Цветовое оформление: как правильно сочетать оттенки

Выбранный цвет в дизайне интерьера — очень важная составляющая. Он зрительно уменьшает или увеличивает пространство, благоприятно влияет на психику человека, правильно расставляет акценты, создает интересный, индивидуальный внешний вид.

Выбрать основной цвет – это особое искусство. Ведь важно правильно подобрать мебель, атрибуты и гармонично их сочетать с цветом стен, полов и другими обязательными составляющими интерьера.

Кухня – это место, где люди в обязательном порядке каждый день проводят определенное количество времени, общий вид и интерьер должен быть приятным взору, ненавязчивым и подходить всем членам семьи.

Психологи и специалисты по дизайну интерьера отмечают, что кухню стоит оформлять в теплых тонах неяркой цветовой гаммы. Это обусловлено тем, что дом — это помещение, где человек морально и эмоционально отдыхает, набирается сил, поэтому каждый уголок вашего жилья должен иметь благоприятное влияние на ваше состояние как моральное, так и физическое.

В оформлении используются цвета, имитирующие древесину в разрезе, это всегда смотрится красиво, богато и даёт ощущение уюта. Кухня визуально становится больше и такой материал имеет свойство превосходного совмещения с другими отделочными материалами, такими как:

Натуральный камень;

Различные металлы;

Керамическая плитка.

Элементы естественного происхождения, которые используются в дизайне кухни очень интересно смотрятся отдельно стоящими, например, деревянная мебель. Она может иметь как формат оригинального интерьера, а может носить подавляющих характер в оформлении кухни.

Белый дизайн кухни

Популярность дизайна белой кухни с каждым днем возрастает. Использование такого стиля при оформлении кухни позволяет экспериментировать в разных плоскостях. В белой кухне применение нескольких ярких вставок или пятен позволит очень сильно изменить облик помещения. А привнесение в такой дизайн живых цветов позволит наполнить кухню яркими цветными красками, которые всегда будут гармонично смотреться и позволят оживить пространство, придавая ему веселости и яркости.

Белый цвет является подходящим абсолютно для каждой кухни в независимости от площади данного помещения. Использование белого цвета позволяет визуально расширить пространство маленькой комнаты, а кухни с большим объемом делают более легкие, как пушинки, при этом придают помещению торжественности и ощущения праздника.

Серый интерьер – не скучный, а благородный

Использование серого цвета в оформлении любого помещения должно быть строго дозировано и ограничено, а большинство людей утверждает, что в дизайне кухни не то что нельзя, а вообще нужно запретить использование таких тонов. Но современные дизайнеры позволяют себе не то что не согласиться с данным тезисом, они упорно его опровергают, применяя его в современных кухнях. И хочется сказать, что имеет это смелое решение достаточно приглядный вид, особенно в сочетаниях с материалами естественного происхождения.

В дизайне кухни этот цвет становится особо гармоничным при условии использования его с другими яркими красками. Серый имеет превосходное сочетание с коричневым, оттенками древесного, белым и терракотовым. Не бойтесь экспериментировать, тогда кухня может быть намного ярче и красивей.

Утонченный фисташковый

Особое внимание стоит уделить оттенкам зеленого, который имеет достаточно благоприятное влияние на психологическое и эмоциональное состояние человека.

Именно поэтому фисташковый цвет набирает популярность с каждым днем. Этот цвет имеет прекрасные сочетательные характеристики с различными цветами и естественными материалами, имея благоприятное влияние на человеческий глаз. В интерьере как правило используется в самых разных количествах, так как он имеет не только успокаивающий характер, но и визуально расширяет занимаемое собой пространство.

Особо следует отметить популярность зеленых оттенков в оформление кухни, в частности, фисташкового. Этот оттенок хорошо сочетается с натуральными материалами и светлыми цветами и по праву считается одним из самых умиротворяющих и приятных для глаз. В интерьер его можно использовать в любых количествах: фисташковый цвет не раздражает, а наоборот, умиротворяет и вдобавок зрительно расширяет пространство.