Как задекорировать старую дверь своими руками

Если при первой встрече с человеком окружающие оценивают его по внешнему виду, то впечатление о комнате создается исходя из красоты двери. Во время эксплуатации это изделие подвергается постоянным механическим воздействиям, а это значит, что в течение нескольких лет на поверхности образуются сколы, потертости и стойкие загрязнения. Эти дефекты негативным образом отражаются не только на обсуждаемой нами детали интерьера, но и в целом на дизайне помещения.

Но разве это повод спешить в магазин и покупать дорогостоящее полотно, менять косяки и фурнитуру и тратить на ремонт много времени и сил? Не проще ли приобрести все необходимые материалы и взяться за преображение самому? Надо сказать, этот процесс покажется вам очень увлекательным и интересным, и возможно, вы задумайтесь об обновлении всех дверей в квартире.

Творим и вытворяем!

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы научиться самостоятельно проводить косметический ремонт деревянных дверей. Для этого потребуется только инструкция и набор инструментов и материалов. Давайте разберём самые популярные способы, чтобы у вас была возможность выбрать подходящий вариант.

Кожа. Сегодня рынок строительных материалов изобилует разными моделями, среди которых есть и изделия в кожаной обивке. Но ее покупка – удовольствие дорогое, поэтому народные умельцы создали мастер-классы по бюджетной имитации. В ближайшем магазине приобретите кожзаменитель в нужном количестве, раскроите полотно и просто обклейте заготовками дверь.

Сегодня рынок строительных материалов изобилует разными моделями, среди которых есть и изделия в кожаной обивке. Но ее покупка – удовольствие дорогое, поэтому народные умельцы создали мастер-классы по бюджетной имитации. В ближайшем магазине приобретите кожзаменитель в нужном количестве, раскроите полотно и просто обклейте заготовками дверь. Ткань. Текстильная обивка предполагает простор фантазии, ведь сейчас производится невероятное количество вариаций. Если выбрать оригинальный принт и расцветку, результат может порадовать не только вас, в восторг придут и гости, регулярно приходящие в ваш дом.

Текстильная обивка предполагает простор фантазии, ведь сейчас производится невероятное количество вариаций. Если выбрать оригинальный принт и расцветку, результат может порадовать не только вас, в восторг придут и гости, регулярно приходящие в ваш дом. Заклепки. У каждого хозяина недвижимости непременно запрятаны в кладовой пакетики с разной металлической фурнитурой. Выберите из всего ассортимента лучшие клепки, пуговицы или броши и наклейте на поверхность двери. Если подключить фантазию и творческие способности, эффект будет просто потрясающим!

Внимание! Некоторые дефекты сложно спрятать под мелкими кнопками, поэтому если таковые имеются, лучше предварительно произвести покраску полотна.

Панели. Наверняка у вас после ремонта остались баночки с красками, которые жалко выкинуть. Достаньте их, найдите хорошее сочетание и с помощью малярного скотча изобразите имитацию панелей. Помните, что палитра должна гармонично вписываться в общую стилистику помещения.

Наверняка у вас после ремонта остались баночки с красками, которые жалко выкинуть. Достаньте их, найдите хорошее сочетание и с помощью малярного скотча изобразите имитацию панелей. Помните, что палитра должна гармонично вписываться в общую стилистику помещения. Грифельная доска. Очень оригинальное и модное решение, позволяющее использовать дверь не только как способ уединения от остальных членов семьи. Воплотив эту идею в жизнь, вы сможете писать мелом послания для любимых детей и второй половины без ущерба для эстетической составляющей дизайна.

Пэчворк. Такие художества очень любят взрослые, которые в детстве конструировали игрушки и собирали конструкторы. В ход может пойти все: кусочки обоев с разными орнаментами и расцветками, вырезки из газет и журналов, фрагменты ткани. Это поможет сделать яркий акцент и в значительной степени разбавить надоевшую обстановку.

Внешний декор. Сейчас он нередко используется знаменитыми дизайнерами и специалистами во всем мире. Для преображения вам потребуется проволока, кованые элементы и другие изделия, способные длительное время сохранять свою форму. Если в доме отсутствуют подобные предметы декора, от этого способа лучше отказаться.

Сейчас он нередко используется знаменитыми дизайнерами и специалистами во всем мире. Для преображения вам потребуется проволока, кованые элементы и другие изделия, способные длительное время сохранять свою форму. Если в доме отсутствуют подобные предметы декора, от этого способа лучше отказаться. Витраж. Эта методика украшения интерьера применяется на протяжении уже нескольких сотен лет, но она не теряет своей актуальности и популярности, перейдя уже в разряд настоящей классики. Если дверь содержит элементы из стекла, приобретите специальные краски и нанесите их на прозрачные поверхности. Можно немного расширить границы и наклеить бусинки и другие милые безделушки.

Эта методика украшения интерьера применяется на протяжении уже нескольких сотен лет, но она не теряет своей актуальности и популярности, перейдя уже в разряд настоящей классики. Если дверь содержит элементы из стекла, приобретите специальные краски и нанесите их на прозрачные поверхности. Можно немного расширить границы и наклеить бусинки и другие милые безделушки. Рисование. В магазинах для творчества продается огромное количество специальных трафаретов, способных в значительной степени облегчить процесс нанесения орнамента. Вам не придется создавать эскизы, достаточно только подобрать подходящую палитру и купить хорошие кисти.

Слова и буквы – актуальный тренд 2017 года. Сегодня они встречаются практически повсеместно – на столешницах, обоях, картинах, дверцах шкафов и других элементах мебели. Попробуйте наклеить на дверь текстильные надписи домочадцам и любимым гостям, памятные строки, важные даты, приятные слова. Не хотите шить буквы, нарисуйте их или используйте специальные трафареты.

– актуальный тренд 2017 года. Сегодня они встречаются практически повсеместно – на столешницах, обоях, картинах, дверцах шкафов и других элементах мебели. Попробуйте наклеить на дверь текстильные надписи домочадцам и любимым гостям, памятные строки, важные даты, приятные слова. Не хотите шить буквы, нарисуйте их или используйте специальные трафареты. Жидкие обои. Они продаются во всех строительных магазинах и представляют собой пакеты с сухой смесью. Но чтобы нанести их на дверное полотно, необходимо сначала тщательно прогрунтовать, иначе обои будут плохо прилипать. Внимательно читайте инструкцию по разведению, чтобы состав прослужил долгие годы. В большинстве случаев разбавленной массе необходимо хорошо настояться, а для этого потребуется не менее 12 часов. В руководстве производитель описывает и процесс нанесения, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте ею и прочтите до конца.

Они продаются во всех строительных магазинах и представляют собой пакеты с сухой смесью. Но чтобы нанести их на дверное полотно, необходимо сначала тщательно прогрунтовать, иначе обои будут плохо прилипать. Внимательно читайте инструкцию по разведению, чтобы состав прослужил долгие годы. В большинстве случаев разбавленной массе необходимо хорошо настояться, а для этого потребуется не менее 12 часов. В руководстве производитель описывает и процесс нанесения, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте ею и прочтите до конца. Зеркальные аппликации. О необходимости отражающих поверхностей в интерьере можно говорить очень долго, ведь их использование дает массу преимуществ. Они в значительной степени влияют на визуальное восприятие свободного пространства, расширяя его границы с помощью игры света. Да и вообще, в комнате становится светлее, если лучи солнца попадают на зеркала и стеклянные декоративные элементы. Тогда почему бы не наклеить его на дверь.

Можно заказать у мастеров прямоугольное изделие, чтобы женщины могли смотреться в него в полный рост, собираясь на работу или прогулку. Но есть и более интересные варианты – это вырезанные из металлических пластин с эффектом отражения фигурок животных, насекомых, представителей фауны. Те же буквы и надписи будут смотреться интересней.

Как видите, декорирование старых межкомнатных дверей своими руками – дело не сложное, если приложить к этому задатки художника, желание кардинальных изменений в привычной обстановке и умение терпеть и ждать. Помните, что любая работа не любит спешки, поэтому неукоснительно следуйте поговорке «семь раз отмерь – один раз отрежь». Если хотите, чтобы хэнд-мейд радовал вас долгое время, используйте только качественные материалы и инструменты. Удачного ремонта!