Как сделать козырек над крыльцом своими руками: простота, но лепота

Фасад любого дома без преувеличения называют его «лицом». Одним из элементов, притягивающим взоры с неизменным успехом, является крыльцо. Навес над ним можно назвать той деталью, без которой трудно представить любой частный дом, ведь он играет не только эстетическую роль, значительно украшая строение, но и защищает парадный вход от безжалостного солнца, дождя, снега и коварных сосулек. Прежде чем узнать, как сделать козырек над крыльцом своими руками, нам надо познакомиться с некоторыми его особенностями.

Отличие: не путаем навесы с козырьками

Иногда навесы некорректно называют козырьками, или наоборот. Разница их в том, что для первых характерны довольно большие размеры, и используются они не только над входной дверью: навесы могут быть сооружены над бассейнами или над местом у гаража, где автомобиль ставят на «прикол».

Сфера деятельности козырьков гораздо уже, связано это с их небольшой площадью. Крепятся они к фасаду посредством кронштейнов, в то время как массивная конструкция навеса предполагает обязательное наличие стоек.

Какие качества мы требуем от козырьков?

Маленький навес над входной дверью должен эффективно защищать человека от внешних воздействий, поэтому при выборе или составлении проекта этого фасадного декоративного украшения необходимо помнить, что:

такая небольшая конструкция обязана выдерживать не только собственный вес, но и тяжесть снежных «сугробов», могущих оккупировать ее;

необходимо предусмотреть сливной механизм для воды (например, желоб для водостока);

было бы хорошо, если бы козырек защищал не только дверь, но и всю площадь крыльца;

нельзя допустить дисгармонии навеса с крыльцом, кровлей и экстерьером здания.

Если вы примете во внимание эти пункты, то конструкцию вряд ли придется переделывать в ближайшее время.

Что надо обдумать дополнительно?

Перед тем как засесть за составление проекта конструкции, определитесь со следующими немаловажными условиями:

Строительные материалы обязаны не только обеспечить прочность сооружения, но и гармонично влиться в архитектурный стиль дома. От формы козырька (односкатная, двухскатная, шатровая или арочная) зависит сложность грядущих работ. Размеры конструкции позволят понять, что вам нужно — навес со стойками или все-таки небольшой козырек.

Если все уже учтено, то можно смело двигаться дальше.

Какую же конструкцию лучше предпочесть?

Если сложности вас не пугают, то можно выбрать «какую-нибудь этакую» форму, что способна привлечь к вашему дому повышенное внимание. Когда желание поразить окружающих не является целью №1, то лучше вынести решение в пользу не слишком вычурного варианта, тем самым сэкономив драгоценное время.

Виды козырьков, которые можно назвать довольно популярными:

Односкатная конструкция. Монтаж ее прост и не составит труда. Двухскатный козырек. Если крыша здания аналогичной формы, то этот вариант оптимален. Арочный и полуарочный. Для них не требуется много материалов, а сама форма обеспечивает повышенную стойкость к нагрузкам. Купольный козырек. Имеет форму полукруга. Преимуществами его является как обтекаемая форма, так и малый расход материалов.

Остальные варианты тоже имеют право на существование, но используются они не столь часто.

Ассортимент материалов для козырьков

Для изготовления данных конструкций применяются несколько материалов, каждый из них имеет некоторые недостатки и неоспоримые достоинства.

Дерево — для массивных домов

Козырек и крыльцо, выполненные из древесины, лучше всего сочетаются с домами из аналогичного материала, но можно соорудить такой козырек над деревянной дверью дома, что построен и из другого материала. Деревянным в этом случае будет только каркас, материалами для кровли обычно выступают черепица, шифер или рубероид. Изящные и легкие конструкции из пластика или поликарбоната здесь будут совершенно неуместны. Минус есть — такой экологичный материал нуждается в обработке, способной защитить его от влаги, грибка и любви насекомых.

Металл или профнастил: простота и дешевизна

Сооружение из металла обойдется недорого, да и сама работа довольно проста. Хорошо, если домашний мастер знаком с работой сварочного аппарата, но если нет, то для монтажа можно использовать и альтернативу — гайки с болтами или заклепки. Из достоинств отметим долговечность и прочность такого сооружения. Недостатками являются довольно большой его вес и необходимость антикоррозийного покрытия.

Заменой металлическим листам станет профнастил. Его особенность — наличие полимерного слоя, защищающего изделия от пагубного воздействия внешней среды. Листы эти отличаются как размерами, так и расцветкой, а их монтаж гораздо легче, чем работа с металлическими листами. Без недостатков не обошлось и тут: малая степень ударопрочности приведет к тому, что на поверхности появятся отметины от града. Потому нужно выбирать материал большей толщины.

Кованый козырек — козырь с большой буквы

Козырек, выполненный таким способом, выглядит по-настоящему роскошным, поэтому сможет стать главным элементом экстерьера. Но такой вид кованых изделий обойдется вам в круглую сумму. Но можно обойтись и небольшим количеством таких элементов, а для кровли выбрать металл, профлист или поликарбонат. Недостаток кованого козырька — его достаточно ощутимый вес, потому монтажом должны заниматься профи. В ином случае конструкция может обрушиться под тяжестью снега.

Металлочерепица: в гармонии с крышей

Отличает такой навес привлекательной внешностью и прочностью. Но есть одно условие — крыша должна иметь аналогичную кровлю, иначе дом станет замечательным образчиком эклектичного стиля. Сооружение козырька в этом случае должно происходить параллельно с монтажом металлочерепицы на крыше, что позволит использовать для «маленькой крышки» остатки кровельного материала.

Поликарбонат — идеальный результат

Самый востребованный материал, который, кажется, используется в любом строительстве: для парников и беседок, витрин и навесов. В последнем случаи он и вовсе оптимален:

при правильном монтаже не подвержен деформации;

способен рассеивать солнечный свет;

его гибкость значительно упрощает монтаж любой формы козырьков;

богатый выбор материалов удовлетворит самого капризного покупателя.

К сожалению, минус тоже наличествует: без защитного покрытия материал не может противостоять действию ультрафиолета, итогом станет его помутнение и потеря прочности.

Как сделать козырек над крыльцом своими руками?

Если хочется сэкономить, но вам еще неведома такая работа, то не надо сразу замахиваться на сооружение архисложных конструкций. Лучше выбрать вариант попроще, а уже потом вам будет по плечу многое.

Сначала озаботимся проектом

Чертеж — обязательный элемент любого строительства, ведь на нем указываются все размеры и форма будущего объекта. На схеме козырька должны быть проставлены:

Длина свеса, минимальное значение которой составляет 80 см. Ширина навеса. К ширине крыльца прибавляется 55-60 см. Односкатная крыша требует указать угол наклона, лучший вариант — 20°.

Чертеж этот позволит довольно точно рассчитать расход материалов.

Начинаем изготовление козырька

Для новичков в «козырьковом» строительстве оптимальным выбором материала для каркаса станет профиль треугольного сечения. Роль кровли в нашем случае исполнит молодой, но уже заслуженный «артист» — поликарбонат.

После создание эскиза изделия и разметки стены можно приступить к сооружению каркаса. Все элементы требуют соединения или сварочным аппаратом, или болтами (заклепками). Для придания конструкции большей прочности к каркасу крепятся ребра жесткости: их количество зависит исключительно от длины сооружения.

Дрелью с насадкой для металла в каркасе делаются отверстия (минимум 4) для монтажа его к стене. Теперь конструкция прикрепляется к стене, а профиль обрабатывается грунтовкой, после высыхания должна следовать окраска.

Монтаж поликарбоната начинается креплением на торцах ленты-герметика. Для того, чтобы материал не деформировался из-за температурного расширения, между панелями оставляют небольшое расстояние. После монтажа поликарбоната герметиком обрабатывается пространство между козырьком и стеной. В завершении работы с поликарбоната снимается защитное покрытие.

Как сделать деревянный каркас?

Такой каркас может сделать даже тот, чьи познания в строительстве минимальны. В этом случае порядок работ будет таковым:

После разметки стены над дверью сверлятся несколько отверстий, затем деревянный брус монтируется к стене анкерами. Вертикальные брусья закрепляются по его краям. К балке над дверью монтируются под углом бруски, они впоследствии будут выполнять функцию основы для монтажа покрытия. Для их поддержки крепятся балки, что ведут от вертикальных частей каркаса. Большой козырек нуждается в укладке обрешетки, затем крепится кровельный материал.

Задача «Как сделать козырек над крыльцом своими руками» не может называться невыполнимой, но для ее решения все же необходима уверенность в том, что работа будет вам по плечу.

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