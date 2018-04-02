Датчики утечки газа в квартире: гарантия нашей безопасности

В тех домах, где топливом является природный газ, жить непросто, ведь любая утечка может привести к непоправимым последствиям. Для того, чтобы предотвратить отравление жильцов, возникновение пожара или взрыва, необходимы датчики утечки газа в квартире, они способны сохранить не только имущество, но и жизнь людей. В отличие от человека такие сигнализаторы смогут мгновенно оповестить о надвигающейся угрозе.

Какова функция датчиков утечки газа?

Несмотря на то, что выпускаются разные вариации датчиков, все они имеют одно предназначение — предупреждать о надвигающейся опасности. И в последнее время эти приборы становятся чрезвычайно популярными — как среди жильцов многоквартирных домов, так и у владельцев домов в частном секторе. Используют их и на промышленных предприятиях.

Цена изделий не слишком велика, но все приборы при этом обязаны иметь сертификат качества, потому что их предназначением является перманентный контроль над содержанием нежелательных компонентов в воздухе внутри помещений. Бытовые датчики способны определить наличие в воздухе метана, пропана и угарного газ.

Для квартир главной опасностью являются два из этого перечня: метан, который является основным элементом природного газа, и угарный — монооксид углерода. Последний страшен вдвойне, так как его невозможно распознать ни по цвету, ни по запаху. Мгновенно попадая в кровь, угарный газ часто становится причиной летального исхода.

Виды датчиков-сигнализаторов

Источник питания

Надо сказать, что они бывают и проводными, и беспроводными. Первым датчикам нужна электросеть. В последние приборы необходимо вставить автономный аккумулятор.

Сфера применения

Таких типов существует два: промышленные и бытовые. Приборы для больших площадей имеют достаточно сложную конструкцию. Иногда используются несколько аппаратов, в комплекте с которыми идет и пульт управления, общий для всех.

Датчики для дома не требуют особенно хитроумной системы, потому что в небольших по размерам помещениях нет необходимости определять точное количество присутствующего газа. Поэтому они оснащаются сигнализацией и световым индикатором.

Метод определения опасной концентрации

Тут имеется 3 вида:

инфракрасные;

каталитические;

полупроводниковые.

Несмотря на то, что этот метод детектирования имеет неоспоримые преимущества, сложные инфракрасные (оптические) датчики не слишком популярны. Технология эта основана на разнице максимумов поглощения инфракрасного излучения различными газами. Приборы измеряют и анализируют кривую поглощения ИК излучения.

В каталитических сенсорах используется электролит. Технология основана на процессах окисления. Когда молекулы газа соприкасаются с электродом, прибор подает предупреждающий сигнал.

Полупроводниковые рекомендованы только для применения в быту, так как на больших промышленных предприятиях они не смогут справиться с задачей. Активным веществом в них является олово или углерод: когда происходит контакт с угарным газом, датчик срабатывает.

Есть в продаже и приборы, которые способны контролировать наличие сразу нескольких видов опасной концентрации газов. Если в помещении находится газовое оборудование не в единственном экземпляре, то лучше выбрать данный тип датчиков. Для дома с печным отоплением лучше приобрести модель для определения наличия только угарного газа.

Датчики: беспроводные и проводные

Беспроводные приборы, питающиеся от аккумуляторной батареи, из-за мобильности их можно использовать везде. Но для складов или промышленных предприятий вариант неприемлем, так как эти приборы потребляют большое количество электроэнергии. Есть и еще один относительный минус — их высокая стоимость.

Минусом проводных устройств так же является большой расход электроэнергии, зато есть и достоинства — невысокая цена и минимальные расходы на обслуживание. Существует мнение, что безопасность их сомнительна, так как повышенная концентрация газа способна привести к взрыву. Однако оно ошибочно: электропитание ничем устройствам не грозит.

Сигнализаторы с клапаном

Такие приборы, оснащенные клапаном или запорной арматурой, пользуются успехом, и не зря. Когда срабатывает чувствительный элемент, вслед за этим электрическая цепь замыкается, тем самым передавая сигнал на запирание клапана, с помощью которого перекрывается поступление газа.

Монтаж запорных элементов датчиков необходимо проводить перед газовым оборудованием, а осуществлять его должен исключительно специалист, так как в газовую трубу придется врезать запорный клапан, а затем необходимо проконтролировать корректную работу данной системы.

Открывается такой клапан рукой, для этого надо лишь отжать красную кнопку. Предусмотрена и возможность его самостоятельного закрытия, в этом случае снимается предохранительный колпак, а затем на верхней части клапана нажимается кнопка.

Установка

Такие работы можно провести самостоятельно, но сначала следует изучить инструкцию, выбрать оптимальное место, а затем провести к нему электропитание. Газоуловитель монтируется на вертикальной поверхности в том месте, где возможна утечка. От газового оборудования он должен быть удален на 4 м.

Остальные правила гласят:

расстояние от датчика до горелок и духовок — 1 м;

место расположения прибора не должно быть покрыто конденсатом, копотью или жиром;

датчик располагают достаточно далеко от окон, форточек, дымохода и вентиляции;

соседства с горючими материалами и краской нужно избегать.

Каждый датчик требует крепления на положенной для него высоте, так как все опасные газы скапливаются в разных местах помещения:

Анализатор угарного газа должен находиться на расстоянии 30 см от потолка и в 1,8 м — от пола. Если нужно установить датчики, определяющие метан или пропан, то отметить для установки надо ту зону, которая от пола и потолка находится в полуметре. Когда монтируется комбинированный вариант, то от пола отмеряется 30 см, от потолка — 50.

Для монтажа газоанализатора не придется разбирать его корпус, на нем есть отверстие, предназначенное для крепежей (например, гвозди). Отсекателем же обязан заниматься только представитель газовой службы. Соединяется клапан с датчиком согласно инструкции.

Особенности обслуживания приборов

Калибровка датчиков производится прямо на заводе, поэтому никаких манипуляций перед установкой устройства не требуется. Зато ежемесячно необходимо проводить очистку стен около него. Использовать можно или пылесос, или слегка влажную тряпку. Иные варианты запрещены.

Ежегодно проводится метрологическая проверка датчика, ее надо доверять профессионалам — самостоятельные действия не гарантируют сохранность прибора. Если замечены какие-то неполадки, необходимо обратиться в газовую службу.

Датчики утечки газа в квартире можно приобрести как отечественные, так и импортные. Но первый вариант предпочтительнее, потому что в случае поломки ремонт изделия будет достаточно прост.

Познакомьтесь с одним из приборов: