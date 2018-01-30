Покупка новой мебели всегда сопряжена с возникновением множества вопросов и сомнений. Особенно это относится к тем предметам обстановки, без которых нельзя представить нормальное существование. Да, именно диваны прочно обосновались в каждом доме и постепенно стали незаменимы настолько, что их можно назвать не только друзьями, но и «членами семьи». Особое — центральное — место в доме по праву отдается гостиной, ведь здесь мы отдыхаем после рабочего дня, отмечаем праздники, да и просто устраиваемся поудобнее для просмотра новостей и кинофильмов. Как выбрать диван в гостиную, чтобы он идеально справлялся со своими задачами? Вот с определения возлагаемых на него функций и стоит начать это благое дело.

Зачем диван нам нужен?

Именно этот вопрос надо задать себе в первую очередь. Кажется, что очевиден ответ: для того, чтобы на нем сидеть и лежать. Но есть и несколько нюансов, ведь ни одно изделие не может выполнять абсолютно все обязанности, возложенные на него. Вы планируете спать на нем постоянно? Или он в первую очередь должен быть посадочным местом для гостей, а раскладываться будет лишь изредка? Может быть, вам нужно, чтобы на будущем диване было комфортно смотреть ТВ?

Дело в том, что те диваны, сидеть на которых одно удовольствие, не очень-то хороши для сна, так как сиденье в этом случае чересчур мягкое. Рост домочадцев — второй фактор: с низкого дивана будет трудно выбраться высоким, да и длина изделия должна соответствовать, в противном случае спать придется, сжавшись калачиком. Если диван приобретается для отдыха, надо выбирать модель с мягкой спинкой и подлокотниками, а также с просторными сиденьями.

Возможен и компромисс: такой диван должен быть не особенно громоздким, в меру мягким, иметь довольно высокую и удобную спинку. Он подойдет и для комфортного отдыха, и для визита гостей. При покупке надо обязательно «приземлиться» на приглянувшееся изделие, попробовать принять разные позы и решить для себя, удобен диван или нет.

Определяемся с дизайном

Выбор любой мебели зависит от интерьера в целом. Существуют следующие стили диванов:

классицизм;

барокко;

модерн;

минимализм.

Если вы не можете определиться с покупкой, то следует отдать предпочтение нейтральной модели, ведь диван меняют не каждый год, освежить интерьер можно различными диванными чехлами, а также декоративными подушками.

Какие габариты выбрать?

Если вы счастливый человек и в вашей гостиной можно играть в футбол, то все зависит только от предпочтений, так как вариантов великое множество. Основным критерием является только количество человек, которое собирается «восседать» на диване. Если вы хлебосольны и любите собирать большие компании, то рассчитывайте на 5-6 посадочных мест. Наградой станет бонус — необъятное спальное пространство.

Поломать голову при выборе дивана для ограниченной площади комнаты придется, так как надо будет основательно подумать над оптимальным вариантом размещения покупки. В этом случае лучше купить распространенную трехместную модель, длина которой составляет всего 2 м. Такой диван легко внести в комнату, да и разобрать его для сна будет достаточно легко. Можно подумать и о приобретении углового дивана, так как при данной покупке можно сэкономить место в квартире: отпадает надобность добавлять еще и кресло.

Ищем оптимальный трансформер

Сейчас данными механизмами оснащены даже самые крохотные модели. Что может быть удобнее, если диван призван выполнять функцию основного или дополнительного спального места? Вариантов механизмов трансформации много, у каждого есть свои достоинства и недостатки.

Диван-книжка. Его уже можно назвать старинным вариантом. Сиденье приподнимают, дожидаются щелчка, после него диван раскладывается. Плюсом механизма является скорость получения спального места, минусом — необходимость свободного места между диваном и стеной.

Еврокнижка. Современная модель предыдущего трансформера. Вытягивается сиденье, спинка же занимает его место. Достоинством является простота, ровная поверхность и скорость раскладывания.

Софа. Сидение выдвигается, затем его верхняя часть, являющаяся половинкой матраса, откидывается на освободившееся место. Получается полноценная постель. К плюсам можно отнести удобство в использовании, а также ящик для постельного белья.

Дельфин. Появился относительно недавно. Популярен он в угловых диванах. Сиденье трансформера не двигается, зато нижняя половина с помощью петли вытягивается и выныривает на поверхность. С таким диваном сначала надо освоиться. Главный недостаток — отсутствие ящика для белья.

Выкатной. Отличается простотой и дешевизной. Вытягивается нижняя часть, углубление, получившееся в результате, заполняется подушками или матрасами из комплекта. Недостатки: плоскость спального места чрезвычайно близко от пола, возможны повреждения колесиками ковра, расположенного у дивана.

Аккордеон. Похож на меха данного музыкального инструмента. Вытягивается за нижнее сиденье, за ним раскладывается спинка, состоящая из двух частей. Недостатки: расшатывание петель, большие усилия при раскладывании.

Американская раскладушка. Состоит из металлического каркаса и толстого матраса. Скрыто под сидением. Из всех конструкций больше всего похож на настоящую кровать.

Французская раскладушка. От предыдущего отличается компактностью. Будет весьма кстати при форс-мажорных обстоятельствах.

О каркасе и наполнителе

Каркас является главной частью дивана, его скелетом, к которому прикрепляются все механизмы, обивки и наполнители. Также он должен быть крепким, чтобы выдержать вес людей, количество которых может быть различным. Оптимальным материалом каркаса является деревянный брус. В моделях меньшей стоимости наряду с ним принято использовать фанеру или ДСП, но это касается только тех мест, нагрузка на которые минимизирована.

В роли самого дешевого наполнителя выступает пенополиуретан, который довольно быстро можно привести в негодное состояние. Тогда сидеть и спать на диване будет очень неудобно. Лучше, если ваш выбор падет на изделие, оснащенное пружинными блоками Боннель. Они способны выдерживать значительные нагрузки, и хозяевам не грозит пружина, впившаяся в тело в самый неподходящий момент.

Лучшая обивка для нашего дивана

Перед тем, как выбрать диван в гостиную, надо поразмышлять о предпочтительной обивке для будущего дивана. Вам придется принять во внимание такие факторы:

интенсивность использования;

наличие в квартире «цветов жизни»;

присутствие домашних питомцев;

привычка есть на диване.

Самым долговечным материалом по праву считается кожа, но и она в квартирах не всегда уместна, особенно если на улице стоит удушающая жара.

Самым дешевым вариантом является флок, но он недолговечен, и через пару лет обивка уже не будет радовать глаз.

Находкой для будущих хозяев дивана могут стать обивки из жаккарда и шенилла, они прочны, симпатично смотрятся, к тому же износоустойчивы и легки в очистке.

Диапазон цен

Без дивана не обходится ни одна квартира и дом. Потому и цены на них довольно велики. Зависят они от габаритов, видов трансформации, качества наполнителя, обивки и, конечно же, от страны изготовления. Самые непритязательные российские модели «книжек» обойдутся в 6 тысяч. Более интересные экземпляры «еврокнижек» или «дельфинов» можно приобрести за 10-15, аналогичный уголок потребует 13-20 тысяч. Диваны с дорогими видами обивки могут стоить более 30. Верхний ценовой порог указать невозможно, ведь нет предела человеческой фантазии.

Диван — важное приобретение, потому что от его покупки зависит ваша комфортная жизнь. А разве можно экономить на собственном удобстве и настроении?

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