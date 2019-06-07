Ремонт ванной пластиковыми панелями: 2 способа монтажа универсала

Маленькая площадь ремонтируемого помещения не всегда гарантирует отсутствие трудностей. В большей мере это справедливо для ванных, где головную боль хозяевам добавляют повышенная влажность, сантехника, выступающие трубы и теснота. Поэтому и материалы для санузлов должны быть особенными: они обязаны к тому же успешно противостоять высокой температуре, обеспечивать простой монтаж, легкий уход и совершенный внешний вид. Такой букет достоинств имеет пластик, материал практичный и универсальный. Отделку комнаты можно сделать своими руками. Однако ремонт ванной пластиковыми панелями имеет кое-какие особенности, о них лучше узнать заранее.

Плюсы и минусы

Прежде чем окончательно выбрать тот или иной материал, нужно познакомиться с его достоинствами, рассмотреть недостатки. Как раз для ванных комнат у пластиковых панелей есть много преимуществ перед другими отделочными «коллегами», в чем лучше убедиться самим.

Более чем адекватная цена. Часто соперницей пластика в «борьбе за ванную» становится плитка, но ее стоимость не настолько привлекательна. Впечатляющий ассортимент, которым может похвастаться далеко не каждый материал. В этом случае выбор подходящих изделий — по дизайну и размеру — значительно упрощается. Гигиеничность. Это самое важное качество для специальных помещений в квартирах и домах. Пластик здесь тоже в лидерах: ему не нужны специальные моющие средства. Долговечность. Такие панели могут без потери внешнего вида служить хозяевам четверть века, так как ни высокий уровень влажности, ни перепады температур их «не сломают». Звуко- и теплоизоляция — не последние качества, наиболее ценящиеся в многоэтажных домах, где стены жилых комнат и ванных оставляют желать лучшего. Отсутствие аквафобии — страха воды. Для комнаты, часто напоминающей парную, пластиковые панели — спасение, ведь они не имеют дурной привычки деформироваться. Простой монтаж, позволяющий одновременно спрятать все «дефективные» поверхности, и скрыть трубы, изрядно портящие внешность маленького помещения.

Совершенного материала еще не изобрели, поэтому пластиковые панели имеют несколько «ложечек дегтя», это:

хрупкость, требующая бережного обращения, — как при установке, так и в процессе эксплуатации;

потенциальное появление неприятного запаха сразу после монтажа, если ванная проветривается непозволительно редко;

уменьшение площади из-за необходимости (желательности) обрешетки — самый большой минус для ванных комнат.

Если сравнить оба списка, то станет понятна популярность пластиковой облицовки именно в этих требовательных помещениях.

Выбор подходящего вида

На строительном рынке есть возможность приобрести:

Реечный пластик. Такие материалы размещают горизонтально или вертикально, в зависимости от того, какую задачу они должны выполнить: или визуально «раздвинуть» узкие стены, или «приподнять» низкий потолок. Ламели — плитки. Их отличие — простой монтаж, адекватная цена. Размеры таких изделий — от 300 до 1000 мм. Материал дает возможность мозаичной укладки, комбинации нескольких видов при оформлении. Листовой материал. Большая площадь одного изделия облегчает монтаж. Такие пластиковые панели (как правило) выпускаются с нанесенным рисунком либо орнаментом. Преимущество — малое количество стыков, делающее стены и потолки почти монолитными.

Поверхность материалов тоже бывает различной — глянцевой, матовой, гладкой либо фактурной. Различаются панели и по типу соединения листов/ламелей.

Бесшовный вид позволяет получить почти идеально ровную поверхность, так как стыки в этом случае едва заметны. Однако при выборе данного варианта надо знать, что он предъявляет повышенные требования к материалу. Брак из-за некорректного хранения или небрежной транспортировки сведет на нет все усилия хозяев, так как гнутые изделия состыковать будет очень проблематично. Рельефный стык характерен для изделий, имитирующих деревянную вагонку. Тут среднего ценового сегмента не дано: такие панели стоят либо очень дешево, либо наоборот — весьма дороги. Оптимальны они там, где есть явление сезонного «плавания»: летом на поверхностях трещины расширяются, зимой уменьшаются (или наоборот). Рельефный стык визуально нивелирует этот недостаток. Рустовая состыковка не имеет больших отличий от бесшовных видов. Особенность ее — наличие декоративной фаски на торцах. Встречается такой тип соединений гораздо реже, чем два предыдущих, однако используется он как для облицовки потолков, так и стен.

Как обрабатывают пластиковые элементы?

При монтаже панелей в ванной комнате невозможно обойтись без обрезки облицовочного материала. Есть несколько способов, которые окажутся полезными начинающим мастерам. Но все случаи предусматривают распил лишь с лицевой стороны. Он позволяет избежать сколов на ней.

Болгаркой (диск для металла), циркулярной пилой, электролобзиком. Особенно эффективны эти инструменты для продольного разрезания. Можно обрабатывать панели даже стопками. Исключение — высокие обороты, так как материал неминуемо начнет плавиться, а кромка получится волнистой. При использовании электрических агрессивных приборов надо строго дозировать усилия. Из-за этого требования некоторые мастера предпочитают использовать простой, а не электрический, лобзик. Ножовкой: по металлу или по дереву. Первый вариант оптимален. Если использовать второй, то зубчики нужны мелкие, для поперечного пиления и не разведенные в стороны. Иначе кромка будет лохматиться. В этом случае тоже есть возможность распила стопки панелей. Пилят материал под небольшим наклоном. Резаком для пластмассы, купленным в строительном магазине. Его полноценную замену иногда делают самостоятельно. Берут металлическую полосу (толщина 2 мм, ширина — 10). С одного края деталь обрезают под углом в 45°, затем затачивают. На противоположный конец наматывают изоленту. Такой инструмент хорош тем, что всегда пригодится в хозяйстве. С помощью монтажного ножа. В этом случае рекомендуют использовать только новые вставки, так как результат обеспечит лишь максимально острое лезвие.

Работая с любым инструментом, нужно соблюдать правила. Только что купленный пластик сначала должен «отлежаться» в помещении, так холодный материал имеет свойство быстро ломаться. Для меток выбирают фломастер, который хорошо виден и быстро стирается. Работу лучше делать в защитных очках. Из-за хрупкости материала спешка — непозволительная роскошь.

Как не промахнуться при покупке?

Идеальное качество материала — синоним успешного ремонта, поэтому строительные аспекты важнее эстетической составляющей.

Прочность. Для проверки панелей их сжимают пальцами у торца. Мягкость материала — причина отказаться от приобретения такого пластика, так как поврежденную панель будет очень трудно заменить. Пластичность. Если материалом для изготовления пластиковых панелей было вторсырье, то такие изделия при монтаже почти гарантированно будут трескаться. Цена товара роли не играет, так как некоторые производители не могут избежать соблазна существенно сэкономить. Стыки. Первый возможный дефект — присутствие щелей, второй, дополнительный, — их неравномерность. Если в ванной планируется установка точечных светильников, то такой брак будет «мозолить глаза» даже невзыскательным хозяевам. Толщина. Она обязана быть одинаковой по всей площади изделия. Даже небольшой перепад высот — причина отказа от покупки, так как при освещении с большой долей вероятности появятся тени, имеющие различную ширину. Качество узора. Это ахиллесова пята отечественных производителей. Чем сложней орнамент, тем больше шанс купить ламели, на которых не совпадают отдельные элементы. Проверить этот брак прямо в магазине затруднительно, поэтому лучше взять чек и отправиться домой. Там, разложив панели на поверхности, надо внимательно изучить корректность узора на всех стыках без исключения.

Плохое вторсырье, старое оборудование и небрежность — факторы, от которых не застрахован никто, поэтому тщательное изучение материалов необходимо всегда, оно не зависит от ценовой категории товара. Высокая стоимость еще не гарант качества.

Не одними панелями жив ремонт

Ванные комнаты «славятся» большим количеством углов, в них приходится прятать с глаз долой трубы, поэтому без доборных элементов ремонту не быть. Внешний вид, а также размеры выбирают, ориентируясь на параметры собственного помещения.

Уголки: универсальный, наружный, внутренний. Если первая деталь довольно проста, то другие позволят закамуфлировать неровности, так как они имеют внешнюю и внутреннюю часть. Профили — стартовый/финишный, соединительный. Первые могут заменить любой вид уголков. Второй позволяет монтировать панели без замка. Скобы для пластиковых панелей. Этот несущий элемент может быть как металлическим (профиль), так и пластиковым. Кляймеры — крепежные скобы, предназначенные для скрытого монтажа облицовочных материалов. Саморезы с прессшайбами, степлер со скобами, жидкие гвозди — альтернативы кляймерам, но выбор зависит от качества поверхностей, вида обрешетки, предпочтений хозяев. Плинтуса — напольный и потолочный.

Расчет количества материалов

Надо заранее учитывать, что многочисленные углы и переходы станут причиной большого количества отходов. Если куплены пластиковые панели, на которых присутствует сложный орнамент, либо такой же рисунок, то отходы в других местах использовать не получится.

Для обычных панелей к рассчитанному числу — площади поверхностей — обычно добавляют 10%. Исключение — ванная комната, здесь добавляют сразу 15%. Чем сложнее их оформление, тем больше подготовительных работ требуется: подсчет приходится производить буквально поштучно, ведь выкладывать предстоит, ориентируясь на узор.

Помимо площади высчитывают число углов, длину плинтусов, количество реек, профиля. Максимальный шаг между монтажными элементами — 500 мм. При наличии опыта работы с ПВХ панелями уголки выбирают универсальные. Если навыков нет, то покупают сложные изделия — как наружные, так и внутренние. В этом случае можно легко скрыть ошибки монтажа.

Как подготовить поверхность?

Прелесть этой технологии — нетребовательность к подготовительным работам. Есть 2 варианта осуществить задуманное: бескаркасный способ и метод с обустройством обрешетки.

Клеевой способ

В первом случае, когда панели крепят клеевыми составами, поверхности сначала избавляют от старого покрытия — побелки, краски и т. п. Затем их дезинфицируют и штукатурят, делая стены и потолок ровными. Максимально возможная кривизна — 2-2,5 мм. Последний этап — нанесение грунтовочного слоя.

Каркасный вариант

Здесь нет необходимости в серьезной подготовке — штукатурке и шпаклевке, если отсутствуют крупные выбоины, однако нужна обработка поверхностей антигрибковыми составами, обустройство паро- и влагозащиты. Окончательная просушка стен помещения — требование не совсем обязательное, но желательное.

Монтаж панелей на деревянный каркас

Эта инструкция относится к вертикальному расположению пластиковых ламелей. Первый этап —очистка стен, удаление или заделывание «выдающихся» неровностей. Для тестирования кривизны стен пользуются правилом либо равной и длинной рейкой. Поверхности пропитывают антисептиком. Для паро- и гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку либо алюминиевую фольгу. Возможно использование других видов гидроизоляции — жидкого стекла либо такой же резины (напыление, окраска). Обязательна обработка всех деревянных элементов будущей конструкции.

Для ускорения работы пользуются малярной отбивкой. Ей делают разметку для горизонтальных реек каркаса. Проверяя уровнем, переходят к монтажу первого элемента, находящегося у самого потолка. Максимальное расстояние от него —100 мм. Крепят рейку дюбелями: сначала по краям, затем по все длине, шаг между крепежами — 200-300 мм. Аналогично фиксируют рейку у пола. Между двумя первыми деревянными деталями в 3 местах натягивают веревки: 2 с обоих краев, одну посередине. По этим маячкам будут устанавливаться остальные рейки. Обязательно делают каркас около проемов, его также проверяют на корректность. В дальнем углу помещения устанавливают уголок, крепят его степлером, длина скоб — 6 мм. Вертикальность монтажа проверяют сразу по обеим граням, так как необходим угол в 90°. В противном случае мастеру грозит корректировка каждой пластиковой панели. Производят замеры высоты и ширины стен сразу в нескольких местах. Если разброс составляет менее 10 мм, вырезают шаблон, отрезая излишек длины. По нему обычно изготавливают абсолютно все элементы. Один край панели вставляют в уголок, второй, после проверки его положения, фиксируют скобами в каркасу. Таким образом облицовывают всю стену. Последнюю панель обрезают по ширине, делая ее меньше на 10 мм. Сначала элемент обшивки заводят в уголок, затем придвигают к предпоследней ламели до щелчка.

Точно так же действуют у проемов, однако в этом случае замеры и обрезку делают отдельно для каждой панели.

Металлический каркас

В этом случае есть приятный бонус — возможность выровнять самые неказистые и кривые стены, так как здесь используются подвесы. Работу делают почти так же, как и с «деревянным случаем». Сначала с шагом в 500 мм к стене дюбелями крепят подвесы.

Произведя все необходимые замеры, из П-образного профиля делают заготовки. Затем начинают их установку, регулируя вертикальность с помощью фиксации в отверстия подвесов. Элементы крепят саморезами. Дальнейший монтаж не отличается ничем, кроме крепежных элементов. В этом случае используют не скобы со степлером, а саморезы с прессшайбами. Любая ошибка, допущенная во время монтажа панелей, неизбежно приведет к их демонтажу. Чтобы избежать дополнительных трудностей, постоянно осуществляют контроль корректности положения несущих элементов. Наиболее точным инструментом считают обыкновенный отвес, который легко изготовить из подручных материалов.

Преимущество вертикального монтажа

Несмотря на то, что отличия на первый взгляд невелики, для ванных комнат горизонтальная установка категорически противопоказана. Причина — постоянное попадание влаги в замки ламелей, скопление за пластиковой стеной большого количества воды. От такой повышенной влажности не спасет на паро-, ни влагозащита, а значит, скорое появление плесени, грибка неминуемо.

Потолок и обрешетка из металла

Она — единственная возможность, если о потолок в ванной оставляет желать лучшего. В этом случае определяют плоскость несущей конструкции, вычерчивая линию, перманентно проверяя ее уровнем. Шаг крепления остальных профилей — 500-600 мм. Очень неровный потолок автоматически означает монтаж подвесов, он производится так же, как и на стенах.

К профилям и стенам жидкими гвоздями фиксируют потолочные плинтуса, обрезанные в местах соединения под углом в 45°. Во время работы их горизонтальность тестируют правилом. Панели всегда начинают устанавливать с длинной стороны поверхности. Слегка согнутые ламели заводят сначала в противоположные плинтусы, потом двигают в «стартовый», длинный. Элементы фиксируют саморезами с прессшайбами.

Отверстия под светильники вырезают ножом или дрелью с насадкой-коронкой. Последнюю панель обрезают, оставляя зазор 10-15 мм. Зафиксировав панель, приклеивают последний, 4 плинтус, у которого отрезают тыльную часть. Чтобы он не сползал с предназначенного места, его некоторое время держат руками. Другой, ленивый, вариант — придумывание временного упора. На этом процесс монтажа пластикового потолка заканчивается.

Ремонт ванной пластиковыми панелями — вариант, радующий простой установкой и невысокой ценой, однако только соблюдение всех требований может гарантировать долгое и беспроблемное существование поверхностей: как стен, так и потолка.

Считается, что лучше один раз увидеть. Однако это видео приятно не только смотреть, но и слушать: