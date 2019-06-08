Двухуровневый потолок с подсветкой: гипсокартон — материал-идеал

Способов чистовой отделки комнат сейчас существует великое множество, однако наиболее привлекательным для многих хозяев, планирующих ремонт, остается двухуровневый потолок с подсветкой. Это покрытие, матовое или глянцевое, способно мгновенно преобразить интерьер: скрыть все несовершенства, коммуникации, придать помещению стильность и благородный вид, стать главным акцентом, неизменно привлекающим внимание. Двухуровневые потолки чаще становятся украшением гостиных, но такая эффектная конструкция может изменить восприятие любого помещения. Предварительно узнав обо всех нюансах подобной работы, сделать ее можно самостоятельно.

Особенности сложных потолков

В последнее время обычные навесные и натяжные потолки стали не так популярны, как их многоуровневые «собратья», особенно те, что состоят из 2 ярусов. Причина логична, ведь этот вид оформления позволяет не только спрятать все дефекты поверхности, но и дает возможность декорировать, а также зонировать помещение. Смотрится двухуровневый потолок с подсветкой гармонично в комнатах любого метража, поэтому успешно используется даже в самых маленьких «закутках» — в кухнях и коридорах.

Двухуровневый натяжной потолок состоит из 2 ярусов. Первый из них — каркас, на котором крепят полотно, тканевое либо из ПВХ. Это натяжной вид. В подвесном варианте на основу крепят гипсокартонные листы либо пластиковые панели. Второй уровень обычно располагают по периметру комнаты, в этом случае его называют бордюром или коробом. Нередко в центре потолка сооружают еще и добавочную конструкцию, также относящуюся ко 2 ярусу, — островок.

Чаще порядок работ традиционен — сначала обустраивают 1 уровень, затем второй, однако в этом правиле есть исключение. Иногда сперва монтируют декоративный короб по периметру. Используя его для фиксации направляющих, сооружают каркас для базового яруса. Выбор подходящего варианта зависит только от состояния потолка и пожеланий владельцев.

Если говорить о самой популярной разновидности, то это «симбиоз» натяжного потолка с гипсокартонным коробом. Однако возможно и более простое решение, требующее от поверхности идеального состояния. В этом случае первым уровнем выступает потолочное покрытие, тщательно зашпаклеванное и загрунтованное. Вторым ярусом становится тот же гипсокартонный короб-карниз.

Освещение двухъярусных конструкций

Для зонирования помещения потолок оснащают источниками света. Двухуровневый потолок с подсветкой может иметь:

Открытую подсветку. В этом случае в гипсокартонных листах заранее делают отверстия для точечных светильников, которые в дальнейшем фиксируют с помощью подвесов на потолочном основании. Скрытую подсветку. Ее обеспечивают осветительные приборы, спрятанные в специальных нишах между ярусами конструкции. При этом варианте рассеянный свет, отражающийся от потолка, создает уютную атмосферу. Комбинированное освещение. Нижний ярус здесь оборудуется встраиваемыми внешними светильниками, верхний уровень освещается внутренней, скрытой, подсветкой.

Невероятно эффектный вид нередко становится причиной долгих раздумий о целесообразности самостоятельного обустройства такого потолка. Однако двухуровневое украшение с подсветкой не так сложно, как кажется на первый взгляд. В первую очередь это касается конструкции, оба ярусы которой выполнены из гипсокартона. Потолок с натяжным первым уровнем для домашнего мастера — недостижимая мечта, обязательно требующая профессиональной помощи.

Подготовительные мероприятия

Любые сложные работы «предписывают» иметь на руках готовый чертеж. Поэтому поиски или подготовка своего эскиза — первый шаг к успешному осуществлению задуманного. Без него невозможен расчет материалов и комплектующих, готовая схема даст шанс упростить разметочные работы на потолке.

Для основной работы понадобятся:

гипсокартонные листы;

осветительные приборы;

профили (UD — направляющие, CD — потолочные), прямые подвесы;

дрель, перфоратор, шуруповерт;

капроновая нить;

малярная отбивка;

маркер, рулетка;

нож для кроя ГКЛ;

ножовка по металлу;

уровень, лучше лазерный;

дюбеля (6 мм), саморезы (4-5 мм, 25 мм).

Для финишной отделки придется приготовить:

грунтовку;

серпянку;

2 вида шпаклевки — стартовую, финишную;

шпатели — узкий и широкий;

краску или иные материалы для отделки.

Перед началом работы демонтируют люстры, полностью удаляют старую отделку, устраняют шпаклевкой большие неровности и другие крупные дефекты.

Разметка поверхностей и первый ярус

Сначала определяют самый нижний угол комнаты. От него отмеряют расстояние, на котором будет располагаться нижний ярус. Обычно оно составляет 150-200 мм, но многое зависит от выбранного вида осветительных приборов, изначальной высоты потолка. Используя уровень, отмеченную точку проецируют на остальные углы. Метки соединяют ровной линией, намечающей место расположения второго яруса потолка.

После определения направления крепления листов потолочную поверхность расчерчивают поперек ГКЛ, используя отбивку. Шаг — 500-600 мм. Сначала на линию, нанесенную по периметру, крепят направляющие профили дюбелями и саморезами, шаг 400-500 мм. На расчерченные на потолке полосы наносят метки для фиксации подвесов через каждые 400-500 мм. Крепят их аналогично направляющим — дюбелями с саморезами. Переходят к фиксации потолочных профилей. Их прикрепляют саморезами к направляющим, подвесам и в местах их стыковки. Чтобы исключить возможное провисание, каждый элемент подтягивают подвесами, расположенными в середине будущей конструкции. «Уши» крепежей подгибают под профили. Корректность расположения конструкции тестируют нитью, натянутой между направляющими профилями. Регулируют плоскость подвесами в случае необходимости. После монтажа первого яруса переходят к его обшивке листами гипсокартона. Их фиксируют саморезами (25 мм), шаг креплений 300-400 мм. Шляпки утапливают в материал на несколько миллиметров.

Сооружение декоративного короба

Рисуют контуры короба для подсветки, сверяясь с чертежом. Если планируется криволинейная конструкция, на боковых сторонах направляющих профилей для удобства сгибания делают надрезы каждые 50-100 мм. Согнутый профиль монтируют через гипсокартон к первому ярусу по отмеченным линиям.

К стенам саморезами крепят направляющие профили (UD), соединяют с фигурными элементами потолочными (CD). Длина, превышающая 500 мм, требует фиксации на подвесах. Их прикручивают к профилю, составляющему каркас первого яруса. Элементы-стойки также нарезают из CD-профиля, фиксируют саморезами. Последний этап монтажа — обшивка гипсокартоном второго уровня. Самый простой вариант — предварительное изготовление лекал, по которым потом кроят детали. Их легче крепить к коробу. Однако можно монтировать картон целыми листами, а обрезать непосредственно на потолке. Вертикальные плоскости закрывают полосами необходимой ширины. Чем меньше шаг крепежа, тем надежнее получается конструкция.

Способы освещения

Двухуровневый потолок с подсветкой подразумевает использование различных вариантов. В роли основного источника света обычно выступает люстра либо точечные яркие светильники. В этом случае до обшивки потолка ГКЛ в них проделывают отверстия в соответствии со схемой. Электропроводку к осветительным приборам проводят заранее — на подготовительном этапе.

Способы подсветки

Для нее выбирают:

светодиодные ленты;

дюралайт — шнур со светодиодами;

неоновые трубки.

Два первых варианта отличаются малой мощностью и возможностью выбора монохромных либо разноцветных видов. Для последних приборов необходимо управление — пульт и контроллер.

Яркость неоновых трубок, зависящую от силы тока, регулирует конвектор, мощность его более 100 Вт. Львиную долю электроэнергии будут забирать трансформаторы для неонового освещения, поэтому в жилых помещениях предпочтительны светодиодные ленты. При самостоятельном монтаже их нужно действовать крайне осторожно.

Ленты разрезают только в обозначенных местах. Элементы соединяют паяльником или коннекторами для светодиодной ленты. На время установки электросеть полностью обесточивают. В местах контакта ленты и металлического каркаса обеспечивают слой изоляционного материала.

Установка светодиодной ленты

Для монтажа ее к коробу снимают защитный слой, находящийся с обратной стороны. Те поверхности, где будут располагаться светодиоды, обязательно обезжиривают, обеспечивая надежность фиксации. Один конец провода блока питания соединяют с лентой, другой — с источником тока. Разноцветный вид такого освещения требует соблюдения полярности: минусы — синий и черный, плюс — красный провод.

Отделка гипсокартона

Перед декорированием необходимо избавиться от стыков, вмятин, оставленных шляпками саморезов, трещинок. Делают это с помощью серпянки, шпателей и шпаклевки. Высохший отделочный материал требует дополнительной обработки: зашпаклеванную поверхность обязательно обрабатывают наждаком. Завершение операции — нанесение грунтовки.

Самая требовательная финишная отделка — окрашивание. Поверхность в этом случае должна быть идеальной. Обои способны скрыть мелкие огрехи. Довольно толстый слой декоративной штукатурки потребует минимум усилий, так как скроет даже заметные дефекты. Однако в любом случае обязательна лишь одна операция — грунтование поверхностей.

Двухуровневый потолок с подсветкой — красота, требующая жертв. Поэтому и времени, и труда придется вложить немало. Однако они окупятся сторицей, если выбраны оригинальные чертежи, предусматривающие необычные геометрические фигуры и удачные осветительные приборы.

Это видео показывает, как делают работу профессионалы с Большой буквы: