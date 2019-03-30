Крыльцо для частного дома: по фасаду встречают, на нем провожают

Согласно известной поговорке человека оценивают по «одежке». Если говорить о частном доме, то здесь роль первого объекта для всестороннего изучения исполняет фасад здания, ведь он неизменно привлекает всеобщее внимание. Крыльцо для частного дома не простой архитектурный элемент, это главное его украшение, гармонирующее с внешним обликом строения. Чтобы неузнаваемо преобразить жилище, необходимо найти тот, единственный и неповторимый, вариант, разобраться с тонкостями, этапами строительства, выбрать оптимальный материал. Вооружившись этими знаниями, можно бесстрашно ринуться «в бой».

Особенности крыльца, его типы

Этот архитектурный элемент состоит из площадки перед входом, лестницы — с перилами или без них. Крыльцо бывает различных размеров, но они зависят от габаритов самого дома. Есть ряд рекомендаций и советов, помогающих начинающим «крылечных дел мастерам» не попасть впросак.

Крыльцо для частного дома обязано соответствовать стилю фасада здания. Хорошо, когда материалы, задействованные в сооружении обоих строений, одинаковы. Чтобы спасти от вездесущих осадков площадку, над ней нередко оборудуют навес. Обычно это касается крылец построенных из дерева. Лучше выбирать материал, который с честью выдерживает непростые погодные условия. Если все же выбрана древесина, то требуется нанесение защиты от влаги. При расчете высоты, ширины ступенек, угла наклона лестницы принимают во внимание физические особенности всех домочадцев. Это поможет построить по-настоящему комфортное сооружение. Фундамент для крыльца обязателен независимо от того, какой проект выбран. Если отказаться от его обустройства, то сезонные перепады температур неминуемо приведут к серьезной деформации ступенек.

Разделение всех крылечек на виды

Несмотря на большое разнообразие форм и размеров, всех видов крылец существует лишь три:

Открытое, состоящее из лестницы, часто присутствуют навес и перила, если ступеней насчитывается больше трех. Такая конструкция продуваема всеми ветрами, зато бонус — обилие света, свежий воздух. Полуоткрытое крыльцо, стены которого оборудованы перегородками. Некоторые из них могут быть полностью сплошными. Такая конструкция выглядит более уютной и красивой. Закрытое, имеющее глухие прозрачные либо полупрозрачные стены. Площадки бывают как большими, так и малой крытой площади, предохраняющей вход от непогоды.

По размерам элементы можно разделить на:

Упрощенные конструкции, имеющие маленькую лесенку и такое же крыльцо. Средние, характеризующиеся подъемом на приличную высоту, наличием парапета, перил. Веранды, террасы с невесомыми ограждениями. Размеры таких сооружений могут быть очень большими.

Последний критерий — способ связки с домом:

пристроенные — сооружаемые уже после постройки дома;

встроенные — возводимые вместе со зданием на одном фундаменте.

Подходящие материалы для крылец

Этот архитектурный элемент можно соорудить из всех доступных стройматериалов. Основным и самым популярным считается бетон. Но у него есть «конкуренты» — дерево, камень, кирпич, металл, шлако- или керамзитоблоки.

Дерево: для аналогичного дома

Деревянное крыльцо — хороший вариант для такого же дома, но древесина требует тщательной обработки, так как сильно боится влаги. Если цоколь «облагорожен» камнем либо кирпичом, то лучше соорудить этот элемент из соответствующего материала.

Камень: сооружение на века

Каменное сооружение долговечно, красиво. Материал способен выступать основным, а также в комбинации с другими видами отделки. Минусы — дороговизна и большой вес. Легкая замена ему — клинкерная, тротуарная плитка.

Кирпич: типичный представитель

Кирпич доступен и популярен, годится он в качестве основного материала и отделочного. Имеет небольшой вес и адекватную цену. Для строительства крыльца рекомендуют брать клинкерные кирпичи. Их отличает высокая прочность, способность долго сохранять красивый внешний вид.

Металл: кованое дорогое чудо

Металл не столь популярен, однако кованые элементы, выполненные в винтажном стиле, выглядят эффектно. Комбинируют их с бетоном, деревом, камнем. Недостаток — подверженность коррозии, высокая цена ажурных работ, поэтому чаще кованые изделия — только перила, каркас козырька.

Блоки: поразительная скорость

Блоки — хорошая замена универсальному бетону, из него возводят множество различных зданий: как хозяйственных, так и жилых. Строительство в этом случае получится не таким трудозатратным. Также этот способ позволяет сэкономить некоторую сумму и довольно много времени.

Основательное бетонное крыльцо

Несмотря на то что процесс строительства сильно растянут, многих это не отпугивает. Для устройства бетонного крыльца нужны:

гравий, песок, щебень, цемент;

рулонная гидроизоляция, минвата, полиэтиленовая пленка;

один из материалов на опалубку: доски, листы металла либо фанера.

Фундамент

Лучший вариант фундамента — монолит. Если связка его с основным зданием не была сделана заранее, оставляют деформационный (подвижный) шов, компенсирующий подвижки грунта. Перед заливкой на место будущего шва помещают доски, которые убирают только после застывания бетона. Его прокладывают минватой или вспененным полиэтиленом, сверху задувают пену.

Роют котлован, его минимальная глубина 500 мм. На дно высыпают песок, его проливают, утрамбовывают. Затем добавляют слой гравия, с ним поступают так же. Толщина такой подушки — минимум 300 мм.

Устанавливают опалубку, для герметичности ее стенки сначала промазывают мастикой (другой вариант — отработка), их и дно застилают рубероидом. Армирующий пояс монтируют из стального прута с диаметром 10 мм, связывают элементы сваркой либо проволокой. Если нужно, то для связки фундамента с лестницей делают выпуски. На завершающем этапе заливают раствор, протыкают арматурой, разравнивают, накрывают бетон пленкой. Пока основание набирает прочность (около 30 дней), полиэтилен время от времени снимают, а бетон поливают водой во избежание растрескивания.

Лестница

Для сооружения лестничного марша по бокам монтируют два щита, между ними крепят поперечные доски на месте подступенков. Внутренние части опалубки смазывают маслом. Ступени также обязательно армируют во всех плоскостях. Другой способ — замена относительно хлипкой конструкции стенками из кирпича. Между обеими частями крыльца укладывают гидроизоляцию. Заливку начинают с нижней ступени, дают ей время на схватывание, переходят к следующей. Опалубку демонтируют спустя 10-14 дней.

Для отделки выбирают различные материалы: деревянные доски, камень — искусственный либо натуральный, клинкерную плитку, керамогранит, резиновые покрытия. Если есть желание установить металлические перила, то минимальная высота поручней должна оставлять 900 мм. Сначала монтируют опорные стойки из труб в обеих частях крыльца. Снизу и сверху их соединяют сваркой трубами меньшего сечения. Заполняют пространство любым прокатом, промежутки делают по своему усмотрению. Завершают работу зачисткой металлических элементов, которые затем обрабатывают двойным слоем грунтовки.

Легкое деревянное крыльцо

Это самый любимый материал для строительства террас, беседок, веранд и крылечек. Такая конструкция возводится быстро, так как материал нетребователен, податлив в обработке, и просто красив.

Основание — сваи

Так как деревянное крыльцо для частного дома не предусматривает «участия» тяжелых элементов, используют такой простой, но надежный фундамент. Плюс его — завидная скорость работы.

Начинают строительство с рытья ям: в углах запланированного крыльца и между ними, шаг — 800-1200 мм. Минимальная глубина — 800 мм, но лучше, если дно будет ниже точки промерзания. Высота свай должна быть такой, чтобы перепад высоты между дверью и уже уложенной площадкой составлял около 50 мм.

Опорные брусья обрабатывают антисептиком, низ укутывают в рубероид, помещают в углубления, выравнивают по вертикали и заливают бетоном. Дают раствору время на застывание. Обвязку выполняют «в полдерева», крепят дюбелями, саморезами. Лаги устанавливают с шагом в 500 мм. Крепят их с помощью пазов либо монтажными скобами.

Лестничный марш

Готовят косоуры: на досках толщиной не менее 50 мм делают разметку угольником или трафаретом. Заготовки вырезают циркулярной пилой или лобзиком. Крепят косоуры к обвязке соединением в паз либо стальными уголками. Нижнюю часть упирают в твердое основание, например, на закладочный брус, прикрепленный к фундаменту.

Сборку ступеней начинают с подступенков. С обратной стороны их монтируют стальными уголками. С лицевой — саморезами. Проступи делают с выпуском (максимум 50 мм) или без него. Доски нельзя располагать плотно, так как зазоры нужны для стекания воды. Последний этап — настил пола на площадке. Между досками также необходим зазор. Деревянные перила изготавливают аналогично металлическим ограждениям.

Как крыльцо для частного дома делают мастера с опытом подобных работ, смотрите в следующем интересном видео: