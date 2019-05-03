Дачный участок и загородное владение — места притяжения для людей, уставших от городской суеты. Комфортный отдых взрослых обеспечивает беседка, уютный навес с барбекю или мангалом, симпатичный водоем. В семьях с детьми такая же зона необходима и подрастающему поколению. Чтобы занять любознательных непосед, но не беспокоиться об их безопасности, многие родители задумываются о сооружении специального места для игр. Детская площадка своими руками из подручных материалов — лучший способ его организации. В этом случае зона для развлечения малышей будет продумана до мельчайших подробностей, а обойтись можно тем, что есть под рукой почти в любом хозяйстве.

Выбор места — задача №1

Организация любой зоны за пределами помещения должна отвечать всем требованиям, в большей мере это касается будущего места обитания маленьких людей — детской площадки.

Открытый солнечный участок не лучшее решение, поэтому необходимо найти затененное место — около дома, забора либо в тени деревьев. Другой возможный выход — тент, натянутый над детской площадкой. Низкий участок, плодородная земля не подходят для детской зоны, в большей мере это касается первого условия. Место, продуваемое всеми ветрами, тоже не рекомендуется, так как оно станет причиной непрекращающихся простуд. Зона должна быть хорошо просматриваемой, чтобы каждый родитель мог постоянно (или время от времени) наблюдать за играющими детьми оттуда, где он в данный момент находится. Также приветствуется отдаленность детской площадки от мест парковки и дорог.

Все эти детали необходимо продумать еще на стадии проектирования. Другое важное условие — безопасность детей, поэтому при строительстве лучше избегать объектов, имеющих острые углы, деревянных деталей с зазубринами. Травмоопасные элементы металлических конструкций обязаны иметь скругленные концы, защитные кожухи.

Организация детского «городка» в саду

Что касается всевозможных объектов, «населяющих» игровую зону, то здесь главную роль играет возраст ребенка. Традиционные качели, песочница, горка не единственные элементы площадки. К этому набору стационарных сооружений нередко добавляют небольшие уютные домики, шалаши, грибки, навесы, устраиваемые над песочницами.

Размер детской площадки

Этот параметр зависит от возраста и количества малышей. Совсем маленьким с лихвой хватит 4-5 м2. Помимо простейших объектов, включающих песочницу, маленький бассейн и такой же домик, этот детский уголок требует ограждения. На роль строительного материала выбирают дерево либо сетку-рабицу.

Детей старшего возраста в «застенках» закрыть невозможно, да и не нужно. Их интересуют большие и серьезные объекты, поэтому площадь детской зоны сильно возрастает. Необходимый минимум для дошкольников — 8-10 м2, для старших — 10-12 м2. Определив оптимальные размеры, легче составить подробный план, расставить на нем все объекты, причем точная схема в этом случае не обязательна.

Ассортимент потенциальных объектов, материалов

Захватывающая игра невозможна без преодоления препятствий, ведь даже для маленьких детей важно соперничество. Поэтому кроме давно известных элементов площадки можно добавить батут, однако самостоятельное изготовление не рекомендуется, лучше приобрести готовое, но не слишком дорогое изделие.

Сетка, натянутая между деревьями, даст возможность играть в футбол, но такой объект сооружают вдалеке от дома, чтобы гарантировать сохранность окон. Машинки, паровозики, пиратские корабли «строят» из различных подручных материалов — сайдинга, фанеры, бочонков, досок. В дело можно пустить все — деревянные пеньки, чурки, ненужные столешницы, металлические либо деревянные бочки, пластиковые бутылки, отслужившие автомобильные покрышки и старые кресла, другие предметы мебели.

Подготовка участка, выбор покрытия

Место под площадку предварительно расчищают, выравнивают. На этом же этапе определяют тип оптимального покрытия, которое в состоянии защитить детей от травм. Для малышей идеалом будет газонная трава, имеющая высокую стойкость к истиранию. Минус такого газона — обязательный уход за ним — полив, стрижка.

Подросшему поколению газон не поможет, особенно это касается проблемных участков у качелей и горок. Если оставить их без внимания, то вскоре после дождя там появится «полноценное» болото. В этом случае делают дренаж — «подушку наоборот» — сначала засыпают щебень, за ним слой песка, минимальная толщина каждого — 100 мм.

Если последний строительный материал заменить резиновым спортивным покрытием, использующимся на стадионах, то получится прочное, почти долговечное покрытие. Более практичная альтернатива — обычные резиновые коврики, положенные под уклоном, заменяющиеся по мере износа.

Самый легкий выход — засыпка всего периметра мелким песком. Такое покрытие неприхотливо, так как его придется только разравнивать, досыпая новые порции. Иные варианты — покупка дробленой коры, из которой перед использованием удаляют все щепки, или резиновая крошка, недавно ставшая хитом для игровых детских площадок. Резиновое покрытие выливают на выравненную подушку из щебня и песка.

Несмотря на имеющийся ассортимент, наиболее распространены песок и газон, остальные материалы используют только в проблемных, истираемых, зонах.

Обустройство площадки

Выбирая сооружения для детской зоны, необходимо принимать во внимание предпочтения детей. Одни могут часами мастерить песочные фигурки, других трудно оторвать от качелей, любимое занятие третьих — «скоростной» спуск с горок. Если ребенок любит все одинаково, то нужно обустроить комплекс, состоящий из таких объектов. Любо поинтересоваться приоритетами чада, проведя с ним разговор по душам.

Горка: безопасность — главное

Это тот объект, строительство которого без схемы с размерами невозможно. Безопасность для ребенка — его основной критерий. Поэтому высота должна быть разной в зависимости от возраста:

не более 1000 мм для детей 1-5 лет;

от 1000 до 2500 мм, если ребенку более 5 лет.

Придется учитывать и другие требования безопасности:

лестница для подъема на горку имеет наклон 25-30°;

рекомендуемая ширина ступеней — 200-250 мм, для безопасности на них необходимо устроить резиновое покрытие;

крепкие перила, балясины по бокам фиксируют всегда;

поручни на верхней площадке горки обязательны;

фанерные либо деревянные скаты должны быть качественно отшлифованы, покрыты несколькими слоями лака.

Деревянный скат понравится только самым маленьким, старшие от скорости спуска будут не в восторге. Решить проблему поможет подходящий отрезок линолеума, заведенный на борта горки. Более простое решение — приобретение готового ската из пластика. Для таких горок также нужна безопасная прочная конструкция-опора. Поэтому собирать своими руками мастеру без опыта их не рекомендуют. Если все же принято решение о самостоятельной сборке, то надо учесть, что:

для изготовления опор подходит только новый материал, полностью лишенный любых дефектов;

обязательна тщательная шлифовка не только ската, но и поверхностей всех элементов, включая зоны их соединения;

для фиксации деталей необходим высококачественный крепеж.

Детские домики: варианты

Это самый любимый объект, позволяющий отгородиться от «всевидящего ока» родителей. Строительный материал чаще всего не имеет значения. Главное, чтобы в жилище было удобно. Домики сооружают из ткани, веток, вьющихся растений. Очень востребованы шалаши, для «строительства» которых используют обычные палки, соединяемые веревками, шпагатом, и покрывала либо подобный укрывной материал.

Главное требование к каркасу из жердей — надежность, так как в пылу борьбы вероятен печальный исход — строение может завалиться набок. Предпочтительный, быстрый вариант — подвешивание на ветку дерева обруча с тканью, закрепленной на нем. Маты или одеяла послужат сиденьями или кроватями, с помощью их фиксируют края крыши-полотнища. В таком доме будет уютно, но не слишком жарко.

Если для детской площадки хочется соорудить более основательную конструкцию, то дом строят по взрослой, каркасной технологии. По углам полноценного жилища фиксируют вертикальные опоры, крепят к ним обвязки — нижнюю для пола, верхнюю для обустройства настоящей двускатной крыши. Нередко домик делают на высокой площадке, к ней пристраивают лесенку и горку, а внизу — под «зданием» — делают песочницу. Для обшивки жилища используют различный материал — доски, вагонку, водостойкую фанеру.

Качели, любимые всеми

В симпатии к ним замечены все: как дети, так и взрослые, поэтому данный атрибут на детских площадках встречается повсюду. Обычно конструкция состоит из 3 элементов:

надежной перекладины;

канатов, тросов либо цепей;

сидений, которые могут иметь самые замысловатые формы.

Для малышей идеальны стульчики, лишенные ножек. Такое удобное сиденье подвешивают на ветвях больших деревьев. Металлические либо деревянные опорные конструкции — лучшее решение, если качелями будут пользоваться дети постарше и взрослые. Конструкцию заглубляют в грунт на 500-700 мм, заливают бетоном. Для несущих элементов чаще используют брус 50х50 мм.

Боковые детали болтами скрепляют буквой «А», добавляя поперечину для придания жесткости. Сверху их соединяют брусом, на котором карабинами крепят канаты либо цепи. В качестве сиденья используют то, что есть в хозяйстве: доски, паллеты, деталь для скейтбординга, старые стулья и даже кресла. Не меньшей популярностью пользуются автомобильные покрышки, из которых можно соорудить и другую разновидность качелей.

Песочница для малышей

Наиболее популярны 2 способа обустройства песочницы, они являются лучшими вариантами для детской площадки.

Классическая

Для конструкции необходимо гладкая древесина — 10 досок и брус. Для песочницы роют «котлован» глубиной 400 мм, стандартные размеры его 2000х2000 мм, но для малышей хватит стороны в 1700-1800 мм. В центре его делают углубление для стока воды. В качестве дренажной системы также используют подушку из любого материала — гальки, мелкого бута или щебня. Каждый бортик изготавливают из двух досок, минимальная толщина их — 20 мм, длина — 1700-2000 мм.

Скрепляют их с помощью пазов, вырезанных согласно рисунку. Соединив все детали, к их торцам снаружи фиксируют бруски (50х50) длиной 300 мм. Для сидений и места для «выпечки» к бортиками плашмя крепят оставшиеся доски. Последний этап — окрашивание, затем следует засыпка песка.

С оригинальной оградой

Здесь в роли бордюра выступают распиленные стволы деревьев. Их вкапывают на одинаковую глубину, получая круглую, квадратную или иную форму. Она зависит лишь от фантазии родителей. Если сделать все элементы разной высоты, то можно получить более функциональную ограду, которая будет отличной беговой дорожкой с препятствиями. В роли деталей такого заборчика могут использоваться пластиковые бутылки.

Для самых маленьких детей часто обходятся самым элементарным вариантом из возможных, где оградой для песочницы служит одиноко лежащая покрышка. Для того чтобы спрятать старую резину и ее несовершенства, а также украсить детскую площадку, ее покрывают однотонной краской, а затем с помощью трафаретов «рисуют» узоры.

Так как на открытом месте песочницу располагать не рекомендуют, многие устраивают над ней тент. Это лучшее решение, потому что советы сооружать песочницу под деревьями не слишком хороши. Они чреваты тем, что объект детской площадки будет постоянно загрязнен — покрыт осыпающимися листьями, летящими сверху при каждом порыве ветра.

Полоса препятствий

Детская площадка, на которой нашлось место для спортивных соревнований, идеальна, так как ребенку необходимо чередовать род деятельности. Для обустройства полосы препятствий можно использовать практически все подручные материалы, которые давно стали претендентами для отправки на мусорную свалку.

Первые кандидаты для детской полосы — автомобильные покрышки, вкопанные плашмя либо — на разную глубину — ребрами. Травмировать ребенка такая спортивная площадка не сможет, а вариантов препятствий различной сложности не счесть.

Другие способы получить место для соревнований — деревянные лесенки различной высоты, гимнастические бревна, расположенные на небольшой высоте. Между ними можно подвесить на цепях покрышки либо бревнышки, получив уже серьезную, почти взрослую, полосу препятствий.

Тренажер для альпинистов

Дополнительными элементами для спортивного уголка детской площадки станут веревочные лестницы, турники и кольца. Для детей постарше устанавливают более «продвинутый» тренажер — скалодром. Для конструкции, от которой дети в восторге, потребуется фанера, брус и детские захваты-зацепы.

Закрепить их можно на любой деревянной стене, которая уже есть на участке. Идеальна отдельная конструкция А-образной формы, так как ее легко можно перемещать в любое место. Главное условие — мягкое основание, уложенное у стены. Ни к чему делать очень высокий скалодром, так как падение станет болезненным в любом случае, а маты от него не спасут.

Мини-водоем

Такой элемент нравится не только взрослым. Даже самые маленькие дети тоже с удовольствием плещутся в нем, пуская кораблики. Возможность обустройства небольшого водоема предусматривают на стадии составление плана детской площадки. Главный подручный материал — старая ванна, предварительно обработанная составом от ржавчины.

Перенеся размеры на грунт, выкапывают яму. Помещают в нее ванну, закрывают слив и фиксируют ее в земле с помощью раствора. Делают паузу на 3-5 дней, дожидаясь застывания бетона. Затем выстилают полиэтиленовой пленкой, закрепляют ее камнями округлой формы. Последний этап — заполнение мини-водоема водой. Чтобы она не зацвела, менять ее придется через каждые 2 недели. Водоему, который является объектом детской площадки, подходит оформление яркими красками и предметами.

Детали, которые учитывают

Перед обустройством детской площадки надо продумать все элементы, так как они обязаны быть удобными, привлекательными для возраста малыша. По мере взросления некоторые объекты придется убирать и заменять новыми, например, это касается песочницы, в которую не полезет уже выросший из нее ребенок. Качели, гамаки, наоборот, останутся популярными даже в подростковом возрасте.

Детская площадка своими руками из подручных материалов может быть украшена крепостью, построенной из картонных коробок, забавными фигурками из пеньков, покрышек. Популярны тропки, выложенные из разноцветной гальки. Здесь найдется место и совсем неожиданным предметам, в которых трудно рассмотреть «потенциал». Поэтому необходима фантазия и подсказки, а их особенно много в виртуальной реальности.

Можно посмотреть на это симпатичное творение рук родительских: