скольжения сверла по поверхности.

Начальный этап сверления предполагает минимальную скорость вращения. Когда образуется небольшое углубление, то обороты можно слегка повысить, но важно не переусердствовать, в противном случае картина будет безрадостной.

Розетка или трубы: как спасти кафель от гибели

Иногда без больших отверстий не обойтись, а кафель жалко прямо до слез. Что же делать? Существуют способы спасения и в таких ситуациях, их даже целых три:

Коронка. Выпускаются изделия с алмазным напылением, предназначенные как раз для этого случая. К сожалению, цены на них больно кусаются, потому надо подумать, нельзя ли пойти другим путем. Но если действовать по принципу «за ценой не постоим», то работа с коронкой подразумевает постоянное смачивание водой, обороты же запрещено делать высокими, изделиям противопоказаны перегревы.

Если вы не специалист экстракласса, то можно довольствоваться более дешевым вариантом, особенно если работа предстоит разовая. Речь идет о коронках с победитовыми зубчиками. Диаметр их может составлять максимум 15 см, но долгожителями такие изделия не являются: после 15-20 отверстий можно без зазрения совести их выкинуть. Сверлить в этом случае тоже нужно осторожно, но края даже при идеальном исполнении работы будут не слишком красивы.

Балеринка — очень точное название сверла, которое имеет еще и второе, находящееся в кронштейне. С помощью такого «циркуля» диаметр будущего отверстия можно изменять. Лучше покупать ту модель, где центральное сверло имеет форму шестигранника. Стоимость балеринки невелика, потому купить его сможет каждый.

Операция «Большая дыра»

Так же отмечаем центр, наклеиваем пластырь или скотч. Для более точной работы не мешало бы вырезать трафарет из фанеры или ДВП, по которому будет легче проводить высверливание. Если плитку только планируется приклеить на стену, то лучше положить ее на горизонтальную поверхность. Как и в случае с маленьким отверстием, начинать стоит с маленьких оборотов. Коронка особо нуждается в контроле, потому что она должна равномерно войти в кафель. Резкие движения — табу.

Если ваш выбор остановился на коронке алмазной, то возможно использовать высокие обороты, но при этом обязательно остужать инструмент, так как качество его может значительно пострадать. Поэтому надо заранее приготовить емкость с холодной водой. Вообще, такой способ охлаждения рекомендуют использовать всегда: он обеспечит как быстроту операции, так и сохранность сверла.

Перед началом сверления отверстия балеринкой первый шагом является установка необходимого диаметра: расстояние между сверлами должно быть вдвое меньше диаметра. Сверление также начинается с малых оборотов. Надежная фиксация — главное условие, потому лучше иметь штатив для закрепления дрели.

В том, как сверлить кафельную плитку, разобраться нетрудно: для того, чтобы результат радовал, нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать это аккуратно и осторожно.

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