Выбор дизайна зала в частном доме является важным вопросом для хозяев, так как таким домам свойственна индивидуальность. Она видна не только в оформлении фасада дома и приусадебного участка, но и в дизайне интерьера. Главной комнатой, встречающей хозяев дома и гостей, является гостиная. При первом взгляде на нее можно составить первое впечатление о доме в целом. По виду гостиной можно судить о вкусе хозяев дома и их социальном статусе. Если профессионально подойти к дизайну зала в частном доме, он станет любимым местом для отдыха, а также создаст впечатление уюта во всех остальных помещениях.

Факторы, влияющие на выбор дизайна

На выбор дизайна зала в частном доме влияет множество факторов. Среди них:

освещение;

количество окон и дверей;

этажность дома;

конструкция лестницы на верхние этажи;

габариты зала;

расположение других комнат по отношению к залу;

предпочтения владельцев дома в выборе мебели, декора и цветового оформления.

Из всех перечисленных факторов в приоритете оказываются те, которые в наибольшей степени будут подчеркивать черты стиля интерьера. Стили внутреннего оформления зала в частном доме могут быть разными, но формирование каждого из них подчиняется определенным правилам:

В зале обязательно выделяется визуально центр комнаты, который связан со всем убранством. Выбранное место в качестве центра должно нести функциональную нагрузку. Центр зала в частном доме нужно сделать практичным и красивым, привлекающим к себе внимание.

Особенности оформления зала

Оформляя зал в частном доме, хозяева счастливы, потому что именно в своем доме можно воплотить все давние мечты. Например, объединение гостиной и столовой дает возможность расширить пространство. Также этот прием хорош тем, что одновременно можно собрать гостей за обеденным столом и предложить просмотр интересного фильма.

При разработке дизайн проекта зала в частном доме открываются более широкие возможности. Здесь можно снести или переместить перегородки, возвести неповторимые конструкции без получения разрешений от соответствующих инстанций.

В дизайне интерьера зала в частном доме, когда объединяется пространство гостиной и кухни, существуют определенные правила. Соблюдая их, можно добиться отличных результатов:

Необходимо не ограничивать размеры кухонной зоны и оставлять больше свободного пространства вокруг кухонной мебели. Выбор дизайна зала в частном доме, где производится объединение двух пространств, предполагает подбор одинаковой по стилю мебели. Для эстетичного оформления зала в коттедже или своем доме, единство стиля является необходимым условием. Дизайн кухни гостиной выполняется так, чтобы все кухонные предметы мебели сформировали зону в виде треугольника. Остальная обстановка размещается после того, как выбрано место для рабочей поверхности. Чтобы переход от зоны кухни к зоне зала был менее контрастным, можно создать между ними обеденную зону. Это достигается установкой между этими пространствами стильного обеденного стола.

Выбор мебели и отделочных материалов

Выполняя условие единого стилевого решения для планировки гостиная-кухня, обычно выбираются одинаковые материалы для стен и пола. Например, хорошо выглядят и имеют долгий срок службы ламинат, паркетная доска, керамическая плитка.

Для выделения места для гостей можно постелить там ковровое покрытие. Не обязательно ковролин распределять по всей площади помещения. Для отделки стен используются современные панели из пластика, дерева или моющиеся обои. Дизайнеры часто применяют материалы, которые имитируют кожу, кирпич или камень.

При выборе мебели для совмещенной кухни-гостиной в частном доме не существует строгих правил. Но есть те элементы мебели и предметы, наличие которых в обстановке обязательно. И это не зависит от выбранного стиля оформления.

Для кухонной зоны всегда нужен гарнитур, стол для принятия пищи или барная стойка, бытовая крупная и мелкая техника. В гостиной мы привыкли видеть мягкий диван, кресла, журнальный стол, разные полки для аксессуаров и шкафы.

Если вы хотите обратить внимание на мебель и подчеркнуть ее красоту, то лучше выбрать однотонную отделку для стен.