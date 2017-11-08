Требовательный звонок в дверь заставил вас нестись со всех ног в ванную, где, как вы вспомнили, у вас был открыт кран. И вот уже сосед снизу, недавно сделавший ремонт, в ярости грозит вам судом и карами небесными.

Вода на полу, тряпка в руках, перспектива отдать всю зарплату в качестве компенсации ущерба — вот они результаты потопа, которые вряд ли кого-то порадуют.

Чтобы их избежать, очень важна хорошая гидроизоляция пола в ванной комнате.

Поскольку ванная — помещение с повышенной влажностью, в ней довольно быстро могут появиться и развиться целые колонии микроорганизмов, приводящих к повреждению и разрушению стен, пола, потолка. Речь, конечно же, о грибке и плесени, которые могут стать источником неприятных запахов и причиной всевозможных заболеваний у жильцов дома, вплоть до онкологии. Особенную опасность представляют грибок и плесень для детей.

Защита от этих напастей — еще одна важная причина для того, чтобы уделить самое пристальное внимание гидроизоляции пола в вашей ванной.

Гидроизоляционные материалы

Люди, в попытках защитить свои жилища от проникновения влаги, придумали и опробовали огромное количество водоотталкивающих материалов. В настоящее время для этих целей с успехом применяются:

водоотталкивающая облицовка в виде панелей и плит;

гибкие влагозащитные материалы, которые можно приклеить или наплавить;

смеси и составы для обмазки или окрашивания поверхности, создающие гидроизоляционный слой толщиной от нескольких миллиметров до полутора сантиметров;

пенно-цементные или пенопластовые покрытия, которые наносятся методом напыления;

водоотталкивающая штукатурка;

цементно-песчаная стяжка с впитывающими компонентами;

полимерная заливка;

пропитывающие растворы, которые позволяют улучшить прочность и водоотталкивающие свойства пористых материалов путем изменения их структуры.

Как видите, список достаточно обширен и разнообразен. Однако по различным причинам (дороговизна, токсичность, большая толщина слоя) не все из этих материалов подойдут для применения в домашних условиях.

Чаще всего для гидроизоляции пола в санузлах многоквартирных домов используются водоотталкивающие смеси и рулонные материалы. Они наиболее просты в применении и экономичны по сравнению с остальными средствами.

Способы гидроизоляции

В домашних условиях самыми приемлемыми способами защиты поверхностей ванной комнаты от влаги являются:

нанесение водоотталкивающих смесей; оклеивание поверхности полосами влагозащитных рулонных материалов.

В состав как обмазочных, так и оклеечных материалов входит битум, который обеспечивает защиту поверхностей от проникновения влаги, а также полимеры, снижающие токсичность битума.

Остановимся более подробно на особенностях этих материалов и способах работы с ними.

Обмазочные материалы

Когда-то давно для защиты от влаги деревянных поверхностей люди использовали животный жир и масла. Теперь обмазочные материалы можно приобрести в виде сухого состава, а также в виде мастики или пасты.

Сухие составы перед применением разводятся водой или полимерной эмульсией по инструкции на упаковке.

Жидкие и пастообразные материалы не требуют никакой дополнительной подготовки, они полностью готовы к применению.

В зависимости от консистенции материала выбирают способ его нанесения:

если материал вязкий, густой, напоминающий пластилин, то его наносят зубчатым шпателем;

если же обмазка жидкая, как обычная краска, то ее и наносят как краску — широкой кистью.

Жидкие материалы, основу которых составляет окисленный нефтяной битум, чаще всего наносятся под стяжку. Перед их нанесением следует хорошо очистить и просушить черновую поверхность. Наносить состав нужно не менее чем в два слоя. После нанесения первого слоя ждут, когда он хорошо просохнет, и только тогда наносят второй слой в направлении, перпендикулярном первому слою.

Пасты, содержащие битум, минеральные и полимерные вещества, помимо гидроизоляции могут выполнять также функцию стяжки. В этом случае материал укладывают в два слоя толщиной примерно 3 мм каждый, а между ними прокладывают армирующую ПВХ сетку.

Минус пастообразных материалов в том, что они сокращают высоту помещения на несколько миллиметров, а то и сантиметров. Поэтому, если вам принципиально важно сохранить исходную высоту, лучше остановить свой выбор на другом гидроизолирующем материале.

Например, существует проникающая гидроизоляция, которая наносится на увлажненную поверхность. Во влажной стяжке такая пропитка образовывает игольчатые кристаллы. За счет того, что кристаллы располагаются основанием к потоку воды, они не позволяют влаге проникать внутрь, но свободно пропускают испарения наружу.

Такая гидроизоляция не сокращает высоту помещения, однако и у нее есть свой минус: высокая цена.

Оклеечная гидроизоляция

Современные оклеечные гидроизоляционные материалы продаются в рулонах. Основу их составляет стеклоткань, стекловолокно или полиэстер, с обеих сторон покрытые битумом. Нижняя сторона материала имеет клейкое покрытие для лучшего сцепления с черновой поверхностью, а верхняя обработана специальным веществом для улучшения соединения с клеем при укладке финишного покрытия.

Рулонные материалы подразделяются на оклеечные и наплавляемые.

Чтобы нанести оклеечный материал, следует предварительно раскроить его на полосы по размеру помещения. Затем снять защитную пленку и просто приклеить полосы к полу, внахлест друг с другом. Наплавляемые материалы требуют нагревания строительным феном или газовой горелкой для их фиксации на полу. Монтаж их требует определенных навыков, кроме того, они токсичны, поэтому в домашних условиях лучше отдать предпочтение самоклеящейся гидроизоляции.

Этапы гидроизоляции пола в ванной

Гидроизоляция пола в ванной комнате всегда выполняется в форме поддона, т.е. она охватывает не только сам пол, но и часть стен, соединяющихся с ним.

Наиболее эффективной считается гидроизоляция, сочетающая в себе применение и обмазочного, и оклеечного материалов одновременно.

Рассмотрим этапы проведения такой гидроизоляции.

Итак, будем считать, что мы уже провели следующие подготовительные работы:

удалили старое напольное покрытие вместе со стяжкой;

очистили от покрытия или верхнего слоя штукатурки нижние части стен на высоту около 20 см;

убрали все осколки, жировые пятна, остатки старой краски, пыль;

заделали и выровняли все трещины и впадины на поверхности пола и стен;

укрепили углы и места стыковки пола и стен следующим образом: проштробив по линии соединения стен с полом канавку шириной и глубиной в 1 см, заполнили ее цементным раствором, бентонитовым шнуром или «Пенекритом».

Теперь приступаем непосредственно к самому процессу гидроизоляции пола. Для этого надо:

загрунтовать в два слоя пол и нижнюю часть стен грунтовкой типа Церезит, Бетоноконтакт и пр. Первый слой следует втирать в основание, второй слой наносить перпендикулярно первому.

залить жидкую гидроизоляцию в места возле стояков и других элементов водопроводных коммуникаций.

обмазать битумной мастикой по периметру комнаты низ стен и примыкающий к ним пол. При помощи сетки ПВХ армировать места соединения пола со стенами. Сделать это следует, пока мастика еще не успела схватиться.

нанести на пол и стены гидроизолирующую мастику или пасту, следуя инструкции производителя. Избегать попадания пыли на обработанную поверхность, так как это может ухудшить свойства материала.

после того, как высохнет последний слой обмазки, отмеряем и отрезаем полосу рулонного гидроизолирующего материала («Экофлекс», «Акваизол», «Изопласт» и др.). Полоса должна быть равна ширине пола плюс заходы на стены.

отступив от края полосы расстояние, равное высоте «бортика», приклеить полосу к полу, притерев ее с усилием при помощи валика.

следующую полосу наклеить внахлест с предыдущей. Нахлест должен составлять не менее 10 см, чтобы обеспечить надежную защиту от протекания. Для верности все приклеенные полосы следует еще раз прокатить валиком.

для приклейки припусков на стены следует нагреть строительным феном мастику, покрывающую нижнюю часть стены и прижать к ней оставшуюся часть полосы. Чтобы надежно зафиксировать покрытие в углах, воспользуйтесь дощечкой, прижимая и слегка утапливая ее в прогретой мастике.

после того, как все припуски будут подклеены, вокруг труб следует еще раз хорошо пролить жидкой изоляцией.

На этом работы по гидроизоляции пола заканчиваются. Остается только уложить декоративное напольное покрытие и больше не переживать об утечке воды или повышенной влажности.

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