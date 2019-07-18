Дверь-гармошка своими руками: «инструмент», не требующий суперталанта

Редкие хозяева в состоянии похвастаться тем, что у них в квартире или доме можно играть даже в футбол. Чаще владельцы собственного жилья вынуждены с боем отвоевывать каждый сантиметр у своей «малой земли». В ход идут все средства, одно из самых эффективных решений — замена обычной распашной межкомнатной двери на более компактную конструкцию. В этом случае многие выбирают универсальный вариант — складывающийся. Желание людей сэкономить на ремонте давно никого не удивляет, поэтому дверь-гармошка своими руками — отличный способ решить сразу две проблемы: сберечь деньги и получить практичную вещь, которая впишется в интерьер наилучшим образом.

Плюсы есть, а минусы?

Такие межкомнатные двери состоят не из одного полотна, а из нескольких частей, ширина которых чаще находится в пределах 100-150 мм. Соединяются они при помощи шарниров либо петель. При открытии и закрытии элементы движутся по направляющим, чаще устанавливаемым в верхней части проема. Дверь, складывающаяся около стены, на самом деле очень похожа на меха гармошки. Однако кроме оригинального вида такая конструкция имеет и другие достоинства. К ним относится:

значительная экономия пространства, нехватка которого особенно болезненна в квартирах с узкими коридорами;

относительная простота изготовления: справиться с задачей сможет даже дилетант, а сам процесс не отнимет массу времени;

универсальность, так как конструкция способна открываться в любую сторону, не закроется от сквозняка, бесшумна;

«всеядность» — возможность установить дверь-гармошку в любом помещении квартиры и дома: между жилыми комнатами, в ванной, душевой кабинке;

легкая регулировка ширины, так как удаление/добавление створки при изменении ширины проема происходит довольно быстро;

относительная незаметность в сложенном состоянии;

невысокие затраты на изготовление.

Оценив «букет» достоинств оригинальной двери-гармошки, теперь нужно познакомиться с ее недостатками:

если проем не слишком широкий, то сложенная конструкция сделает его еще уже;

«музыкальный инструмент» не отличается прочностью и непоколебимостью: в случае форс-мажора гармошку можно случайно выбить из направляющих;

хорошая тепло- и звукоизоляция — качества, которые ей несвойственны.

Если после размышлений о целесообразности смены дверей преимущества гармошки все же перевесили, то можно двигаться дальше.

Выбор материала для створок

Для ламелей складывающегося полотна есть несколько достойных кандидатов.

Дерево

Этот материал — «любимец публики», так как он экологичен, «красив лицом», прочен и долговечен, если проведена его корректная обработка антисептиком, морилкой, лаком. Выбрав древесину, надо учитывать, что процедуру нанесения защитного покрытия будет необходимо время от времени повторять. Иначе перепады температур и влажности сделают свое «черное дело».

ДСП

Древесно-стружечная плита — опилки, спрессованные и склеенные, поэтому надежный, долговечный крепеж саморезами к таким створкам — из области фантастики. Материал дешев, однако для сооружения двери-гармошки лучше приобрести или самую качественную ДСП, или отдать предпочтение другому претенденту.

МДФ

Например, этому. Древесноволокнистая плита, имеющая среднюю плотность, отличается от предыдущего конкурента более впечатляющими показателями влаго- и износостойкости, прочности, огнеупорности. Несмотря на экологичность материала, ему не страшна «живая» угроза — заселение микроорганизмов. Еще одно достоинство — легкий вес.

Пластик

Это достойный противник остальным материалам, но только в одной категории. Речь идет только о «музыкальных» дверях в ванной комнате — в душевой кабинке. Плюсы — цена, легкость работы с материалом, долговечность, отсутствие «почтения» перед перепадами температур и повышенной влажностью. Минус — неэстетичный вид межкомнатных дверей, выполненных из ПВХ.

В список кандидатов может попасть закаленное стекло, однако такой выбор не слишком целесообразен. Отпугивают его высокая цена и сложность обработки узких элементов в домашних условиях.

Подготовительные мероприятия

Определив вид понравившегося материала, перед покупкой высчитывают его необходимое количество. Для сооружения двери-гармошки для стандартного проема хватит 5-6 элементов. Высоту и ширину легко высчитывают самостоятельно после измерения параметров проема, однако надо учесть еще и будущие крепления.

