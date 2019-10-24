Русская баня давно стала практически неотъемлемой частью любого загородного участка, где после работы можно совместить приятное и полезное — отдохнуть морально и физически, оздоровиться, посидеть с друзьями, отрешиться от дел и повседневной рутины. Однако любое здание требует регулярного ухода, особенно то, в котором расположены обогревательные приборы. В бане это печь, дымоход которой приходится прочищать несколько раз в год. Если проигнорировать это требование, вскоре он засорится, а приятное времяпрепровождение из полезного превратится в опасное, вредное занятие. Поэтому сразу после строительства бани не мешает осведомиться, как прочистить трубу в бане, чтобы избежать всех потенциальных проблем.

Что такое сажа? Это «бяка»

Прежде чем узнавать, как прочистить трубу в бане, надо вспомнить, что такое то зло, с которым предстоит бороться, почему накапливается сажа, чем она грозит любителям бани.

Печи бань обычно топят дровами. В процессе их горения происходят окислительные реакции. Если условия идеальны, то углерод, содержащийся в древесине, превращается в углекислый газ — CO 2 . Когда кислород отсутствует, или наблюдается его большая нехватка, вместо углекислого газа получается угарный газ — CO. Он, захватив с собой частицы несгоревшего топлива, поднимается вверх по дымоходу, последние в процессе движения имеют дурную привычку прилипать к стенкам трубы.

Самое серьезное ЧП, могущее ожидать хозяев, — возгорание сажи. Если температура ее воспламенения «всего» 253°, то сам процесс поднимает ее до 1100-1200°. Горение этого черного налета сравнимо со вспышкой или даже взрывом. Шамотный кирпич в состоянии пережить настолько серьезную катастрофу, металлические дымоходы на такие условия эксплуатации совсем не рассчитаны. Не спасут их ни соблюденные правила пожарной безопасности, ни теплоизоляция: металл прогорит, а огонь перекинется на мебель и внутреннюю обшивку бани.

Если не чистить сажу, в скором времени просвет дымохода уменьшится настолько, что тяга сильно ухудшится, а угарный начнет скапливаться в помещении. Вторая опасность — появление в трубе креозота — смеси, получающейся из воды (конденсата) и сажи. Поэтому лишь регулярная очистка способна уберечь от многих неприятностей, касающихся как здоровья людей, так и безопасности самой бани.

Причины засорения дымохода

Если труба в бане забилась сажей, тому есть несколько причин. Ее отложения оседают внутри дымохода во время горения, хотя в идеале такого быть не должно: все твердые частицы должны выводиться. Виноваты в этих последствиях неблагоприятные условия. Причиной засорения труб становятся:

Непросохшие дрова. Если влажность составляет более 24%, то при их горении вместе с дымом выделяется пар, встречающийся в дымоходе с холодным воздухом. Результат «рандеву» — образование конденсата, который мгновенно оседает на стенках, а к нему охотно прилипают твердые частички дыма. Чем чаще влажные дрова используют хозяева, тем больше «залежей» образуется внутри трубы. Сечение дымохода медленно, но верно перекрывается. Если не принять мер, то вскоре он забьется полностью. Использование в качестве топлива разнообразного мусора — обрезков фанеры, ДСП и т. п. Такие материалы, содержащие химические связующие составы, провоцируют образование липкой копоти. Оптимально топить печь бани сухой древесиной лиственных пород. Хвойные растения также лучше не использовать, причина — смолистость древесины, приводящая к аналогичному результату. Отсутствие утеплителя на том участке дымохода, который находится близко к улице. Горячий дым, проходящий по холодной трубе, становится причиной образования конденсата, последствия этого явления описаны выше. Изгибы и повороты трубы, горизонтальные участки. Это идеальные места для появления и «размножения» сажи. Поэтому на таких проблемных участках необходимо вырезать небольшие люки для удаления копоти. Кирпичный дымоход. Он более «приветлив» к отложениям, так как поверхность такой трубы шероховата, что позволяет саже без особых усилий оседать на его стенах.

Если причина проблемы найдена, то хозяевам лучше уже в ближайшее время попытаться устранить все неблагоприятные условия. В ином случае копоть станет постоянным «поселенцем» дымохода: чистить его придется постоянно.

Симптомы «заболевания»

Дымоход, который забился, сигнализирует о проблеме немедленно, поэтому никаких сложных исследований владельцам проводить не приходится. Насторожить должны такие признаки:

Уменьшившаяся тяга в печи. Первым делом открывают заслонку. Если действие результатов не принесло, то диагноз очевиден, а трубу предстоит чистить. Трудно поджигается даже совершенно сухое топливо. Здесь сомнений быть не должно: этому препятствует дым, который не в состоянии найти выход из забитой трубы. Дрова разгораются охотно, но потом пламя постепенно начинает угасать. Приговор — частичная «кишечная» непроходимость дымохода. Тусклое пламя. При хорошей тяге огонь имеет «здоровый» яркий цвет — красно-оранжевый с синими оттенками. Едкий запах. Если глаза в бане без причины начинают слезиться, то тяга отсутствует: угар направляется прямо в помещение.

Даже обнаружение одного из неприятных симптомов — достаточная причина, чтобы приступить к чистке трубы в бане немедленно.

Способы, позволяющие избавиться от сажи

К счастью, для такой работы не обязательно искать профессионального трубочиста, так как прочистить трубу в бане можно несколькими способами: механическим, химическим, пользуясь народными средствами. Если ни один из них не принес желанного освобождения дымохода от черного налета, то выход один — ангажирование специальной бригады.

«Рукотворная» работа

Механическое воздействие — радикальный метод, который рекомендуют использовать ежегодно: как минимум дважды в год. Операцию начинают на крыше, заканчивают внутри, очищая топку. Есть обязательный набор инструментов, облегчающий труд трубочиста.

Ерш, имеющий гибкую щетину. Его диаметр обязан быть вдвое больше, чем у обрабатываемой трубы. Трос для привязывания ерша перед погружением его «в бездну». На противоположном конце этой веревки делают рукоятку для проворачивания инструмента внутри дымохода бани. Груз — гиря, диаметр которой составляет ½ сечения трубы. Ее привязывают к ершу, чтобы обеспечить его беспрепятственное движение вниз.

Дополнительные «помощники» в борьбе против копоти — жесткие щетки и скребки, оснащенные длинными ручками. Очистка металлической трубы будет более эффективной, если в конце операции на ершик намотать ветошь либо старые тряпки. В противном случае большая часть налета так и останется «покоиться» на завоеванной высоте.

Безветренная и сухая погода — первое условие для успешной и не травмоопасной операции. Не обойтись без приставной лестницы. Если крыша двухскатная, то автовышка — лучшая помощь. Альтернатива — веревка, необходимая для безопасности, — для привязывания себя к трубе. Другой обязательный атрибут — респиратор, гарантирующий защиту от летящей копоти.

Баня перед началом операции должна быть холодной. Заслонку предварительно открывают, обеспечивая беспрепятственный «падеж» сажи. Саму печь закутывают влажной тряпкой, чтобы не испачкать все вокруг.

Обычная чистка

Сам процесс выглядит так:

С верхушки дымохода снимают дефлектор, затем место соединения колпака с трубой очищают, используя скребок с длинной ручкой. К ершу сначала привязывают трос, затем груз. Устройство осторожно, без малейших раскачиваний, опускают в дымоход. Приспособление двигают вверх-вниз по всей протяженности, если дымоход не имеет неровных участков. Если имеются повороты трубы, то упавшую и скопившуюся сажу из этих участков удаляют через лючки. Спускаются с крыши бани, начинают прочищать дымоход со стороны топки. Для этого этапа находят более подходящий инструмент — гибкий трос, имеющий щетинистый наконечник. Идеальное приспособление — роторная насадка на дрель — отрезок пластикового прута с ершом из такого же материала. Его вставляют в патрон, а дрель включают на малые обороты.

Радикальный метод

В этом случае утяжелитель используют по-другому, однако вес его тщательно рассчитывают, учитывая степень загрязнения стенок трубы и толщину материала, из которого изготовлена печь.

К ершу точно так же привязывают трос, потом надежно фиксируют утяжелитель — небольшую гирю либо ядро. Потом забираются на крышу, ерш с «висюлькой» опускают внутрь трубы, а затем отправляют дуэт в свободный полет. Если с первого раза нужного результата не достигают, то снаряд вытягивают тросом обратно, а операцию повторяют. Эту операцию проводят несколько раз.

После выполнения работы тягу проверяют горящей спичкой, свечой либо полоской бумаги. Если результата добиться удалось, то пламя и листок будет отклоняться в сторону поддувала.

Помощь спасительной химии

В этой роли используют как магазинные препараты, так и народные средства. Их попросту сжигают в топке. Если говорить о бытовых «изобретениях», то в данной категории популярны несколько способов.

Нафталин, который можно приобрести как на развес, так и в мелкой таре. Килограммы для данной операции не нужны, так как используют нафталин маленькими дозами. Кокс, медный купорос и селитра берут в определенных пропорциях (2:5:7), затем смешивают.

Гораздо удобнее и эффективнее препараты-профессионалы, на упаковке которых есть подробная инструкция. Один брикет предназначен для однократного применения. Самые популярные из них — чешский Коминичек, отправляемый в топку без вскрытия, и литовское Полено-трубочист. На первом этапе очистки данное средство рекомендуют закладывать в топочную камеру каждый раз, когда протапливается баня. Упаковку снимать также не нужно.

Серия Дымовой — еще один достойный кандидат, на этот раз российский. Препараты выпускают в коробках, в форме полена и в гранулах. Все виды отличает накопительный эффект, так как из смоляного налета постепенно удаляется влага. В результате сажа становится хрупкой, и в скором времени сгорает. Эффект будет заметен спустя 2-3 месяца.

Такие продукты производят многие фирмы. Все средства разделяются на подвиды:

препараты для «открытых топок» понадобятся владельцам домашних суперпечек — каминов;

химикаты для «закрытых топок» — то, что нужно бане.

Соблюдение техники безопасности и строгое следование рекомендациям относительно дозировки обязательны. Работы необходимо проводить в перчатках.

Народные методы борьбы

Такие способы, как и при лечении болезней, не могут помочь в крайне запущенных случаях, однако тяжелый «недуг» дымохода бани тоже встречается не слишком часто. Поэтому трубу, не доведенную до критического состояния, можно привести в норму несколькими методами.

Прочистка водой

Этот способ подходит только для металлических труб, так как кладке такой контакт совершенно противопоказан. Война с сажей заключается в равномерном и щедром смачивании поверхности скоплений в дымоходе. Чтобы обеспечить его, сначала взбираются на крышу, потом поливают «внутренности», но не слишком усердствуют.

Жидкость, начинающая капать в топку, — сигнал для разведения слабого огня. После этой операции смачивание упрямо продолжают, так как повышение температуры и влажность скоро приведут к размягчению налета. После перегорания дров в дымоход выливают сразу целое ведро воды. Сажа за компанию с водой начнет покидать место «дислокации» — будет стекать в поддувало. Хозяевам останется только избавиться от этой «ароматной» субстанции.

«Очистка очистками»

Это спасение от сажи приходит со стороны картофельной кожуры. Метод прост: ее элементарно сжигают в топке. Чтобы получить желанный результат, сначала набирают как минимум полведра очисток, затем их хорошо высушивают. В топку очистки помещают после прогорания загруженных дров. В этом случае удалению сажи помогает горящий крахмал, который способен размягчить копоть, которая будет отходить от стенок трубы целыми пластами. Замена очисткам — простая соль.

Использование осиновых дров

Так как сажа боится высокой температуры, то на этой слабости ее и «ловят». Сначала в топку помещают обычное топливо. Когда печь основательно прогреется, в нее добавляют осиновые дрова. Благодаря их горению образуются горячие газы, которые способны сжечь этот черный налет. Самое главное здесь не «перебдеть» с числом поленьев, так как большое их количество может стать причиной пожара или «взрыва» металлического дымохода.

Утилизация алюминиевых банок

Первые поставщики этого материала, популярного для многих поделок, — пивоваренные заводы и производители коктейлей, лимонадов. Поэтому найти (или освободить еще полные) банки по силам всем членам любой семьи, но большое количество ртов приветствуется. Достоинство такой тары — выделение при сжигании веществ, губительно действующих на сажу. Однако банки обязаны сгореть полностью (9 минут), а для этого понадобятся теплоемкие дрова — из ольхи, осины (березы, дуба?).

Профессиональное вмешательство

Если подобные грязные работы хозяев совершенно не устраивают, то для них оптимальный способ избавиться от загрязнения в трубе бани — вакуумная чистка дымохода, выполняемая специальным оборудованием — вытяжной пушкой. Ее ставят на трубу остывшей печи и включают.

Благодаря быстрым оборотам крыльчатки прибор за 25-40 минут вытягивает весь налет. Преимущество использования такого оборудования — чистота в бане и полное отсутствие запаха сажи. Минус — грязь, разлетевшаяся из дымохода в ту сторону, куда во время операции дул ветер. Этот прибор стоит недешево, поэтому есть два разумных выхода: либо покупать его в складчину, либо приглашать «вооруженного» пушкой рабочего.

Как прочистить трубу в бане? Сначала можно использовать один из простых методов, попробовать их комбинацию, но не вместе, а по отдельности. Например, сначала «нанести «сокрушительный удар» химикатами, а потом пойти «врукопашную». Если результата достичь не получается, то лучше вооружиться тяжелым инструментом, вообразить себя промышленным альпинистом, и отправиться на вершину (на крышу).

Если шанс упасть не слишком радует, то единственный разумный выход — приглашение специалистов-трубочистов. Они быстро преобразят трубу дымохода, а попутно «закидают» советами относительно правильного ухода за отопительной системой бани.

Как проходят подобные работы, лучше сначала увидеть, чем сотню раз прочитать о них. Поэтому просмотр видео не будет лишним даже в том случае, если все виды спасительных операций кажутся совершенно понятными. Например, поможет начинающим трубочистам этот интересный материал: