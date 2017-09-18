Как установить ванну своими руками: хитрости, шаги и советы

Установка ванны — дело важное и ответственное, особенно если вы живете в многоквартирном доме. Неправильный монтаж сантехники неизбежно приведет к затоплению соседей, живущих этажом ниже, и, как следствие, к скандалам и разборкам. А если соседи потребуют возмещения ущерба, то еще и к финансовым потерям с вашей стороны.

Поэтому, если вы хотите, чтобы все прошло без сучка и задоринки, лучше обратитесь к специалисту, который сделает все, как полагается.

Но если вы все-таки решились произвести установку ванны самостоятельно, то сначала вооружитесь теорией (например, прочитав нашу статью), а потом уже осуществляйте задуманное на практике. Это позволит вам избежать многих ошибок при монтаже.

Устанавливаем ванну

Подготовительный этап

Установка ванны требует тщательной подготовки помещения.

Пол должен быть очищен до основания и выровнен по уровню;

Обязательно выполняется гидроизоляция пола и части стен;

Заливается новая стяжка. Уровень пола в ванной комнате должен быть ниже уровня пола в других комнатах на 3-5 см;

На входе в ванную делается порожек, который поможет предотвратить заливание остальных комнат в случае аварии;

На пол кладется декоративное покрытие. Чаще всего это керамическая плитка.

Стены выравнивают, но плиткой не оклеивают.

Это важно: установка ванны производится обязательно на уже выровненный пол, покрытый плиткой. На пол без плитки устанавливаются лишь стальные ванны.

Облицовка стен выполняется только тогда, когда установлено и подключено сантехническое оборудование.

Способы установки

Процесс установки ванны включает в себя выставление ее по высоте и подключение к системе водоснабжения и канализации. Разные виды ванн требуют разных способов установки. Рассмотрим основные из них.

Установка ванны на ножках

Обычно в комплекте с ванной идут специальные ножки. Их крепят к днищу ванны: емкость кладут на бок, фиксируют ножки с помощью специальных клиньев, клеевой пластины, проушин или болтов, а затем устанавливают ванну на приготовленное место.

Этот способ обычно используется при монтаже чугунных ванн. Они достаточно тяжёлые, устойчивые и имеют жёсткие стенки.

При установке ванны следует обязательно сделать уклон в сторону слива. Это позволит воде стекать полностью, не застаиваясь в емкости, а следовательно, на дне не будут образовываться желтые пятна.

Установка ванны на подиум

Стальные ванны, обладающие тонкими стенками, обычно монтируют на кирпичный подиум. Такой способ позволяет избежать деформации стенок и повреждения эмали при сильных нагрузках.

Иногда под дно таких ванн просто подкладывают кирпичи, а остальное пространство заполняют монтажной пеной. Кроме укрепления стенок, такой способ еще уменьшает потери тепла и снижает уровень шума при наполнении ванны водой.

Установка ванны на каркас

Этот способ наиболее часто применяется при монтаже акриловых ванн и стальных ванн большого размера.

Акриловые ванны достаточно хрупкие, и чтобы усилить их стенки, такие емкости для мытья устанавливают на деревянный или металлический каркас.

Порядок установки:

Ванну следует занести в помещение и аккуратно уложить на бок, дном к входной двери. Не забудьте оставить расстояние между ванной и стеной примерно 70 см — 1 м, чтобы можно было свободно перемещаться и работать;

Далее следует сборка и подключение сифона с переливом . Один шланг подключается к переливному отверстию, второй — к сливному. Соединяются они при помощи пластиковой резьбовой гайки и резиновых уплотнителей;

. Один шланг подключается к переливному отверстию, второй — к сливному. Соединяются они при помощи пластиковой резьбовой гайки и резиновых уплотнителей; Затем к дну ванны крепятся ножки. Следует быть очень внимательным, чтобы не перетянуть крепления, не сорвать резьбу, избежать повреждения эмали или самой чаши;

Регулировка ножек по высоте. Пользуйтесь строительным уровнем, чтобы поставить ванну ровно. Дальние от сливного отверстия ножки стоит сделать немного повыше, чтобы обеспечить уклон для лучшего стока воды.

Установка ванны на место. Нужно как можно более плотно пододвинуть ванну к стене и проверить, ровно ли она стоит при помощи строительного уровня. Исправить недостатки, если они есть.

Внимание! Рекомендованная СНиП оптимальная высота бортика ванны — 60-65 см. А наименьшее расстояние от пола до дна чаши, которого будет достаточно для подключения сифона и перелива составляет 10-15 см.

Завершающий этап

Чтобы проверить, все ли функционирует как надо, включают воду и следят за тем, как работает слив. Если вода стекает быстро, и соединения герметичны, то остается только заделать стык между ванной и стеной. Для этого нужно отмыть и обезжирить край ванны.

Если щель шире 1 см, то нужно заполнить ее влагостойким цементом и оставить на просушку. Это займет от 12 до 48 часов.

Если зазор уже, чем 1 см, то его заполняют силиконовым герметиком с антибактериальными добавками.

Когда все просохнет, на жидкие гвозди приклеивают пластиковый бордюр. Он поможет избежать затекания воды в стык.

И в заключение…

Как видите, чтобы установить ванну своими руками требуются особые навыки и умения. Поэтому лучше все-таки, если им будет заниматься специалист.

По крайней мере, он должен присутствовать для того, чтобы контролировать ход работ и подстраховать вас в случае непредвиденных обстоятельств.