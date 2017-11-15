Нередки случаи, когда часть жилья просто нуждается в дополнительном украшении и утеплении, которыми может выступать ковролин. Знайте, стелить ковролин своими руками очень легко, конечно, если вы не решили выполнять работу по технике стрейчевой укладки, и наша сегодняшняя статья – яркое тому подтверждение!

Подходящая среда обитания

Следует отметить, что обсуждаемый нами материал обладает весьма капризным характером, что не позволяет ему комфортно чувствовать себя в помещениях с высокой влажностью и весомыми перепадами температуры. Ему нужен особенный микроклимат. На холодном балконе он быстро потеряет свои эстетические свойства, а на теплом полу и вовсе поползет.

Таким решением вы только сведете к минимуму все свои старания по благоустройству жилища: обогреваемая поверхность попросту не сможет «продавливать» выделяемое тепло через плотные слои ковролина, который, в свою очередь, от постоянного нагревания начнет иссыхать и разваливаться на глазах.

Внимание! Оптимальный вариант: городские квартиры и загородные дома, в помещениях которых температура не падает ниже отметки в + 16 градусов.

Делаем замер

Как вы понимаете, главное здесь – минимальное количество швов. Конечно, при многочисленных стыках покрытие теряет эстетические данные, но это второстепенно. Главное – во время эксплуатации и в период межсезонья, когда температура в комнате постоянно меняется, куски ковролина в конце концов либо наползут друг на друга, либо, наоборот, отдаляться на большое расстояние, вследствие чего образуется щель и края разлохматятся. Поэтому специалисты рекомендуют покупать цельные куски, причем на каждой стороне должен быть запас в 30-40 сантиметров.

Заглядывая вперед

Наверняка, вы уже задавались вопросом о том, как придать стыкам аккуратный и презентабельный вид без ущерба качеству укладки. Для этого вам необходимо:

Соединить два куска внахлест размером 4 сантиметра.

По линии стыка прорежьте сразу два слоя до пола, отогните концы, избавьтесь от отрезанной внутренней полоски и отпустите.

Если у вас получился небольшой задир, отогните и снова отпустите в этом месте.

При необходимости прикатайте валиком.

На заметку: если вы решили стелить ковролин своими руками, приобретите небольшие металлические профили-пороги, с помощью которых вы сделаете красивым переход к другому отделочному материалу.

Выбираем подходящий вариант

Как уже отмечалось ранее, укладка этого напольного покрытия не является очень трудоемким процессом, поэтому часто владельцы квартир справляются с этим делом самостоятельно. Для этого нужно немного: набор нужных инструментов, которые есть у каждого хозяина дома, и знания, полученные в этой статье. Итак, поехали!

Свободная укладка. Эта методика подразумевает под собой использование ковролина в качестве ковра или паласа. Что делаем? Подходящий кусок уложите на пол корытцем, в углах сделайте V-образные вырезы углом в 90 градусов и обрежьте ненужное по всему периметру.

К сведению! Для облегчения работы используйте специальный роликовый резак для ковролина. Он сделает линию отреза ровной и четкой.

Укладка с фиксацией по периметру. Для начала вам необходимо освободить пол от плинтусов. По технологии этот метод имеет сходные черты с предыдущим вариантом, поэтому первый этап работы выполняется аналогично. Уложите ковролин корытцем с завернутыми на стену краями в 30-40 мм. Теперь валиком разгладьте покрытие, подгибая края под низ до тех пор, пока они не совпадут с линией сгиба у стены. Установите плинтуса, используя саморезы или монтажные гвозди.

На заметку! Эта техника применяется только в экстренных случаях, когда необходимо спрятать изношенное напольное покрытие от посторонних глаз до следующего косметического ремонта. Она может быть применена только в помещениях, в которых не скачет температура, и мебель не передвигается. Помните, что даже кресло с широкими колесиками в считанные месяцы станет причиной сбития ковролина.

Фиксация на двусторонний скотч. Для комнаты площадью 8 кв.м. расход клейкой ленты будет составлять 10 метров. Ширина может варьироваться в пределах 63-180 мм. Последний вариант может надежно удерживать материал на месте в течение 5-7 лет. По периметру вдоль стен и от центра наклейте скотч, отклеивая только одну сторону. Сделав обрешетку, уложите ковролин, разравнивая и обрезая так, как было описано в предыдущих пунктах. Аккуратно раскручивая кусок, освобождайте ленту от верхнего слоя, чтобы оголить клеящую поверхность. Старайтесь тщательно раскатывать материал, поскольку после того, как он полностью ляжет на обрешетку, изменить что-либо будет уже невозможно.

Фиксация на клей. Сегодня существует две техники: с одинарным и двойным проклеиванием. Специальным зубчатым шпателем необходимо сделать обрешетку из специального клея. Обычно он продается в комплекте с инструментом. Настелите отвернутую половину ковролина и разровняйте поверхность валиком. То же самое сделайте со второй половиной.

Важная информация! Посадка на клей долговечна, поэтому материал укладывается раз и навсегда. Его дальнейшее использование для укладки в других помещениях не представляется возможным, конечно, если вы не планируете бросить его на пол в гараже.

Укладка с натяжением. Этот вариант гарантирует стопроцентный долгосрочный результат с возможностью дальнейшей смены дислокации ковролина. Для применения стрейчевой технологии вам понадобятся грипперы. Они представляют собой тонкие планки с торчащими из-под них остриями под углом в 45 градусов. Острия располагаются по одной оси и имеют противоположные направления. Перед укладкой разложите изделия вдоль стен с учетом всех требований, описанных в сертификатах на гипперы. Верхние острие должны иметь направление к стене, нижние – от них. Кусок уложенного ковролина обрежьте по внешнему краю гипперов и с помощью специального прибора, толкните их к стенам прямо через материал. Завершающим этапом станет монтаж плинтусов с обширной ложбиной внутри, которые и будут прикрывать бугорки по периметру.

Внимание! Старое напольное покрытие должно быть деревянным. На крайний случай это может быть линолеум. Ковролин же следует покупать особый — с отметкой, разрешающей использование гипперов.

Как видите, все представленные способы (за исключением последнего варианта, который из-за своей дороговизны применяется крайне редко) отличаются легкостью и практичностью, хотя и не лишены определенных тонкостей и особенностей. И только их полное соблюдение гарантирует вам успех при укладке ковролина своими руками. Помните это и не совершайте типичных ошибок новичков. Удачи!

Также вы можете посмотреть видео на тему «как стелить ковролин» ниже: