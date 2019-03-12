Бытовка на дачу: что нам стоит красивый «мини-дом» построить?

Дачей в наше время обзавелись почти все. У одних она уже полностью пригодна даже в качестве круглогодичного жилья, другие пока только строят грандиозные планы. До их осуществления еще далеко, но не каждого устроят ежедневные поездки на природу и возвращение домой под вечер. Бытовка на дачу решает этот вопрос. На этапе строительства она станет почти полноценным домом, а после его окончания будет местом для «проживания» инструментов либо приютом для гостей. Если оборудовать бытовку водоснабжением, отоплением и электричеством, то с возведением главного здания и вовсе можно «торопиться медленно».

Интересные «ипостаси» бытовки

Эти конструкции сооружают из различных материалов, размеры их могут сильно отличаться. Есть бытовки с внутренними перегородками и без оных, но все они отличаются мобильностью. Если домик используют в роли временного жилья, расположенного в удачном месте, в дальнейшем его можно переместить, убрать с участка либо продать.

Самое разумное решение — предложение бытовке другой роли, ведь небольшая и аккуратная конструкция способна перевоплотиться не только в складское помещение. Из нее можно сделать баню, гостевой домик, душевую или летнюю кухню. Другие потенциальные ипостаси — птичник, крольчатник и даже мини-гараж.

Вариации на тему «бытовка на дачу»

Быть или не быть строителем бытовки? Этот вопрос очень актуален, так как соорудить ее нетрудно, но и цена таких конструкций не слишком велика. Однако сначала надо решить другой вопрос — определить наиболее подходящий вид бытовок.

Разновидности бытовок по материалу

Строительный рынок предлагает такие модели:

Брусовые сооружения. Для их строительства используют хвойный брус (100х150 мм), поэтому такая бытовка достаточно долго будет радовать хозяев. Двери, перегородки, потолок сооружают из вагонки. Помимо прямого назначения она может превратиться в хорошую баню, если обустроить помещение: оборудовать печью либо водонагревателем, позаботиться о проводке коммуникаций. Минус выбора такой люксовой модели один — самая высокая цена. Каркасные бытовки. Это обладатели второго места в рейтинге, так как основой строения также служит брус, но более «худощавый»: его размер — 50х50 мм. Для отделки — внутренней и наружной — производители предлагают 3 материала на выбор — вагонку, ДВП либо фанеру. Пол, сделанный из досок (32 мм), двойной. Бытовки утепляют минватой (50 мм), есть пароизоляция — полиэтилен или пергамин. Блок-контейнеры — хороший вариант для бытовки на дачу. Они состоят из металлического каркаса, внешней отделки (оцинкованный профнастил), внутренней служит вагонка, ДВП либо ПВХ панели, оргалит или МДФ вагонка. Окна — двойной стеклопакет, в качестве утеплителя используют минвату. Есть возможность установить в контейнере перегородки. Плюсы — сохранение тепла, долговечность. Щитовые конструкции. Это бюджетный вариант, подходящий для дачников, находящихся в процессе строительства. Роль каркаса исполняет тонкий брус, внешняя отделка — не цельная вагонка, внутренняя — ДВП. Для пола используют доски 21 мм, для крыши железо. Утепление обеспечивают стекловатой или пенопластом. Минус — сооружения, лишенные ребер жесткости, крайне неустойчивы к деформации. Модули — очень востребованный вид бытовок. Из таких конструкций полноценный дом можно соорудить всего за несколько дней, продолжительность работ зависит от проекта. Достоинства их в том, что для перевозки не существует ограничений. Домик любых габаритов собирается или разбирается сразу на месте. Состоит он из металлического (профиль, швеллер) и деревянного каркаса. Обшивкой служит профилированный лист. В качестве утеплителя используют минвату.

Если говорить о достоинствах и недостатках, то в споре между деревом и металлом, безусловно, побеждает первый материал, однако сооружения из второго мобильны и прочны.

Типичные особенности дачных бытовок

Длина сооружений может достигать 7 м, ширина — максимум 2,3 м. Транспортировка конструкций с большими габаритами потребует получить «добро» от ГИБДД. Расположение окон, дверей, количество проемов и перегородок бывает разным, все зависит от пожеланий будущего хозяина.

Крыша может быть как односкатной, так и двускатной. Если строение не превышает в длину 5 м, выбирают первый вариант, более внушительные сооружения обзаводятся двумя скатами. В роли кровли обычно выступает оцинкованное железо.

Одно распашное окно с размерами 800х800 мм — стандарт. Когда бытовка длинная, делают два оконных проема. По желанию можно расширить окно либо добавить еще одно, но в этом случае цена возрастет. Доплаты потребует лишняя дверь, двойной слой утеплителя.

Стандартные варианты планировки

Пользуются спросом такие модели бытовок для дачи:

конструкция, состоящая из 2 смежных комнат;

аналог квартиры-распашонки;

сооружение, имеющее 2 комнаты одинаковых размеров;

строение с одной комнатой, но оно оборудовано душем, кухней, туалетом.

Последние модели более популярны. Высота конструкций — 2-2,5 м.

Тяжкий труд или легкая альтернатива?

Проблема выбора перед владельцами участка встанет неизбежно. Однако каждый решает поступить по-своему. Роль играют навыки, строительный опыт, любовь к созиданию. Если предпочесть легкий путь, необходимо прибавить к стоимости расходы на транспортировку конструкции.

К участку должен быть удобный подъезд для грузовых автомобилей. При выборе между новой бытовкой или бывшей в употреблении тоже нужно учесть один важный момент — степень износа сооружения. Только внимательно изучив рынок, можно прийти к окончательному решению насчет целесообразности самостоятельного возведения бытовки.

Если чешутся руки, надо делать самим

Когда владелец решился на подвиг, ему необходимо начинать наступление «по всем фронтам».

Выбор места и план

Временная постройка, которая в будущем может покинуть «родные пенаты», должна располагаться ближе к дороге. Если ее предназначение быть складом для инструментов, то лучше устроить бытовку так, чтобы добраться до нее было легко из любой точки дачи. Например, недалеко от забора посередине участка.

Конструкция, которая впоследствии станет баней, обязана размещаться вдали от остальных строений, поэтому ей место на отшибе. Если бытовка станет полноценным жилым домом, поместить ее лучше в дальний уголок, защищенный от дорожной пыли и шума.

Чертеж обязателен для расчета необходимых материалов. Не менее важен он для планировки участка, так как позволит органично вписать строение в ландшафт. На этом этапе определяют идеальные размеры для здания, исходя из его предназначения.

Фундамент: в зависимости от функций

Основание необходимо любой постройке. Для временной бытовки снимают дернину, участок утрамбовывают, укладывают геотекстиль. Его засыпают слоем песка, уплотняют, затем устанавливают бетонные блоки либо шлакоблоки.

Стационарное сооружение требует более серьезного фундамента. Его контур должен выступать за углы и стены строения на 150-200 мм. Роют траншею, ее глубина 500 мм, ширина — 300. Котлован также застилают геотекстилем, насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм, трамбуют, устанавливают столбы, шаг 1200-1700 мм. На них укладывают 2 слоя рубероида.

Нижняя обвязка, лаги и каркас

Для него берут брусья 150х100 мм. Нужны 5 деталей — 3 продольных и 2 поперечных элемента. Их укладывают, проверяют уровнем и диагоналями, крепят анкерами. Из аналогичного бруса либо доски 100х40 мм монтируют лаги. Их в обвязку врезают на ¼ или на треть. Шаг установки — от 400 до 700 мм, пролеты между ними делают одинаковыми.

Затем приступают к монтажу угловых опор. Крепят стойки металлическими уголками, фиксируют их саморезами после проверки отвесом. Вертикальные брусья, служащие ребрами жесткости располагают по периметру на расстоянии 1-2 м друг от друга. Их соединяют поперечной обвязкой либо подкрепляют укосинами. Стойки с фасада и тыла сооружения должны быть различной высоты, если предусмотрена односкатная крыша. Оптимальная разница между ними — около 500 мм.

Обустройство крыши, пола

Сверху крепят уголками продольные балки, в полдерева врезают в них поперечные, их крепят гвоздями. После сооружения промежуточных вертикальных стоек из бруса или доски монтируют стропила, шаг — 500-600 мм. Деревянная крыша должна выступать за периметр бытовки, поэтому свесы составляют около 300 мм. Делая обрешетку под кровлю, также оставляют аналогичный свес. Для шифера устаивают обрешетку с промежутками, для ондулина — сплошную. Устанавливают двери и окна.

Два настила для пола обязательны, так как между ними укладывают изоляционные слои. Доски, обработанные антисептиком, укладывают в промежутки между лагами, устилают пленкой, фиксируют ее степлером. Затем распределяют минвату, сверху — пленку. После чернового пола приступают к чистовому: его настилают перпендикулярно лагам.

Принцип внешней обшивки похож на обустройство пола. Используют различные материалы: доски, композитные панели, сайдинг, блок-хаус. Внутренние отделочные работы зависят от функций бытовки: возможно, понадобится электропроводка, канализация, водопровод, отопление и вентиляция.

Бытовка на дачу — небольшое сооружение, однако и в него придется вложить немало труда, поэтому лучше заранее увидеть, что ждет впереди. Это позволит вовремя одуматься. Или еще больше загореться идеей. Вот один из примеров строительства: