Монтаж раздвижных дверей своими руками на века

Дефицит свободного пространства в квартирах достаточно часто становится проблемой, которая порой кажется неразрешимой, поэтому иногда хозяевам приходится совершать подвиги, чтобы отвоевать у жилища драгоценные метры. Ситуация такая может быть решена довольно интересным способом оформления дверного пространства — отказом от традиционных распашных дверей, «откусывающих» большую площадь из-за радиуса открывания. На замену неудобным конструкциям приходят раздвижные системы, лишенные данных недостатков. К их достоинствам можно отнести и то, что монтаж раздвижных дверей своими руками не требует от владельцев жилья особых усилий: с установкой справится даже начинающий мастер. Но прежде всего надо определиться с оптимальным типом будущих дверей.

Выбираем тип конструкции

Ассортимент раздвижных моделей велик, потому каждый найдет для себя дверь, отвечающую всем требованиям.

Материал, применяемый при изготовлении полотен: дерево, МДФ, металл, стекло или пластик. Число полотен: одно или несколько. Вид расположения роликовых механизмов: только сверху или как по верхней, так и по нижней направляющей. Направление движения дверных полотен: в одну сторону или в противоположные. Монтаж направляющих профилей: пол + стена, пол + потолок, стена.

Что обязано присутствовать в комплекте

В каждой раздвижной системе предусмотрена следующая комплектация, содержащая:

дверное полотно, декоративную плиту и псевдокороб;

направляющие рельсы и стопоры;

роликовый механизм;

наличники;

комплект для крепежа с заглушками;

фурнитуру (ручки).

Количество и модель роликов зависит только от веса полотен. Поэтому при покупке двери (до приобретения фурнитуры) надо интересоваться ее весом.

Какие двери популярны

Первый монтаж раздвижных дверей своими руками, как правило, подразумевает довольно простые конструкции — одностворчатые двери. Дело в том, что в этом случае сборка и крепление их не вызовет замешательства у будущего профессионала, но и характерные особенности процесса не слишком отличаются от «созидания» дверей более трудоемких.

Начинаем с полотна

Первым шагом в этом процессе будет подготовка необходимых инструментов. Идеальным решением является ручной фрезер, с его помощью работы будут выполнены точно и аккуратно. При отсутствии можно заменить его болгаркой, оснащенной пильным диском по дереву (мелкий зуб). Также могут понадобиться электролобзик, стамеска, молоток и дрель. Все работы можно поделить поэтапно.

Прорезаем паз. Делается он по центру нижнего торца двери, а предназначается для лучшей фиксации нашей двери в направляющей: полотно не будет раскачиваться в дальнейшем. Ширина такого паза — 3 мм. Как сказано выше, лучше доверить процесс ручному фрезеру. Занимаемся раздвижным механизмом. Берем ролики и скобы, крепим их гайками с шайбами. Затем приставляем получившиеся конструкции к верхнему торцу двери, обводим контуры. Теперь можно как вырезать пазы для скоб (молотком со стамеской), так и монтировать последние без лишней «пазовой» работы. Последний способ предпочтительнее, так как дверное полотно останется целым, его внешность не пострадает. Устанавливаем дверные ручки. Существует также два возможных варианта. Первый подразумевает вырезание пазов по отмеченному контуру с двух сторон полотна. При втором сверлится сквозное отверстие продолговатой формы, затем в него вставляется полотно электролобзика и выпиливается место по нанесенному заранее контуру.

Обрамляем проем

Декоративный псевдокороб является отличным решением для обрамления «голого» проема. Можно сделать его из деревянных реек, ширина которых соответствует размеру простенка. С успехом применяется ламинат и кафельная плитка. Только от хозяев и полета их фантазии зависит выбор материала для псевдокороба.

Вставляем короб, вертикальное положение стоек тестируем уровнем. Если придраться не к чему, производим блокировку клиньями. При наличии зазоров заполняем пустоты монтажной пеной (потом их легко спрячем под наличники).

Крепим брус для направляющей

Использоваться будет материал 5х5 см. Для определения расположения крепления прибавляем к высоте двери 7 мм. После этого проводим горизонтальную черту карандашом. Прикладываем брус (держим в уме его нужную длину) так, чтобы он закрывал нашу карандашную линию. Продолжаем тщательно следить за неизменностью горизонтального положения. Его край должен точно совпадать с той точкой проема, где должно располагаться начало закрытой двери. Далее продолжаем манипуляции с направляющей: сверлим отверстия, шаг которых составляет 20 см.

Монтируем раздвижную систему

Операция эта несложная, и начинается с установки профиля: крепим направляющую к нижней поверхности нашего бруса, не забывая делать отступ от стены (6-7 мм). Единственно, необходимо еще раз проверить уровень горизонта. Длина направляющей рассчитывается просто: ширина дверного проема умножается на два. С одной стороны край направляющей должен заходить за проем на 40-50 мм, с противоположной стороны она обязана быть равной его ширине. Когда длина профиля не соответствует нужным размерам, его подрезают.

Далее вымеряется высота монтажа раздвижного механизма. Складывается она из высоты дверного полотна с укрепленными роликами и размера зазора под дверью, он может колебаться в пределах от 10 до 15 мм (все зависит от уровня кривизны пола).

Учесть необходимо и потенциальную кривизну стен в помещении. Если она отсутствует, то никаких манипуляций не требуется. В противном же случае направляющую приходится отодвигать, к стене крепить дополнительную деревянную рейку, и уже к ней монтировать затем наш профиль.

Устанавливаем полотно

Установка дверного полотна требует участия двух человек. Сам процесс довольно прост: ролики заводятся на направляющую сбоку. После проверки хода к полозьям крепятся резиновые ограничители (амортизаторы). Затем дверь максимально возможно открывается, и к полу крепится упор, под который и сделан паз на нижнем торце полотна (это не даст двери отклоняться по вертикали). В него наполовину заводится упор, фиксируется дюбелями. Снова сдвигается дверь, и аналогичная операция со вторым упором производится с другой стороны.

Оформляем проем

Операция «Монтаж раздвижных дверей своими руками» не может считаться выполненной, пока не завершена самая главная ее часть — декоративное оформление. Без него проем не будет выглядеть завершенным. На дверной короб с двух сторон надо установить наличники. Брус и направляющий профиль закамуфлировать декоративной плитой. В конце «славных дел» останется лишь установить заглушки в местах креплений.

На установку дверей можно полюбоваться здесь: