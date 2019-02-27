Как закрыть трубы в ванной пластиковыми панелями: долой «красоту»

Спорить с тем, что открытые канализационные и водопроводные трубы, выставленные на всеобщее обозрение, выглядят неэстетично, не придет в голову никому. Из-за этой «ложки дегтя» владельцам приходится ломать голову над решением проблемы, ведь даже дорогой ремонт не сделает помещение красивым, если не спрятать такое «великолепие». Поэтому вопрос, как закрыть трубы в ванной пластиковыми панелями, остается насущным для хозяев квартир в домах старого образца. Решение есть, оно не обойдется в астрономическую сумму, и не потребует от домашнего мастера суперспособностей.

Немного о пластиковых спасителях и их видах

Этот вариант, наряду с влагоустойчивыми материалами (гипсокартоном, фанерой), плитами МДФ, пользуется успехом, однако пластик имеет ряд неоспоримых преимуществ. Среди них:

простота монтажа и демонтажных работ, если выбраны подходящие крепежные элементы;

отсутствие страха перед влажностью и перепадами температур, равнодушие к коррозии;

необходимые звукоизоляционные качества благодаря воздушным камерам;

относительная невесомость конструкции, но прочность из-за ребер жесткости;

нетребовательность в уходе и замечательный внешний вид;

большой ассортимент этих стеновых покрытий в магазинах;

долговечность, практичность, адекватная цена.

При всех достоинствах недостаток у пластиковых труб все же есть, это недостаточная степень пожаробезопасности, грозящая задымлением помещения, отравлением токсичными продуктами горения. По этой причине необходимо отказаться от курения, экспериментов с огнем в неподобающих местах, предназначенных совсем для другого времяпрепровождения.

Типичная толщина ПВХ-панелей — 10 мм, реже встречается 5 мм. Те материалы, что имеют ширину 10 см, именуют «вагонкой». Она может достигать в длину 3 м, иметь различные цвета, имитировать дерево. Для оформления углов и стыков выпускают всевозможные пластиковые молдинги, они также имеют разнообразные оттенки, поэтому нетрудно подобрать оптимальный вариант. Правильно разработанная схема каркаса — единственная трудность при операции «сокрытия» с глаз инженерных коммуникаций.

Особенности монтажа: что надо «зарубить на носу»

Канализация и водопровод — системы, чья бесперебойная работа может только сниться. Поэтому на первый план выходит возможность экстренного доступа к трубам. Отсюда вытекают логичные требования специалистов «канализационно-водопроводных работ».

Любая труба, имеющая резьбовое соединение, фитинги, должна оставаться легкодоступной. Поэтому именно в этих местах необходимо устроить смотровой люк, чтобы избежать возможного демонтажа при «аварии», если хозяева хотят полностью закрыть трубы. Деревянные элементы каркаса нуждаются в гидроизоляционной пропитке. Помимо нее рекомендуют сделать пропилы в брусках. Доступ к вентиляционному каналу должен остаться открытым, поэтому может возникнуть необходимость в монтаже декоративных вентиляционных решеток, диаметр их — 5 см. Обязательна тщательная проверка обеих систем на потенциальные утечки до начала их маскировки пластиковыми трубами. Из-за вероятности появления конденсата лучше обеспечить трубам гидроизоляцию.

Нормальное функционирование систем важнее декоративной составляющей, поэтому на такие уступки пойти придется. Они позволят в будущем предотвратить различные неприятные «эксцессы».

Выбор монтажа из вариантов, подготовка инструментов

Способов всего два, и все зависит от просторности помещения.

Первый вариант — сооружение короба, закрывающего собой неприглядные коммуникации. Достоинства — экономия материала и времени. Второй. Он подходит счастливым хозяевам больших ванных комнат, так как предполагает закрытие не только труб, но и стены, где они «красуются». Большой плюс такой фальш-стены — эстетическая составляющая.

Выбрав подходящий способ, необходимо, чтобы все инструменты и материалы были под рукой. Это набор включает:

нож строительный;

ножовку по металлу;

отвертку, шуруповерт;

перфоратор, степлер со скобами;

рулетку, уровень, отвес;

пластиковые панели, молдинги;

металлические либо деревянные профили для каркаса — стартовый и направляющие;

элементы крепежа — шурупы, саморезы, дюбель-гвозди.

С чего начать декоративно-прикладное творчество?

В первую очередь убеждаются в исправности обеих систем, потом обращают внимание на доступ к счетчикам, вентилям. Обычно в этих местах устанавливают дверцы. Проект требует учесть их точное расположение. Измеряют зону магистралей рулеткой, между трубами и каркасом оставляют небольшое расстояние, минимум — 3 см. Это позволит не допустить вибрации пластиковой конструкции.

Делают эскиз, отображающий размеры и места крепления элементов. Рассчитывают необходимое количество панелей, затем отправляются за покупками. Перед основной работой на потолок, стены и пол наносят разметку, пользуясь уровнем и отвесом. По всему периметру на будущих вертикальных направляющих отмечают маячки для крепления перемычек.

В соответствии с полученной схемой начинают монтаж обрешетки — крепят дюбелями металлический профиль либо деревянные бруски к полу, стенам, потолку. Монтируют рейки или угловой профиль, затем начинают установку поперечных элементов конструкции. Шаг — 30-40 см. Не забывают о рамках для дверок, их монтаж осуществляют на последнем этапе.

После сооружения каркаса стены за ним обрабатывают влагоотталкивающей антибактериальной грунтовкой, она поможет спасти поверхность от грибка и плесени. Другие достойные варианты для бетонных и кирпичных стен — обработка их медным купоросом, двух- либо трехкратная, побелка известью. Еще одна строительная хитрость — звукоизоляция пространства с помощью картонных упаковок от яиц. Такой метод позволяет приглушить шум воды в трубах.

Несколько слов о монтаже панелей

Облицовка панелями выполняется несколькими способами.

Для деревянного каркаса некоторые используют маленькие гвоздики, имеющие большие шляпки. Однако здесь таится опасность: если молоток коварно промахнется мимо крепежного элемента, и угодит прямо в панель, то треснутую деталь придется выкидывать. Строительный степлер — устройство полезное и недорогое. Пластик, находящийся на краю панели, легко фиксируется им. Если в обозримом будущем разбирать короб или фальш-стену не планируется, можно использовать этот способ. Саморезы-блошки — идеальное решение: как для деревянной, так и для металлической обшивки. Берут только разные виды саморезов. Если дома есть шуруповерт, освобождающий от нудной работы закручивания «малышей» вручную, у метода нет слабых мест. Клей. Пластиковый короб или фальш-стенка, зафиксированная на деревянном каркасе, будет вечной, но в этом ее недостаток. Если понадобится срочный ремонт, то без жертв — поврежденных при демонтаже панелей — не обойтись.

Учитывать надо и еще один момент — предрасположенность поливинилхлорида к температурным деформациям. Для того чтобы достичь желаемого размера, от необходимой длины отнимают 5 мм.

Заключительный этап выполнимой миссии

На каркасе монтируют стартовый профиль: сначала закрепляют верх, натягивают, фиксируют низ. Если есть наружные или внутренние углы, добавляют угловые молдинги. Для стыков используют соединительные. Крепят плинтуса. Панели вставляют в пазы соответствующих профилей, их фиксируют саморезами либо скобами. Следят за тем, чтобы гребешок плотно входил в паз.

Самого большого внимания требует крайний элемент. Почти в 100% случаев его подрезают по всей длине. От лишнего избавляются ножовкой по металлу, отрезая на 5 мм меньше, чем длина между пазами фурнитуры и пазами последней целой панели. Сначала ее вставляют до конца в паз молдинга, затем впритык — в паз предыдущей панели.

Таким образом, разница в размерах нивелируется, так как пазы у профилей отличаются большей глубиной. Есть еще одна трудность при монтаже последней панели. Это возможные трещины пазов — верхнего, бокового и нижнего. Чтобы избежать дефектов, их предварительно отгибают шпателем. В одиночку справиться с этой работой трудно, поэтому необходим ассистент.

Если выбирают не вертикальную, а горизонтальную установку, гребень панелей всегда направляют вверх, так как в этом случае в пазы не попадет вода, а значит, плесени не будет. Заключительный «аккорд» при монтаже большого короба, фальш-стенки — установка люка или дверцы, она не должна обещать каких-либо трудностей.

Как закрыть трубы в ванной пластиковыми панелями? Легко и не слишком затратно. Однако есть более простой выход — пластиковые роллеты — рольставни, монтировать которые еще проще, а открыть, накручивая их на вал, укрепленный под потолком, можно в любой момент.

Познакомиться с одним из вариантов короба для ванной комнаты можно здесь: