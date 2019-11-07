Балконы, еще несколько десятилетий назад служившие в квартирах дополнительной кладовкой, с чьей-то легкой руки теперь повсеместно превращаются в «белых лебедей» — в полноценную и благоустроенную жилплощадь. Эти мини-комнаты становятся рабочими кабинетами, оранжереями, кинозалами, помещениями для физической зарядки или спальнями. Поэтому для их отделки хозяева используют практичные и красивые отделочные материалы. Одним из потенциальных видов оформления нередко становится натяжной потолок на балконе. Некоторые владельцы квартир считают, что ему в этом помещении не место, другие придерживаются противоположных взглядов. Кто прав? Найти ответ нам только предстоит.

Натяжной потолок на балконе: быть или не быть?

Многие хозяева к такому решению относятся с большим недоверием, предпочитая использовать традиционную краску, хотя серьезное противопоказание для «натяжной идеи» одно: это отсутствие остекления. Других ограничений нет, однако очень важен корректный выбор материала из двух возможных претендентов. Этот дуэт — полиэфирная ткань и поливинилхлорид, известный как ПВХ.

Полиэфирный материал — несомненный фаворит

Натяжной тканевый потолок — конструкция, созданная из полиэфирного полотна (полиэстера), которое пропитывают специальным составом — полиуретаном. Такая обработка делает этот текстиль идеальным для оформления балконов, лоджий. Монтаж натяжной конструкции не вызывает затруднений даже у тех, кто сталкивается с подобной работой впервые, ведь для установки этот материал не требует нагрева. Доля поливинилхлорида в полиэфирной ткани составляет примерно 25%. Фактура его матовая.

Несомненное преимущество полиэфира — способность достойно выдерживать высокие (+60°) и низкие (-40°) температуры. По этой причине материал подходит даже для неотапливаемых помещений. Полиэфирной ткани не грозит деформация, не страшна влага и солнечные лучи. Минимальный срок службы такого текстиля — 10 лет.

Поливинилхлорид — трусливый аутсайдер

Поливинилхлоридный натяжной потолок на балконе, наоборот, не самая лучшая идея. Виноват в этом один, но существенный недостаток ПВХ — его плохая переносимость низких температур. Материал на морозе уплотняется и становится хрупким, потенциальные последствия такой метаморфозы — трещины, разрывы пленки.

Резкая смена температуры при открывании балкона приводит к съеживанию полотна (от страха). Поэтому установка этого натяжного потолка возможна лишь в одном случае — когда помещение застеклено, утеплено и регулярно отапливается. Максимально допустимая температура — +5°, однако таких «нечеловеческих» условий лучше для ПВХ не устраивать вовсе.

Из всего написанного можно сделать один вывод: для утепленного балкона подходит любое покрытие — как ПВХ, так и ткань, для застекленного холодного помещения идеальным будет только тканевое полотно, совершенно не страшащееся низких температур.

Положительные, отрицательные стороны

Всем известно, что пока не изобрели «безгрешного» материала-идеала, конструкций таких тоже в природе не существует. Поэтому и натяжной потолок в процессе эксплуатации покажет себя «во всей красе»: похвастается достоинствами, а недостатки «всплывут» сами.

Положительные качества

Не дожидаясь этой демонстрации, лучше узнать о сильных и слабых сторонах заранее. Начинать принято с плюсов. К ним относится:

Эстетичность, безукоризненность покрытия, если работа была сделана по всем правилам. Любой потолок с явно видимыми дефектами можно скрыть под натянутой тканью, а глянцевый вид материала даст возможность зрительного увеличения пространства. Скорость работы. Монтаж в небольшом помещении отнимет минимум времени: с балконом можно «расправиться» за 2-4 часа. Это почти рекорд, если сравнивать операцию с типичным оформлением — шпаклеванием и последующим окрашиванием. Плюс — отсутствие мусора. Надежность натяжного потолка. При правильном уходе и эксплуатации полимерный натяжной потолок будет служить хозяевам около 10 лет, тканевый — 20, оба не потеряют ни толики привлекательности. Крепление позволяет менять полотна, если хозяевам захочется новизны. Практичность и безопасность. Полотно потолка легко демонтировать, за ним легко ухаживать, однако такие процедуры требуются редко. Все материалы, применяемые для изготовления конструкций, огнеупорны, не выделяют веществ, вредных для здоровья. Возможность дополнительной теплоизоляции. Ее обычно устраивают в пространстве между потолком и тканью. Там же легко прячут коммуникации: например, электропроводку. Большой ассортимент фактур и расцветок. Этот плюс не слишком очевиден, так как натяжной потолок на балконе не дает достаточного простора для комбинаций из-за малого метража. Высокая влагостойкость материалов, она является условием №1 для балконов и лоджий, часто открываемых для проветривания квартиры.

Отрицательные «черты»

Прежде чем выносить решение о целесообразности покупки и установки натяжной конструкции, следует познакомиться с ложками дегтя. К ним относится:

Высокая цена, но она оправдывается практичностью, относительно простым и быстрым монтажом, долговечностью, износостойкостью, привлекательным видом использующихся материалов. Неспособность ПВХ в полной мере противостоять потопу и «нападению» острых (и не очень) предметов. Такие повреждения поливинилхлорида не редкость, поэтому требуется аккуратное обращение с натяжными потолками. Шанс повреждения тканевого полотна не так высок. Зависимость от температуры. Это недостаток полотен ПВХ, которые способны деформироваться в жару и трескаться в морозы. Чтобы устранить этот минус, на балконе устанавливают жалюзи, помещение утепляют. Либо просто покупают тканевый материал. Уменьшение высоты. Этот минус натяжных потолков все же относителен, особенно если речь идет о балконе либо лоджии. Расстояние от 20 до 100 мм никак не повлияет на восприятие довольного узкого пространства, но зазор здесь делают значительно меньший, максимальное расстояние — 30-40 мм. Причина — окна, которым нельзя помешать открываться.

Достоинств больше, чем недостатков. Если последние не пугают хозяев, то никаких препятствий на пути к «натяжной» цели не остается.

Варианты монтажа натяжных конструкций

Натяжной потолок на балконе самостоятельно установить можно даже несколькими способами: существует 3 метода — гарпунный, клипсовый, штапиковый. Из них мастеру нужно выбрать более удобный и подходящий для покрытия и конкретного пространства. Определить самый лучший и надежный вариант однозначно, чтобы отдать ему все лавры, — задача непростая.

Гарпунная «метода»

Эта технология дает шанс получить надежное крепление, но не затратить на монтаж большое количество бесценного времени.

По периметру помещения крепят специальный (пластиковый либо алюминиевый) багет, имеющий паз-защелку. Полотно для натяжного потолка обрезают точно по размерам балкона, затем к его краям приваривают вставку-гарпун из ПВХ. Его загоняют в паз багета, где гарпун надежно фиксируется.

Плюсы метода:

надежность крепления: в случае необходимости гарпун с полотном извлечь можно, но полностью исключено его случайное выпадение;

при правильных замерах и принятии во внимание коэффициента усадки (от 10 до 15%), покрытию не грозит провисание;

возможность полного или частичного демонтажа.

Минус — высокая стоимость, она обусловлена необходимостью монтировать полотно на гарпун только в заводских условиях.

Штапиковый способ

Синоним — клиновой. В этом случае натяжение потолка определяют во время установки, поэтому всегда существует риск получить некоторые перекосы потолочного покрытия.

По периметру точно так же крепят багет для фиксации полотна. Вырезанный материал заводят внутрь крепежного элемента, растягивают, затем фиксируют деревянным либо пластиковым штапиком-клином, края которого защелкиваются в пазах внутри багета. Паз для штапика «камуфлируют» потолочным плинтусом.

Если сравнивать клиновой метод с гарпунным, то у него есть несколько минусов. Это:

уже упомянутый перекос, который может внезапно проявиться в жару или в морозы;

неразборность этой натяжной конструкции, так как вытащить, но не повредить при этом полотно удается в редких случаях;

не слишком плотно забитый клин даст возможность демонтажа навесного потолка, но приведет к его постепенному провисанию.

Этот метод выбирают, если есть желание сэкономить, а неидеальное качество поверхности (небольшие неровности) не кажется большим изъяном.

Клипсовая технология

Этот метод используется исключительно для тканевых полотен, так как поливинилхлоридную пленку надежно зафиксировать невозможно: сильно натянутая, она будет стараться выскользнуть.

В этом случае по периметру балкона крепят профиль, частью которого является упругая защелка-пластина (клипса). Край полотна заводят в щель между защелкой и основанием профиля с помощью тонкой лопатки. Инструмент извлекают, оставляя ткань зажатой между полосами пластика.

Эта технология имеет как достоинство, так и несколько недостатков. Плюс — надежное крепление тканевых полотен без образования щелей. Минусы:

прочность фиксации, все же уступающая предыдущим методам;

ненадежность монтажа изделий из ПВХ.

Самый большой недостаток при самостоятельных работах — трудоемкость процесса, который к тому же отнимет у мастера много времени.

Как сделать натяжной потолок на балконе?

Особенность такого помещения — его маленькая площадь — делает работу относительно простой, быстрой и почти приятной. Сроки выполнения, несомненно, обрадуют любого мастера. Сам процесс практически не отличается от монтажа конструкций на «большой земле» — в обычных комнатах.

Подготовка рабочего основания

Поверхность очищают ото всех старых покрытий, которые удаляют шпателем. Затем перекрытие обрабатывают антисептической грунтовкой. Обычно не ограничиваются одним слоем, их наносят несколько, но дожидаются полного высыхания каждого.

После подготовительных мероприятий переходят к проверке плоскости потолка. Перепад измеряют во всех участках поверхности. Идеалом считают показатель не более 5 мм, в этом случае проблем не возникает: полотно монтируют практически вплотную, оставляя минимальный зазор — 10-20 мм. Если запланирован монтаж точечных светильников, то отступ делают, учитывая их высоту. Оконная рама — главный ориентир для определения расстояния, так как створки не могут задевать такой «ранимый» потолок. После определения желанной высоты на стены наносят разметку для фиксации профиля. Пользуясь уровнем и карандашом, по периметру чертят идеально горизонтальную линию, соблюдают необходимый отступ от потолка.

Монтаж багета, фиксация полотна

Для монтажа профиля в стенах сначала отмечают, потом просверливают отверстия, шаг креплений — 100-150 мм.

В каждое из них вставляют пластиковые дюбели. Багет фиксируют саморезами. Со стороны оконной рамы крепеж осуществляют прямо к ПВХ профилю. Для этой операции используют саморезы для металла, их размеры — 3,5х25 мм. Затем приступают к прогреву полотна и балкона: двери и окна плотно закрывают, с помощью тепловой пушки добиваются температуры +45°. Пользуясь «крокодилами» для подвешивания полотна, к профилю крепят пленку ПВХ. Ее в нескольких местах нагревают до 60-70°. Тканевый потолок в таких манипуляциях не нуждается. Переходят к фиксации полотна. Сначала шпателем либо лопаткой в пазы багета материал заправляют и защелкивают в первом углу, потом переходят к противоположному, аналогично поступают и с оставшимися. После закрепления полотна по всему периметру работу считают почти законченной. При появлении дефекта — неравномерного натяжения — занимаются коррекцией потолка. Проблемные участки снова нагревают тепловой пушкой. Альтернатива — строительный фен, однако при его использовании включение на полную мощность исключается: будет достаточно примерно 60 или 70%. В противном случае пленка расплавится.

Если задумана организация встроенного освещения, то до операции в местах монтажа светильников фиксируют закладные элементы, к которым протягивают проводку. После того как натяжной потолок примет свой окончательный вид, в этих местах приклеивают защитные кольца, вырезают отверстия, монтируют светильники, подключают электросеть.

О чем говорят «потолочные» владельцы?

При корректном выборе материала и способа монтажа натяжной потолок на балконе ведет себя хорошо, о чем свидетельствуют отзывы тех, кто успел убедиться в целесообразности такого решения. Некоторые мнения можно привести в качестве доказательства, а также для ознакомления с некоторыми нюансами.

Тканевые полотна — лучший выбор для любого, особенно для слабо утепленного, балкона. Такие материалы отлично переносят холода, совершенно не теряя своих качеств. Гораздо проще уход за потолками из поливинилхлорида. Они отличаются от тканевых полотен гладкостью, поэтому пыль эти поверхности не очень «жалует». Глянцевые (ПВХ) потолки на утепленных балконах и лоджиях радуют хозяев тем, что даже после 2-5 лет остаются такими же белоснежными, красивыми. Увеличение помещения в размерах — неизменный бонус такого выбора. Покупка материала проверенных производителей — гарантия долгожительства конструкций. К натяжным потолкам, изготовленным в Германии, претензии предъявляют крайне редко. Для китайских изделий изменение цвета спустя 6 месяцев — правило, а не исключение. Так как площадь балконов не может похвастаться метражом, найти профессионала на эту работу довольно сложно. Некоторые мастера неохотно соглашаются, но за это «одолжение» просят заплатить сумму, превышающую стоимость работ во внутренних помещениях. Если на балконе установлены ПВХ потолки, которые устраивают, но имеют «дурную» привычку деформироваться во время холодов, то существует довольно простое решение проблемы. Спасение — установка обогревателя только в зимний период. Холод на неутепленном балконе — противопоказание для изделий ПВХ. Если хозяева проигнорируют это правило, то новый (капитально-балконный) ремонт им грозит уже в ближайшее время.

Превращение крошечного помещения в уютную жилую комнатку — хороший шанс получить дополнительные полноценные квадратные метры. Натяжной потолок на балконе завершит почти волшебные метаморфозы. Главное — правильный выбор материалов, неторопливость действий и аккуратное обращение с полотном.

Примеры реализации задуманного и видеосоветы — хорошее подспорье для любого начинающего мастера. Поэтому один из замечательных и познавательных роликов расположился здесь: