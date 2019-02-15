Скандинавский каркасный дом: строение суровых северных мужчин

Каркасное строительство давно завоевало себе место под солнцем. Причины тому — невероятная скорость возведения, высокая степень эргономичности, энергосбережения, естественная красота зданий. Рациональное использование пространства, экологическая чистота, комфорт, надежность и долговечность дополняют список плюсов. Поэтому, покорив Европу, скандинавский каркасный дом отправился в Россию, где сейчас начинает свое победное шествие. Технология северных соседей отличается по типам сооружений, все они не лишены достоинств и недостатков.

В чем уникальность скандинавского стиля?

Комфорт и рационализм во всем — то, что отличает эти северные строения от других. Типичный скандинавский каркасный дом можно узнать по:

строгой геометрии;

большим оконным проемам;

двускатной неяркой крыше;

лаконичности интерьера, отсутствию перегородок;

такому же внутреннему дизайну, не имеющему кричащих цветов;

использованию в строительстве исключительно экологичных материалов;

малой этажности, так как дополнительной полезной площадью служат мансарды, террасы.

Сейчас к классическому стилю прибавился модерн. Если первый — образец строгости, то современные сооружения отличает та же простота, но допускается смягчение форм, линий.

Виды скандинавских домов-конструкторов

Скандинавский каркасный дом имеет характерную черту. Это выполнение на строительной площадке сборки сооружения из готовых элементов конструкции — домокомплекта, привезенного с завода. Однако они могут быть в разной степени готовности, поэтому есть несколько вариантов строительных «полуфабрикатов».

Блочно-модульные каркасники. Комплекты полностью завершены. Достоинства такого строительства — монтаж, занимающий лишь несколько дней, высокое качество блоков, изготовленных на заводе. Минусы — габариты, сильно усложняющие транспортировку, и цена, которая кусается. Частично отделанные дома. В комплект входят готовые наружные панели, параллельно с ними доставляют перекрытия и кровлю. Скорость, качество монтажа, так же высоки, но и здесь есть аналогичный недостаток — большие размеры усложняют доставку к месту строительства. Модули, степень готовности которых минимальна. Это небольшие блоки, имеющие внешнюю обшивку плитами. Изготовление прочих элементов, сборка дома происходит на месте. Достоинство варианта — меньшая стоимость, ахиллесовы пяты — больший период времени на сборку, относительно худшее качество. Метод Pre-cat, при котором все детали раскраиваются на заводе. Монтаж и сборка в полном объеме производится на стройплощадке. Плюсы — легкость транспортировки, гарантия качества из-за точности всех заводских деталей. Минус — время.

Перед выбором оптимального варианта хозяева должны принимать во внимание не только возможности бюджета, но и главное условие, без которого строительство не состоится. Первые два вида каркасных скандинавских домов требуют хорошей дороги, удобного подъезда к месту будущего строительства.

Проектирование: доверять себе — опасно

При всей кажущейся простоте самостоятельный проект скандинавского дома не лучший выбор. Рекомендуют приобретать типовые проекты либо обращаться к специалистам. Причин несколько, и все они веские.

Каркасные сооружения не могут быть подвергнуты перепланировке, поэтому важна любая мелочь, учесть которую по силам только профессионалам. Расчеты должны быть филигранными. Самостоятельно выполненный проект грозит большим перерасходом материалов, так как точность распилов всех элементов подразумевает использование специализированного ПО. Нередко коммуникации прокладываются как в фундаменте, так и внутри стен каркасного здания. Без определенных инженерных знаний идеал недостижим. Схема монтажа каркасного дома, которую выдают вместе с документацией, облегчит задачу, если планируется возведение дома своими силами.

Фундамент: выбор невелик

В Скандинавии и Финляндии популярны лишь две разновидности основания.

Монолитный шведский фундамент — УШП (утепленная шведская плита). Средняя глубина его залегания — 500 мм. На подушку из песка и щебня устанавливают плотные пенополистироловые борты и перегородки. После укладки коммуникаций их засыпают гравием. Далее следуют 2 слоя полистирола, между ними — гидроизолятор. После монтажа системы теплого пола приходит черед армирования. Последний этап — заливка бетона со шлифовкой после застывания. Плитно-ленточное финское основание. Сначала делают ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его тепло- и гидроизолируют, засыпают слой грунта, трамбуют. После новой теплоизоляции, следует прокладка коммуникаций, армирование и заливка бетонной стяжки.

Каркас: дерево — всему голова

Для монтажа каркасного дома используют доски либо брус, но он встречается реже. Наиболее популярны высокопрочные двутавровые балки.

Обвязку делают одинарную, для укрепления каркаса в вертикальные стойки врезают ригель, позволяющий обойтись без их дополнительного усиления и без хидеров — перемычек, монтируемых над проемами.

Соединяя два профиля, делают прослойку теплоизоляционного материала, что снижает теплообмен между частями стоек — внутренней и внешней. Для наружной обшивки не используют ни фанеру, ни ОСП (исключение — углы строения). Их заменяют плитами ОСБ.

Чем «начиняются» стены?

Этот этап строительства имеет особенность, в которой «виноваты» невиданно высокие цены на отопление. Заключается она в использовании огромного количества утеплителей. Средняя толщина слоя — 300 мм. Самые популярные материалы — разновидности минеральной ваты (Isover, Paroc, Ursa). Пенополиуретан и пенопласт — гости редкие.

В качестве пароизоляции выступает традиционная неармированная полиэтиленовая пленка, в последнее время — «умные» мембраны с переменной паропроницаемостью — Vapour Control Layer (VCL). Слои «пирога» чаще выглядят так:

гипсокартонный лист;

горизонтальная обрешетка с утеплителем, коммуникациями;

пароизоляционный материал;

каркас с утеплением;

ветрозащитная пленка либо фасадный ГКЛ;

вентиляционная рейка (25 мм);

наружная обшивка.

Перекрытия, кровля и странные окна

Чаще используют домокомплекты с завода, наиболее популярна стропильная система с креплением ферм с помощью зубчатых пластин. Достоинства решение — гарантия надежности, скорость монтажа.

В этих элементах особых отличий от иных каркасных конструкций скандинавский дом не имеет. Для межэтажных перекрытий используют двутавровые балки, для верхнего этажа нередко берут доски. Каркас крыши, преимущественно двускатной, состоит из ферм, не нуждающихся во внутренних вертикальных стенах, что облегчает планировку дополнительной комнаты — мансарды. Слой утеплителя кровли иногда достигает 500 мм.

Кровельный «пирог» состоит из обрешетки, контробрешетки, гидроизоляции. Вентзазор делается из реек, максимальная толщина их — 30 мм. Роль кровельного покрытия в скандинавских домах чаще исполняют различные виды черепицы — композитная, металлическая, мягкая либо натуральная. Популярна фальцевая кровля, а ондулину объявлен бойкот.

Скандинавы отвергли металлопластиковые стеклопакеты. Окно в каркасных домах имеет 2 рамы. Внутренняя рама обычно из дерева, имеет одинарный стеклопакет. Наружная рама, также с одним стеклом, бывает как деревянной, так и металлической. Соединительный механизм обеспечивает открытие внутрь сразу обоих окон.

Наружная обшивка, фасадная отделка и внутренний декор

Есть два вида материалов для обшивки, которые в Скандинавии применяются повсеместно:

МДВП — мягкие древесноволокнистые плиты (например, Steico, Isoplaat, Белтермо). Это решение обеспечивает звукоизоляцию, утепление, ветрозащиту, придает каркасу жесткость. Фасадный гипсокартон (Gyproc). За минимальные деньги владелец дома получает достойную ветрозащиту и прочные стены.

Фасады в большинстве случаев (90%) декорируют деревом — досками. Обшивка — вертикальная или горизонтальная. Отделка дома имеет свои тонкости: у приготовленных досок «взъерошивают» ворс, затем их прибивают. Делают грунтовку, наносят несколько слоев укрывной краски. «Взлохмаченная» древесина охотно впитывает состав, поэтому защитное покрытие становится толстым, обеспечивая дому долгую жизнь без необходимости ремонта.

Внутренняя отделка не имеет традиционных пристрастий, поэтому она бывает разной, в том числе деревянной. Чаще используют ГКЛ, их красят либо оклеивают обоями. Утепленные полы требуют укладки керамогранита, плит. Потолок оформляют деревом, ГКЛ, панелями.

Большое желание, отсутствие кривизны рук и проект, сделанный профессионалами, — все, что нужно для воплощения идеи в жизнь. Подойдя к делу ответственно и аккуратно, можно построить скандинавский каркасный дом, который не потребует на возведение астрономической суммы.

Процессом можно полюбоваться, посмотрев этот ролик: