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Общие вопросы

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

02.08.2019
6 мин.
Общие вопросы
Содержание1. Что это такое?2. Какими могут быть?3. Материалы декоративных планок3.1. Дерево3.2. МДФ3.3. Металл3.4. Пластик (ПВХ)3.5. Керамика, камень3.6. Гипс4. Инструменты, материалы для установки5. Способы монтажа5.1. Подрезка углов5.2. Прямая стыковка6. Как поступают с пластиком?

Хозяева, задумавшие капитальный ремонт, нередко сталкиваются с необходимостью замены дверей и/или окон. Причины — многочисленные дефекты старых изделий, полное несоответствие новому интерьеру, желание кардинально изменить «внешность» квартиры или дома. В этом случае им предстоит сделать нелегкий выбор, так как в комплект помимо полотна входит коробка и наличники. Если первое понятие известно всем, то со вторым знакомы далеко не все домашние ремонтники. Чтобы приобрести «правильный» погонаж, в котором есть еще и доборы, нужно знать, что такое наличник, познакомиться с видами этих элементов, материалами, а также с технологией установки.

Что это такое?

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

На вопрос, что такое наличник, ответить просто: это узкие, но длинные планки, выполняющие декоративную функцию. Они украшают дверные проемы, либо оконные, если речь идет о деревянных домах. Однако их главная обязанность — маскировка всех некрасивых щелей, оставшихся между проемом и коробкой, поэтому без наличников не обходится ни одна дверь.

Декоративными планками оформляют проемы с раздвижными конструкциями, арки и порталы. Чаще они повторяют фактуру, цвет материала полотна, однако бывают исключения: элементы подбирают не в тон, чтобы сделать акцент на двери. В этом случае такие наличники приобретают отдельно.

Какими могут быть?

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Простые стандартные элементы, предназначенные для межкомнатных дверей, — тонкие, узкие планки: их типичная ширина составляет 70 мм, толщина — 8-10 мм. Форма поверхности бывает разной:

  • плоской;
  • полукруглой;
  • каплевидной;
  • фигурной.

Наиболее популярны первые два вида простых декоративных изделий. Фигурные наличники со сложным рельефом нередко отличаются от своих стандартных «коллег» толщиной и шириной, которая может достигать 90 или более миллиметров. На лицевой части таких планок имеются выпуклости, вогнутости, бороздки. Стоят эти изделия дороже, а выпускаются не всеми производителями.

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Наряду с простыми моделями существуют более сложные — телескопические, имеющие форму буквы «Г». Короткая сторона их предназначена для фиксации на дверной коробке по принципу «паз — шип». Достоинство таких изделий — возможность идеальной подгонки коробки под ширину дверного проема без использования доборных элементов (вставок). Таким образом, раздвигая «телескоп», можно без проблем закрыть 10-20 недостающих миллиметров.

Эти наличники также выпускают закругленными, плоскими или фигурными. Фиксируют их на клей, но только к стене, так как пазы должны оставаться разбираемыми. Минус таких удобных изделий — стоимость — их и монтажа. Телескопические наличники обойдутся почти вдвое дороже простых элементов, а установка еще увеличит и так немалую цифру.

Материалы декоративных планок

Дверные наличники подбирают, ориентируясь на стиль оформления квартиры или дома. Материалы для их изготовления различны как по цене, так и по качеству.

Дерево

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Это самый популярный вариант, так как древесина любима за экологичность, простоту обработки, надежность, долгий срок службы (при правильной обработке) и привлекательный вид. Для наличников используют твердые сорта древесины: например, бук, дуб, сосну, ясень. Такие планки будут замечательно обрамлять любое дверное полотно независимо от его стиля. Другое достоинство дерева — относительная легкость изготовления наличников нестандартной конфигурации. Особенно эффектно смотрятся резные изделия.

МДФ

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Такие наличники — бюджетная замена деревянным «супернатуралам», однако у МДФ есть одно преимущества перед своим дорогим родственником. Этот материал не подвержен гниению, поэтому срок службы изделий увеличится. Другой плюс — большое сходство с древесиной, оно еще больше увеличится, если удачно подобрать фактуру и цвет. Недостаток — невозможность установки в очень влажных помещениях (парилка, улица), так как МДФ известен высоким уровнем водопоглощения. Следствием станет неминуемое разбухание наличников.

Металл

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Эти изделия считают более подходящими для входных конструкций, однако с ростом популярности стилей лофт, минимализм и хай-тек этот материал стал активно использоваться не только для декора уличных дверей. В роли наличников с успехом выступают алюминий или нержавеющая сталь. В первом случае мягкий металл требует более бережного отношения, зато нержавейка не боится практически ничего и никого.

Пластик (ПВХ)

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Невысокая цена, практичность, отсутствие страха перед влажностью, стойкость к ультрафиолету — основные преимущества материала. В эту же категорию можно добавить равнодушие к перепаду температур, большой ассортимент фактур и оттенков. Такие изделия оптимальны для ванных, кухонь, где постоянная влажность и копоть может быстро сгубить другие материалы. Качественные наличники из пластика способен отличить от моделей из МДФ только специалист.

Керамика, камень

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Это не полноценные наличники, а плитка, фиксируемая на клеевой состав. Такой вариант возможен, если в комнате есть стены или их фрагменты, облицованные искусственным (натуральным) камнем. Плюс этого способа создания наличников — простота самостоятельного оформления проема, поэтому с работой при наличии инструмента справится любой аккуратный домашний мастер.

Гипс

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Это довольно редкий гость, который будет смотреться гармонично лишь в том случае, если в комнате есть лепнина — настенная либо потолочная. Более того, другой вариант наличников будет выглядеть чужеродным элементом. Однако красота здесь соседствует с большими недостатками: это хрупкость материала, монтаж, требующий специалиста, сложные реставрационные работы.

Инструменты, материалы для установки

Чтобы во время монтажа не допустить ошибок, лучше найти или приобрести электрическое стусло — торцовочную пилу, оснащенную поворачивающейся станиной. Если аренда невозможна, а покупка кажется нецелесообразной, то придется ограничиться ручным стуслом либо ножовкой по металлу, однако только опыт подобных работ даст шанс избежать сколов по кромке. Другие необходимые помощники:

  • карандаш;
  • молоток;
  • монтажный нож;
  • отвес;
  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • угольник;
  • уровень.

Еще необходимо закупить такие материалы:

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

  • жидкие гвозди (монтажную пену) с «оружием»;
  • малярный скотч;
  • финишные гвоздики (2х45 мм) с маленькими шляпками.

Если все куплено или найдено, то ничего не мешает приступать к работе.

Способы монтажа

Вариантов стыковки всего два — более традиционный косой (45°) и прямой (90°). Способы установки изделий из пластика и дерева (МДФ) тоже отличаются. Сами наличники крепят после отделки стен, потолка и пола, установки полотна, однако до монтажа плинтусов, так как последние должны крепиться уже между наличниками.

Подрезка углов

Этот универсальный способ подходит для планок с любой поверхностью, смотрится он тоже великолепно. Первая необходимая операция — торцевание краев — срезание нескольких миллиметров. Затем по периметру коробки задувают пену, излишки обрезают ножом.

Подготовка наличников

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

  1. Начинают работу с той планки, которая будет закрывать проем там, где находятся дверные петли. Между наличниками и навесами оставляют несколько миллиметров, чтобы не повредить планку при открывании. Метку ставят в нижней точке будущего среза. Таким же образом размечают остальные наличники, после работы все детали пронумеровывают.
  2. Если есть электрическое стусло, то станину разворачивают под углом в 45°, затем укладывают деталь и обрезают. Когда этот инструмент отсутствует, действуют угольником и карандашом: от поставленной отметки проводят поперечную линию. Измерив ее длину, вниз откладывают такое же расстояние, чертят новую линию, получают квадрат. В нем чертят диагональ, которая и будет линией среза.
  3. Верхнюю планку размечают еще проще. Обрезанные боковые элементы, контролируя их вертикальность, прибивают в нескольких местах гвоздиками. Потом заводят под них верхнюю деталь, которую тут же размечают. Такая простая операция дает возможность избежать щелей даже в том случае, если угол получился не совсем правильный, так как все планки сойдутся идеально.

Установка

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Монтаж наличников производят к дверной раме (лутке) и к стене. В первом случае используют гвоздики, во втором — монтажную пену. Ее наносят полосой на край изделий. Если используют жидкие гвозди, то поступают иначе. После «расстрела» планки из пистолета элемент прижимают к основе, быстро отрывают и ждут несколько минут — около пяти. Затем наличник сажают окончательно.

Первой фиксируют верхнюю деталь, причем прибивают ее строго посередине. За ней монтируют остальные. После регулировки все наличники прибивают гвоздиками, шаг крепежа — 150-200 мм. Если между элементами все-таки остались небольшие щели, то их маскируют акриловой шпаклевкой аналогичного оттенка. Точно так же избавляются от гвоздиков, чей вид многих не радует.

Прямая стыковка

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Такой вариант целесообразен только в одном случае: когда монтируют дополнительный элемент — фигурную капитель. Ее прибивают в первую очередь, после примерки боковые наличники отрезают и фиксируют. Верхнюю деталь вставляют между ними в последнюю очередь.

Угол среза, направленный внутрь, даст возможность максимально незаметно состыковать планки со скругленными краями. В этой операции нуждается верхний наличник, который сможет удачно спрятать обрезанный под углом торец над закруглениями боковых элементов.

Некоторые домашние мастера, которым не хочется «возиться» с косой обрезкой, просто подрезают наличники под прямым углом. Хозяин — барин, однако такая дверь выглядит не слишком эффектно.

Как поступают с пластиком?

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Данные конструкции состоят из двух частей — основы с пазами для монтажа, крепящейся к дверной кромке, и лицевой, к которой прилагаются стыковочные прокладки. Так как пластик очень гибкий материал, то первая необходимая операция — выравнивание стен вокруг дверного проема.

Основу крепят саморезами. Здесь также первой фиксируют ту несущую боковую планку, которая соседствует с дверными петлями. Делают это либо саморезами с дюбелями (пластиковыми), либо сажают на жидкие гвозди.

Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Пластик монтируют исключительно с подрезкой. Все измерения должны быть выполнены точно, в противном случае верхние планки сойтись не смогут. После фиксации боковой основы не нее надевают лицевой элемент, вставляют прокладку. Затем переходят к креплению верхней основы, в последнюю очередь монтируют оставшийся боковой элемент.

После сборки и тестирования всей конструкции приступают к прокладке кабелей (только низковольтных) внутри наличников.

Что такое наличник, узнать нетрудно, гораздо сложнее правильно произвести их установку. И в этом, совсем нелегком, деле поможет следующее видео:

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