Помимо ламелей-панелей покупают или находят в «закромах»:

горизонтальный рельс;

заглушки, замок с защелкой;

кромку ПВХ, клей;

наждачную бумагу;

профили — боковой, направляющий, стыковочный, шарнирный;

ролики, ручку;

саморезы.

Быстрее справиться с задачей помогут:

дрель и набор сверл;

линейка, рулетка, угольник;

карандаш (маркер);

ножовка, электролобзик.

Выбор проекта — этап первый

Операция «Дверь-гармошка своими руками» начинается с него. Корректные замеры и расчет позволят создать идеальный чертеж. Но никто не запрещает найти готовую схему, которую легко адаптировать, если проем в квартире/доме отличается нестандартностью. Конструкции делятся на:

одностворчатые, классические модели, в них собранное полотно двигается целиком;

двустворчатые гармошки — двери, имеющие две части, боковые стороны их двигаются от центра к косякам.

Последние конструкции могут иметь неодинаковое количество створок, поэтому каждый мастер волен выбрать любую модификацию. Однако наиболее популярны одностворчатые модели, так как при их изготовлении гарантировано минимальное количество сложностей, ждущих на пути.

Ширина ламелей для гармошки — вторая остановка для размышлений. Более широкие створки экономят при складывании место в дверном проеме. Узкие, наоборот, спасают пространство внутри помещения. Если проем не отличается впечатляющей шириной, то широкие «меха» — оптимальный вариант.

Сооружение дверного полотна

На листы материала наносят разметку согласно чертежу. Выпиливают створки, все края тщательно отшлифовывают наждаком, протирают от пыли сухой тканью. Наклеивают на края кромки из ПВХ, оставляют детали сохнуть сутки.

На створках отмечают места для монтажа каретки, роликов, фурнитуры под ось, замка, ручки и петель. Минимальное количество последних крепежных элементов — 3, если дверь-гармошка состоит из большого количества широких створок, то это число увеличивают. Внешние торцы крайних элементов не трогают. Полотна (сначала попарно) кладут горизонтально, следят, чтобы не было ни малейшего смещения. Фиксируют петли саморезами, предварительно просверлив в местах креплений отверстия чуть меньшего диаметра. Особых трудностей при этой операции не возникает, но главное требование есть: минимальный зазор, остающийся после крепления деталей, обязан быть 3 мм. Это касается гармошки, которую полностью закрыли. Занимаются той створкой, что будет прикрепляться к дверной коробке. Снизу и сверху в ней просверливают отверстия для осевых штырей, глубина их меньше, чем длина штыря. Эти детали надевают, затем фиксируют ролики сверху створок. На последней ламели вырезают пазы для замка и ручки.

Почти готовую дверь откладывают в сторону и приступают к следующей операции.

Подготовка проема, монтаж двери

Первый шаг — монтаж направляющего рельса. Если необходимо, излишек длины отрезают ножовкой, делают отверстия для саморезов. Шаг креплений — 250-300 мм.

Перед монтажом гармошки устанавливают защелку, ее законное место находится с той стороны, с которой будет открываться дверь. Затем в этот элемент заводят ось торцевой ламели. Створки полотна складывают, в посадочные пластины фиксируют осевые штыри. Все крепления, включая ролики, вставляют в направляющий рельс. Всю конструкцию крепят к проему. Потом в углу под нижней осью крепят приемную пластину. Главное требование — нахождение на одном уровне с защелкой, установленной на рельсе. Для настройки и корректировки положения створок двери используют специальный регулировочный ключ, подтягивающий либо ослабляющий торцевые гайки, расположенные на осях и направляющей. Количество роликов определяет ширина проема. Если этот параметр больше 1000 мм, то количество колес лучше увеличить. В некоторых случаях рекомендуют добавлять еще и нижний рельс. Ролики устанавливают на крайнюю створку, затем их заводят в направляющую. При слишком широком проеме не обойтись без установки на нижний рельс стопора-флажка, который позволит фиксировать дверь в любом положении. Стандартные узкие гармошки в таких элементах не нуждаются, ведь обычно их закрывают или открывают полностью.

Дверь-гармошка своими руками — операция, доступная домашнему мастеру без большого опыта. Однако лучше иметь перед глазами наглядный пример, который поможет лучше любого набора букв. Например, может оказаться полезным этот ролик: