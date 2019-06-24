Проекты веранд, пристроенных к дому: зависимость от функций

Загородный дом — та собственность, которую хочется благоустроить максимально. Веранда — один из главных его элементов. Без нее трудно представить комфортабельное строение на лоне природы, ведь это одновременно и декоративное украшение, и дополнительное место для отдыха, обещающее очень приятное времяпрепровождение. Не всегда такую комнату предусматривают на этапе строительства, но этот промах легко исправим. Тем, кто решил ощутимо расширить свою резиденцию, предстоит тщательно изучить проекты веранд, пристроенных к дому, особенности этих конструкций, а затем выбрать из этого изобилия одну-единственную — идеальную для семьи.

Корректное расположение

Это первое, на что надо обращать внимание перед разработкой проекта веранды. Поскольку дом уже гордо возвышается на своем месте, необходимо лишь определить, с какой стороны будет комфортно как хозяевам, так и самой пристройке. Иногда возникает ситуация, когда только доступное место расположения определяет то, какие функции на нее будут возлагаться.

Восток. Веранда, возведенная с этой стороны, будет купаться в солнечных лучах утром, а вечером, наоборот, обеспечит желанную прохладу. Запад. Эта «дислокация» позволит пофилософствовать, лениво наблюдая за закатом солнца каждый вечер. Север. Идеал для жаркого климатического пояса, поэтому в России данное направление чаще выбирают, если хотят утеплить холодную часть основного строения. Юг. Это оптимальное расположение, если помещение обязуется исполнять роль зимнего сада.

Окружающая местность при составлении проекта веранды тоже может внести свои поправки. Открытые пристройки или те, что имеют панорамное остекление, более требовательны: в этом случае важен живописный пейзаж, открывающийся взору хозяев и гостей. Если его нет, не запланирована его организация в скором будущем, то от выбранной стороны света лучше отказаться.

Разновидности пристроек

Любая веранда обязана иметь крышу «над головой», это ее обязательный атрибут. Вопрос об ограждениях или стенах также решают во время обдумывания особенностей проекта. Ассортимент решений включает 2 основных типа — конструкции закрытые и открытые. Последние незаслуженно называют террасами, однако сооружения эти имеют разное назначение, сильно отличаются конструктивно.

Закрытая пристройка — замкнутое пространство, способное по желанию хозяев превратиться в полноценную жилую комнату. Такое сооружение, надежно защищенное почти от любого буйства природы, требует на возведение больше времени, финансово не слишком привлекательно. Стены могут быть полностью либо частично остеклены панорамными окнами, другой вариант — наличие сплошных перегородок, возведенных на ½ высоты. Закрытые веранды чаще выполняют функции прихожей, нередко — летней комнаты, предназначенной для отдыха после тяжких трудов. Открытое сооружение называется летним. Такая пристройка к дому имеет одну стену — общую с ним, обязателен навес, желательно крыльцо. Этот вариант привлекателен тем, что открывает доступ воздуху, солнечным лучам, отличается минимальным набором необходимого материала для ее строительства. Минусы тоже существенны. Во время подготовки проекта необходимо учесть, что потребуется заранее обеспечить всем конструктивным элементам защиту от мороза, влажности. То, что в зимнее время веранда не может использоваться по назначению, не понравится хозяевам, живущим в доме постоянно.

Если всесторонне оценивать обе конструкции, то вывод очевиден: фаворит — зимняя веранда, она легко может стать гостиной, летней кухней, рабочим кабинетом либо спортивным залом. Однако придется смириться с ощутимыми расходами, ведь комфортное существование в комнате невозможно без окон, которые должны открываться для проветривания, без ее грамотного утепления. Составление проекта, предусматривающего все и вся, также отнимет больше времени. Конкурентка — открытая разновидность — лишена этих недостатков.

Размеры, формы

После выбора расположения и разновидности переходят к следующему этапу — определению оптимальных габаритов постройки. Размеры веранды — главное, что надо определить до составления проекта. Этот параметр в большей степени зависит от выбранной стороны основного здания, ведь обе конструкции должны выглядеть гармонично. Например, огромная усадьба с крошечной верандой, ютящейся рядом, смотрятся нелепо. Смех вызовет и небольшой дом с громоздкой пристройкой.

Исходя из опыта создания удачных проектов, наилучшие размеры таковы:

длина — от 4 до 5 м;

ширина от 2,5 до 3 м.

Если позволяют габариты дома, то этот диапазон можно расширить до 7 и 3,5 м соответственно. Что касается конфигурации, здесь балом правят традиции: простоту проекта, минимальные трудности в работе гарантирует сооружение пристройки прямоугольной формы. Однако хозяева-оригиналы, к тому же не ограниченные во времени и средствах, иногда выбирают более затейливые конструкции.

Материалы для веранды

В этом случае внешний вид конструкции определяет ее разновидность. Но главное правило при выборе подходящего готового варианта, либо при самостоятельном создании проекта снова отсылает к типичным решениям. Веранду возводят из тех же расходников, что использовались при строительстве основного здания.

Однако сейчас появилось множество вариантов: как традиционных, так и разрушающих прежние представления о «правильности». Ныне модна игра на контрастных материалах, но здесь требуется опытная рука (и креативная голова) конструктора, занимающегося проектированием.

«Могучая кучка» расходников невелика. Популярность и практичность отличает следующие материалы:

дерево, органично смотрящееся в соседстве с аналогичным или кирпичным строением, является оптимальным напольным покрытием;

кирпич, выбираемый для сооружения настоящих «домов у дома» — солидных утепленных веранд;

поликарбонат, любимый почти всеми за доступную цену, практичность, относительную легкость работы — как раскроя, так и монтажа;

сайдинг, используемый для обшивки стен конструкции в том случае, когда данным материалом отделано основное строение;

стекло, одновременно дарящее дополнительной комнате ощущение пространства, уюта и защищенности от коварства природы.

С ролью каркаса строения успешно справляются два материала — брус (50, 100, 150, 180 мм) или металл — чаще для летних построек — тонкие профильные трубы (максимальная толщина стенок — 3 мм) различного сечения, уголки, швеллеры, оцинкованный профиль.

При выборе материала для крыши, обычно односкатной, традиции остаются незыблемыми: кровля веранды просто обязана быть аналогичной той, которой покрыт «большой брат». Однако и здесь есть исключения: в некоторых проектах весь каркас выполняют из поликарбоната либо стекла. Чаще это помещения, выполняющие роль оранжереи. В пол для закрытой веранды способна превратиться керамическая плитка, а также ламинат, линолеум.

Фундамент пристройки

Любая конструкция, возводимая у уже построенного дома, нуждается в независимом фундаменте, этот момент всегда отображают в проекте. Усадка массивной конструкции неизбежна, а крепкая связь обоих оснований приведет к постепенному разрушению новой веранды.

Среди видов фундаментов для таких пристроек есть два лидера — ленточный и столбчатый. Последний вариант (на бетонных, кирпичных столбах) предпочтительнее для относительно легкой конструкции, располагающейся на песчаных грунтах. Глинистая почва — причина остановиться на винтовых сваях.

Составление проекта основания лучше доверить специалисту, так как нужен точный расчет на прочность. Глубина залегания фундамента обычно аналогична этому показателю основания дома, размеры сечения и количество элементов-столбов зависят от массы будущей конструкции-пристройки.

Несколько рекомендаций

Они пригодятся тем, кто серьезно задумывается о дальнейшем благоустройстве своего участка, присматривая подходящий проект, или собираясь делать чертежи самостоятельно. Летние и капитальные веранды выдвигают свои требования.

Каждая поверхность легкого сооружения должна быть надежно защищена от влаги, поэтому при планировке необходимо выбрать оптимальный гидроизоляционный материал. В этом, открытом, случае предусматривают уклон пола в сторону участка (примерно 20 мм на каждый метр), он обеспечит беспрепятственный сток воды. Закрытое строение, которое будет использоваться круглый год, лучше возводить из камня или дерева. Важна обшивка стен качественной теплоизоляцией. Панорамные окна затруднят вентиляцию, поэтому веранду рекомендуют оборудовать открывающимися моделями. Другой вариант — приобретение полностью съемных элементов. Решение позволит быстро превращать капитальную пристройку в летнюю «резиденцию». Оптимальный процент остекления — 60-65, дополнением станет стеклянная дверь.

Есть еще одно правило, которого советуют придерживаться, чтобы гарантировать комфорт: помещение, независимо от его расположения, должно иметь дверь, общую с домом.

Проекты веранд, пристроенных к дому, лучше позаимствовать, заказать, а не делать их самостоятельно. Неспециалисту очень трудно предусмотреть все нюансы, которые профессиональный конструктор знает во всех деталях.

Если вдохновение дремлет, то разбудить его поможет это видео: