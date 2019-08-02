Что такое наличник двери: виды, материалы, самостоятельная установка

Хозяева, задумавшие капитальный ремонт, нередко сталкиваются с необходимостью замены дверей и/или окон. Причины — многочисленные дефекты старых изделий, полное несоответствие новому интерьеру, желание кардинально изменить «внешность» квартиры или дома. В этом случае им предстоит сделать нелегкий выбор, так как в комплект помимо полотна входит коробка и наличники. Если первое понятие известно всем, то со вторым знакомы далеко не все домашние ремонтники. Чтобы приобрести «правильный» погонаж, в котором есть еще и доборы, нужно знать, что такое наличник, познакомиться с видами этих элементов, материалами, а также с технологией установки.

Что это такое?

На вопрос, что такое наличник, ответить просто: это узкие, но длинные планки, выполняющие декоративную функцию. Они украшают дверные проемы, либо оконные, если речь идет о деревянных домах. Однако их главная обязанность — маскировка всех некрасивых щелей, оставшихся между проемом и коробкой, поэтому без наличников не обходится ни одна дверь.

Декоративными планками оформляют проемы с раздвижными конструкциями, арки и порталы. Чаще они повторяют фактуру, цвет материала полотна, однако бывают исключения: элементы подбирают не в тон, чтобы сделать акцент на двери. В этом случае такие наличники приобретают отдельно.

Какими могут быть?

Простые стандартные элементы, предназначенные для межкомнатных дверей, — тонкие, узкие планки: их типичная ширина составляет 70 мм, толщина — 8-10 мм. Форма поверхности бывает разной:

плоской;

полукруглой;

каплевидной;

фигурной.

Наиболее популярны первые два вида простых декоративных изделий. Фигурные наличники со сложным рельефом нередко отличаются от своих стандартных «коллег» толщиной и шириной, которая может достигать 90 или более миллиметров. На лицевой части таких планок имеются выпуклости, вогнутости, бороздки. Стоят эти изделия дороже, а выпускаются не всеми производителями.

Наряду с простыми моделями существуют более сложные — телескопические, имеющие форму буквы «Г». Короткая сторона их предназначена для фиксации на дверной коробке по принципу «паз — шип». Достоинство таких изделий — возможность идеальной подгонки коробки под ширину дверного проема без использования доборных элементов (вставок). Таким образом, раздвигая «телескоп», можно без проблем закрыть 10-20 недостающих миллиметров.

Эти наличники также выпускают закругленными, плоскими или фигурными. Фиксируют их на клей, но только к стене, так как пазы должны оставаться разбираемыми. Минус таких удобных изделий — стоимость — их и монтажа. Телескопические наличники обойдутся почти вдвое дороже простых элементов, а установка еще увеличит и так немалую цифру.

Материалы декоративных планок

Дверные наличники подбирают, ориентируясь на стиль оформления квартиры или дома. Материалы для их изготовления различны как по цене, так и по качеству.

Дерево

Это самый популярный вариант, так как древесина любима за экологичность, простоту обработки, надежность, долгий срок службы (при правильной обработке) и привлекательный вид. Для наличников используют твердые сорта древесины: например, бук, дуб, сосну, ясень. Такие планки будут замечательно обрамлять любое дверное полотно независимо от его стиля. Другое достоинство дерева — относительная легкость изготовления наличников нестандартной конфигурации. Особенно эффектно смотрятся резные изделия.

МДФ

Такие наличники — бюджетная замена деревянным «супернатуралам», однако у МДФ есть одно преимущества перед своим дорогим родственником. Этот материал не подвержен гниению, поэтому срок службы изделий увеличится. Другой плюс — большое сходство с древесиной, оно еще больше увеличится, если удачно подобрать фактуру и цвет. Недостаток — невозможность установки в очень влажных помещениях (парилка, улица), так как МДФ известен высоким уровнем водопоглощения. Следствием станет неминуемое разбухание наличников.

Металл

Эти изделия считают более подходящими для входных конструкций, однако с ростом популярности стилей лофт, минимализм и хай-тек этот материал стал активно использоваться не только для декора уличных дверей. В роли наличников с успехом выступают алюминий или нержавеющая сталь. В первом случае мягкий металл требует более бережного отношения, зато нержавейка не боится практически ничего и никого.

Пластик (ПВХ)

Невысокая цена, практичность, отсутствие страха перед влажностью, стойкость к ультрафиолету — основные преимущества материала. В эту же категорию можно добавить равнодушие к перепаду температур, большой ассортимент фактур и оттенков. Такие изделия оптимальны для ванных, кухонь, где постоянная влажность и копоть может быстро сгубить другие материалы. Качественные наличники из пластика способен отличить от моделей из МДФ только специалист.

Керамика, камень

Это не полноценные наличники, а плитка, фиксируемая на клеевой состав. Такой вариант возможен, если в комнате есть стены или их фрагменты, облицованные искусственным (натуральным) камнем. Плюс этого способа создания наличников — простота самостоятельного оформления проема, поэтому с работой при наличии инструмента справится любой аккуратный домашний мастер.

Гипс

Это довольно редкий гость, который будет смотреться гармонично лишь в том случае, если в комнате есть лепнина — настенная либо потолочная. Более того, другой вариант наличников будет выглядеть чужеродным элементом. Однако красота здесь соседствует с большими недостатками: это хрупкость материала, монтаж, требующий специалиста, сложные реставрационные работы.

Инструменты, материалы для установки

Чтобы во время монтажа не допустить ошибок, лучше найти или приобрести электрическое стусло — торцовочную пилу, оснащенную поворачивающейся станиной. Если аренда невозможна, а покупка кажется нецелесообразной, то придется ограничиться ручным стуслом либо ножовкой по металлу, однако только опыт подобных работ даст шанс избежать сколов по кромке. Другие необходимые помощники:

карандаш;

молоток;

монтажный нож;

отвес;

плоскогубцы;

рулетка;

угольник;

уровень.

Еще необходимо закупить такие материалы:

жидкие гвозди (монтажную пену) с «оружием»;

малярный скотч;

финишные гвоздики (2х45 мм) с маленькими шляпками.

Если все куплено или найдено, то ничего не мешает приступать к работе.

Способы монтажа

Вариантов стыковки всего два — более традиционный косой (45°) и прямой (90°). Способы установки изделий из пластика и дерева (МДФ) тоже отличаются. Сами наличники крепят после отделки стен, потолка и пола, установки полотна, однако до монтажа плинтусов, так как последние должны крепиться уже между наличниками.

Подрезка углов

Этот универсальный способ подходит для планок с любой поверхностью, смотрится он тоже великолепно. Первая необходимая операция — торцевание краев — срезание нескольких миллиметров. Затем по периметру коробки задувают пену, излишки обрезают ножом.

Подготовка наличников

Начинают работу с той планки, которая будет закрывать проем там, где находятся дверные петли. Между наличниками и навесами оставляют несколько миллиметров, чтобы не повредить планку при открывании. Метку ставят в нижней точке будущего среза. Таким же образом размечают остальные наличники, после работы все детали пронумеровывают. Если есть электрическое стусло, то станину разворачивают под углом в 45°, затем укладывают деталь и обрезают. Когда этот инструмент отсутствует, действуют угольником и карандашом: от поставленной отметки проводят поперечную линию. Измерив ее длину, вниз откладывают такое же расстояние, чертят новую линию, получают квадрат. В нем чертят диагональ, которая и будет линией среза. Верхнюю планку размечают еще проще. Обрезанные боковые элементы, контролируя их вертикальность, прибивают в нескольких местах гвоздиками. Потом заводят под них верхнюю деталь, которую тут же размечают. Такая простая операция дает возможность избежать щелей даже в том случае, если угол получился не совсем правильный, так как все планки сойдутся идеально.

Установка

Монтаж наличников производят к дверной раме (лутке) и к стене. В первом случае используют гвоздики, во втором — монтажную пену. Ее наносят полосой на край изделий. Если используют жидкие гвозди, то поступают иначе. После «расстрела» планки из пистолета элемент прижимают к основе, быстро отрывают и ждут несколько минут — около пяти. Затем наличник сажают окончательно.

Первой фиксируют верхнюю деталь, причем прибивают ее строго посередине. За ней монтируют остальные. После регулировки все наличники прибивают гвоздиками, шаг крепежа — 150-200 мм. Если между элементами все-таки остались небольшие щели, то их маскируют акриловой шпаклевкой аналогичного оттенка. Точно так же избавляются от гвоздиков, чей вид многих не радует.

Прямая стыковка

Такой вариант целесообразен только в одном случае: когда монтируют дополнительный элемент — фигурную капитель. Ее прибивают в первую очередь, после примерки боковые наличники отрезают и фиксируют. Верхнюю деталь вставляют между ними в последнюю очередь.

Угол среза, направленный внутрь, даст возможность максимально незаметно состыковать планки со скругленными краями. В этой операции нуждается верхний наличник, который сможет удачно спрятать обрезанный под углом торец над закруглениями боковых элементов.

Некоторые домашние мастера, которым не хочется «возиться» с косой обрезкой, просто подрезают наличники под прямым углом. Хозяин — барин, однако такая дверь выглядит не слишком эффектно.

Как поступают с пластиком?

Данные конструкции состоят из двух частей — основы с пазами для монтажа, крепящейся к дверной кромке, и лицевой, к которой прилагаются стыковочные прокладки. Так как пластик очень гибкий материал, то первая необходимая операция — выравнивание стен вокруг дверного проема.

Основу крепят саморезами. Здесь также первой фиксируют ту несущую боковую планку, которая соседствует с дверными петлями. Делают это либо саморезами с дюбелями (пластиковыми), либо сажают на жидкие гвозди.

Пластик монтируют исключительно с подрезкой. Все измерения должны быть выполнены точно, в противном случае верхние планки сойтись не смогут. После фиксации боковой основы не нее надевают лицевой элемент, вставляют прокладку. Затем переходят к креплению верхней основы, в последнюю очередь монтируют оставшийся боковой элемент.

После сборки и тестирования всей конструкции приступают к прокладке кабелей (только низковольтных) внутри наличников.

Что такое наличник, узнать нетрудно, гораздо сложнее правильно произвести их установку. И в этом, совсем нелегком, деле поможет следующее видео: