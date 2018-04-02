Как сделать мангал из кирпича своими руками: 2 варианта

Мангал не роскошь, а средство приготовления пищи на природе. С этим утверждением не поспоришь. Кто не мечтает после утомительных трудовых будней о пикнике на лоне природы? Такой «сабантуй» вряд ли возможен без шашлыка, а значит, без жаровни не обойтись. Конструкции эти бывают совершенно разными — есть довольно сложные, строительство которых необходимо поручить специалистам, но существуют и простые сооружения, подвластные обычным смертным. Как сделать мангал из кирпича своими руками человеку, незнакомому с этими премудростями? Детальное описание вы найдете ниже.

Элементарный кирпичный мангал

Ни одно кирпичное сооружение не может обойтись без фундамента, даже то, что имеет совсем скромные размеры. Если говорить о типе основания, то здесь подойдет как ленточное, так и монолитное. Последний вариант предпочтительнее.

Варианты фундамента

Если остановиться на его размерах, то они должны быть на 15 см больше, чем габариты будущего сооружения. Первым делом готовится площадка для фундамента: удаляется плодородный слой почвы, затем следует углубить котлован на 15 см. Дно должно быть ровным и утрамбованным. Далее следует засыпать слой щебня, толщина его — 10 см. И опять необходима основательная трамбовка. Если речь о плитном фундаменте, то его толщина должна быть минимум 10 см, ленточный требует 20 или 30 см.

Сооружается опалубка, затем укладывается арматурная сетка, диаметр прутьев — 10-12 мм, шаг — 20 см. Нельзя, чтобы арматура лежала на дне, приподнять ее можно и нужно: необходимо подложить или камешки, или обломки кирпича. Затем в опалубку заливают бетонный раствор М200 или М300, его закрывают пленкой. В летнее время работы можно продолжать через неделю-две. Стартуют они укладкой двух рядов гидроизоляции, чаще всего для этого применяется рубероид.

Предпочтительный материал и стандартные размеры

Конструкция проста — в виде буквы «П». Главная секция отведена под жаровню, вторая является столом для приготовления будущих шашлыков или жаркого. Прелесть такого мангала в том, что любой легко может внести свои коррективы — добавить с другой стороны еще один столик, или же установить добавочную решетку. Только решить, какая форма для вас лучше, надо перед заливкой фундамента.

Если вы предпочитаете мангал, представленный здесь выше, то размеры его таковы:

высота — 1 м;

ширина — 181 см;

глубина — 90 см.

Материалом для кладки может быть как печной полнотелый кирпич, так и шамотный. Для порядовки, что представлена ниже, вам понадобится 202 штуки.

Для мангала используются два раствора. До пятого ряда допускается использование цементно-песчаного раствора (1:3), к которому можно добавить одну часть извести. Выше уже требуется другой состав, так как мини-печь будет нагреваться. Здесь песок смешивается с глиной. Для такого раствора лучше подходит жирная разновидность. Густота его по консистенции должна напоминать сметанную, но не ту, что продается в магазинах. Чтобы удостовериться в качестве раствора, из него скатывают жгут, диаметр которого примерно 1 см. Если он не растекается и не растрескивается, то идеал найден.

Работы: кладка и порядовка

Данный вариант мангала подразумевает обычную «постельную» кладку. Выступающие ряды для сетки и жаровни должны укладываться поперек, поэтому допускается кладка на ложок, если нужно увеличить пространство между сетками или листом жаровни.

Кладка — строительный стандарт — со смещением в полкирпича, поэтому необходима болгарка для их нарезания. До шестого ряда формируется и стол, и жаровня, с седьмого же начинают заниматься только кладкой «мангалоидной» секции. Необходимо следить и за одинаковостью швов — толщина не должна быть менее 5 мм, но и не более 8. Для того, чтобы избежать завала сооружения, необходим перманентный контроль вертикальности или горизонтальности, поэтому нужен уровень и строительный отвес.

Когда мангал готов, его оставляют сушиться, для этого понадобится 4-5 дней. Затем начинают новую печь потихоньку протапливать. После этого можно устроить ему дебютное выступление.

Мангал для здания, имеющего крышу

Если слишком простой вариант не устраивает, или вы не хотите, чтобы ваша печь жила круглый год на улице, то можно выбрать для мангала и другое место — например, летнюю кухню или беседку. В таком тяжелом случае необходим другой вариант, который имеет вытяжную трубу. Соорудить его потруднее, но с этой работой тоже можно справиться самостоятельно.

Знакомство с размерами и материалами

Здесь габариты несколько другие, так как закрытое небольшое помещение требует экономии пространства, а труба дымохода не может обойтись без определенной высоты. Итак, размеры таковы:

высота — 217, 5 см, эта цифра не включает длину трубы дымохода;

ширина — 150 см;

глубина 75 см.

Для сооружения этого варианта также берут печные полнотелые кирпичи, а для зоны «очага» с высокой температурой некоторые предпочитают использовать шамот. Здесь также используются 2 вида раствора, но количество рядов в этом случае другое: цементно-песчаный раствор используется до 11-го ряда, с 12-го в игру вступает раствор глины с песком. Толщина же швов неизменна.

Особенности порядовки

Высокий мангал с трубой предполагает порядовку более сложную, потому здесь необходимо действовать крайне внимательно. Первый сплошной ряд начинают выкладывать по периметру, затем заполняют остальное пространство. Когда фундаменту не хватает высоты, она наращивается кирпичами и цементным раствором.

Следующие 4 ряда, естественно со смещением, формируют так называемый дровник, чье назначение легко понять из названия. Пятый ряд требует фиксации сверху металлических полос 3х50 мм, 6 и 7 ряды укладываются строго по схеме.

С 8-го ряда оформляются две маленькие камеры для посуды или других предметов быта. И здесь нельзя забывать о смещении в полкирпича. 11-й ряд обходится без средней стенки, зато на него укладываются металлические полосы, придающие прочность крыше маленьких отсеков.

С 12-го ряда появляется выступ в 3 см на «фасаде» мангала, он еще увеличивается в 13-м ряду, так как здесь грядет установка жаровни.

Начало «горячей зоны»

С 14-го ряда начинается формирование очага, который гораздо меньше, чем размеры предыдущих рядов. Для лучшего противостояния высокой температуре, внутренняя часть обкладывается шамотом, поставленным на ложок.

21-й ряд приобретает стальной уголок, размеры которого 50х50 мм, а толщина до 4 мм. Служит он для опоры трубы дымохода. Концы уголка должны доходить до середины крайних кирпичей.

Труба дымохода

22-й ряд также имеет выступ в 3 см, а задняя стенка горнила все еще имеет незакрытый ряд шамота. 23-й становится еще шире, а со следующего ряды начнут сужаться, формируя дымоотвод. С 29-го ряда начинается строительство трубы, которая будет возвышаться над крышей строения на полметра (минимум). 30-й и 31-й ряд чередуют, тем самым завершая работы.

Подсушивают мангал не менее недели, после чего начинают легкое протапливание, благодаря ему кладка быстрее избавится от влаги.

Теперь вы знакомы с тем, как сделать мангал из кирпича своими руками. Какое сооружение выбрать, зависит от вас. Мангал на свежем воздухе строится легче, зато сооружение с дымоходом позволит комфортно использовать его круглый год.

Вот еще один простой, но чудесный мангал: