Дом в стиле лофт: имитация кирпичной кладки

Грамотный дизайн дома свидетельствует о хорошем вкусе, успешности и высоком социальном статусе его владельцев. Наряду с традиционными решениями, оформителями внутренних интерьеров предлагается разработанный в США промышленно-урбанистический стиль лофт. Его основные признаки:

широкое применение бетона, стали и стекла;

открытые строительные конструкции и кабельно-трубные коммуникации;

отсутствие на кирпичных и бетонных стенах характерного для жилых помещений штукатурного, обойного или лакокрасочного декора.

Декоративные свойства кирпичных стен

Для оформления современных внешних и внутренних интерьеров многие дизайнеры задействуют декоративные возможности каменной или кирпичной кладки. Применение такой фактуры позволяет подчеркнуть архитектурные достоинства жилого объема и особенности выбранного стиля.

Представленный на отечественном рынке ассортимент отделочных материалов позволяет выбрать оптимальный по стоимости, трудоемкости реализации и виду декора вариант внутреннего оформления.

Имеется ряд рекомендаций по использованию естественной фактуры кирпичного основания. Технология предписывает удаление с участка стены штукатурного покрытия с последующей косметической отделкой поверхности кирпичной кладки в заданном стиле.

Альтернативные способы оформления стен и перегородок

Отсутствие штукатурной теплоизоляции отрицательно сказывается на микроклимате в жилых помещениях, поэтому большим спросом пользуется имитация кирпичной кладки.

Обойные материалы

Оклейка бумажными обоями наименее затратна, но ее декоративные свойства оставляют желать лучшего. Более естественно смотрятся обои виниловые и флизелиновые. Поверхность кирпичной кладки с большей достоверностью имитируют рельефные пенополимерные обои, выполненные на бумажной основе.

Основное преимущество обойного декора — возможность реализации проекта с минимальными расходами средств и времени. Отдельную статью составляют затраты на подготовку неровного основания. Проблема решается грунтованием и нанесением выравнивающего шпаклевочного покрытия.

Панельные материалы

В большей степени достоверно передают внешний вид и фактуру кирпича полимерные декоративные панели. Клеевой монтаж позволяет сохранить внутренний объем практически без потерь, обрешеточный — предоставляет возможность дополнительного утепления декорируемых стен.

Приоритетом пользуются материалы, по экологичности и пожарной безопасности соответствующие требованиям действующих стандартов.

Технология трафаретного тиснения

Работа выполняется только по свежей штукатурке с помощью полимерного плоского трафарета с соответствующим рисунком. После его удаления на ней образуется отпечаток, от декоративной обработки которого создается достаточно достоверная имитация кирпичной кладки.

Технология допускает предварительное окрашивание штукатурного раствора, но большое процентное содержание в объеме сухого пигмента может отрицательно сказаться на прочности и долговечности самого покрытия.

Плиточный вариант

Облицовочная плитка также представлена уникальными коллекциями, которые сложно отличить от кладки кирпича. Разнообразие ассортимента позволяет подобрать материал, по всем параметрам отвечающий заявленным требованиям.

Для полной достоверности можно использовать самодельную плитку, которую несложно нарезать из стандартного кирпича болгаркой с алмазным кругом.

Материал монтируется на плиточный клей с увеличенными до 10-12 мм межплиточными зазорами, которые заполняются влагостойким штукатурным раствором.

Формирование выпуклых или вогнутых швов производится до начала этапа твердения наполнителя.

Рисованная кладка

Такая имитация кирпичной кладки имеет много общего с трафаретным тиснением, но рисунок на свежей штукатурке наносится от руки. Острые края вырезанных узким скребком канавок рекомендуется обработать кистью.

Главное преимущество такого варианта — это возможность создания любого рисунка, достоверно имитирующего внешний вид современной или старинной кладки.

Создание рисунка кладки на свежей шпаклевке

Контур рисунка и характерного рельефа кладки проще выполнить с помощью узкого скотча.

Последовательность работы следующая:

нанесенная на стену разметка прокрашивается и оставляется до полной просушки;

на краску клеятся горизонтальные и вертикальные полоски скотча с выводом концов на поверхность последующего шпаклевочного декора.

на этапе начала твердения скотч удаляется, покрытию предоставляется время для полного твердения;

полученный рельефный рисунок отделывается и декорируется в соответствии со стилем внутреннего интерьера.

Гофрокартон — бюджетная имитация кирпичной кладки

Получить удачную имитацию кирпичной кладки можно с минимальными затратами средств, если задействовать возможности гофрированного картона.

В обязательный перечень расходных материалов входит сам картон, бумажные салфетки, клей ПВА, краска и лак.

Для работы также потребуется клеевой пистолет, линейка, карандаш и острый нож.

Самые затратные по времени операции — это удаление предыдущей стеновой отделки стен и нарезка гофрокартона на прямоугольники по размеру боковых граней стандартного кирпича.

Нарезанные фрагменты монтируются по предварительно нанесенной разметке.

Клеем ПВА обрабатывается центральная часть, на углы с помощью термопистолета наносится быстросхватывающий клеевой состав. Такое сочетание гарантирует быструю фиксацию и надежное крепление каждого элемента.

Следующий этап работы — это проклейка гофрокартонного покрытия бумажными салфетками. Бумага предназначена для сглаживания острых углов наклеенных фрагментов, чем создается визуальное восприятие натуральной кладки.

Швы формируются любым удобным способом, палочкой или жесткой кистью.

Последующее нанесение защитного лакокрасочного декора производится после полной просушки. При соблюдении всех рекомендаций, гофрокартонная имитация кирпичной кладки смотрится весьма достоверно.

Особенности интерьерного оформления

Профессиональные дизайнеры советуют использовать неоспоримые достоинства внешнего вида кирпичной кладки только в качестве дополнительного элемента внутреннего оформления.

Избыток площади открытой кирпичной кладки или ее удачной имитации может отрицательно сказаться на восприятии самого совершенного интерьерного дизайна.

Крайне желательна совместимость кирпичного декора с архитектурными особенностями и формой помещения, основными элементами внутреннего интерьера — картинами, фресками и фотообоями.

При должном качестве расходных материалов и соблюдении последовательности их монтажа любой предложенный способ имитации кирпичной кладки гарантирует получение положительного результата.