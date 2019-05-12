Перегородка из гипсокартона своими руками — хит всех сезонов

Типовые помещения, имеющие стандартную планировку, не нравятся многим владельцам квартир. Маленькие комнаты, разделенные толстыми стенами, давят на психику. Полное отсутствие всяких перегородок тоже делает помещение неуютным, в нем трудно чувствовать себя «как дома». В обоих случаях спасти положение поможет практичное решение — перегородка из гипсокартона своими руками. Такая легкая конструкция сэкономит место при малой площади, однако даст возможность рационально разграничить пространство, изящно разделит огромное помещение, кажущееся голым, на функциональные зоны. Работа не украдет много времени, главное — найти наиболее подходящий, свой, вариант.

Типы перегородок

Прежде чем делать перегородку из гипсокартона своими руками, надо познакомиться с видами конструкций.

Стационарные — простенки, арки, полуарки. Их изготавливают из бетона, гипсокартона, камня либо кирпича. Используют в роли полноценной стены, так как они выдержат вес полок и других тяжелых предметов. К неподвижным перегородкам можно отнести резные решетки, стеллажи и шкафы, размеры которых позволяют разграничить пространство. Мобильные — занавески, раздвижные двери, ширмы, экраны. Достоинство — возможность при необходимости придать помещению первоначальный вид. Очень популярны ширмы, имеющие несколько створок. Эти конструкции легки, поэтому можно отделить любой участок помещения. Успехом пользуются раздвижные перегородки, оснащенные рельсами.

Материалы перегородок

Для радикального изменения пространства применяют различные виды материалов, и здесь простор достаточно велик. Самое практичное решение — стеллаж, который даст возможность разместить разные предметы, необходимые для зон, с обеих сторон. Если дефицит пространства роли не играет, выбирают иные варианты.

Гипсокартон — материал, дающий возможность создать конструкцию любой формы, провести работы любой сложности. Такие перегородки очень легки, а отделка поверхности позволяет воплотить самые оригинальные идеи. Минусы — риск механических повреждений, боязнь влаги, необходимость ограничения нагрузки на перегородку. Максимум — 15 кг. Дерево. Главное его достоинство — легкость «внедрения» практически в любой интерьер, исключением может стать хай-тек. Наиболее привлекательно выглядят резные перегородки — отполированные, покрытые лаком либо покрашенные. Недостаток — пожароопасность, непригодность для помещений с высокой влажностью. Кирпич — тот материал, стена из которого неизменно будет притягивать взоры. Плюс — дружба со многими стилями интерьера. Обратная сторона кирпича — трудоемкость работ, которые без определенных навыков сделать самостоятельно не получится, поэтому декоративный кирпич выбирают, если необходима стационарная перегородка на века. Металл. Это кованые изделия, которые целесообразно выбирать, когда позволяет стиль помещения. Оптимальные варианты — арт-деко, модерн, хай-тек. Если в комнате расположен камин, то металлическая решетка — единственный материал для зонирования этой гостиной, кабинета. Стекло, но закаленное. Его выбирают для узких комнат с минимальным количеством окон. Материал помогает разграничить комнату, но сохранить пространство и достаточное освещение. Относительный недостаток — необходимость регулярного ухода, однако его компенсирует эстетическая сторона. Часто стекло используют для раздвижных перегородок. Ткань. Если нет желания делать основательную перегородку, прибегают к такому изящному решению, для него нужен только карниз, установленный под потолком. Плюсы текстильной перегородки — невесомость и красота. Минусы — полное отсутствие шумоизоляции, необходимость регулярной стирки гардин, портьер.

Зависимость от функциональности

Зонирование помещений принято выполнять по-разному. Поэтому перегородки имеют прямую зависимость от функций комнат, которые необходимо визуально разделить. Например:

в роли простенка, разграничивающего столовую и кухню, чаще всего выступает барная стойка, другой вариант — стеллаж, предназначенный для посуды;

в детской, где живут 2 ребенка, практичным решением станет стеллаж или перегородка из стекла;

в однокомнатной просторной квартире сделать уютную спальню поможет балдахин, «покоящийся» на потолочном карнизе;

полноценную прихожую квартире-студии подарит шкаф, асимметричная арка, кирпичная кладка либо кованая решетка;

легкая ширма — подходящая перегородка, для создания небольшой гардеробной;

для просторного санузла выбирают стекло либо стеклоблоки.

Гипсокартонная перегородка

Секрет популярности этих конструкций прост. Это простота возведения, нетребовательность к отделке, небольшой вес материала, возможность спрятать в перегородке коммуникации. Всю работу можно сделать своими руками достаточно быстро, закупив материалы и подготовив инструменты. Будут нужны:

гипсокартон, толщина — 12-14 мм;

направляющий профиль — 26х27 мм;

профиль для стоек — 27х60 мм;

арочный профиль;

угловой профиль (углозащита, 25х25 мм);

уплотнительная лента;

подвесы профильные;

крепежные элементы — дюбеля для ГКЛ, саморезы-семечки;

акриловая грунтовка, серпянка, шпаклевка.

Инструменты:

игольчатый валик;

насадка-миксер;

отвес;

строительный нож;

ударная дрель;

уровень;

шпатели;

шуруповерт.

Чертежи, разметка

Типичный совет — поиск подходящей схемы в виртуальном мире. В этом случае останется только адаптировать чертеж под размеры комнаты, однако и собственные задумки на бумаге воплотить не слишком трудно. Но надо учесть следующее:

арки и проемы требуют дополнительных работ, так как необходимо изогнуть как профиль, так и гипсокартон;

если есть задумка сделать в конструкции полки либо ниши, то нужно дополнительное усиление профилями.

Произведя замеры, тщательно прорисовывают конструкцию, выставляют все размеры. Затем переходят на основное место событий, где начинают разметку на плоскости. Ее этапы:

пользуясь отвесом и уровнем, на потолке, стене и полу чертят линии, строго параллельные друг другу;

наносят метки для последующего монтажа профильных стоек конструкции;

если запланирована подсветка, на потолке отмечают места для установки светильников.

Почти хирургическая точность выполнения этой операции даст шанс пройти все этапы без ошибок.

Каркас

Его начинают возводить с монтажа направляющих профилей, от линий, проведенных на потолке и полу, не отступают ни на миллиметр. Между стеной и профилем размещают прорезиненную уплотнительную ленту, которая будет буфером при изменении температуры и влажности. Крепят элементы каркаса перегородки дюбелями для гипсокартона, шаг — 500 мм. Затем фиксируют саморезами-семечками опоры. Концы стоек вставляют в направляющие профили.

После изготовления «скелета» перегородки переходят к работе над арками. В случае отсутствия гибкого профиля V-образно разрезают обычный материал (27х60). Расстояние между разрезами зависит от планируемого изгиба: чем он круче, тем меньшая цифра должна быть. Для ниш и полок готовят отрезки необходимой длины. Если там будут находиться достаточно тяжелые предметы, необходимо усилить конструкцию перемычками, максимальный шаг их — 600 мм.

Обшивка

При изготовлении гипсокартонных кусков оставляют «припуски», позволяющие избежать нехватки материала. Обрезать лишнее достаточно легко позже — при его монтаже. Сначала раскраивают и прикручивают те гипсокартонные элементы, что предназначены для арок, перегородок, затем для боковых стен конструкции.

Формированием арок занимаются в первую очередь. Всю площадь вырезанного куска равномерно смачивают, предварительно обработав игольчатым валиком. Затем сгибают материал так, как требует конструкция. Крепят гипсокартон, начиная с середины арки. Зафиксировав в центре, двигаются к ее краям. Действуют крайне осторожно, избегая сильного давления на материал, который легко может сломаться. В случае «трагедии» трещины зашпаклевывают, предварительно армировав сеткой для гипсокартона.

Установив криволинейные и внутренние элементы перегородки, переходят к боковым сторонам. Когда заканчивают первую, монтируют электропроводку для светильников, крепят звукоизоляцию — минвату, пенопласт, эковату. Затем зашивают последнюю стенку.

Финишная отделка

Первым делом на швы наносят грунтовку глубокого проникновения, армируют, наклеивая серпянку. Или поступают по-другому: после грунтовки заделывают специальной гипсовой шпаклевкой, между слоями которой наклеивают «арматуру». Перфорированные уголки насаживают и закрепляют шпаклевкой. Всю поверхность шпаклюют в несколько слоев — в два под обои, в три, если для декорирования выбрана краска.

Высохшую конструкцию шлифуют, затем опять грунтуют. Оформление перегородки зависит от пожеланий хозяев. Помимо эффектной подсветки, обоев и краски в качестве отделки нередко выступает декоративная рельефная штукатурка, деревянные, гипсовые, пластиковые панели.

Декоративные перегородки своими руками можно сделать почти из любого подручного материала, однако хитом все же остается гипсокартон, так как этот материал позволяет без каторжного труда получить абсолютно уникальное изделие. Убедиться в этом несложно, надо только посмотреть это видео, в котором показаны варианты с разными материалами: