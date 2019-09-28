Нет человека, который не сталкивался с вездесущей плесенью, которая всегда появляется там, где повышена влажность. Слабыми звеньями любого дома обычно являются кухня и ванная, последняя — особенно. Причины прихода нежеланного «гостя» — изобилие воды, недостаточно качественная вентиляция, ошибки, совершенные при строительстве здания, ремонт, сделанный не по правилам. Если в комнате вдруг начал ощущаться затхлый запах, бить в набат необходимо немедленно, ведь это первый симптом болезни под названием «нашествие плесени». Чтобы гарантировать полную и безоговорочную победу над врагом, нужно знать, как убрать грибок в ванной, что может помочь в борьбе за чистоту и здоровье.

Опасность несъедобных грибков

Этот древний организм появился очень давно. Тогда еще не существовало ни животных, ни людей, ни растений. Такой почтенный возраст объясняется тем, что грибок умудряется выживать, несмотря на «нечеловеческие» условия существования. Размножается он спорами, которые имеют крохотные, микроскопические размеры. Они в воздухе есть практически всегда, но малое количество (до 500 в 13 м) этих невесомых клеток не представляет опасности.

Для живых существ

Если грибок «пришел в гости» в дом (в ванную), а обстановка и микроклимат — сырость, тепло, отсутствие сквозняков — ему понравились, то в скором времени хозяевам будет угрожать целая колония, ведь споры, «генерируемые» в невероятных количествах, быстро заполонят собой все жилище. При попадании в организм человека или домашних питомцев, грибок спровоцирует возникновение разнообразных патологий.

Аллергии. Эти реакции вполне могут появиться даже у тех людей, которые ранее были не склонны к проявлениям такого рода. Раздражение слизистых. Явные симптомы — сухой кашель, хронический насморк, глазные воспаления. Болезни дыхательных путей: астма, пневмония. Самое серьезное последствие — незаметный переход в хроническую стадию, которую крайне трудно излечить. Ревматические, кожные заболевания — артриты, остеоартрозы, дерматозы, микозы. Постоянные головные боли, головокружения, расстройства работы ЖКТ, тошнота. При длительном контакте — серьезное нарушения всех органов, самое опасное последствие — онкология.

Аллергики, дети и пожилые люди, домашние любимцы — самые легкие мишени для грибка. Именно по этой причине бороться с плесенью надо начинать сразу после возникновения первых подозрений.

Для строительных конструкций

Не менее серьезную опасность грибки представляют для капитальных зданий, в надежности которых обычно сомневаться не приходится. Однако вред плесень даже им способна причинить немалый. Микроорганизмы, выбравшие своим домом стены или потолки, начинают поглощать все и вся, ведь они высасывают из поверхностей питательные (органические) вещества. Сытые колонии, нашедшие рай на земле, быстро разрастаются, занимая собой появившиеся пустоты.

В результате такой грибковой «подрывной деятельности» структура прочного строительного материала постепенно разрушается: штукатурная, декоративная облицовка начинает отслаиваться, в бетонных плитах и кирпичной кладке появляются внутренние напряжения. Последствием становится неизбежное разрушение поверхностных слоев конструкций. Если не принять срочных мер, то в будущем хозяев, благополучно избавившихся от грибка, ждут траты на ремонт потолков и/или стен. Самый уязвимый материал — дерево, не обработанное против этой живой угрозы.

Причины нашествия незваных «гостей»

Прежде чем узнавать, как убрать грибок в ванной, нужно найти причины, спровоцировавшие его появления. Если их не установить, то об окончательной победе над неприятелем можно забыть: грибок скоро снова вернется в «родные пенаты».

Идеальные условия для его существования — большая влажность (90% или выше) и тепло. Этим требованиям отвечает ванная комната — небольшое, постоянно «мокрое», помещение, к тому же оборудованное системой отопления.

Свою лепту в дело привлечения грибка иногда вносят сами хозяева, элементарно забывшие провести необходимую антисептическую обработку поверхностей. Есть и другие виноватые:

недостаточно качественная вентиляционная система, не способная удалять теплый застоявшийся воздух;

плохо обустроенная гидроизоляция всех поверхностей влажного помещения, из-за нее покрытия отсыревают, становятся лучшим домом для колоний грибка;

пластиковые окна, которые не оборудованы специальными приточными вентиляционными клапанами;

вода (конденсат), постоянно скапливающаяся на мебели, сантехническом оборудовании или бытовых приборах;

дверь в ванную комнату, которую всегда (даже после водных процедур) держат плотно закрытой;

маленькие, скрытые, протечки из труб, они почти незаметны глазу;

недостаточное освещение, отсутствие окон.

Не все условия только вкупе означают неминуемое появление непрошеных гостей, так как для неожиданного их визита нередко хватает лишь нескольких «грибковых благоприятностей» из этого списка.

Знакомства с видами угрозы

Любого врага надо знать в лицо, поэтому необходимо изучить хотя бы краткую информацию о том непростом неприятеле, с которым придется воевать. Грибки могут благоденствовать на различных материалах, поэтому и способы ликвидации колоний поселенцев различны.

На поверхностях ванных комнат можно обнаружить три разновидности микроскопических, но очень заметных семейств.

Грибки синевы и грибки гниения (бактериальные, белые, бурые). Эти коллеги обожают дерево (например, вагонку), но ко всем остальным материалам они абсолютно индифферентны. Чтобы остановить процесс разрушения материала, необходима его качественная пропитка каким-либо фунгицидным раствором. Плесневые грибки — черная плесень — самая опасная угроза для жизни. Колонии ее селятся на поверхности и внутри материалов стен. Не брезгуют они кирпичной кладкой, керамической плиткой, а также швами между ней, слоями краски, силиконом, всем, что накапливает влагу.

Поскольку облицовка керамикой либо панелями, оштукатуривание остаются самыми популярными способами отделки кирпичных или бетонным стен, то наиболее частым гостем ванных комнат становится именно черная плесень. Борьба с этим грибком — суровое испытание для хозяев жилья, на которое посягнули. Однако не все настолько плохо: средства для избавления от агрессора-плесени существуют.

Освобождение территории от захватчиков

Грибница — живая колония, которую не смахнуть мокрой тряпкой. Как убрать грибок в ванной, чтобы он больше не появлялся? Ответ на этот вопрос в большей степени зависит от того, насколько сильно испорчены поверхности плесенью. Для уничтожения микроорганизмов все средства хороши: используют как промышленные составы, так и препараты, являющиеся народными изобретениями.

Первый шаг перед выбором способа борьбы с грибком — адекватная оценка ущерба и удаление очагов поражения.

Если в ванной комнате обнаруживают большие скопления грибка, «заполонившего» обои либо штукатурку, то верхний слой материала снимают обязательно. Когда пятна «красуются» только на плиточных швах, по ним сначала проходятся наждачной бумагой, а чистый материал обрабатывают защитным составом. Шов, пораженный на всю глубину, — редкость, однако такое явление — веская причина для безжалостной ликвидации всей затирки. Если грибком атакован силиконовый герметик, защищающий стыки между стеной и ванной, его удаляют полностью, а основание чистят от грибка и обрабатывают. Когда плесневый грибок в ванной обнаружен на плитке, его смывают, а облицовочный материал тщательно протирают специальным раствором. Пластиковые панели, которыми оформлен потолок и стены, демонтируют для обработки пазов. Стены под облицовкой обрабатывают обязательно.

Поверхности, с которых сняты все облицовочные материалы, пораженные грибком, сначала щедро смачивают водой, чтобы прервать дальнейший возможный полет спор. Потом стены и/или потолки обрабатывают жесткой щеткой либо скребком из металла. Затем тщательно моют, проветривают, сушат. Параллельно многие занимаются обустройством эффективной вентиляции. Следующий этап — многократная обработка (как минимум 2-3 раза) всех поверхностей дезинфицирующими средствами. Каждый слой обязательно оставляют до его высыхания.

Меры предосторожности

Все этапы работ проводят при полном обмундировании: обязательны резиновые перчатки, очки и респиратор. Чтобы избавится от захватчиков ванной навсегда, необходимо убрать из комнаты все мелкие предметы, а крупные накрыть пленкой, которая обезопасит их от вездесущих спор. После окончания работ все защитные средства лучше сразу выбросить.

Иногда встречаются очень серьезные поражения. В таких случаях целесообразно обращение к специалистам. В их распоряжении находится множество средств, с помощью которых легко определить вид угрозы, а значит, найти лучшие пути избавления от нее.

Дополнительные способы «геноцида» грибков

Чтобы гарантировать успех операции по истреблению плесени, используют и другое оружие:

обработку ультрафиолетовой лампой, она для грибка губительна, но людей, растения и животных из ванной комнаты лучше удалить;

шашку-ионизатор (активное вещество — ионы серебра), при горении которой споры грибка благополучно умирают.

Так как этот враг известен очень давно, способов для борьбы с ним придумано/изобретено уже довольно много.

«Профессиональные убийцы»

Средства-антисептики, выпускающиеся промышленностью, хороши тем, что они способны за короткий срок снизить агрессию почти неубиваемого грибка. Однако все покупные препараты отличаются методом воздействия: одни их них рекомендуется применять регулярно, другие предназначены для обработки поверхностей лишь во время капитального ремонта.

При выборе средства в магазине нужно обращать внимание, для каких поверхностей предназначен тот или иной антисептик. Работая с препаратами, необходимо строго следовать рекомендациям производителя. При работе с концентратами недопустимо даже малейшее несоблюдение пропорций.

ALPA ФОНГИФЛЮИД. Препарат подходит как для наружных, так и внутренних работ. Используется в роли «истребителя» грибка и в качестве профилактического средства. Он не требует разведения, подходит для различных поверхностей — бетона, дерева, камня, кирпича. Антигрибок/Антиплесень — раствор, применяющийся практически для всех видов поверхностей — для бетона, дерева, кирпича, штукатурки. В качестве профилактики средство добавляют в краску либо клей (1%). Несомненный плюс его — полная безопасность препарата. МИЛ КИЛЛ. Это латексная эмульсия. Ее ниша — обработка поверхностей, имеющих мелкопористую структуру. Препарат абсолютно безвреден для жильцов и их питомцев, поэтому используется в кухнях, ванных комнатах. Mögel-Fri — швейцарский, довольно дорогой продукт, но в этом случае цена оправдана, так как грибок погибает мгновенно. Эффективен этот препарат для любых поверхностей, а действует на всех виды плесени. Применяют средство и в профилактических целях. ОЛИМП Стоп-плесень. Это бесцветный препарат, безвредный для людей и домашних животных, он предназначен для квартир и подвалов. С его помощью быстро устраняют грибок, поселившийся на бетоне или гипсокартоне, кирпиче, камне, керамике, краске и штукатурке.

Другие потенциальные освободители: Atlas Mykos, DALI, Лакра, NEOMID BIO, Spectrum Фунгицид, пропитка Снежка, Tikkurila Homeenpoisto NEW, Тефлекс Антиплесень и многие другие. Все они помогут избавиться от грибка, но эффективность любого препарата всегда зависит от степени поражения стен или потолков.

«Народные каратели»

Есть большое количество различных составов, которые можно применять в комплексе в тех случаях, когда грибок в ванной не желает сдаваться без боя. Некоторые растворы рекомендуют использовать несколько раз, так гарантируется их большая эффективность.

Креозот

Эта едкая жидкость способна расправиться даже с самыми стойкими очагами грибка на бетонных и кирпичных поверхностях. Креозот перед применением разводят маслом либо спиртом, а после обработки тщательно удаляют его остатки с поверхностей.

Масло чайного дерева

10-15 мм эфироля разводят в стакане воды (250 мл), взбалтывают, переливают в пульверизатор. Обработку маслом чайного дерева делают в вечернее время. После нанесения состав оставляют на стенах/потолке на 10-12 часов.

Медный купорос

Это токсичное вещество, поэтому для работы с ним необходима защита — маска и перчатки. 100-120 г купороса разводят в 4-5 л теплой воды, хорошо перемешивают. На пораженные участки раствор наносят губкой или разбрызгивателем. Спустя 4-5 часов операцию повторяют. Число их — 2-5 раз.

Нашатырный спирт

Это вещество замечательно справляется с грибком, обосновавшимся на твердых поверхностях, не имеющих пор. Например, на кафеле. Спирт разводят водой (1:1), затем распыляют по зараженной поверхности. Через час жидкость смывают, а ванную хорошо проветривают.

Перекись водорода

Пероксид водорода — универсал, его можно использовать на любых поверхностях, однако антисептик способен слегка обесцветить обрабатываемый участок. Раствор заливают в пульверизатор, щедро опрыскивают зараженное место, а спустя 10 минут чистят стены от остатков грибка.

«Песнь» соды и уксуса

Известную всем реакцию применяют для очистки почти «всего и от всего». В нашем случае на участок, полюбившийся грибку, сначала насыпают (намазывают мокрой) соду, затем опрыскивают его уксусом. После исчезновения пены проблемное место промывают водой, затем очищают.

Уксус в одиночестве

Эта слабая пищевая кислота становится страшным ядом для многих разновидностей плесени. В этом случае состав сначала распыляют из пульверизатора, затем протирают тряпкой, смоченной уксусом. Спустя час поверхность моют водой и сушат, комнату проветривают. Курс — месяц (раз в неделю).

Фторид натрия, 2 купороса

Эффективным антисептиком для «спорной территории» считают коктейль, состоящий из этого фторида, а также железного и медного купороса. На литр воды берут 150 г первого натриевого противокариесного компонента, а обоих видов купороса — по 50 г.

Фурацилин

Антисептические свойства препарата приходятся ко двору и в борьбе с плесневым грибком. Десять таблеток разводят в 500 мл воды, наносят раствор на сухой пораженный участок и вокруг него. Это средство также используют в качестве профилактики.

Хлорка

Самое популярное вещество, причем применяют как порошок, так и жидкий состав. Хлорку разводят водой (1:1), вооружаются респиратором, перчатками. Раствор наносят быстро, максимальное время — 5 минут. Комнату закрывают. Минус — запах, выветривающийся только через сутки.

Профилактические меры

Чтобы забыть о проблеме грибка навсегда, необходима профилактика. Главная цель — нормализация показателей температуры и влажности. Чтобы плесень больше не завелась, необходимо:

всегда тщательно сушить помещение (например, купить бытовой осушитель);

избавиться от протечек, капающих кранов, а также неисправных унитазных бачков;

навсегда и наотрез отказаться от постоянного плотного закрывания ванной комнаты;

регулярно проводить повторную обработку мест, уличенных в контакте с оккупантом-грибком;

обустроить в помещении принудительную вентиляцию — установить в канале небольшой вентилятор.

Благое дело, предстоящее хозяевам, нельзя назвать слишком легким, так как убрать грибок в ванной комнате с первой попытки не всегда получается. В этом случае выхода всего два: или, засучив рукава, продолжать борьбу, или обратиться в фирму, которая занимается таким видом работ.

О лучших способах устранить угрозу для ванной комнаты можно узнать, если познакомиться с мнением тех, кто знаком с ней «лично». Например, в этом видео: