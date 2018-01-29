Как укладывать паркет: метод и его осуществление

Всем нам свойственно стремление к комфорту. И неважно, о каком помещении идет речь — общественном или своем собственном. Напольное покрытие является тем самым элементом оформления помещения, на которое взор устремляется в первую очередь, а значит, именно оно во многом ответственно за создание уюта и неповторимой атмосферы в доме. Пожалуй, самым желанным «гостем» практически любого дома может стать натуральное дерево, отличающееся великолепным видом, экологически чистое и удивительно теплое. Потому и для полов деревянный паркет нередко становится идеальным выбором, невзирая на дороговизну и некоторые трудности, возникающие в процессе его монтажа. О том, как укладывать паркет, желательно узнать задолго до начала столь масштабной операции.

Каким узором укладывать паркет

Натуральный паркет, который называют штучным, может укладываться разными методами. Излюбленными узорами считаются:

Бордюр (художественный) — такой вариант подходит для укладки паркета в просторном помещении: основной рисунок находится в середине, а вдоль стены, перпендикулярно ему, монтируется часть планок для обрамления узора. Елочка — весьма популярный вариант рисунка. Она может быть диагональной или прямой, состоять из 1-4 досок. Длина планок тоже варьируется. Линейный. Отличается простотой, поэтому весьма рекомендуется, если мастер только начинает знакомиться с нюансами укладки паркета. Состоит он в монтаже планок параллельно, укладываются такие ряды перпендикулярно окну. Палубный. Достаточно популярен. Доски также кладутся рядами, но каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на ½, 2/3 или треть длины. Шведский квадрат — прямоугольники, перпендикулярные друг другу. Каждый может состоять из 3-4 досок. Хорош как для больших, так и маленьких помещений. Шашка. Очень похож на шведский узор, только квадрат здесь на самом деле является квадратом. Розетка — сложный вариант, подвластный только профессионалам: элементы различны по форме, размерам, чаще имеют еще и узоры.

Каким способом укладывать паркет

Существует 3 варианта:

Клеевой. Замечателен своей надежностью, а значит, подойдет дебютантам паркетных дел. Особенностью его является обязательное наличие основания из фанеры. На него зубчатым шпателем наносится клеевой состав, затем укладываются плитки. Недостатком клеевого метода является необходимость ждать, пока сохнет клей. Но, кажется, надежность требует некоторых жертв. Плавающий. В этом случае применяется только соединение «шип-паз», гребни и выемки просто плотно соединяются. Плюсом является то, что его в любой момент можно быстро демонтировать, но это же становится недостатком: если выскочит хотя бы один элемент, полу грозят неприятности, если не принять экстренные меры мгновенно. С использованием крепежных деталей. Подходит для фанерного основания, но применение его достаточно редкое, поскольку мастера выбирают другие пути.

Клеевой метод — на пике популярности

Его надежность является главным критерием как для мастеров с опытом, так и без оного. Выбор подходящего клея находится в зависимости от вида паркета. Популярных клеевых составов несколько.

Реактивные. Быстротвердеющие, но дорогие. Основой служит полиуретан. Нельзя допускать попадания на лицевую сторону изделий. Преимущественно применяются для паркета, изготовленного из массива, и экзотического паркетного материала. Через сутки после укладки можно начинать операцию шлифовки.

Водно-дисперсные. Баланс демократичной цены и относительно быстрого действия. Не годятся для экзотики и паркетных досок. Зато идеальны для дубовых изделий. Шлифовать можно на 5-й день.

На основе растворителя. Начинают схватываться через 30 минут. Для полного высыхания потребуется от 3 до 5 суток.

Обязательные условия для проведения работ

Если пренебречь некоторыми нюансами, то качество монтажа может пострадать, а напольному покрытию грозит потеря внешнего вида. Будущая «строительная площадка» нуждается в следующих условиях:

Параметры воздуха: температура от 18° до 23°, влажность — 45-60%. Напольное покрытие до укладки должно провести в этом помещении минимум 7 суток, лучше 10. Основание пола необходимо полностью освободить, выровнять и очистить.

Соблюдение правил позволит значительно увеличить срок эксплуатации паркета, поможет в этом и корректный уход за покрытием.

Подготовка основания

Качество поверхности — важнейшее условие для укладки паркета. Потому ее подготовкой надо заниматься особенно аккуратно.

Шпунтованные доски подойдут для непосредственного монтажа только в том случае, если состояние их не вызывает нареканий: нет скрипа, подвижных мест, перепадов. Тогда подготовка основания предполагает настил водостойкой фанеры с помощью клея и саморезов, которые утапливаются в материал минимум на 5 мм.

Бетонный пол с неровностью, составляющей не более 2 мм на каждые 2 м, необходимо сначала залить самовыравнивающей смесью, затем уложить листы той же фанеры.

Если же ровность пола оставляет желать лучшего, то прибегают к другим способам монтажа.

Укладка на лаги. Достоинства метода — отсутствие грязной работы и возможность попутно улучшить тепло- и звукоизоляцию, проложив их утеплителем. Обработанные антисептиками, лаги крепятся саморезами с шагом в 500 мм перпендикулярно направлению паркета. Затем будущая поверхность выравнивается клиньями, и, наконец, настилается фанера.

Если перепады высоты более 2 мм на 200 мм, без бетонной стяжки обойтись нельзя. Сначала укладывается гидроизолятор, в роли которого выступает полиэтиленовая или фольгированная пленка. Края его должны выступать на поверхность стен. Потом заливается раствор, для просушки которого требуется 1,5 месяца, после чего пол грунтуется — обрабатывается специальным клеем, обычно каучуковым. Слой должен высохнуть, для этого понадобится 8 часов. Затем приходит черед фанерных листов.

Надо обратить внимание, что фанеру делят на квадраты 400х400 мм, рядами располагать такие листы необходимо со смещением, чтобы избежать мест, в которых соединяются сразу 4 угла. Рекомендуется также ее шлифовка после монтажа.

Как укладывать паркет

Первым этапом станет выкладывание маячной змейки. Начинается монтаж от стены, которая наиболее удалена от двери. Местоположение змейки зависит только от вида выбранного узора: она может располагаться как двумя первыми рядами, идущими параллельно длинной стене, так и проходить по центральной оси комнаты.

Если предпочтение отдано «змеиному» способу, то ряды маяков располагаются по диагонали помещения. Для корректности протягивается шнур, высота его над поверхностью составляет толщину паркетной планки. В качестве клея для змеек рекомендуют использование горячей мастики, затвердевающей почти молниеносно, так как это позволит воспрепятствовать сдвигу паркета.

Для остальных рядов на основание наносится клей, делается это зубчатым шпателем, позволяющим распределить его более равномерно. Планка сначала притапливается в состав, а затем плотно подгоняется к соседним с помощью киянки.

Завершающими операциями, которые стартуют через неделю-две после завершения работ по укладке, являются шлифование, шпаклевка, грунтовка и лакирование паркета. Шлифовку делают в несколько приемов, каждый раз уменьшая зернистость. Шпаклевание применяется, чтобы предотвратить попадание лака в мягкие слои древесины. Лак наносится как минимум в 3 слоя, и после каждого из них снова требуется шлифовка и тщательная уборка пылесосом.

Каждый профессионал знает, как укладывать паркет правильно, и даже имеет собственные секреты. Но любой начинающий мастер тоже способен научиться всем премудростям этого нелегкого дела. Главное — начать.

Наглядный пример на видео: