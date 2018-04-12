Предбанник в бане своими руками: добавляем толику комфорта

Баня с давних времен считается предметом первой необходимости, и если много веков назад она была единственным способом, позволяющим не «зарасти грязью», то теперь помещение превратилось в комфортабельное место, где можно не только вымыться до скрипа, но и вволю отдохнуть в компании друзей. Для того, чтобы строение было удобным, ему необходима пристройка, защищающая парилку от студеного воздуха. Именно поэтому многие интересуются, как соорудить предбанник в бане своими руками. Если изначально размеры строения были невелики, то это помещение сможет одновременно стать и замечательной комнатой отдыха.

Строительство предбанника: подготовка к новым свершениям

Если вы осознали, что баня нуждается в большем метраже, то лучшим выходом будет возведение каркасной конструкции, так как стены в таком случае возводятся довольно быстро, да и обустройства фундамента не потребует много усилий — вполне достаточно сделать мелкозаглубленное основание.

Каркас из дерева давным-давно стал традиционным для русской бани, поэтому необходимо правильно подготовить древесину. Ей нужна обработка несколькими слоями антисептика, иначе влажное помещение будет захвачено непримиримыми врагами — грибком и плесенью. Противопожарные составы ей тоже не помешают. Особое внимание надо обратить и на крепежные элементы, которые в обязательном порядке должны быть оцинкованными, иные варианты, из-за их неравнодушия к влаге, не рассматриваются.

Проект предбанника — первый шаг на пути к победе над тесной баней. Минимальная ширина помещения — 1 м, а для каждого члена семейства (или друга) необходима площадь в 1,3 м2. Если стандартом являются размеры 1,4х2,3 м, но только вам решать, насколько нужно их увеличить.

Возведение фундамента для предбанника

После завершения проектировочных работ можно начать расчистку места для основания. Первый настоящий этап — снятие плодородного слоя грунта. Дальнейшие работы таковы:

Делается разметка, затем выкапывается траншея, ширина которой 30 см, глубина — полметра. В нее засыпается песок, его должно быть несколько слоев, и каждый необходимо проливать и основательно утрамбовывать. Устанавливается опалубка, в нее помещается арматура, сечение ее — до 1 см. В углах дополнительно крепятся стальные оцинкованные штыри, к которым будет крепиться нижняя обвязка. В опалубку заливается бетон, после этого дается время на просушку. В жаркое время его следует периодически смачивать.

Работы по возведению фундамента заканчиваются застиланием фундамента одним-двумя слоями рубероида.

Сооружение каркаса: простота работ

Не забудьте, что сначала все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и антипиреном. Работы ведутся так:

к фундаменту на штыри крепится нижняя обвязка, на нее идет брус, сечение которого 10х10 см;

сначала устанавливаются угловые опорные брусья, вертикальность их проверяется уровнем, затем фиксируются промежуточные, их шаг — 80 см;

крепится верхняя обвязка;

внешние углы дополнительно фиксируются раскосами;

набиваются лаги для пола из необрезной доски;

устанавливаются элементы для дверных и оконных проемов;

каркас оббивается гидроизоляционным и ветрозащитным мембранным материалом;

заканчиваются каркасные работы внешней обшивкой.

После строительства каркаса переходят к сооружению крыши.

Возведение крыши: лучший вариант

Для того, чтобы пристроить предбанник к готовой бане, часто используется односкатная крыша, которую без проблем присоединяют к главной, затем покрывают аналогичным материалом. Но есть и другой способ — продлевают основную дальше, этот вариант более предпочтителен. План работ:

На верхнюю обвязку крепится мауэрлат, затем устанавливаются балки перекрытия. Из стропил изготавливаются фермы, первые две устанавливаются по краям. В месте соединения бани с предбанником ферма прикрепляется к фронтону. Между крайними фермами предбанника натягивается шнур, при помощи которого корректно устанавливаются промежуточные элементы крыши. Шаг их варьируется в зависимости от размеров будущего помещения — от 40 до 60 см. Укладывается и фиксируется пароизоляционный материал, нахлест составляет 15-20 см. Стыки проклеиваются уплотнительной лентой. Контробрешетка делается из бруса сечением 5х5 см. На нее укладывается утеплитель, на него — гидроизоляционная пленка. Стыки проклеиваются. Для кровли набивается обрешетка, толщина планок — 2 или 3 см. Монтируется кровля.

Кровельный материал должен быть таким же, как у бани, иной вариант приведет к тому, что вид новой, но основательно «поправившейся», бани будет не слишком эстетичен.

Как поступить с вентиляцией пристройки?

Баня и предбанник — помещения, где «разбазаривать» тепло не рекомендуется, поэтому даже специалисты не пришли к согласию в вопросе о том, какие окна для бань оптимальны. Одни считают, что вентиляция и свет важны, потому ратуют за большие проемы для них, другие, напротив, говорят, что крохотные окна, находящиеся у потолка, минимизируют теплопотери.

Можно сделать большие проемы, или же вовсе отказаться от «окон в мир», но в любом случае понадобится приточно-вытяжная вентиляция, иначе находиться в таком помещении будет очень некомфортно. Поэтому устройство банных продухов необходимый этап.

Первое отверстие делается около топки печки, на расстоянии в 50 см. Размеры его — 15х20 см. Затем из дерева вырезается деталь, которая должна поместиться внутрь продуха, ее снабжают деревянной планкой, оборудованной ручкой. По диагонали, в противоположном конце предбанника, делается аналогичное отверстие. Оно должно находиться от пола на расстоянии около 2 м. Для него тоже необходимо сделать такую же заглушку.

3 этапа теплоизоляции: потолок, стены, пол

О каком комфорте и настроении может идти речь, если приходится из парилки топать по холодному полу предбанника? Поэтому утеплить помещение придется тотально.

Утепляем потолок, чтоб тепло не уволок

Наверное, и ленивый знает, что теплый воздух всегда стремится к потолку. Поэтому утепление потолка самый важный этап. Процесс этот выглядит так:

сначала между балками укладывается утеплитель;

затем тонкими планками крепится пенофол, его фольгированная сторона должна быть обращена внутрь предбанника;

стыки обрабатываются с помощью армированного скотча.

Утепление можно сделать и со стороны крыши. В роли теплоизоляционного материала используются керамзит или опилки.

Стены, отражающие тепло

Здесь с успехом применяются фольгированные материалы, не позволяющие даже толике тепла покинуть помещение. Этапы операции:

Укладывается пароизоляционный слой. Делается обрешетка из бруса 5х5 см, шаг — 50 см. Эти элементы нуждаются в обработке точно так же, как и каркас. В пространство между брусом укладывается утеплитель. Монтируется пенофол.

В этот момент подводятся коммуникации. Электропроводка требует влагозащиты, эту функцию может выполнить гофрированная труба.

Пол: утепляем пассивно, но активно

Пассивными утеплителями называют разновидности ваты, пенополиуретан и пр. По сравнению с «изысками» — электрическим или водяным полом — они обойдутся гораздо дешевле. Процесс состоит из следующих этапов:

сначала брусья набиваются на лаги;

следует настил пароизоляционного материала;

пространство между лагами плотно заполняется утеплителем;

укладывается слой гидроизоляции, стыки заклеиваются скотчем.

После этого можно приступать к обшивке.

Отделка внутри предбанника

Обычно в роли отделочного материала здесь выступает вагонка, причем можно использовать и хвойные, и лиственные породы дерева. Но даже те, что успешно противостоят влаге, нуждаются в обязательной обработке антипиреном и антисептиком.

Обшиваем пол

Итак:

На гидроизоляцию набиваются брусья, толщина их 3-4 см, шаг — от 30 до 40 см. Половые доски крепятся к брусьям способом шип-паз, у стен это делается саморезами, шляпки которых необходимо заглубить. В виде добавочного покрытия используются коврики из резины.

Занимаемся потолком и стенами

Сначала занимаются потолком, затем стенами. Работа идет по такому сценарию:

монтируется обрешетка;

первый элемент крепится на стене, противоположной входу, с помощью гвоздя, вбитого под углом в 45°;

после проверки уровнем устанавливаются следующие детали;

к стене крепятся брусья, толщина которых составляет 4 см;

обшивка начинается с угла, действия аналогичны потолочному монтажу;

последний этап — крепеж плинтусов и установка наличников.

Предбанник готов, теперь останется лишь подумать о том, как оформить его интерьер. Иные считают, что нельзя забывать традиции предков, другие же стремятся к новизне во всем.

Предбанник в бане своими руками соорудить несложно, а если и баня построена самостоятельно, то операция даже не займет у вас много времени.

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