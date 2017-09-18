Как установить ванну своими руками: хитрости, шаги и советы

Установка ванны — дело важное и ответственное, особенно если вы живете в многоквартирном доме. Неправильный монтаж сантехники неизбежно приведет к затоплению соседей, живущих этажом ниже, и, как следствие, к скандалам и разборкам. А если соседи потребуют возмещения ущерба, то еще и к финансовым потерям с вашей стороны.
Поэтому, если вы хотите, чтобы все прошло без сучка и задоринки, лучше обратитесь к специалисту, который сделает все, как полагается.
Но если вы все-таки решились произвести установку ванны самостоятельно, то сначала вооружитесь теорией (например, прочитав нашу статью), а потом уже осуществляйте задуманное на практике. Это позволит вам избежать многих ошибок при монтаже.
Устанавливаем ванну
- Подготовительный этап
Установка ванны требует тщательной подготовки помещения.
- Пол должен быть очищен до основания и выровнен по уровню;
- Обязательно выполняется гидроизоляция пола и части стен;
- Заливается новая стяжка. Уровень пола в ванной комнате должен быть ниже уровня пола в других комнатах на 3-5 см;
- На входе в ванную делается порожек, который поможет предотвратить заливание остальных комнат в случае аварии;
- На пол кладется декоративное покрытие. Чаще всего это керамическая плитка.
- Стены выравнивают, но плиткой не оклеивают.
Это важно: установка ванны производится обязательно на уже выровненный пол, покрытый плиткой. На пол без плитки устанавливаются лишь стальные ванны.
Облицовка стен выполняется только тогда, когда установлено и подключено сантехническое оборудование.
- Способы установки
Процесс установки ванны включает в себя выставление ее по высоте и подключение к системе водоснабжения и канализации. Разные виды ванн требуют разных способов установки. Рассмотрим основные из них.
Установка ванны на ножках
Обычно в комплекте с ванной идут специальные ножки. Их крепят к днищу ванны: емкость кладут на бок, фиксируют ножки с помощью специальных клиньев, клеевой пластины, проушин или болтов, а затем устанавливают ванну на приготовленное место.
Этот способ обычно используется при монтаже чугунных ванн. Они достаточно тяжёлые, устойчивые и имеют жёсткие стенки.
При установке ванны следует обязательно сделать уклон в сторону слива. Это позволит воде стекать полностью, не застаиваясь в емкости, а следовательно, на дне не будут образовываться желтые пятна.
Установка ванны на подиум
Стальные ванны, обладающие тонкими стенками, обычно монтируют на кирпичный подиум. Такой способ позволяет избежать деформации стенок и повреждения эмали при сильных нагрузках.
Иногда под дно таких ванн просто подкладывают кирпичи, а остальное пространство заполняют монтажной пеной. Кроме укрепления стенок, такой способ еще уменьшает потери тепла и снижает уровень шума при наполнении ванны водой.
Установка ванны на каркас
Этот способ наиболее часто применяется при монтаже акриловых ванн и стальных ванн большого размера.
Акриловые ванны достаточно хрупкие, и чтобы усилить их стенки, такие емкости для мытья устанавливают на деревянный или металлический каркас.
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Порядок установки:
- Ванну следует занести в помещение и аккуратно уложить на бок, дном к входной двери. Не забудьте оставить расстояние между ванной и стеной примерно 70 см — 1 м, чтобы можно было свободно перемещаться и работать;
- Далее следует сборка и подключение сифона с переливом. Один шланг подключается к переливному отверстию, второй — к сливному. Соединяются они при помощи пластиковой резьбовой гайки и резиновых уплотнителей;
- Затем к дну ванны крепятся ножки. Следует быть очень внимательным, чтобы не перетянуть крепления, не сорвать резьбу, избежать повреждения эмали или самой чаши;
- Регулировка ножек по высоте. Пользуйтесь строительным уровнем, чтобы поставить ванну ровно. Дальние от сливного отверстия ножки стоит сделать немного повыше, чтобы обеспечить уклон для лучшего стока воды.
- Установка ванны на место. Нужно как можно более плотно пододвинуть ванну к стене и проверить, ровно ли она стоит при помощи строительного уровня. Исправить недостатки, если они есть.
Внимание! Рекомендованная СНиП оптимальная высота бортика ванны — 60-65 см. А наименьшее расстояние от пола до дна чаши, которого будет достаточно для подключения сифона и перелива составляет 10-15 см.
Завершающий этап
Чтобы проверить, все ли функционирует как надо, включают воду и следят за тем, как работает слив. Если вода стекает быстро, и соединения герметичны, то остается только заделать стык между ванной и стеной. Для этого нужно отмыть и обезжирить край ванны.
Если щель шире 1 см, то нужно заполнить ее влагостойким цементом и оставить на просушку. Это займет от 12 до 48 часов.
Если зазор уже, чем 1 см, то его заполняют силиконовым герметиком с антибактериальными добавками.
Когда все просохнет, на жидкие гвозди приклеивают пластиковый бордюр. Он поможет избежать затекания воды в стык.
И в заключение…
Как видите, чтобы установить ванну своими руками требуются особые навыки и умения. Поэтому лучше все-таки, если им будет заниматься специалист.
По крайней мере, он должен присутствовать для того, чтобы контролировать ход работ и подстраховать вас в случае непредвиденных обстоятельств.