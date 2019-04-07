Ремонт хрущевки 2 комнаты: трансформация из золушки в принцессу

Низкие потолки, небольшие комнатки и кухни, крошечные санузлы, прихожая, которая не дает ни малейшей возможности развернуться, — реальные «достоинства» квартир, называемых хрущевками. От них-то и хотят избавиться всеми доступными средствами владельцы. Ремонт хрущевки 2 комнаты — вызов даже для человека, не жалующегося на дефицит фантазии. Однако, приложив некоторые усилия, можно легко нивелировать недостатки малой жилплощади, превратить ее в уютное, красивое жилье. Способов добиться желаемого преображения есть несколько, все они осуществимы, если поставить цель и не сбиваться с намеченного пути.

Составление проекта — первый шаг

Любой ремонт требует тщательного продумывания, ведь должны быть учтены даже малейшие детали, поэтому надо сначала создать чертеж будущей квартиры, пусть он будет лишь любительским. Это позволит оформить конкретную цель на бумаге, она и будет ориентиром во время дальнейшего перевоплощения пространства.

Возможен выбор других способов. Можно воспользоваться специально разработанными компьютерными программами, которые помогут всесторонне оценить вид будущего жилья. Или предпочесть дорогую профессиональную помощь — обратиться к дизайнеру. Этот путь решения проблемы — прекрасный шанс достичь идеала, заодно избежав многих потенциальных ошибок.

Помимо самого чертежа с проставленными размерами каждого помещения в проекте необходимо указать вид отделки для каждой комнаты, «расставить» всю крупную мебель, бытовую технику, обозначить перегородки. В плане должны быть учтены особенности зонирования: цветовые решения для каждой зоны, четко обозначенные границы.

Как зрительно увеличить пространство?

Малогабаритный «полигон» для деятельности существенно ограничивает возможности визуального увеличения пространства, но 3 надежных варианта есть:

Замена дверей. Если убрать обычные, а вместо них установить раздвижные конструкции, полезная площадь увеличится значительно. Другой путь — снять двери, а проемы украсить симпатичными арками. Натяжные потолки. Оптимальные будут глянцевые и лаковые изделия, способные отражать свет. Предпочтения отдают классическому белому варианту, но не менее эффектно будут выглядеть светло-бежевые либо светло-розовые поверхности. Навесной потолок, сильно крадущий пространство, не рекомендуют использовать в и без того низких хрущевках. Освещение. Тесные комнатки не могут стать просторными без увеличения числа осветительных приборов. Поэтому одиноко висящую люстру придется разбавить «коллегами» во всех комнатах. Варианты — навесные, напольные, настенные светильники, установленные в тех местах, где они не будут мешать перемещениям домочадцев.

Наилучшие стилевые решения

Ремонт хрущевки 2 комнаты — головная боль, так как дефицит пространства накладывает свои требования. «Неудобоваримая» площадь — причина довольного ограниченного выбора стилей, так как далеко не все из них органично в нее впишутся.

Минимализм — самый подходящий вариант, требующий сдержанности и лаконичности. Он обеспечит полную функциональность и комфортабельность малогабаритной комнаты. Стиль подразумевает простоту и геометричность, характерна для него светло-темная палитра — черное и белое, шоколадное, разбавленное цветом слоновой кости, темно-серое с бежевыми оттенками. Неоклассика — современный, умеренный вариант классического исполнения интерьера. Благородство, отсутствие вычурности и перенасыщенности, чистые изящные линии и торжество разных оттенков белого — то, что оптимально для любых небольших помещений. Но стиль этот требователен, он не прощает даже малейшего просчета. Хай-тек. Стеклянные, пластиковые и металлические материалы практичны, они позволяют расширить пространство, но сделать его максимально функциональным. Несовершенную планировку легко подкорректировать визуально, сделав акцент на горизонтальных и вертикальных линиях.

Трансформация хрущевки перепланировкой

Двухкомнатные квартиры, называемые «хрущобами», имеют разную планировку и площадь.

Бабочка

Здесь посередине находится кухня, а комнаты располагаются по обе стороны от нее. Санузел разделен, он соседствует с кухней. Типичная площадь — 46 м2.

Книжка

Это хрущевка, в которой комнаты расположены друг за другом последовательно. За кухней следует гостиная, затем спальня. Они имеют площадь примерно 42-43 м2.

Трамвай

В этом жилье комнаты смежные, одна из них угловая, зато тут самый большой метраж, он составляет около 47 м2.

Улучшенная

Улучшение — отсутствие проходной комнаты, не совмещенный санузел. Кухня в не й тоже невелика, поэтому и площадь — 43-45 м2.

Теснота — большой недостаток, однако благодаря ей имеется одно преимущество, немаловажное во время ремонта. Это отсутствие в таких квартирах несущих стен. Хороший бонус — возможность необременительной перепланировки, так как стены можно «сдвинуть» или и вовсе от них избавиться, получив впечатляющее пространство для любых маневров.

Но на эту процедуру все равно надо получить «добро» от государства. Если запланирован только снос перегородок, а все помещения продолжат исполнять свои функции, то препон ставить не будут. Когда разрешение получено, можно начинать капитальный ремонт.

Какие варианты есть?

Так как все перегородки в хрущевках сделаны из кирпича, они занимают достаточно много места. Поэтому, если в проекте перепланировка с переносом стен, мастера рекомендуют сооружать новые перегородки из гипсокартона. Плюс работ — дешевизна и отсутствие грязи. Существуют 4 способа преобразить до неузнаваемости унылую хрущевку.

Просторный зал из кухни и проходной комнаты

Ахиллесова пята таких квартир — крохотная до неприличия кухня. Убрав стену между ней и соседней комнатой, можно получить превосходную кухню-гостиную. Такой вариант к тому же освобождает дополнительное пространство, которое можно использовать с умом — выделить место под мебель. Делают совмещение полным либо используют арки и полуарки, колонны, барные стойки.

Объединение и последующее разделение

После соединения кухни со смежной комнатой необязательно останавливаться на достигнутом, можно пойти дальше — сделать из большего помещения два меньших по размерам. Так поступают хозяева с детьми, если дома часто принимают гостей. В этом случае необходим достаточно просторный зал, в котором должен находиться вместительный обеденный стол.

Избавление от всех существующих перегородок

Конечно, исключая санузел. Такое просторное помещение можно разделить на зоны — с помощью легких перегородок, установленных между зоной отдыха и спальней. Кухню и остальные зоны «дистанциируют» с помощью отделки стен и пола. Если в кухне, прихожей лучше всего смотрится плитка, то для жилых апартаментов это может быть ламинат либо паркет. Это — способ разделить, но одновременно визуально расширить пространство.

Перенос стенки на другое место

Если нет желания рушить стены, когда хочется сохранить возможность уединения, можно увеличить пространство одной комнаты за счет другой. Например, мизерную площадь кухни, если соседняя комната может безболезненно расстаться с несколькими метрами. В таком случае перегородку сносят в одном месте, но восстанавливают в другом.

Приемы зонирования в хрущевке

Ремонт хрущевки 2 комнаты невозможен, если упустить из вида это разграничение пространства. И неважно, насколько масштабны изменения, зонирование делать рекомендуют в любом случае.

Кухня и гостиная, ставшие единым целым

Для визуального расширения кухню оборудуют в классической манере. Когда длина стены для оборудования зоны готовки недостаточна, ее продлевают на перпендикулярную, но выводят на стойку, разделяющую кухню и остальное помещение. Этот вариант оптимален во всех случаях.

Акцентировать зону поможет диван, установленный спинкой к области готовки. Стеллаж либо тонкая перегородка — стеклянная, пластиковая, металлическая — будут выполнять аналогичные функции. Однако мебель необязательна, такое зонирование часто делают цветом, разнофактурными материалами, особенно часто их используют для пола. Такого зонирования бывает достаточно и без оформления стен различными цветами.

Зонирование жилых комнат

Если выбран вариант гостиная-спальня, то лучший способ — обустройство перегородки, которая будет прятать кровать в глубине комнаты. Замена ему — стеллаж для хранения необходимых вещей. В смежной зоне располагают туалетный столик, негабаритный диван. Стена становится местом «проживания» для телевизора и/или полок.

Иногда, выбирая мебель-трансформер, ею заменяют традиционную кровать, занимающую немалое пространство. В этом случае экономия полезной площади поразительна, ведь раскладывающееся спальное место утром убирается в стену.

Ремонт хрущевки 2 комнаты — процесс непростой, головоломный. Однако для кардинального преображения квартиры можно пожертвовать и усилиями, и нервными клетками. Ведь изменения оценят не только хозяева, как будто очутившиеся в другой квартире, но и все визитеры, от комплиментов которых придется долго «отбиваться».

Какого результата можно достичь, имея страстное желание жить в чудесной квартире, смотрите в этом видео: