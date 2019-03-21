Самостоятельное возведение дома — логичное решение, позволяющее сэкономить огромное количество денежных средств. Действительно, львиная их доля уходит не на материалы, а на оплату услуг компаний. Поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства — мечта многих землевладельцев, не желающих влезать «в долговую яму». Останавливает их лишь одно — отсутствие необходимых навыков. Однако они появятся со временем, поэтому браться за реализацию грандиозного плана лучше не в одиночку, а вместе с опытным человеком-энтузиастом. В таком тандеме можно избежать многих подводных камней.

С чего начинается «разумная авантюра»?

Homo sapiens — существо, не привыкшее пасовать перед трудностями, поэтому строительство дома своими руками без опыта строительства нужно начинать с теоретического изучения всех этапов возведения здания. Первый из них — близкое знакомство с собственным участком. В этом помогут соседи: они проинформируют об особенностях почвы, уровне залегания грунтовых вод. Именно от этой глубины зависит тип фундамента, способ организации водопровода.

Сколько будет стоить новый дом построить?

Ответ зависит от выбранных материалов. Они влияют и на скорость возведения конструкции, однако для начинающих мастеров-строителей этот фактор не слишком важен, главное — основательность, а не спешка.

Только на стены уходит ¼ всех расходов на строительство. Если несерьезно отнестись к выбору материала, в будущем возможны дополнительные траты. Наиболее популярны такие материалы:

Газобетонные блоки. С их появлением другие фавориты (кирпич, дерево) скромно отошли на второй план. Материал умеет превосходно удерживать тепло, противостоять колебаниям влажности и температуры. Подкупает легкий вес изделий, простота обработки, монтажа, идеальный срез, обещающий отсутствие трудностей при отделке. Минус есть, это возможность появления трещин со временем. Дерево. Уже все осведомлены об экологичности этого стройматериала, но она — причина, по которой древесине требуется антисептическая обработка и огнезащитная пропитка. Однако преимуществ больше: строительство из бруса не слишком сложно даже для новичка, так как можно подобрать оптимальные размеры и сечение материала. Такой дом будет иметь идеальный микроклимат, отличную теплоизоляцию. Кирпич — материал, с которым лучше не «связываться» тем, кто совсем не имеет навыков работы с ним. Язык не повернется назвать его дешевым, а стены должны быть довольно толстыми, они требуют утепления. Такое тяжелое сооружение обязывает сооружать крайне прочный фундамент. Все строительство вкупе обойдется в круглую сумму. Еще два минуса — трудоемкость и долгое возведение. Сэндвич-панели — «бутерброды» из ДСП с начинкой из утеплителя — лидеры, если говорить о скорости сооружения дома. Обычно крепят их на деревянный каркас, роль отделки отдают сайдингу либо фасадной штукатурке. Небольшой вес — бонус, ведь для легкой постройки не нужен мощный фундамент. Другие плюсы — быстрое прогревание сооружений, хорошее удержание тепла, отсутствие усадки. Минус — сложность работ для непрофессионала.

Самым популярным видом строительства домов остается каркасный метод, скелет дома делают из бруса, чаще предпочтение отдают хвойным породам.

Проектирование: важен профессионализм

Для дилетанта есть 2 пути: использование типового образца, проверенного временем, либо заказ особого проекта, предназначенного для конкретного участка. Первый способ обещает большую экономию, цена второго может стать почти заоблачной. Выбор очевиден для большинства. В обоих случаях, получив проект, можно понять, какие средства заберет строительство дома.

После того как схема дома составлена, необходимо обратиться за разрешением на строительство. Без этого этапа не обойтись(информацию можете узнать здесь). Пока продолжается эта процедура, готовят участок для будущего здания. Удаляют мусор, растительность, неровности или уклоны выравнивают. Лучше, чтобы присутствовала спецтехника.

Этапы возведения жилья

Когда проект одобрен и получено разрешение, начинают работы. Сначала расчищенный участок избавляют от плодородного слоя.

Сооружение фундамента

Самостоятельное современное «зодчество» предполагает экономию почти на всех материалах, поэтому в качестве основания для не слишком тяжелых конструкций чаще всего используют очень популярный ленточный фундамент. Цена его невелика, трудозатратность тоже, а «лента», изготовленная корректно, будет достаточно прочной.

Размечают углы строения колышками, на которые натягивают шпагат. Получив прямоугольник либо квадрат, измеряют диагонали фигуры. Если длина их идентична, то все сделано безукоризненно. Траншею роют по отмеченному периметру, ее ширина — от 300 до 500 мм. Глубина может быть 700-1700 мм, величина эта зависит от близости грунтовых вод, глубины промерзания, расчетного веса здания.

Поочередно засыпают и трамбуют слои песка и щебня, первый требует проливания. Устанавливают опалубку со стенами, которые перед заливкой бетона изолируют рубероидом. В опалубке делают отверстия под коммуникации, вставляют в них отрезки труб, подходящих по диаметру. На щебень укладывают арматурную сетку, связанную в углах будущего здания проволокой.

Заливают бетонный раствор, уплотняют его строительным вибратором. Выравненную поверхность закрывают пленкой, первые 7 дней ее время от времени увлажняют. Набор прочности занимает около месяца. Демонтируют опалубку и гидроизолируют фундамент двумя слоями рубероида только после созревания бетона.

Строительство каркаса дома

Начинают работу с сооружения нижней обвязки. Сначала подготавливают материал, обрабатывая его антисептиком и антипиреном. Проверяют горизонтальность бетонного фундамента, укладывают гидроизоляцию. Основание каркаса выполняют из брусьев, оптимальное сечение их — 150х150 мм, углы сводят креплениями типа «шип-паз». Необходима тщательная подгонка элементов, чтобы предотвратить образование зазоров.

Для крепления бруса к фундаменту нередко используют анкерные болты (16 мм). К основанию нижнюю обвязку монтируют, когда она уже готова. Сначала коронкой, потом сверлом делают отверстия в древесине. Затем прямо через брусья перфоратором их просверливают в фундаменте, затем болты с помощью молотка заглубляют и затягивают накидным гаечным ключом. Шаг креплений — около 2000 мм.

Шаг пазов для стоек в основании каркаса — 500 мм. Установка вертикальных брусьев тоже начинают с проверки горизонтальности обвязки. В идеальном положении эти элементы фиксируют временными укосинами, затем переходят к монтажу остальных стоек. Каждую опору также укрепляют укосами — одним длинным, позволяющим держать сразу несколько элементов, либо 2 короткими. Переходят к установке опор для межкомнатных перегородок. Ограничивают дверные и оконные проемы горизонтальными перегородками.

На брусе, предназначенном для верхней обвязки, делают пазы с аналогичным расстоянием. Его укладывают на стойки, начинают с углов. Каждое соединение фиксируют 2 гвоздями. После сооружения основания для стропил временные укосины демонтируют, по желанию устанавливают постоянные. Минимальное количество — 4 элемента: 2 верхних и 2 нижних. Потолочные балки, также располагающиеся через 500 мм, крепят перфорированными кронштейнами.

Иногда невозможно обойтись одним рядом верхней обвязки, например, если предусматривается мансарда. Минимальный шаг крепления обоих оснований — 200 мм, используют саморезы.

Сооружение крыши

Оптимальны для дебютного строительства односкатные либо двухскатные крыши. Для стропил используют брус 50х150 мм. Их крепят гвоздями, затем — поперечинами (ригелями) и косынками. К обвязке фермы крепят запилами, кронштейнами, уголками или скобами, однако сейчас появился другой вариант — болты.

Шаг установки стропил определяет только материал кровли: например, для профнастила или металлочерепицы он составляет 1,5-2 м. Для обрешетки используют доски 25х150 мм. Расстояние между ними — 100-400 мм. После ее монтажа саморезами укладывают и крепят кровельное покрытие. Для дымоходов нужен надежный каркас, соединенный с элементами стропильной системы и обрешетки. Просветы между ними чаще заполняют базальтовой минватой.

Завершение работы

После сооружения крыши переходят к обустройству пола, монтажу перегородок. Производят установку окон, дверей, сооружают крыльцо, выполняют внутреннюю и внешнюю отделку дома, подводят коммуникации.

Строительство дома своими руками без опыта строительства — авантюра, однако главное, что требуется от начинающего мастера, — внимательность, неспешность, вникание даже в малейшие детали, соблюдение последовательности действий.

Как это происходит по этапам, покажет видео: